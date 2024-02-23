Путин дал уверенность в грядущей победе России в СВО

Отсюда — новый формат его обращения в День защитника Отечества

23 февраля 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин вселил уверенность в то, что победа России в спецоперации близка Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин изменил формат своего обращения по случаю Дня защитника Отечества. Не забывая о подвиге предков, он показал, что настало время новых героев. По словам политологов, Путин продемонстрировал уверенность в тех, кто на фронте, и в тех, кто в тылу. А наращивание производства вооружения — это не бахвальство перед Западом, а стремление ускорить победу в СВО. 23 февраля по традиции президент Путин возложил венок к Могиле неизвестного солдата у стен Кремля. И сегодня же он поздравил всех защитников Отечества с праздником. В предыдущие годы его речь начиналась с обращения к «ратным подвигам» и традициям предков, которые в современной России помнят и чтут. На этот раз президент в первую очередь говорил о тех, кто сегодня на фронте: все понимают «великую значимость их ратного труда». Стране нужны новые герои, на чьих подвигах будет воспитываться молодежь, объяснили эксперты смысл слов президента Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Это логично, объяснил URA.RU гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Ведь «страна воюет», поэтому президент обращается прежде всего к тем, кто сейчас «идет под пули». «Это наша новая история. В ней есть новые фигуры, новые события. Возникают новые традиции», — объяснил политолог. Поколение ветеранов уходит, а обществу, детям, нужны герои, на которых можно равняться и которые для всех являются живыми свидетелями и участниками борьбы с нацизмом, борьбы за независимость России, подтверждает старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. «Путин показывает, что это время пришло. Обществу нужны герои нашего времени. И эти герои есть. И они для всех родные», — пояснил политолог. Для президента Владимира Путина стало традицией лично вручать Золотые Звезды Героям России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Действительно Путин сегодня впервые назвал армию и флот «родными». «Мы гордимся нашими родными армией и флотом, — заявил президент. — Защитники Отечества в нашей стране окружены подлинной народной любовью, а преданность Отчизне, святой долг беречь ее, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими, непререкаемыми ценностями». О воинских традициях президент, конечно, сказал, — их продолжают участники СВО. Они сражаются «за правду и справедливость», проявляют «мужество и отвагу, защищая Россию». «Вы — наши подлинные народные герои, — обратился Путин к бойцам. — Мы гордимся вами, восхищаемся вашей смелостью, чтим подвиги. Знаем, что вам трудно, и будем делать все возможное, чтобы вы смогли выполнить поставленные перед вами задачи. Благодарю вас за доблестное исполнение воинского долга, за честное, самоотверженное служение Отечеству». Стратегические ракетоносцы Ту-160 постоянно участвуют в воздушной части Парада Победы в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Путина, гарантией безопасности России, ее свободы и суверенитета является «мощный потенциал, высокая боеготовность армии и флота». Поэтому государство будет «всемерно укреплять Вооруженные Силы» с учетом «реального боевого опыта». «Доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах уже достигла 95 процентов, а морской составляющей „ядерной триады“ — почти 100 процентов, — отметил президент. — Начался серийный выпуск новых гиперзвуковых ракет „Циркон“. Завершаются испытания других ударных комплексов. В состав ВМФ вошли новые стратегические подводные лодки. В Вооруженные Силы переданы четыре ракетоносца Ту-160М». И выпуск другого вооружения, в том числе высокоточных ракет, БПЛА, танков, бронемашин, артиллерии и других видов «кратно увеличен», подчеркнул Путин. «На очереди — разработка и серийный выпуск перспективных образцов, внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере», — заверил он, с уверенностью заявив, что «будущее российской армии и флота» — за сержантами и офицерами, которые прошла закалку на СВО. На Уралвагонзаводе президент РФ Владимир Путин показал, что без танков армия России точно не останется Фото: kremlin.ru / Рамиль Ситдиков, РИА «Новости» Сегодняшнее поздравление по объему сопоставимо с тем, что Путин озвучил в 2022 году — накануне начала военной спецоперации: 556 и 574 слова соответственно. Все другие поздравления с Днем защитника Отечества, в том числе в 2023-м, были заметно короче. Два года назад он настраивал военных, как и все общество, к предстоящей борьбе за суверенитет страны, сегодня — еще раз подчеркнул: сомнений не должно остаться ни у кого: армия и флот — главные союзники России. Общество — их надежный тыл. Свой смысл эксперты видят в словах Путина о наращивании производства вооружений. О необходимости милитаризировать Европу заявил на прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности глава евродипломатии Жозеп Боррель, канцлер Германии Олаф Шольц заложил новый завод по производству боеприпасов. О наращивании вооружений таким образом говорят и в России, и в Европе, но, по словам военного эксперта, разведчика, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, только в РФ слова не расходятся с делом: российские армия и флот не испытывают дефицита ни в чем. «Запад декларировал, что сделает миллион снарядов, но дальше обещаний они не продвинулись. Только собрались компанией, выпили шампанского и начали хвалиться друг перед другом. Путин же сегодня еще раз дал понять: не догоните вы нас. А на днях показал это на деле: пролетел на новейшем ракетоносце (таких самолетов на Западе нет), побывал на танковом заводе, — пояснил Матвийчук. — Кроме военного и экономического противостояния, идет и идеологическое противостояние. Но сегодня весь мир