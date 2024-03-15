Путин выступил с новым заявлением

Ожидается рост желающих проголосовать на избирательных участках

15 марта 2024 в 21:55 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин выступил с новым обращением в первый день главных выборов в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Выборы президента России в 2024 году В первый день голосования на выборах президента РФ Владимир Путин выступил с обращением. Его адресатами, казалось бы, были постоянные члены Совбеза. Но, как говорят политологи, глава государства прежде всего обращался ко всем жителям страны. И в первую очередь, к тем, кто на протяжении последнего времени подвергается террористическим атакам со стороны Киева. Путин сказал главное людям и предупредил Киев о бессмысленности попыток сорвать выборы в России. Жителей Белгородской области Киев пытался держать в страхе с 12 марта, делал это и сегодня, но явка в первый же день составила около 60% Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области/t.me/vvgladkov Обращение президента в начале еженедельного совещания с постоянными членами Совбеза заняло всего три минуты. Однако в нем Путин успел обратиться и к жителям России (прежде всего, к тем, кто в эти дни подвергается обстрелам со стороны ВСУ), и к Киеву. «С целью сорвать процесс голосования, запугать людей, хотя бы в приграничных с Украиной областях, киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных демонстративных вооруженных акций», — заявил Путин. Речь идет и о ракетных обстрелах Белгорода и Донбасса, где вчера и сегодня погибли и пострадали мирные жители. «Всем им и их семьям, безусловно, будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся», — заверил президент. Многонациональный народ России никто не сможет запугать, убежден Владимир Путин Фото: Анна Майорова © URA.RU Путин сказал и о диверсионных группах (это в основном бойцы спецподразделений и иностранные наемники — более 2,5 тысяч человек), которые на протяжении нескольких дней пытались проникнуть в Россию и закрепиться на территории Белгородской и Курской областей. Для этого использовалось 35 танков и около 40 бронемашин. Все попытки были отбиты. «Противник везде отброшен и отошел, а точнее, бежал с большими потерями: среди личного состава — около 60 процентов, по бронетехнике — свыше 50 процентов, — сообщил Путин. — Уверен: наши люди, народ России, ответят на это еще большей сплоченностью. Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было и, уверен, никогда не будет». Режим Владимира Зеленского, армия которого воюет с мирными жителями РФ, в России считают террористическим Фото: Официальный сайт президента Украины По мнению Путина, еще одной целью этих действий со стороны Киева стало желание «отвлечь внимание своего собственного народа и общественности других стран от реального положения дел» на фронте. Российская армия «уверенно удерживает инициативу». «Создаются базовые условия для обеспечения безопасности России, внутриполитической стабильности нашего государства, для будущего нашей Родины, которые, несмотря ни на какие потуги наших врагов и недоброжелателей, будут надежно обеспечены», — убежден президент. Это обращение Путина эксперты не считают экстренным. Оно было бы экстренным, если бы ситуация вышла из-под контроля. Но это не так, объяснил замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Несмотря на то, что действительно идут попытки наведения страха, распространения панических настроений, ситуация находится под контролем. Все эти провокации ожидались и администрацией президента, и Центризбиркомом», — пояснил Карягин. Новость по теме Взрывы петард, поджог и зеленка в урнах: как в России пытались сорвать выборы По мнению политолога, сегодняшние слова Путина адресованы главным образом жителям России. Действия Киева, в том числе акции на избирательных участках (поджег кабинок для голосования, использование зеленки для порчи бюллетеней и коктейля Молотова), а тем более обстрел мирных городов, вызывают негативные эмоции у людей. И это, считает Карягин, может мобилизировать россиян. «Эта эмоциональная энергия может быть использована для того, чтобы привлечь людей на участки: если на нас давят, значит, нужно прийти и проголосовать. Это повышает значимость выборов: если на них производится такая атака — и информационная, и физическая — значит, они действительно значимы. А если они значимы, нужно прийти и проголосовать». Новость по теме Путин провел совещание с Совбезом из-за атак на приграничные регионы: основные заявления Путин действительно показал россиянам, что он в курсе ситуации и обеспокоен происходящим, пояснил URA.RU директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Он понимает, что корни этих диверсий — в политическом заказе, который реализует украинское руководство. Цель этого: дискредитировать избирательную систему, запугать избирателей, оказать влияние на выборный процесс и отвлечь внимание украинского общества, которое устало от войны и которое лишено права выбрать нового главу государства (выборы президента на Украине отменены, — ред.)», — убежден Данилин. Политолог называет это обращение «словами поддержки Путина». «Конечно, происходящее требует реакции. Путин не может делать вид, что ничего не происходит. Это слова солидарности и поддержки, обращенные к людям», — резюмировал эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В первый день голосования на выборах президента РФ Владимир Путин выступил с обращением. Его адресатами, казалось бы, были постоянные члены Совбеза. Но, как говорят политологи, глава государства прежде всего обращался ко всем жителям страны. И в первую очередь, к тем, кто на протяжении последнего времени подвергается террористическим атакам со стороны Киева. Путин сказал главное людям и предупредил Киев о бессмысленности попыток сорвать выборы в России. Обращение президента в начале еженедельного совещания с постоянными членами Совбеза заняло всего три минуты. Однако в нем Путин успел обратиться и к жителям России (прежде всего, к тем, кто в эти дни подвергается обстрелам со стороны ВСУ), и к Киеву. Речь идет и о ракетных обстрелах Белгорода и Донбасса, где вчера и сегодня погибли и пострадали мирные жители. «Всем им и их семьям, безусловно, будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся», — заверил президент. Путин сказал и о диверсионных группах (это в основном бойцы спецподразделений и иностранные наемники — более 2,5 тысяч человек), которые на протяжении нескольких дней пытались проникнуть в Россию и закрепиться на территории Белгородской и Курской областей. Для этого использовалось 35 танков и около 40 бронемашин. Все попытки были отбиты. «Противник везде отброшен и отошел, а точнее, бежал с большими потерями: среди личного состава — около 60 процентов, по бронетехнике — свыше 50 процентов, — сообщил Путин. — По мнению Путина, еще одной целью этих действий со стороны Киева стало желание «отвлечь внимание своего собственного народа и общественности других стран от реального положения дел» на фронте. Российская армия «уверенно удерживает инициативу». «Создаются базовые условия для обеспечения безопасности России, внутриполитической стабильности нашего государства, для будущего нашей Родины, которые, несмотря ни на какие потуги наших врагов и недоброжелателей, будут надежно обеспечены», — убежден президент. Это обращение Путина эксперты не считают экстренным. Оно было бы экстренным, если бы ситуация вышла из-под контроля. Но это не так, объяснил замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. По мнению политолога, сегодняшние слова Путина адресованы главным образом жителям России. Действия Киева, в том числе акции на избирательных участках (поджег кабинок для голосования, использование зеленки для порчи бюллетеней и коктейля Молотова), а тем более обстрел мирных городов, вызывают негативные эмоции у людей. И это, считает Карягин, может мобилизировать россиян. Путин действительно показал россиянам, что он в курсе ситуации и обеспокоен происходящим, пояснил URA.RU директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Он понимает, что корни этих диверсий — в политическом заказе, который реализует украинское руководство. Цель этого: дискредитировать избирательную систему, запугать избирателей, оказать влияние на выборный процесс и отвлечь внимание украинского общества, которое устало от войны и которое лишено права выбрать нового главу государства (выборы президента на Украине отменены, — ред.)», — убежден Данилин. Политолог называет это обращение «словами поддержки Путина». «Конечно, происходящее требует реакции. Путин не может делать вид, что ничего не происходит. Это слова солидарности и поддержки, обращенные к людям», — резюмировал эксперт.