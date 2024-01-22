Мишустин организует «кузницу кадров» в российских школах

Правительство актуализировало программу профориентации молодежи до 2030 года

22 января 2024 в 21:51 Размер текста - 17 +

Мишустин поручил ввести в школах уроки профориентации в 6 — 11 классах Фото: Георгий Бергал © URA.RU Власти РФ внесли изменения в систему профориентации молодежи. До 2030 года планируется внедрить школы в систему профессиональной подготовки, тем самым превратив их в первую ступень «кузницы кадров» для укрепления технологического суверенитета страны. Так эксперты объяснили URA.RU заявление главы правительства Михаила Мишустина на совещании с вице-премьерами 22 января. При этом речь о возвращении к советской системе распределения выпускников не идет, считают аналитики. Мишустин отчитался об актуализации долгосрочной программы содействия занятости молодежи. В новой редакции программы, которая с момента начала действия в 2021 году выполнена более чем наполовину, предусмотрены уроки по профессиональной ориентации для школьников 6 — 11 классов, а также оптимизированы процедуры трудоустройства, в том числе, временного. «Ребята от 14 до 18 лет смогут в свободное от учебы время осваивать практические навыки», — сообщил премьер. Одной из задач проекта является помощь молодежи в приобретении знаний о перспективных направлениях трудоустройства и получения первичных практических навыков в интересующих сферах деятельности. «В рамках обновленного документа станем формировать условия, чтобы девушки, юноши еще до совершеннолетия могли определиться с дальнейшей профессией и набраться необходимого опыта, приобрести умения, знания, необходимые для будущей своей специальности», — отметил Мишустин. Статья по теме Власти РФ нашли решение проблемы кадрового голода в стране Адресное трудоустройство отдельных категорий молодежи, испытывающих трудности в поиске работы, также вошло в перечень приоритетных направлений работы правительства, наряду с мониторингом уровня занятости среди молодежи, профессиональным развитием молодых работников, в том числе, в сфере молодежного предпринимательства, а также совершенствованием цифровых систем занятости молодежи. Политолог и эксперт комиссии «наука» Госсовета России Сергей Белоконев, анализируя совещание правительства, обратил внимание на демографическую составляющую вопроса. Детей и молодежи сейчас меньше, чем 15 лет назад, а задач для экономики в новых реалиях все больше — и минимальная безработица сегодня тому подтверждение. «Конечно необходимо больше работать с мировоззрением детей и молодежи. Отдельно надо системно решать вопрос с низкой рождаемостью. Нацпроекты 2012 и похоже 2018-го года демографическую проблему не решили», — считает эксперт. Дмитрий Журавлев считает невозможным повторение советской методики распределения выпускников в условиях рыночной экономики. Фото: Георгий Бергал © URA.RU На фоне отсутствия явных ценностных ориентиров переезд на Дальний Восток, и особенно в Арктику, не очень понятен современной молодежи, полагает Белоконев. «Возможно, общественные процессы, связанные с СВО, будут менять эту ситуацию [отсутствие ценностных ориентиров]», — полагает эксперт, обращая внимание на то, что правительству в новый президентский срок необходимо будет более активно работать в этой повестке. «Власть должна заниматься точечной подготовкой людей к той работе, которая есть в регионах их проживания», — отчасти согласился с программой правительства политолог Дмитрий Журавлев. Однако он предостерегает от попытки воспроизведения советского опыта распределения выпускников вузов на предприятия в условиях рыночной экономики. «Государство не может обязать частный бизнес трудоустроить молодежь, а только лишь поинтересоваться его кадровыми потребностями, которые, в условиях быстро меняющегося рынка, уже через пять лет могут в корне измениться. Бизнес не будет ждать десятилетие», — уверен Журавлев. Статья по теме В России нашли новый метод борьбы с западными санкциями Решение проблем трудоустройства молодежи политолог видит в повышении общего уровня школьного и технического образования. Положительной программа профориентации видится эксперту в той части, которая касается знакомства учеников с профессиями, представленными на рынке труда. «Понимание, что их ждет, поможет школьникам скорее определиться с выбором профессии», — считает Журавлев. Об усилении мер, направляемых правительством на трудоустройство отдельных категорий подростков, после прочтения подписанного Мишустиным распоряжения рассказала доцент департамента международного бизнеса Финуниверситета при правительстве РФ Марина Амурская. «В России очень много действительно талантливых студентов, которые по выпуску из университета сталкиваются с двойным сопротивлением со стороны рынка труда: отсутствие практического опыта и особые условия труда, в которых они порой нуждаются. Грамотная организация помощи со стороны государства и общества с экономической точки зрения однозначно окупится», — уверена Амурская. Доцент Финуниверситета отметила, что многие школы в России уже накопили хороший опыт в профориентации 6-11 классов, в том числе в тесном взаимодействии с профильными вузами-партнерами. «По факту, на сегодняшний день