В элите России началась смена поколений

Путин объявил ее правила

29 февраля 2024 в 22:31 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин объявил правила смены элиты в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 Российские элиты ожидает обновление. Во время своего послания, президент РФ Владимир Путин указал, что он делает ставку на сегодняшних студентов и участников СВО. Именно они были едва ли не самыми заметными в зале. Заслуг мастодонтов политики и бизнеса никто не отменял, но, считают политологи, им пора признать, что смена поколений началась. И Путин четко дал понять, что хочет провести этот процесс без потрясений для страны. Столичный Гостиный двор уже не в первый раз стал местом оглашения послания президента. А сейчас это еще и место, где расположился избирательный штаб Владимира Путина. Примечательно, что сегодняшнее обращение, как сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, можно рассматривать и как предвыборную программу Путина. Участники СВО вновь оказались в центре послания президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU Но начавшие собираться уже с 9 утра гости все-таки пришли послушать послание президента. Во время ожидания приглашения в зал стало заметно, что среди присутствующих много новых и молодых, даже совсем юных лиц. Они и одеты были совсем не протокольно — в ярких толстовках. Еще больше из гостей выделялись участники и ветераны СВО — они все были при параде: в мундирах с золотыми погонами и пуговицами, с орденами и медалями на груди, некоторые — со Звездами Героя России. В зале эти группы приглашенных были заметны еще больше. Хотя уже в лаунж-зоне стало понятно, что им — молодежи и героям СВО — Путин уделит особое внимание. Впрочем, свое обращение президент начал с оценки международной ситуации. Минут через 30, улыбаясь, глядя в зал, сказал: «Наберитесь терпения. Послание только начинается». Он засмеялся сам, и его настроение подхватил зал. Непротокольную форму одежды могли себе позволить далеко не все: чиновникам это не по статусу, а молодежи и Народному фронту толстовки привычнее Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент озвучивал одну инициативу за другой, объявил нацпроекты «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь». Гости их встречали аплодисментами. Но в один момент прозвучали не только бурные в прямом смысле аплодисменты, но и едва ли не радостные возгласы. Для такого рода мероприятия это, опять же, совсем не протокольное поведение (опытные чиновники свои эмоции чаще выражают сдержанными улыбками и аплодисментами), но вполне естественное — просто молодежь искренне обрадовалась тому, что Путин анонсировал национальный проект «Молодежь России». «Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны», — объявил президент. Об этом проекте Путина на встрече с доверенными лицами просил сопредседатель его предвыборного штаба Артем Жога. Правда, назвать предлагал его «Воспитание», но президент пошел дальше. Отказать Герою ДНР он не смог уже второй раз: первый был 8 декабря 2023 года, когда именно Жоге на просьбу пойти на выборы, Путин ответил согласием. На этот раз отказа тем более быть не могло — цели общие: на кону — будущее России. Героя ДНР Артема Жогу президент вновь услышал и поддержал Фото: Владимир Андреев © URA.RU За это будущее России идет борьба на фронтах СВО. «Вы знаете, — обратился президент к слушателям, — смотрю на этих мужественных людей, порой совсем молодых ребят, и сердце наполняется гордостью за наших людей, за наш народ и за конкретно этих людей. Такие не отступят, не подведут и не предадут». Этих «молодых ребят», бойцов Путин видит «на ведущих позициях в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, во главе регионов». «Такие подлинные герои и патриоты в жизни порой довольно скромны и сдержанны. Они не кичатся своими успехами, не произносят громких лозунгов и слов. Но в переломные моменты истории именно такие люди выходят на передний план, берут на себя ответственность. Таким людям, которые думают о стране, живут ее судьбой, можно передать в будущем и доверить Россию», — охарактеризовал будущую российскую элиту президент и, возможно, заставил задуматься тех, кто сейчас у власти. Путину нужна настоящая элита, а не «каста с особыми правами и привилегиями», не те, кто «набил карманы за счет всяких процессов в экономике 90-х