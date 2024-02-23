Путин дал уверенность в грядущей победе России в СВО

Президент РФ Владимир Путин изменил формат своего обращения по случаю Дня защитника Отечества. Не забывая о подвиге предков, он показал, что настало время новых героев. По словам политологов, Путин продемонстрировал уверенность в тех, кто на фронте, и в тех, кто в тылу. А наращивание производства вооружения — это не бахвальство перед Западом, а стремление ускорить победу в СВО.
23 февраля по традиции президент Путин возложил венок к Могиле неизвестного солдата у стен Кремля. И сегодня же он поздравил всех защитников Отечества с праздником. В предыдущие годы его речь начиналась с обращения к «ратным подвигам» и традициям предков, которые в современной России помнят и чтут. На этот раз президент в первую очередь говорил о тех, кто сегодня на фронте: все понимают «великую значимость их ратного труда».
Это логично, объяснил URA.RU гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Ведь «страна воюет», поэтому президент обращается прежде всего к тем, кто сейчас «идет под пули». «Это наша новая история. В ней есть новые фигуры, новые события. Возникают новые традиции», — объяснил политолог.
Поколение ветеранов уходит, а обществу, детям, нужны герои, на которых можно равняться и которые для всех являются живыми свидетелями и участниками борьбы с нацизмом, борьбы за независимость России, подтверждает старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.
«Путин показывает, что это время пришло. Обществу нужны герои нашего времени. И эти герои есть. И они для всех родные», — пояснил политолог.
Действительно Путин сегодня впервые назвал армию и флот «родными». «Мы гордимся нашими родными армией и флотом, — заявил президент. — Защитники Отечества в нашей стране окружены подлинной народной любовью, а преданность Отчизне, святой долг беречь ее, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими, непререкаемыми ценностями».
О воинских традициях президент, конечно, сказал, — их продолжают участники СВО. Они сражаются «за правду и справедливость», проявляют «мужество и отвагу, защищая Россию». «Вы — наши подлинные народные герои, — обратился Путин к бойцам. —
Мы гордимся вами, восхищаемся вашей смелостью, чтим подвиги. Знаем, что вам трудно, и будем делать все возможное, чтобы вы смогли выполнить поставленные перед вами задачи. Благодарю вас за доблестное исполнение воинского долга, за честное, самоотверженное служение Отечеству».
По словам Путина, гарантией безопасности России, ее свободы и суверенитета является «мощный потенциал, высокая боеготовность армии и флота». Поэтому государство будет «всемерно укреплять Вооруженные Силы» с учетом «реального боевого опыта». «Доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах уже достигла 95 процентов, а морской составляющей „ядерной триады“ — почти 100 процентов, — отметил президент. — Начался серийный выпуск новых гиперзвуковых ракет „Циркон“. Завершаются испытания других ударных комплексов. В состав ВМФ вошли новые стратегические подводные лодки. В Вооруженные Силы переданы четыре ракетоносца Ту-160М».
И выпуск другого вооружения, в том числе высокоточных ракет, БПЛА, танков, бронемашин, артиллерии и других видов «кратно увеличен», подчеркнул Путин. «На очереди — разработка и серийный выпуск перспективных образцов, внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере», — заверил он, с уверенностью заявив, что «будущее российской армии и флота» — за сержантами и офицерами, которые прошла закалку на СВО.
Сегодняшнее поздравление по объему сопоставимо с тем, что Путин озвучил в 2022 году — накануне начала военной спецоперации: 556 и 574 слова соответственно. Все другие поздравления с Днем защитника Отечества, в том числе в 2023-м, были заметно короче. Два года назад он настраивал военных, как и все общество, к предстоящей борьбе за суверенитет страны, сегодня — еще раз подчеркнул: сомнений не должно остаться ни у кого: армия и флот — главные союзники России. Общество — их надежный тыл.
Свой смысл эксперты видят в словах Путина о наращивании производства вооружений. О необходимости милитаризировать Европу заявил на прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности глава евродипломатии Жозеп Боррель, канцлер Германии Олаф Шольц заложил новый завод по производству боеприпасов. О наращивании вооружений таким образом говорят и в России, и в Европе, но, по словам военного эксперта, разведчика, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, только в РФ слова не расходятся с делом: российские армия и флот не испытывают дефицита ни в чем.
«Запад декларировал, что сделает миллион снарядов, но дальше обещаний они не продвинулись. Только собрались компанией, выпили шампанского и начали хвалиться друг перед другом. Путин же сегодня еще раз дал понять: не догоните вы нас. А на днях показал это на деле: пролетел на новейшем ракетоносце (таких самолетов на Западе нет), побывал на танковом заводе, — пояснил Матвийчук. — Кроме военного и экономического противостояния, идет и идеологическое противостояние. Но сегодня весь мир увидел не пропаганду со стороны Путина, а демонстрацию возросшей силы России как государства, которое идет к намеченным целям. Путин уверен в нашей мощи, и передает эту уверенность всем».
По мнению политолога Алексея Зудина, наращивание вооружений в России вряд ли можно назвать в полной мере милитаризацией. «Здесь вопрос политической терминологии, коннотации — та же разница, что и между разведчиком и шпионом: нейтральное значение, негативное или ироническое. В этом смысле наша милитаризация — это наращивание военной мощи для обороны своей страны и мобилизация общества вокруг целей СВО. Ведь цели у нас разные: те же Германия и Франция пытаются воевать с нами чужими руками. А мы защищаем свою землю. Они — агрессоры и интервенты. Мы — защитники и освободители», — пояснил Зудин.
Это определяет основной посыл, который в речи Путина услышал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов: «Это спокойная и взвешенная речь, пронизанная уверенностью в грядущей победе».
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