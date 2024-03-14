Путин приступил к реализации своего шестилетнего плана

Дожидаться результатов выборов нет времени

14 марта 2024 в 23:59 Размер текста - 17 +

Путин обсудил с правительством реализацию предложений, озвученных в послании Федеральному Собранию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин обсудил с правительством реализацию предложений, озвученных в ходе послания Федеральному Собранию спустя ровно две недели с момента оглашения. Эксперты объяснили URA.RU, что при воплощении амбициозных планов «нет времени на промедление». По их словам, пауза в начале реализации задач была бы непростительной задержкой. В начале встречи Путин подчеркнул, что его планы представляют собой «фактически комплекс, план действий, который предстоит реализовать в ближайшие годы и в среднесрочной перспективе». Он напомнил, что конкретные цели на ближайшие шесть лет были поставлены в сфере демографии, здравоохранения, воспитания детей и молодежи, подготовки кадров. В том числе задачи по укреплению технологического суверенитета, благоустройству городов, сельских населенных пунктов и другие предложения. Путин подчеркнул, что новые национальные проекты должны быть запущены со следующего года Фото: Роман Наумов © URA.RU «По этим и другим ключевым направлениям уже со следующего года должны быть запущены новые национальные проекты, — продолжил президент. — У нас база для этого создана достаточно устойчивая, надежная, а тенденции, которые мы сейчас наблюдаем в экономике, дают основания полагать, что все это действительно реализуемо и что планы, о которых мы говорили, реализуемы». Путин также указал на важность обеспечения детального планирования всех элементов каждого национального проекта. Оно, по его словам, должно объединять «в одной логике» действия всех уровней власти, и «всю работу» от принятия стратегических решений до их воплощения в конкретном населенном пункте. В том числе важно на основе имеющегося у правительства опыта выстраивать целостную систему управления нацпроектами, использовать цифровые инструменты контроля реализации и контроля за их результатами, опираясь на мнения граждан. «Повторю еще раз, задача Правительства — обеспечить слаженное взаимодействие, тесную координацию органов власти, отраслей экономики и социальной сферы, представителей бизнеса, науки, образования, деловых объединений, других институтов гражданского общества <…> Прошу Правительство уже до конца апреля определиться с основными подходами и принципами реализации новых национальных проектов. Знаю, что коллеги в правительстве такую работу уже начали <…> Думаю, нужно переходить к практической работе по каждому направлению», — резюмировал глава государства. Селезнев подчеркнул, что заявленные президентом цели и задачи будут реализованы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин совещанием с кабмином показывает, что сказанное им в ходе послания Федеральному Собранию «не пустые слова». Об этом в разговоре с URA.RU сказал декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве Павел Селезнев. Он уверен: «заявленные президентом цели и задачи будут реализованы». «Никто не собирается брать никакую паузу. В нынешнее время это было бы неоправданным, непростительным промедлением, — продолжил Селезнев. — Совещанием президент показывает, что преемственность выбранного курса будет сохранена, вне зависимости от того, как и в каком объеме изменится состав правительства по персоналиям. Никто не собирается ждать инаугурации в мае, нового состава, когда он будет определен. Поэтому работать надо сейчас — задачи большие, планы амбициозные и для их реализации просто нет времени на промедление». С этим мнением согласен и аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин. По его словам, приоритеты, озвученные президентом в ходе послания, масштабные преобразования, которые были обозначены перед страной на ближайшую и дальнюю перспективу, — реализуемы. Статья по теме В элите России началась смена поколений «Показательно, что сегодняшнее совещание с правительством началось с того, что сам президент рассказал о росте экономики страны. Это уверенный показатель, который говорит о том, что страна богатеет, экономика растет, и у нас есть средства на реализацию всех заявленных программ, какими бы амбициозными они не были», — сказал Колчин. Он напомнил, что нынешнее послание Федеральному Собранию было направлено в большей степени «внутрь страны, чем вне». По его словам, много времени было уделено внутреннему развитию и образу будущего России. «Поэтому этот