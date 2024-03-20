Где выгоднее купить дачу в Тюмени: цены, инфраструктура, экология

URA.RU выяснило, где в пригородах Тюмени расположены лучшие дачные участки

20 марта 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Главные требования к дачному участку — его расположение, наличие электричества и приемлемая цена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Перед началом дачного сезона 2024 года в Тюменской области на продажу выставлены 1415 участков для садоводов. Такие данные приводит база федерального агентства недвижимости «Этажи». И хотя 85% предложений сосредоточены в Тюмени и пригородах, предложения поступают также из Тобольска, Ялуторовска, Ишима и даже из Увата. Корреспондент URA.RU проанализировал предложение, задал вопросы тюменским риэлторам и выяснил, где тюменцам купить дачу и на что обратить внимание, чтобы потом не пожалеть о покупке. Скрин — «Этажи», https://tyumenskaya-oblast.etagi.com/realty_out/?type[]=garden&orderId=priceasc Вопрос цены Прежде всего, следует определиться с бюджетом. От его объемов зависит диаметр зоны вокруг городского центра, в пределах которой вы сможете позволить себе дачу. Цена дачи в черте Тюмени может достигать 19 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Высокобюджетные дачи расположены в черте города. На сайте «Этажей» самое дорогое предложение стоит 19 млн рублей — это небольшой участок с двухэтажным домиком в районе Матмасы. В пригородах Тюмени удалось найти участки гораздо дешевле: например, маленький домик и 8 соток земли на Червишевском тракте обойдется в 670 тысяч рублей. А те, кто не боится дальних поездок или планирует проводить на даче все лето, могут заинтересоваться огородами в соседних городах области. Например, в Ишиме за шесть соток и домик в 25 квадратов просят всего 140 тысяч. Вопрос расположения Следующее, на что риэлторы советуют обратить внимание при выборе дачного участка — это его расположение. Максимально удобно было бы иметь дачу рядом с домом, однако цены в черте города неподъемные для большинства покупателей, уверена президент объединения риэлторов региона Светлана Бабушкина. «Дачи в черте города есть, их много. Но по стоимости они сравнимы с участками под ИЖС (от 500 тысяч рублей за сотку — прим. ред.). А у покупателей сейчас очень узкий финансовый коридор, поэтому большинство выбирает дачи за пределами кольца объездной дороги», — пояснила URA.RU Бабушкина. Безусловным лидером из всех направлений у дачников уже не первый год остается Салаирский тракт. Именно на нем расположены самые востребованные дачи. Они продолжают пользоваться высоким спросом благодаря расположению в лесном массиве у реки. К тому же, до города отсюда рукой подать — ближайшие дачи находятся практически в черте города, в районах Казарово и Березняки. Выше всего в пригороде Тюмени ценятся дачи с удачным экологичным расположением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В топ-3 попадают также Салаирский и Московский тракт. Здесь решающим тоже является близость к городской черте. Кроме того, эти три района (включая Салаирский тракт) лучше прочих снабжены водой, газом и электричеством. Среди «середнячка» — Тобольский и Ялуторовский тракты. Они тоже расположены недалеко от города, однако природа здесь не так хороша. Из минусов риэлторы отмечают то, что новых СНТ здесь почти не появляется. С другой стороны, это же и плюс: уже устоявшийся состав председателей дает хотя бы иллюзорную надежду на стабильность. «В последнее время очень популярны у людей те места, где строятся новые дачные общества. Это Старотобольский и Ирбитский тракты. Здесь, пожалуй, самая экологичная обстановка. Территориально они чуть дальше от черты города, но для многих это не будет проблемой. А Ирбитский тракт и вовсе уже почти сместил Велижанский в топе», — сообщила URA.RU Бабушкина. В аутсайдерах — Червишевский тракт. Здесь проблема одна: доступные по цене дачи начинаются после села Червишево, а это очень далеко. Все, что