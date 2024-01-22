Зачем Путин встретился с главой федерации профсоюзов

На аудиенции в Кремле Шмаков не был 3 года

22 января 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин впервые за 3 года встретился с главой ФНПР Михаилом Шмаковым: обоих ждут выборы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Встреча президента Владимира Путина с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым 22 января стала очередным сигналом о масштабах поддержки главы государства — ФНПР объединяет почти 20 млн человек. Но эксперты видят в этом и сигнал самим членам профсоюзов, которые в этом году будут избирать своего нового руководителя. Пока Шмаков усаживался за стол, Путин потянулся к большому красочному альбому, рассказывающему об истории Федерации профсоюзов. «Вы мне все за тридцать лет не будете рассказывать?» — шутя поинтересовался президент. Встреча в Кремле ясно показала, что острых противоречий между властью и профсоюзами сегодня нет Фото: kremlin.ru Шмаков поспешил успокоить: «Нет. Я просто хочу сказать, что мы движемся к съезду. 30 лет я возглавляю нашу организацию», — сообщил Шмаков. Все эти годы, заметил Путин, профсоюзы для правительства нередко становились «неудобным партнером». «Но все-таки в целом подходите к решению вопросов социального характера с государственных позиций, исходя из интересов трудящихся, интересы которых вы должны защищать по закону и по смыслу самого существования профсоюзов. Государственный подход очень важен. Надеюсь, что так и будет дальше в деятельности профсоюзов», — обратился Путин к собеседнику. У самого главы ФНПР в этом году предстоят выборы на пост председателя, и эксперты считают, что Михаил Шмаков получил поддержку президента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ответ Шмаков сказал, что «неудобным партнером» для власти ФНПР является до сих пор. Но в то же время согласился с Путиным, что «интересы государства и интересы трудящихся в целом совпадают», а все споры — «о деталях», уточнил он. Так было не всегда. На предыдущей встрече в Кремле, с момента которой прошло уже 3 года (она была в конце 2020-го), позиции Путина и Шмакова по начислению МРОТ, по индексации пенсий работающим пенсионерам не совпали. В 2018 году профсоюзы выступили против пенсионной реформы, что привело в регионах к протестам. Впрочем, не таким массовым, как были в 1990-х и начале 2000-х. Вплоть до пандемии профсоюзы массово выходили разве что на первомайские демонстрации, исключением стал только 2018 год и пенсионная реформа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тем не менее, убежден директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский, как организация профсоюзы остаются актуальной структурой. «В условиях сложной экономики и нестабильности профсоюзы показали свою эффективность, поэтому говорить, что это какой-то атавизм никаких оснований. На любом успешном предприятии есть действующая профсоюзная сеть. Профсоюзы остаются важными регуляторами во взаимоотношениях власти, работодателей и работников», — считает социолог. Поэтому, по словам директора Центра политического анализа Павла Данилина, Путину нужно «услышать запросы и чаяния профсоюзов», которые точно не являются оппозицией власти. «Это созидательные силы, а не разрушительные. Силы, которые поддерживают государство. Да, они выступали против пенсионной реформы. А что им было делать? Тогда многие выступали против», — сказал Данилин. Как считает директор компании «Маркком», политтехнолог Сергей Маркелов, сегодняшний разговор «прошел под грифом избирательной кампании Путина». «Каждая такая встреча „дотачивает“, „уточняет“ какую-то зону электорального или политического влияния на ситуацию. С одной стороны, это встреча техническая, с другой — идеологическая. Не забывайте, что речь идет об организации численностью почти 20 миллионов человек», — пояснил Маркелов. Встреча Путина со Шмаковым примечательна и тем, что и у самого главы ФНПР в этом году заканчивается срок полномочий. Эксперты сходятся во мнении, что аудиенция в Кремле — признак того, что 74-летний Шмаков сохранит за собой место. ФНПР планирует два всероссийских съезда, чтобы сначала (в апреле) решить оргвопросы по внутренним выборам, затем — провести их. Депутату Госдумы Андрею Исаеву неоднократно прочили пост главы ФНПР, но сам он отрицал свои притязания на лидерство в профсоюзной организации Фото: Владимир Андреев © URA.RU За 30 лет сместить Шмакова пытались неоднократно. В 2010—2011 годах главным конкурентом Шмакова называли его заместителя, депутата Госдумы Андрея Исаева. Тогда Исаев участвовал в борьбе за пост главы ФНПР, но перед самым выборным съездом снялся в пользу Шмакова. Позже к их конкуренции в политсреде неоднократно возвращались. Впрочем, сам парламентарий слухи о желании возглавить ФНПР всегда отвергал. Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев говорит, что на самом деле это раньше «желающих занять место Шмакова было с избытком». «Профсоюзная собственность манила. А теперь все уже давно поделено-переделено. Так что один мотив отпал», — отметил Калачев. Уважающие себя компании, говорят эксперты, сохранили в своих структурах профсоюзные ячейки и нашли общий язык с их лидерами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU О недавнем скандале с профсоюзной собственностью в разговоре с URA.RU вспомнил политтехнолог Маркелов. Речь идет о 34 санаториях на Кавказе. Они были переданы профсоюзам еще президентом Борисом Ельциным в 1990-х годах. По закону их нельзя было приватизировать, но ФНПР часть продала. В 2022 году Шмаков выступал одним из ответчиков по этому делу. По итогам судебного разбирательства все санатории вернулись в государственную собственность. Впрочем, этот скандал на фоне военной спецоперации быстро забылся. Сегодня, считает президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, у