образ будущего России очень детально расписан и многие моменты, которые были собраны из запросов людей в ходе поездок президента по стране, были воплощены в конкретные решения», — добавил Колчин. «Настрой президента, заявленные задачи, новые планы, национальные проекты фактически демонстрируют людям курс, которым как он видит, должна пойти страна. Курс, на который хочет ориентировать правительство, народ, и заложить для следующего главы государства определенную основу, позитивный фундамент, который поможет в дальнейшем легче реализовывать те или иные задачи», — резюмировал Селезнев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин обсудил с правительством реализацию предложений, озвученных в ходе послания Федеральному Собранию спустя ровно две недели с момента оглашения. Эксперты объяснили URA.RU, что при воплощении амбициозных планов «нет времени на промедление». По их словам, пауза в начале реализации задач была бы непростительной задержкой. В начале встречи Путин подчеркнул, что его планы представляют собой «фактически комплекс, план действий, который предстоит реализовать в ближайшие годы и в среднесрочной перспективе». Он напомнил, что конкретные цели на ближайшие шесть лет были поставлены в сфере демографии, здравоохранения, воспитания детей и молодежи, подготовки кадров. В том числе задачи по укреплению технологического суверенитета, благоустройству городов, сельских населенных пунктов и другие предложения. «По этим и другим ключевым направлениям уже со следующего года должны быть запущены новые национальные проекты, — продолжил президент. — У нас база для этого создана достаточно устойчивая, надежная, а тенденции, которые мы сейчас наблюдаем в экономике, дают основания полагать, что все это действительно реализуемо и что планы, о которых мы говорили, реализуемы». Путин также указал на важность обеспечения детального планирования всех элементов каждого национального проекта. Оно, по его словам, должно объединять «в одной логике» действия всех уровней власти, и «всю работу» от принятия стратегических решений до их воплощения в конкретном населенном пункте. В том числе важно на основе имеющегося у правительства опыта выстраивать целостную систему управления нацпроектами, использовать цифровые инструменты контроля реализации и контроля за их результатами, опираясь на мнения граждан. Президент России Владимир Путин совещанием с кабмином показывает, что сказанное им в ходе послания Федеральному Собранию «не пустые слова». Об этом в разговоре с URA.RU сказал декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве Павел Селезнев. Он уверен: «заявленные президентом цели и задачи будут реализованы». «Никто не собирается брать никакую паузу. В нынешнее время это было бы неоправданным, непростительным промедлением, — продолжил Селезнев. — Совещанием президент показывает, что преемственность выбранного курса будет сохранена, вне зависимости от того, как и в каком объеме изменится состав правительства по персоналиям. Никто не собирается ждать инаугурации в мае, нового состава, когда он будет определен. Поэтому работать надо сейчас — задачи большие, планы амбициозные и для их реализации просто нет времени на промедление». С этим мнением согласен и аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин. По его словам, приоритеты, озвученные президентом в ходе послания, масштабные преобразования, которые были обозначены перед страной на ближайшую и дальнюю перспективу, — реализуемы. «Показательно, что сегодняшнее совещание с правительством началось с того, что сам президент рассказал о росте экономики страны. Это уверенный показатель, который говорит о том, что страна богатеет, экономика растет, и у нас есть средства на реализацию всех заявленных программ, какими бы амбициозными они не были», — сказал Колчин. Он напомнил, что нынешнее послание Федеральному Собранию было направлено в большей степени «внутрь страны, чем вне». По его словам, много времени было уделено внутреннему развитию и образу будущего России. «Поэтому этот образ будущего России очень детально расписан и многие моменты, которые были собраны из запросов людей в ходе поездок президента по стране, были воплощены в конкретные решения», — добавил Колчин. «Настрой президента, заявленные задачи, новые планы, национальные проекты фактически демонстрируют людям курс, которым как он видит, должна пойти страна. Курс, на который хочет ориентировать правительство, народ, и заложить для следующего главы государства определенную основу, позитивный фундамент, который поможет в дальнейшем легче реализовывать те или иные задачи», — резюмировал Селезнев.