ближе к городу — как правило, относится к «элитной» дачной застройке. Вопрос комфорта Поределившись с ценой и районом, можно приступать к выбору. Для начала стоит убедиться, что место, где будет расположен ваш участок, не находится в низинке. «Глобально сказать, что у нас есть зоны, которые массировано топит, мы не можем. Есть на любом направлении зоны с высоким риском. Ландшафт в Тюменском районе неоднородный, низины и возвышенности чередуются буквально каждый десятый метр. Поэтому в каждом конкретном случае надо выбирать исходя из конкретной ситуации», — дает совет Бабушкина. Минимальным требованием к дачному участку должно быть наличие электричества Фото: Илья Московец © URA.RU После этого стоит убедиться, что на участке есть необходимые коммуникации. Главное — наличие электричества: с его помощью дачный домик можно и отапливать, и снабжать водой из скважины. Но наличие газоснабжения и центрального водопровода будет приятным бонусом. Безусловно, этот бонус тоже повлияет на цену, однако и решит все коммунальные проблемы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перед началом дачного сезона 2024 года в Тюменской области на продажу выставлены 1415 участков для садоводов. Такие данные приводит база федерального агентства недвижимости «Этажи». И хотя 85% предложений сосредоточены в Тюмени и пригородах, предложения поступают также из Тобольска, Ялуторовска, Ишима и даже из Увата. Корреспондент URA.RU проанализировал предложение, задал вопросы тюменским риэлторам и выяснил, где тюменцам купить дачу и на что обратить внимание, чтобы потом не пожалеть о покупке. Прежде всего, следует определиться с бюджетом. От его объемов зависит диаметр зоны вокруг городского центра, в пределах которой вы сможете позволить себе дачу. Высокобюджетные дачи расположены в черте города. На сайте «Этажей» самое дорогое предложение стоит 19 млн рублей — это небольшой участок с двухэтажным домиком в районе Матмасы. В пригородах Тюмени удалось найти участки гораздо дешевле: например, маленький домик и 8 соток земли на Червишевском тракте обойдется в 670 тысяч рублей. Следующее, на что риэлторы советуют обратить внимание при выборе дачного участка — это его расположение. Максимально удобно было бы иметь дачу рядом с домом, однако цены в черте города неподъемные для большинства покупателей, уверена президент объединения риэлторов региона Светлана Бабушкина. Безусловным лидером из всех направлений у дачников уже не первый год остается Салаирский тракт. Именно на нем расположены самые востребованные дачи. Они продолжают пользоваться высоким спросом благодаря расположению в лесном массиве у реки. К тому же, до города отсюда рукой подать — ближайшие дачи находятся практически в черте города, в районах Казарово и Березняки. В топ-3 попадают также Салаирский и Московский тракт. Здесь решающим тоже является близость к городской черте. Кроме того, эти три района (включая Салаирский тракт) лучше прочих снабжены водой, газом и электричеством. Среди «середнячка» — Тобольский и Ялуторовский тракты. Они тоже расположены недалеко от города, однако природа здесь не так хороша. Из минусов риэлторы отмечают то, что новых СНТ здесь почти не появляется. С другой стороны, это же и плюс: уже устоявшийся состав председателей дает хотя бы иллюзорную надежду на стабильность. В аутсайдерах — Червишевский тракт. Здесь проблема одна: доступные по цене дачи начинаются после села Червишево, а это очень далеко. Все, что ближе к городу — как правило, относится к «элитной» дачной застройке. Поределившись с ценой и районом, можно приступать к выбору. Для начала стоит убедиться, что место, где будет расположен ваш участок, не находится в низинке. После этого стоит убедиться, что на участке есть необходимые коммуникации. Главное — наличие электричества: с его помощью дачный домик можно и отапливать, и снабжать водой из скважины. Но наличие газоснабжения и центрального водопровода будет приятным бонусом. Безусловно, этот бонус тоже повлияет на цену, однако и решит все коммунальные проблемы.