Шмакова «велики шансы на то, чтобы сохраниться». «У него серьезная элитная поддержка, особенно в Совбезе и ФСБ. Весь функционал как глава ФНПР он выполняет: на встрече было сказано, что профсоюзы действуют в государственных интересах. Поэтому какой смысл менять?» — отметил Минченко. Похожего мнения придерживается и политолог Калачев. «Отношения профсоюзов с работодателями и властью руководство страны полностью устраивают. Встреча Путина со Шмаковым — ясный сигнал, что Шмаков согласован, а остальное — дело техники», — считает эксперт. Новость по теме Путин встретился с неудобным для правительства партнером Политтехнолог Сергей Маркелов не столь однозначен в своих суждениях. С одной стороны, считает он, действительно разговор тет-а-тет с президентом — это сигнал (в том числе противникам Шмакова) о том, что «он еще силен», что «у него все хорошо» на этом посту. «С другой — всегда надо помнить, что условная матрица переизбрания не стопроцентная. Но она 90-процентная точно», — заключил Маркелов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Встреча президента Владимира Путина с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым 22 января стала очередным сигналом о масштабах поддержки главы государства — ФНПР объединяет почти 20 млн человек. Но эксперты видят в этом и сигнал самим членам профсоюзов, которые в этом году будут избирать своего нового руководителя. Пока Шмаков усаживался за стол, Путин потянулся к большому красочному альбому, рассказывающему об истории Федерации профсоюзов. «Вы мне все за тридцать лет не будете рассказывать?» — шутя поинтересовался президент. Шмаков поспешил успокоить: «Нет. Я просто хочу сказать, что мы движемся к съезду. 30 лет я возглавляю нашу организацию», — сообщил Шмаков. Все эти годы, заметил Путин, профсоюзы для правительства нередко становились «неудобным партнером». «Но все-таки в целом подходите к решению вопросов социального характера с государственных позиций, исходя из интересов трудящихся, интересы которых вы должны защищать по закону и по смыслу самого существования профсоюзов. В ответ Шмаков сказал, что «неудобным партнером» для власти ФНПР является до сих пор. Но в то же время согласился с Путиным, что «интересы государства и интересы трудящихся в целом совпадают», а все споры — «о деталях», уточнил он. Так было не всегда. На предыдущей встрече в Кремле, с момента которой прошло уже 3 года (она была в конце 2020-го), позиции Путина и Шмакова по начислению МРОТ, по индексации пенсий работающим пенсионерам не совпали. В 2018 году профсоюзы выступили против пенсионной реформы, что привело в регионах к протестам. Впрочем, не таким массовым, как были в 1990-х и начале 2000-х. Тем не менее, убежден директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский, как организация профсоюзы остаются актуальной структурой. «В условиях сложной экономики и нестабильности профсоюзы показали свою эффективность, поэтому говорить, что это какой-то атавизм никаких оснований. На любом успешном предприятии есть действующая профсоюзная сеть. Профсоюзы остаются важными регуляторами во взаимоотношениях власти, работодателей и работников», — считает социолог. Поэтому, по словам директора Центра политического анализа Павла Данилина, Путину нужно «услышать запросы и чаяния профсоюзов», которые точно не являются оппозицией власти. «Это созидательные силы, а не разрушительные. Силы, которые поддерживают государство. Да, они выступали против пенсионной реформы. А что им было делать? Тогда многие выступали против», — сказал Данилин. Встреча Путина со Шмаковым примечательна и тем, что и у самого главы ФНПР в этом году заканчивается срок полномочий. Эксперты сходятся во мнении, что аудиенция в Кремле — признак того, что 74-летний Шмаков сохранит за собой место. ФНПР планирует два всероссийских съезда, чтобы сначала (в апреле) решить оргвопросы по внутренним выборам, затем — провести их. За 30 лет сместить Шмакова пытались неоднократно. В 2010—2011 годах главным конкурентом Шмакова называли его заместителя, депутата Госдумы Андрея Исаева. Тогда Исаев участвовал в борьбе за пост главы ФНПР, но перед самым выборным съездом снялся в пользу Шмакова. Позже к их конкуренции в политсреде неоднократно возвращались. Впрочем, сам парламентарий слухи о желании возглавить ФНПР всегда отвергал. Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев говорит, что на самом деле это раньше «желающих занять место Шмакова было с избытком». «Профсоюзная собственность манила. А теперь все уже давно поделено-переделено. Так что один мотив отпал», — отметил Калачев. О недавнем скандале с профсоюзной собственностью в разговоре с URA.RU вспомнил политтехнолог Маркелов. Речь идет о 34 санаториях на Кавказе. Они были переданы профсоюзам еще президентом Борисом Ельциным в 1990-х годах. По закону их нельзя было приватизировать, но ФНПР часть продала. В 2022 году Шмаков выступал одним из ответчиков по этому делу. По итогам судебного разбирательства все санатории вернулись в государственную собственность. Впрочем, этот скандал на фоне военной спецоперации быстро забылся. Сегодня, считает президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, у Шмакова «велики шансы на то, чтобы сохраниться». Похожего мнения придерживается и политолог Калачев. «Отношения профсоюзов с работодателями и властью руководство страны полностью устраивают. Встреча Путина со Шмаковым — ясный сигнал, что Шмаков согласован, а остальное — дело техники», — считает эксперт. Политтехнолог Сергей Маркелов не столь однозначен в своих суждениях. С одной стороны, считает он, действительно разговор тет-а-тет с президентом — это сигнал (в том числе противникам Шмакова) о том, что «он еще силен», что «у него все хорошо» на этом посту. «С другой — всегда надо помнить, что условная матрица переизбрания не стопроцентная. Но она 90-процентная точно», — заключил Маркелов.