годов». «Они точно не элита», — заявил он Путин и объявил о запуске кадровой программы «Время героев». Бывший и действующий губернаторы Пермского края Максим Решетников (ныне — министр экономики РФ) и Дмитрий Махонин представляют молодежную часть управленческой элиты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Еще накануне оглашения послания политолог Евгений Минченко сказал URA.RU, что на церемонию собирается «топ элиты» страны. Сегодня, уже после услышанного и увиденного, он заметил, что большая часть присутствующих — это, конечно, «консервативный состав». Впрочем, это не значит, что обновление не идет. «Я встретил много новых губернаторов, которые прошли через Школу кадрового резерва, много депутатов, которые прошли через конкурсы „Лидеры России“. К этому добавляется еще один источник — участники СВО», — полагает Минченко. По словам руководителя отдела ВЦИОМ по работе с органами государственной власти Кирилла Родина, социальные лифты для молодежи стали создаваться лет 5-7 назад. Сегодня же Путин обозначил «важную веху и приоритет на ближайшую перспективу — акцент на развитие практических инструментов для самореализации молодежи». «Приток молодых специалистов, потенциальных кадров, которые будут подниматься наверх, — в этом и есть основная задача», — полагает Родин. «Послушать» Владимира Путина вместе с мамой пришел даже тот, кто еще не родился на свет, но даже для него в речи президента было много полезного Фото: Владимир Андреев © URA.RU Стоит ожидать, что процесс ускорится — важно заполнить пробел, вызванный демографическим падением 1990-х. По мнению политолога, соавтора Большой российской энциклопедии Бориса Межуева, создается ощущение, что поколение 30-летних «выпало». «Многие из них ушли на фронт. Нельзя исключать, что президент видит определенный управленческий кадровый люфт именно в этой возрастной нише, — отметил политолог. — И он хотел продемонстрировать, что есть необходимость кадровой смены и заполнения этого люфта», — отметил эксперт и добавил: «Кадровые ротации действительно назрели». Это заставляет действующие элиты открываться для молодых, для новых идей. В противном случае система может просто задохнуться, пояснил один из политологов. Новость по теме Главное в послании Путина — 2024: льготная ипотека и «Время героев» Молодежная политика становится не средством финансирования отдельной молодежной организации, а широкомасштабной работой, объяснил URA.RU исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов. Путин, запустив нацпроект «Молодежь России», создает «среду, в которой молодежь будет расти». «Будет меняться среда (ее сама молодежь будет менять) — будет смена элит. И в этой новой среде отношения между „элитами“ и „массами“ будут другими. Но речь не идет о фронтальной (революционной) замене. Это будет происходить за счет смены поколений. Акцент делается на путинское поколение молодежи», — отметил Данилов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские элиты ожидает обновление. Во время своего послания, президент РФ Владимир Путин указал, что он делает ставку на сегодняшних студентов и участников СВО. Именно они были едва ли не самыми заметными в зале. Заслуг мастодонтов политики и бизнеса никто не отменял, но, считают политологи, им пора признать, что смена поколений началась. И Путин четко дал понять, что хочет провести этот процесс без потрясений для страны. Столичный Гостиный двор уже не в первый раз стал местом оглашения послания президента. А сейчас это еще и место, где расположился избирательный штаб Владимира Путина. Примечательно, что сегодняшнее обращение, как сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, можно рассматривать и как предвыборную программу Путина. Но начавшие собираться уже с 9 утра гости все-таки пришли послушать послание президента. Во время ожидания приглашения в зал стало заметно, что среди присутствующих много новых и молодых, даже совсем юных лиц. Они и одеты были совсем не протокольно — в ярких толстовках. Еще больше из гостей выделялись участники и ветераны СВО — они все были при параде: в мундирах с золотыми погонами и пуговицами, с орденами и медалями на груди, некоторые — со Звездами Героя России. В зале эти группы приглашенных были заметны еще больше. Хотя уже в лаунж-зоне стало понятно, что им — молодежи и героям СВО — Путин уделит особое внимание. Впрочем, свое