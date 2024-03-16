16 марта 2024

В ЯНАО разыграли автомобиль и квадроцикл. Фото

В Губкинском жители выиграли автомобиль и квадроцикл
© Служба новостей «URA.RU»
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В Губкинском разыграли «Ниву» и квадроцикл Фото:

В Губкинском (ЯНАО) были разыграны автомобиль и квадроцикл. Счастливые обладатели подарков получили ключи возле ДК «Олимп», сообщают СМИ.

«Автомобиль и квадроцикл нашли своих владельцев! Прямо сейчас, на праздновании Масленицы у ДК „Олимп“, жителям Губкинского вручили ключи от их подарков», — сообщает телерадиокомпания «Вектор» в официальном telegram-канале.

В официальном положении о викторине «Всей семьей» автомобиль и квадроцикл в списке ценных подарков не значатся. В пресс-службе правительства ЯНАО URA.RU пояснили, что подарки предоставлены от муниципалитета. Автомобиль и квадроцикл действительно в окружной перечень подарков викторины не входят.

Список подарков опубликован на сайте викторины «Всей семьей». Розыгрыши проводятся после закрытия избирательных участков. За участие в викторине ямальцы получают ноутбуки, смартфоны, яндекс-станции и другие подарки.

В Губкинском разыграли «Ниву»
В Губкинском разыграли «Ниву»
Фото:
В Губкинском разыграли квадроцикл
В Губкинском разыграли квадроцикл
Фото:

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В Губкинском (ЯНАО) были разыграны автомобиль и квадроцикл. Счастливые обладатели подарков получили ключи возле ДК «Олимп», сообщают СМИ. «Автомобиль и квадроцикл нашли своих владельцев! Прямо сейчас, на праздновании Масленицы у ДК „Олимп“, жителям Губкинского вручили ключи от их подарков», — сообщает телерадиокомпания «Вектор» в официальном telegram-канале. В официальном положении о викторине «Всей семьей» автомобиль и квадроцикл в списке ценных подарков не значатся. В пресс-службе правительства ЯНАО URA.RU пояснили, что подарки предоставлены от муниципалитета. Автомобиль и квадроцикл действительно в окружной перечень подарков викторины не входят. Список подарков опубликован на сайте викторины «Всей семьей». Розыгрыши проводятся после закрытия избирательных участков. За участие в викторине ямальцы получают ноутбуки, смартфоны, яндекс-станции и другие подарки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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