Где выгоднее купить дачу в Тюмени: цены, инфраструктура, экология

Перед началом дачного сезона 2024 года в Тюменской области на продажу выставлены 1415 участков для садоводов. Такие данные приводит база федерального агентства недвижимости «Этажи». И хотя 85% предложений сосредоточены в Тюмени и пригородах, предложения поступают также из Тобольска, Ялуторовска, Ишима и даже из Увата. Корреспондент URA.RU проанализировал предложение, задал вопросы тюменским риэлторам и выяснил, где тюменцам купить дачу и на что обратить внимание, чтобы потом не пожалеть о покупке.
Вопрос цены
Прежде всего, следует определиться с бюджетом. От его объемов зависит диаметр зоны вокруг городского центра, в пределах которой вы сможете позволить себе дачу.
Высокобюджетные дачи расположены в черте города. На сайте «Этажей» самое дорогое предложение стоит 19 млн рублей — это небольшой участок с двухэтажным домиком в районе Матмасы. В пригородах Тюмени удалось найти участки гораздо дешевле: например, маленький домик и 8 соток земли на Червишевском тракте обойдется в 670 тысяч рублей.
А те, кто не боится дальних поездок или планирует проводить на даче все лето, могут заинтересоваться огородами в соседних городах области. Например, в Ишиме за шесть соток и домик в 25 квадратов просят всего 140 тысяч.
Вопрос расположения
Следующее, на что риэлторы советуют обратить внимание при выборе дачного участка — это его расположение. Максимально удобно было бы иметь дачу рядом с домом, однако цены в черте города неподъемные для большинства покупателей, уверена президент объединения риэлторов региона Светлана Бабушкина.
«Дачи в черте города есть, их много. Но по стоимости они сравнимы с участками под ИЖС (от 500 тысяч рублей за сотку — прим. ред.). А у покупателей сейчас очень узкий финансовый коридор, поэтому большинство выбирает дачи за пределами кольца объездной дороги», — пояснила URA.RU Бабушкина.
Безусловным лидером из всех направлений у дачников уже не первый год остается Салаирский тракт. Именно на нем расположены самые востребованные дачи. Они продолжают пользоваться высоким спросом благодаря расположению в лесном массиве у реки. К тому же, до города отсюда рукой подать — ближайшие дачи находятся практически в черте города, в районах Казарово и Березняки.
В топ-3 попадают также Салаирский и Московский тракт. Здесь решающим тоже является близость к городской черте. Кроме того, эти три района (включая Салаирский тракт) лучше прочих снабжены водой, газом и электричеством.
Среди «середнячка» — Тобольский и Ялуторовский тракты. Они тоже расположены недалеко от города, однако природа здесь не так хороша. Из минусов риэлторы отмечают то, что новых СНТ здесь почти не появляется. С другой стороны, это же и плюс: уже устоявшийся состав председателей дает хотя бы иллюзорную надежду на стабильность.
«В последнее время очень популярны у людей те места, где строятся новые дачные общества. Это Старотобольский и Ирбитский тракты. Здесь, пожалуй, самая экологичная обстановка. Территориально они чуть дальше от черты города, но для многих это не будет проблемой. А Ирбитский тракт и вовсе уже почти сместил Велижанский в топе», — сообщила URA.RU Бабушкина.
В аутсайдерах — Червишевский тракт. Здесь проблема одна: доступные по цене дачи начинаются после села Червишево, а это очень далеко. Все, что ближе к городу — как правило, относится к «элитной» дачной застройке.
Вопрос комфорта
Поределившись с ценой и районом, можно приступать к выбору. Для начала стоит убедиться, что место, где будет расположен ваш участок, не находится в низинке.
«Глобально сказать, что у нас есть зоны, которые массировано топит, мы не можем. Есть на любом направлении зоны с высоким риском. Ландшафт в Тюменском районе неоднородный, низины и возвышенности чередуются буквально каждый десятый метр. Поэтому в каждом конкретном случае надо выбирать исходя из конкретной ситуации», — дает совет Бабушкина.
После этого стоит убедиться, что на участке есть необходимые коммуникации. Главное — наличие электричества: с его помощью дачный домик можно и отапливать, и снабжать водой из скважины. Но наличие газоснабжения и центрального водопровода будет приятным бонусом. Безусловно, этот бонус тоже повлияет на цену, однако и решит все коммунальные проблемы.
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