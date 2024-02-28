Мишустин показал, как будет решен наболевший запрос россиян

Власти готовы пресечь любые попытки бизнеса нажиться на гражданах

29 февраля 2024 в 00:17 Размер текста - 17 +

Власти рассказали о работе по решению главной «боли» россиян — росте цен Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство РФ отвечает на запрос жителей страны о снижении цен на самые необходимые товары, подводя итоги работы кабинета министров за прошедшие 3,5 года. В то же время, власти посылают сигнал бизнесу — сейчас не время наживаться на россиянах, любые попытки будут жестко пресекаться. Так эксперты прокомментировали URA.RU итоги встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главы ФАС Максима Шаскольского 28 февраля. Глава правительства призвал руководителя антимонопольной службы жестко пресекать случаи завышения стоимости социально значимых товаров и услуг, среди которых он обозначил продукты, лекарства, топливо. Премьер также обратил внимание на электронные торговые площадки и необходимость контроля ценообразования в сфере гособоронзаказа. «Сейчас непростое время. Без сомнения, нужно держать связь как с производителями товаров и услуг, продуктов, так и с сетями. Важно защитить потребителя от недобросовестного производителя или от некачественной поставки, это тоже является одной из функций ФАС», — поставил задачу Мишустин, подчеркнув недопустимость поломки рыночных механизмов регулирования спроса и предложения. Новость по теме Что происходит с ценами в России: глава ФАС отчитался перед Мишустиным Руководитель ФАС доложил премьеру о принимаемых ведомством мерах: снижена стоимость на 252 вида жизненно-необходимых лекарств, а на основании соглашений с 2200 торговыми организациями в 34 регионах страны предельная наценка на куриные яйца и другие товары не превышает 6%. Шаскольский также рассказал о мерах по контролю маркетплейсов и тарифов на услуги связи. «Мы проверяем экономическую обоснованность установленных тарифов. Если мы видим рост выручки и снижение затрат при этом, неисполнение инвестиционных программ, затраты, которые не связаны с развитием услуг связи, — мы выдаем предписание снизить цены», — сообщил Шаскольский. Правительство «ставит точку» перед выборами и посланием президента, таким образом, отчитываясь о своей главной социальной функции — поддержании уровня доходов населения и сдерживании инфляции, считает политолог, гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Мишустин на встрече с главой ФАС оценил меры экономического блока правительства. После выборов возможна пересборка полномочий и постов в министерствах. Встреча — своеобразный отчет перед президентом и населением для постановки задач и корректировки мер кабмина для ответа на главную „головную боль“ россиян, которой является рост цен», — рассказал Гращенков. Общая «антихрупкость» экономики, по его словам, доказана в условиях пандемии и санкций после начала СВО, однако, есть примеры расхождения экономической статистики с ценами в магазинах. Депутат Артем Кирьянов рассказал о готовящихся мерах по снижению закредитованности россиян Фото: Георгий Бергал © URA.RU Это уже вторая за полгода встреча Мишустина с главой ФАС, что может свидетельствовать о том, что бизнесмены также получили сигнал — сейчас не самое подходящее время необоснованно завышать цены и наживаться на россиянах, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. «В условиях рыночной экономики необходим баланс интересов бизнеса и населения. Для бизнесмена наценка — инструмент развития, для населения — возможное снижение уровня жизни. Антимонопольная служба стоит на линии разграничения этих интересов, реагируя на те моменты, где эти интересы сильно расходятся», — уверен политолог. Марков отметил, что роль государства в экономике, прежде всего, организаторская, но не руководящая, на что и обратил внимание Мишустин в своих словах о необходимости ФАС учитывать рыночные механизмы спроса и предложения. Власти прорабатывают «на упреждение» вопросы ценообразования, поскольку они касаются жизни каждого, отметил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Правительство принимает меры, которые решают две цели: предотвращение дефицита в случае искусственных ограничений, и необоснованного роста цен на товары при отсутствии таких ограничений. ФАС работает в тесном взаимодействии с Госдумой по целому ряду вопросов ценообразования», — рассказал парламентарий. Например, маркировка, которая позволяет «вывести из тени» целые группы товаров и контролировать их качество — серьезно помогает в прогнозной работе по ценообразованию, а это как раз то, чего ждет бизнес. Так сочетаются усилия властей и предпринимательского сообщества. «Прямо сейчас в Госдуме ведется работа по предотвращению обмана россиян микрофинансовыми и банковскими организациями, поскольку закредитованность населения неуклонно ведет к снижению уровня жизни», — рассказал Артем Кирьянов. По его словам, прорабатываются вопросы о введении так называемых «дисклеймеров». Это предупреждения о значимых условиях предложений кредитных организаций, чтобы потребитель верно понял рекламную информацию и взял кредит с учетом полной стоимости и осознания рисков, заключил Кирьянов. О том, на чем еще кабмину следует заострить внимание