Что влияет на размер платы за тепло

Гендиректор курганской энергокомпании объяснил, из чего складываются платежи

17 января 2024 в 15:23 Размер текста - 17 +

Александр Прибылев поделился методами расчета платежей за тепловую энергию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В самые холодные месяцы отопительного сезона для многих жителей Кургана становится ощутимым увеличение платы за тепло. Генеральный директор «Курганской генерирующей компании» Александр Прибылев рассказал о методах расчета платежей за тепловую энергию и факторах, влияющих на сумму начислений. — Что влияет на увеличение ежемесячной платы за тепло в домах с общедомовым прибором учета? — Погода. Чем холоднее на улице, тем больше тепла требуется для обогрева домов. Декабрь был морозным, тепла в дома поступало больше, поэтому плата за декабрь стала выше по сравнению с ноябрем. Плата за январь будет также не ниже декабрьской. КГК — ключевая компания, отвечающая за теплоснабжение столицы Зауралья Фото: Игорь Меркулов © URA.RU — Как происходит начисление платежей за тепловую энергию и почему одни жители платят за отопление весь год, а другие только во время отопительного сезона? — Если в доме нет общедомового прибора учета тепловой энергии (ОДПУ), то жители вносят весь год фиксированную ежемесячную плату согласно нормативу, установленному департаментом госрегулирования цен и тарифов Курганской области. Жители домов, которые оснащены ОДПУ, платят за тепло только в течение отопительного сезона. Прибор внутри дома автоматически передает показания в энергосбытовую компанию для расчета. Общий объем потребленной тепловой энергии делится между собственниками пропорционально площади их квартир и умножается на тариф, установленный департаментом госрегулирования цен и тарифов. До июля текущего года он останется прежним. — Почему стоимость за тепло в разных домах, оснащенных ОДПУ, может отличаться? — Каждый дом имеет разные характеристики: материал стен, техническое оснащение и класс энергоэффективности. Поэтому домам требуется разное количество энергии для поддержания нужной температуры воздуха в квартирах. Разница в стоимости за один квадратный метр в утепленном доме с работающей автоматикой, который обслуживается хорошо, и в доме, где никто не следит за системой отопления, может отличаться вполовину. — Какой способ оплаты более выгодный для жителей города: по нормативу или по ОДПУ? Прибор учета в многоквартирных домах Фото: пресс-служба компании «КГК» — Для большинства жителей более привычный способ оплаты — равными платежами ежемесячно, но при определенных условиях это приводит к переплатам. Оплата по ОДПУ более правильная как для жителей, так и для ресурсоснабжающей организации. По закону здания должны быть оборудованы прибором учета. Это сделано для того, чтобы жители были заинтересованы в повышении энергоэффективности домов. — Существует возможность расчета с помощью поквартирных индивидуальных приборов учета тепловой энергии (ИПУ). Изменится ли плата за тепло, если установить такой прибор? — Если в доме в каждой квартире установлен индивидуальный прибор учета, то порядок расчета будет другим. Для ресурсоснабжающей организации неважно, какие приборы учета тепловой энергии установлены в доме, жители оплатят весь объем тепла, который потребил дом, потому что вместе с поквартирным счетчиком в таких домах обязательно должен быть установлен ОДПУ. А вот если кто-то любит жить в более холодных условиях и убавляет температуру отопительных приборов, то он заплатит меньше соседей, которые любят жить в более теплых условиях. — В какие дома можно установить ИПУ? Александр Прибылев рассказал о ключевых отличиях ОДПУ от ИПУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Все зависит от технической возможности многоквартирного дома. В подавляющем большинстве домов Кургана устроена вертикальная разводка системы отопления. При такой системе отопления нельзя установить ИПУ, это нецелесообразно. Другой разговор, если в доме смонтирована горизонтальная разводка системы отопления — в этом случае есть возможность установить ИПУ. Таких домов в Кургане на данный момент шесть, это новостройки. — Есть мнение, что если оборудовать дом или квартиру приборами учета, то жители обязательно будут платить меньше, так ли это? — Если в доме не утеплены крыша, подвалы, межпанельные швы, то