обращение президент начал с оценки международной ситуации. Минут через 30, улыбаясь, глядя в зал, сказал: «Наберитесь терпения. Послание только начинается». Он засмеялся сам, и его настроение подхватил зал. Президент озвучивал одну инициативу за другой, объявил нацпроекты «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь». Гости их встречали аплодисментами. Но в один момент прозвучали не только бурные в прямом смысле аплодисменты, но и едва ли не радостные возгласы. Для такого рода мероприятия это, опять же, совсем не протокольное поведение (опытные чиновники свои эмоции чаще выражают сдержанными улыбками и аплодисментами), но вполне естественное — просто молодежь искренне обрадовалась тому, что Путин анонсировал национальный проект «Молодежь России». «Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны», — объявил президент. Об этом проекте Путина на встрече с доверенными лицами просил сопредседатель его предвыборного штаба Артем Жога. Правда, назвать предлагал его «Воспитание», но президент пошел дальше. Отказать Герою ДНР он не смог уже второй раз: первый был 8 декабря 2023 года, когда именно Жоге на просьбу пойти на выборы, Путин ответил согласием. На этот раз отказа тем более быть не могло — цели общие: на кону — будущее России. За это будущее России идет борьба на фронтах СВО. «Вы знаете, — обратился президент к слушателям, — смотрю на этих мужественных людей, порой совсем молодых ребят, и сердце наполняется гордостью за наших людей, за наш народ и за конкретно этих людей. Такие не отступят, не подведут и не предадут». Этих «молодых ребят», бойцов Путин видит «на ведущих позициях в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, во главе регионов». «Такие подлинные герои и патриоты в жизни порой довольно скромны и сдержанны. Путину нужна настоящая элита, а не «каста с особыми правами и привилегиями», не те, кто «набил карманы за счет всяких процессов в экономике 90-х годов». «Они точно не элита», — заявил он Путин и объявил о запуске кадровой программы «Время героев». Еще накануне оглашения послания политолог Евгений Минченко сказал URA.RU, что на церемонию собирается «топ элиты» страны. Сегодня, уже после услышанного и увиденного, он заметил, что большая часть присутствующих — это, конечно, «консервативный состав». Впрочем, это не значит, что обновление не идет. «Я встретил много новых губернаторов, которые прошли через Школу кадрового резерва, много депутатов, которые прошли через конкурсы „Лидеры России“. К этому добавляется еще один источник — участники СВО», — полагает Минченко. По словам руководителя отдела ВЦИОМ по работе с органами государственной власти Кирилла Родина, социальные лифты для молодежи стали создаваться лет 5-7 назад. Сегодня же Путин обозначил «важную веху и приоритет на ближайшую перспективу — акцент на развитие практических инструментов для самореализации молодежи». «Приток молодых специалистов, потенциальных кадров, которые будут подниматься наверх, — в этом и есть основная задача», — полагает Родин. Стоит ожидать, что процесс ускорится — важно заполнить пробел, вызванный демографическим падением 1990-х. По мнению политолога, соавтора Большой российской энциклопедии Бориса Межуева, создается ощущение, что поколение 30-летних «выпало». «Многие из них ушли на фронт. Нельзя исключать, что президент видит определенный управленческий кадровый люфт именно в этой возрастной нише, — отметил политолог. — И он хотел продемонстрировать, что есть необходимость кадровой смены и заполнения этого люфта», — отметил эксперт и добавил: «Кадровые ротации действительно назрели». Это заставляет действующие элиты открываться для молодых, для новых идей. В противном случае система может просто задохнуться, пояснил один из политологов. Молодежная политика становится не средством финансирования отдельной молодежной организации, а широкомасштабной работой, объяснил URA.RU исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов. Путин, запустив нацпроект «Молодежь России», создает «среду, в которой молодежь будет расти». «Будет меняться среда (ее сама молодежь будет менять) — будет смена элит. И в этой новой среде отношения между „элитами“ и „массами“ будут другими. Но речь не идет о фронтальной (революционной) замене. Это будет происходить за счет смены поколений. Акцент делается на путинское поколение молодежи», — отметил Данилов.