в вопросах ценообразования, рассказал доктор экономических наук, профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Константин Лебедев. «Необходимо установить ценовые лимиты на жизненно важные продукты питания, ввести дополнительные налоговые льготы для малого бизнеса и увеличить инвестиции в сельское хозяйство», — выразил мнение экономист. При этом правительству необходимо отрегулировать экспортно-импортную политику, которая обеспечит ограничение вывоза из страны социально значимых продуктов и поощрение их ввоза из дружественных стран, подытожил профессор Лебедев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство РФ отвечает на запрос жителей страны о снижении цен на самые необходимые товары, подводя итоги работы кабинета министров за прошедшие 3,5 года. В то же время, власти посылают сигнал бизнесу — сейчас не время наживаться на россиянах, любые попытки будут жестко пресекаться. Так эксперты прокомментировали URA.RU итоги встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главы ФАС Максима Шаскольского 28 февраля. Глава правительства призвал руководителя антимонопольной службы жестко пресекать случаи завышения стоимости социально значимых товаров и услуг, среди которых он обозначил продукты, лекарства, топливо. Премьер также обратил внимание на электронные торговые площадки и необходимость контроля ценообразования в сфере гособоронзаказа. Руководитель ФАС доложил премьеру о принимаемых ведомством мерах: снижена стоимость на 252 вида жизненно-необходимых лекарств, а на основании соглашений с 2200 торговыми организациями в 34 регионах страны предельная наценка на куриные яйца и другие товары не превышает 6%. Шаскольский также рассказал о мерах по контролю маркетплейсов и тарифов на услуги связи. «Мы проверяем экономическую обоснованность установленных тарифов. Если мы видим рост выручки и снижение затрат при этом, неисполнение инвестиционных программ, затраты, которые не связаны с развитием услуг связи, — мы выдаем предписание снизить цены», — сообщил Шаскольский. Правительство «ставит точку» перед выборами и посланием президента, таким образом, отчитываясь о своей главной социальной функции — поддержании уровня доходов населения и сдерживании инфляции, считает политолог, гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Мишустин на встрече с главой ФАС оценил меры экономического блока правительства. После выборов возможна пересборка полномочий и постов в министерствах. Встреча — своеобразный отчет перед президентом и населением для постановки задач и корректировки мер кабмина для ответа на главную „головную боль“ россиян, которой является рост цен», — рассказал Гращенков. Общая «антихрупкость» экономики, по его словам, доказана в условиях пандемии и санкций после начала СВО, однако, есть примеры расхождения экономической статистики с ценами в магазинах. Это уже вторая за полгода встреча Мишустина с главой ФАС, что может свидетельствовать о том, что бизнесмены также получили сигнал — сейчас не самое подходящее время необоснованно завышать цены и наживаться на россиянах, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. «В условиях рыночной экономики необходим баланс интересов бизнеса и населения. Для бизнесмена наценка — инструмент развития, для населения — возможное снижение уровня жизни. Антимонопольная служба стоит на линии разграничения этих интересов, реагируя на те моменты, где эти интересы сильно расходятся», — уверен политолог. Марков отметил, что роль государства в экономике, прежде всего, организаторская, но не руководящая, на что и обратил внимание Мишустин в своих словах о необходимости ФАС учитывать рыночные механизмы спроса и предложения. Власти прорабатывают «на упреждение» вопросы ценообразования, поскольку они касаются жизни каждого, отметил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Правительство принимает меры, которые решают две цели: предотвращение дефицита в случае искусственных ограничений, и необоснованного роста цен на товары при отсутствии таких ограничений. ФАС работает в тесном взаимодействии с Госдумой по целому ряду вопросов ценообразования», — рассказал парламентарий. Например, маркировка, которая позволяет «вывести из тени» целые группы товаров и контролировать их качество — серьезно помогает в прогнозной работе по ценообразованию, а это как раз то, чего ждет бизнес. Так сочетаются усилия властей и предпринимательского сообщества. По его словам, прорабатываются вопросы о введении так называемых «дисклеймеров». Это предупреждения о значимых условиях предложений кредитных организаций, чтобы потребитель верно понял рекламную информацию и взял кредит с учетом полной стоимости и осознания рисков, заключил Кирьянов. О том, на чем еще кабмину следует заострить внимание в вопросах ценообразования, рассказал доктор экономических наук, профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Константин Лебедев. «Необходимо установить ценовые лимиты на жизненно важные продукты питания, ввести дополнительные налоговые льготы для малого бизнеса и увеличить инвестиции в сельское хозяйство», — выразил мнение экономист. При этом правительству необходимо отрегулировать экспортно-импортную политику, которая обеспечит ограничение вывоза из страны социально значимых продуктов и поощрение их ввоза из дружественных стран, подытожил профессор Лебедев.