он будет потреблять большое количество тепла, любой счетчик это зафиксирует. Сэкономить можно только с помощью повышения энергоэффективности дома, а для этого нужны утепление, качественное обслуживание системы отопления и установка погодозависимой автоматики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В самые холодные месяцы отопительного сезона для многих жителей Кургана становится ощутимым увеличение платы за тепло. Генеральный директор «Курганской генерирующей компании» Александр Прибылев рассказал о методах расчета платежей за тепловую энергию и факторах, влияющих на сумму начислений. — Что влияет на увеличение ежемесячной платы за тепло в домах с общедомовым прибором учета? — Погода. Чем холоднее на улице, тем больше тепла требуется для обогрева домов. Декабрь был морозным, тепла в дома поступало больше, поэтому плата за декабрь стала выше по сравнению с ноябрем. Плата за январь будет также не ниже декабрьской. — Как происходит начисление платежей за тепловую энергию и почему одни жители платят за отопление весь год, а другие только во время отопительного сезона? — Если в доме нет общедомового прибора учета тепловой энергии (ОДПУ), то жители вносят весь год фиксированную ежемесячную плату согласно нормативу, установленному департаментом госрегулирования цен и тарифов Курганской области. Жители домов, которые оснащены ОДПУ, платят за тепло только в течение отопительного сезона. Прибор внутри дома автоматически передает показания в энергосбытовую компанию для расчета. Общий объем потребленной тепловой энергии делится между собственниками пропорционально площади их квартир и умножается на тариф, установленный департаментом госрегулирования цен и тарифов. До июля текущего года он останется прежним. — Почему стоимость за тепло в разных домах, оснащенных ОДПУ, может отличаться? — Каждый дом имеет разные характеристики: материал стен, техническое оснащение и класс энергоэффективности. Поэтому домам требуется разное количество энергии для поддержания нужной температуры воздуха в квартирах. Разница в стоимости за один квадратный метр в утепленном доме с работающей автоматикой, который обслуживается хорошо, и в доме, где никто не следит за системой отопления, может отличаться вполовину. — Какой способ оплаты более выгодный для жителей города: по нормативу или по ОДПУ? — Для большинства жителей более привычный способ оплаты — равными платежами ежемесячно, но при определенных условиях это приводит к переплатам. Оплата по ОДПУ более правильная как для жителей, так и для ресурсоснабжающей организации. По закону здания должны быть оборудованы прибором учета. Это сделано для того, чтобы жители были заинтересованы в повышении энергоэффективности домов. — Существует возможность расчета с помощью поквартирных индивидуальных приборов учета тепловой энергии (ИПУ). Изменится ли плата за тепло, если установить такой прибор? — Если в доме в каждой квартире установлен индивидуальный прибор учета, то порядок расчета будет другим. Для ресурсоснабжающей организации неважно, какие приборы учета тепловой энергии установлены в доме, жители оплатят весь объем тепла, который потребил дом, потому что вместе с поквартирным счетчиком в таких домах обязательно должен быть установлен ОДПУ. А вот если кто-то любит жить в более холодных условиях и убавляет температуру отопительных приборов, то он заплатит меньше соседей, которые любят жить в более теплых условиях. — В какие дома можно установить ИПУ? — Все зависит от технической возможности многоквартирного дома. В подавляющем большинстве домов Кургана устроена вертикальная разводка системы отопления. При такой системе отопления нельзя установить ИПУ, это нецелесообразно. Другой разговор, если в доме смонтирована горизонтальная разводка системы отопления — в этом случае есть возможность установить ИПУ. Таких домов в Кургане на данный момент шесть, это новостройки. — Есть мнение, что если оборудовать дом или квартиру приборами учета, то жители обязательно будут платить меньше, так ли это? — Если в доме не утеплены крыша, подвалы, межпанельные швы, то он будет потреблять большое количество тепла, любой счетчик это зафиксирует. Сэкономить можно только с помощью повышения энергоэффективности дома, а для этого нужны утепление, качественное обслуживание системы отопления и установка погодозависимой автоматики.