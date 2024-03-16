В Губкинском (ЯНАО) были разыграны автомобиль и квадроцикл. Счастливые обладатели подарков получили ключи возле ДК «Олимп», сообщают СМИ.
«Автомобиль и квадроцикл нашли своих владельцев! Прямо сейчас, на праздновании Масленицы у ДК „Олимп“, жителям Губкинского вручили ключи от их подарков», — сообщает телерадиокомпания «Вектор» в официальном telegram-канале.
В официальном положении о викторине «Всей семьей» автомобиль и квадроцикл в списке ценных подарков не значатся. В пресс-службе правительства ЯНАО URA.RU пояснили, что подарки предоставлены от муниципалитета. Автомобиль и квадроцикл действительно в окружной перечень подарков викторины не входят.
В Губкинском (ЯНАО) были разыграны автомобиль и квадроцикл. Счастливые обладатели подарков получили ключи возле ДК «Олимп», сообщают СМИ. «Автомобиль и квадроцикл нашли своих владельцев! Прямо сейчас, на праздновании Масленицы у ДК „Олимп“, жителям Губкинского вручили ключи от их подарков», — сообщает телерадиокомпания «Вектор» в официальном telegram-канале. В официальном положении о викторине «Всей семьей» автомобиль и квадроцикл в списке ценных подарков не значатся. В пресс-службе правительства ЯНАО URA.RU пояснили, что подарки предоставлены от муниципалитета. Автомобиль и квадроцикл действительно в окружной перечень подарков викторины не входят. Список подарков опубликован на сайте викторины «Всей семьей». Розыгрыши проводятся после закрытия избирательных участков. За участие в викторине ямальцы получают ноутбуки, смартфоны, яндекс-станции и другие подарки.