увидел не пропаганду со стороны Путина, а демонстрацию возросшей силы России как государства, которое идет к намеченным целям. Путин уверен в нашей мощи, и передает эту уверенность всем». Новость по теме Путин обезоружил своих оппонентов внутри страны и в НАТО По мнению политолога Алексея Зудина, наращивание вооружений в России вряд ли можно назвать в полной мере милитаризацией. «Здесь вопрос политической терминологии, коннотации — та же разница, что и между разведчиком и шпионом: нейтральное значение, негативное или ироническое. В этом смысле наша милитаризация — это наращивание военной мощи для обороны своей страны и мобилизация общества вокруг целей СВО. Ведь цели у нас разные: те же Германия и Франция пытаются воевать с нами чужими руками. А мы защищаем свою землю. Они — агрессоры и интервенты. Мы — защитники и освободители», — пояснил Зудин. Это определяет основной посыл, который в речи Путина услышал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов: «Это спокойная и взвешенная речь, пронизанная уверенностью в грядущей победе». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин изменил формат своего обращения по случаю Дня защитника Отечества. Не забывая о подвиге предков, он показал, что настало время новых героев. По словам политологов, Путин продемонстрировал уверенность в тех, кто на фронте, и в тех, кто в тылу. А наращивание производства вооружения — это не бахвальство перед Западом, а стремление ускорить победу в СВО. 23 февраля по традиции президент Путин возложил венок к Могиле неизвестного солдата у стен Кремля. И сегодня же он поздравил всех защитников Отечества с праздником. В предыдущие годы его речь начиналась с обращения к «ратным подвигам» и традициям предков, которые в современной России помнят и чтут. На этот раз президент в первую очередь говорил о тех, кто сегодня на фронте: все понимают «великую значимость их ратного труда». Это логично, объяснил URA.RU гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Ведь «страна воюет», поэтому президент обращается прежде всего к тем, кто сейчас «идет под пули». «Это наша новая история. В ней есть новые фигуры, новые события. Возникают новые традиции», — объяснил политолог. Поколение ветеранов уходит, а обществу, детям, нужны герои, на которых можно равняться и которые для всех являются живыми свидетелями и участниками борьбы с нацизмом, борьбы за независимость России, подтверждает старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. Действительно Путин сегодня впервые назвал армию и флот «родными». «Мы гордимся нашими родными армией и флотом, — заявил президент. — Защитники Отечества в нашей стране окружены подлинной народной любовью, а преданность Отчизне, святой долг беречь ее, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими, непререкаемыми ценностями». О воинских традициях президент, конечно, сказал, — их продолжают участники СВО. Они сражаются «за правду и справедливость», проявляют «мужество и отвагу, защищая Россию». «Вы — наши подлинные народные герои, — обратился Путин к бойцам. — По словам Путина, гарантией безопасности России, ее свободы и суверенитета является «мощный потенциал, высокая боеготовность армии и флота». Поэтому государство будет «всемерно укреплять Вооруженные Силы» с учетом «реального боевого опыта». «Доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах уже достигла 95 процентов, а морской составляющей „ядерной триады“ — почти 100 процентов, — отметил президент. — Начался серийный выпуск новых гиперзвуковых ракет „Циркон“. Завершаются испытания других ударных комплексов. В состав ВМФ вошли новые стратегические подводные лодки. В Вооруженные Силы переданы четыре ракетоносца Ту-160М». И выпуск другого вооружения, в том числе высокоточных ракет, БПЛА, танков, бронемашин, артиллерии и других видов «кратно увеличен», подчеркнул Путин. «На очереди — разработка и серийный выпуск перспективных образцов, внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере», — заверил он, с уверенностью заявив, что «будущее российской армии и флота» — за сержантами и офицерами, которые прошла закалку на СВО. Сегодняшнее поздравление по объему сопоставимо с тем, что Путин озвучил в 2022 году — накануне начала военной спецоперации: 556 и 574 слова соответственно. Все другие поздравления с Днем защитника Отечества, в том числе в 2023-м, были заметно короче. Два года назад он настраивал военных, как и все общество, к предстоящей борьбе за суверенитет страны, сегодня — еще раз подчеркнул: сомнений не должно остаться ни у кого: армия и флот — главные союзники России. Общество — их надежный тыл. Свой смысл эксперты видят в словах Путина о наращивании производства вооружений. О необходимости милитаризировать Европу заявил на прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности глава евродипломатии Жозеп Боррель, канцлер Германии Олаф Шольц заложил новый завод по производству боеприпасов. О наращивании вооружений таким образом говорят и в России, и в Европе, но, по словам военного эксперта, разведчика, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, только в РФ слова не расходятся с делом: российские армия и флот не испытывают дефицита ни в чем. По мнению политолога Алексея Зудина, наращивание вооружений в России вряд ли можно назвать в полной мере милитаризацией. «Здесь вопрос политической терминологии, коннотации — та же разница, что и между разведчиком и шпионом: нейтральное значение, негативное или ироническое. В этом смысле наша милитаризация — это наращивание военной мощи для обороны своей страны и мобилизация общества вокруг целей СВО. Ведь цели у нас разные: те же Германия и Франция пытаются воевать с нами чужими руками. А мы защищаем свою землю. Они — агрессоры и интервенты. Мы — защитники и освободители», — пояснил Зудин. Это определяет основной посыл, который в речи Путина услышал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов: «Это спокойная и взвешенная речь, пронизанная уверенностью в грядущей победе».