некоторые школы уже являются „кузницами кадров“ на своем образовательном уровне», — отметила эксперт. По ее мнению, изменения в госпрограмме помогут обобщить и институализировать накопленный опыт. Профориентация в школах, в конечном итоге, положительно скажется на достижении технологического суверенитета. Правительство РФ, как сообщало URA.RU ранее, продолжает работу по трансформации системы высшего образования в России, делая акцент на технических специальностях и новом механизме распределения бюджетных мест, 70% из которых сейчас идут в регионы, способствуя бурному развитию научных школ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ внесли изменения в систему профориентации молодежи. До 2030 года планируется внедрить школы в систему профессиональной подготовки, тем самым превратив их в первую ступень «кузницы кадров» для укрепления технологического суверенитета страны. Так эксперты объяснили URA.RU заявление главы правительства Михаила Мишустина на совещании с вице-премьерами 22 января. При этом речь о возвращении к советской системе распределения выпускников не идет, считают аналитики. Мишустин отчитался об актуализации долгосрочной программы содействия занятости молодежи. В новой редакции программы, которая с момента начала действия в 2021 году выполнена более чем наполовину, предусмотрены уроки по профессиональной ориентации для школьников 6 — 11 классов, а также оптимизированы процедуры трудоустройства, в том числе, временного. «Ребята от 14 до 18 лет смогут в свободное от учебы время осваивать практические навыки», — сообщил премьер. Одной из задач проекта является помощь молодежи в приобретении знаний о перспективных направлениях трудоустройства и получения первичных практических навыков в интересующих сферах деятельности. Адресное трудоустройство отдельных категорий молодежи, испытывающих трудности в поиске работы, также вошло в перечень приоритетных направлений работы правительства, наряду с мониторингом уровня занятости среди молодежи, профессиональным развитием молодых работников, в том числе, в сфере молодежного предпринимательства, а также совершенствованием цифровых систем занятости молодежи. Политолог и эксперт комиссии «наука» Госсовета России Сергей Белоконев, анализируя совещание правительства, обратил внимание на демографическую составляющую вопроса. Детей и молодежи сейчас меньше, чем 15 лет назад, а задач для экономики в новых реалиях все больше — и минимальная безработица сегодня тому подтверждение. «Конечно необходимо больше работать с мировоззрением детей и молодежи. Отдельно надо системно решать вопрос с низкой рождаемостью. Нацпроекты 2012 и похоже 2018-го года демографическую проблему не решили», — считает эксперт. На фоне отсутствия явных ценностных ориентиров переезд на Дальний Восток, и особенно в Арктику, не очень понятен современной молодежи, полагает Белоконев. «Возможно, общественные процессы, связанные с СВО, будут менять эту ситуацию [отсутствие ценностных ориентиров]», — полагает эксперт, обращая внимание на то, что правительству в новый президентский срок необходимо будет более активно работать в этой повестке. «Власть должна заниматься точечной подготовкой людей к той работе, которая есть в регионах их проживания», — отчасти согласился с программой правительства политолог Дмитрий Журавлев. Однако он предостерегает от попытки воспроизведения советского опыта распределения выпускников вузов на предприятия в условиях рыночной экономики. Решение проблем трудоустройства молодежи политолог видит в повышении общего уровня школьного и технического образования. Положительной программа профориентации видится эксперту в той части, которая касается знакомства учеников с профессиями, представленными на рынке труда. «Понимание, что их ждет, поможет школьникам скорее определиться с выбором профессии», — считает Журавлев. Об усилении мер, направляемых правительством на трудоустройство отдельных категорий подростков, после прочтения подписанного Мишустиным распоряжения рассказала доцент департамента международного бизнеса Финуниверситета при правительстве РФ Марина Амурская. «В России очень много действительно талантливых студентов, которые по выпуску из университета сталкиваются с двойным сопротивлением со стороны рынка труда: отсутствие практического опыта и особые условия труда, в которых они порой нуждаются. Грамотная организация помощи со стороны государства и общества с экономической точки зрения однозначно окупится», — уверена Амурская. Доцент Финуниверситета отметила, что многие школы в России уже накопили хороший опыт в профориентации 6-11 классов, в том числе в тесном взаимодействии с профильными вузами-партнерами. «По факту, на сегодняшний день некоторые школы уже являются „кузницами кадров“ на своем образовательном уровне», — отметила эксперт. По ее мнению, изменения в госпрограмме помогут обобщить и институализировать накопленный опыт. Профориентация в школах, в конечном итоге, положительно скажется на достижении технологического суверенитета. Правительство РФ, как сообщало URA.RU ранее, продолжает работу по трансформации системы высшего образования в России, делая акцент на технических специальностях и новом механизме распределения бюджетных мест, 70% из которых сейчас идут в регионы, способствуя бурному развитию научных школ.