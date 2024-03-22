Что известно об арестованных начальниках пермских колоний

Один запрещал заключенным носить бороды, у другого был скандальный заместитель

22 марта 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Оба начальника колоний были задержаны на рабочем месте Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На текущей неделе Пермский край потрясли сразу два ареста начальников колоний. Руководитель ИК-37 в Чусовом Илья Асламов обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Его коллега, начальник ИК-29 Дмитрий Ассанов обвиняется уже в получении взятки в особо крупном размере. Оба были отправлены в СИЗО на два месяца. URA.RU собрал всю информацию, которая известна о задержанных руководителях. Илья Асламов: ремонт колонии за счет осужденных Илья Асламов проработал в структуре ГУФСИН долгие годы. Он выходил на пенсию, но потом вернулся руководить исправительной колонией № 37. Там содержатся бывшие работники судов и правоохранительных органов. ИК-37 известна целым рядом скандалов. 1 января 2018 года заключенного Артема Тронина нашли мертвым в камере. Тогда начальником колонии был Эдуард Терентьев, а его замом по оперативной части Андрей Шварев. Тронина нашли повешенным, а на его теле были ссадины, кровоподтеки, также у него был сломан нос и треснуты передние зубы. Накануне он предупредил других осужденных, что если с ним что-то случится, то в этом будут виноваты сотрудники ИК, среди прочих фигурировало и имя Шварева. Именно он впоследствии оставался заместителем Ильи Асламова, когда тот пришел руководить колонией. Новость по теме Пермский зек обвинил сотрудников колонии в вымогательстве. Видео Летом 2023 года осужденный Руслан Алиев записал видео с обвинениями в вымогательстве. По его словам, Шварев и Асламов заставили заключенного отремонтировать кафе на территории колонии, кормить сотрудников ИК за свой счет, а также требовали сотни тысяч рублей. Какое-то время Алиев соглашался, делал ремонт, а его жена переводила руководству деньги. После того, как было записано видео с обвинениями и отправлены заявления в правоохранительные органы, в отношении Шварева возбудили уголовное дело. Его расследованием сейчас занимается Ринат Кильдебаев. В начале марта 2024 года на территории колонии произошел крупный пожар. Его площадь превысила 1700 квадратных метров. Огнем были уничтожены училище для осужденных, швейный цех и цех по металлообработке. На место пожара выезжали сотрудники главного управления ФСИН по Пермскому краю, а также прокуроры. Причина пожара до сих пор не названа. По данным за 2021 год, задекларированный доход Ильи Асламова составил 1 млн 89 тысяч рублей. Это чуть меньше ста тысяч рублей в месяц. В собственности Асламова числится земельный участок площадью 878 квадратных метров и частный дом площадью 106 кв. м. Также в пользовании у Асламова в 2021 году был автомобиль Hyundai ix35. Сведений о несовершеннолетних детях и супруге в декларации нет. Дмитрий Ассанов: полные ШИЗО в колонии для «первоходов» Ассанов долгое время руководил следственным изолятором № 5, где содержатся женщины и несовершеннолетние, обвиняемые в совершении преступлений. Журналист и бывший член ОНК Оксана Асауленко писала, что когда посещала СИЗО-5 в Перми, не получала жалоб от находившихся там женщин. Однако не так давно Александра Баязитова, которую этапировали в Пермь по делу о вымогательстве отметила, что в изоляторе достаточно скудная библиотека. Новость по теме В социальных сетях появилось видео с задержанием начальника пермской колонии Впоследствии Ассанова назначили начальником ИК-29. Там содержатся заключенные, которые впервые совершили преступление («первоходы»). В 2022 году, когда расформировали березниковскую ИК-38, в колонию № 29 направили порядка двухсот заключенных. Оксана Асауленко, посещавшая эту колонию в составе ОНК, отмечала, что осужденные не жалуются на нарушение их прав, поскольку боятся наказания от администрации учреждения. При этом в штрафных изоляторах постоянно находилось порядка 40-50 человек. Журналистка отмечала, что, даже находясь в отпуске, Ассанов лично приезжал и обходил помещения колонии вместе с членами ОНК. Часть заключенных были в одежде очень плохого состояния. Отдельно правозащитники отмечали, что осужденным, принявшим ислам, запрещали носить бороды. По данным декларации за 2021 год, Ассанов владеет домом, площадь которого составляет 54 кв. м. и квартирой 62,5 квадратных метра. У Ассанова двое несовершеннолетних детей, имеющих по 1/5 доли в этой квартире. Данных о жене не опубликовано, но она приходила на заседание об избрании ему меры пресечения и просила отправить его под домашний арест. Из транспортных средств у Ассанова одна Toyota. За 2021 год Ассанов заработал 1 млн 350 тысяч рублей, что чуть больше 110 тысяч рублей ежемесячно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На текущей неделе Пермский край потрясли сразу два ареста начальников колоний. Руководитель ИК-37 в Чусовом Илья Асламов обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Его коллега, начальник ИК-29 Дмитрий Ассанов обвиняется уже в получении взятки в особо крупном размере. Оба были отправлены в СИЗО на два месяца. URA.RU собрал всю информацию, которая известна о задержанных руководителях. Илья Асламов проработал в структуре ГУФСИН долгие годы. Он выходил на пенсию, но потом вернулся руководить исправительной колонией № 37. Там содержатся бывшие работники судов и правоохранительных органов. ИК-37 известна целым рядом скандалов. 1 января 2018 года заключенного Артема Тронина нашли мертвым в камере. Тогда начальником колонии был Эдуард Терентьев, а его замом по оперативной части Андрей Шварев. Тронина нашли повешенным, а на его теле были ссадины, кровоподтеки, также у него был сломан нос и треснуты передние зубы. Накануне он предупредил других осужденных, что если с ним что-то случится, то в этом будут виноваты сотрудники ИК, среди прочих фигурировало и имя Шварева. Именно он впоследствии оставался заместителем Ильи Асламова, когда тот пришел руководить колонией. Летом 2023 года осужденный Руслан Алиев записал видео с обвинениями в вымогательстве. По его словам, Шварев и Асламов заставили заключенного отремонтировать кафе на территории колонии, кормить сотрудников ИК за свой счет, а также требовали сотни тысяч рублей. Какое-то время Алиев соглашался, делал ремонт, а его жена переводила руководству деньги. После того, как было записано видео с обвинениями и отправлены заявления в правоохранительные органы, в отношении Шварева возбудили уголовное дело. Его расследованием сейчас занимается Ринат Кильдебаев. В начале марта 2024 года на территории колонии произошел крупный пожар. Его площадь превысила 1700 квадратных метров. Огнем были уничтожены училище для осужденных, швейный цех и цех по металлообработке. На место пожара выезжали сотрудники главного управления ФСИН по Пермскому краю, а также прокуроры. Причина пожара до сих пор не названа. По данным за 2021 год, задекларированный доход Ильи Асламова составил 1 млн 89 тысяч рублей. Это чуть меньше ста тысяч рублей в месяц. В собственности Асламова числится земельный участок площадью 878 квадратных метров и частный дом площадью 106 кв. м. Также в пользовании у Асламова в 2021 году был автомобиль Hyundai ix35. Сведений о несовершеннолетних детях и супруге в декларации нет. Ассанов долгое время руководил следственным изолятором № 5, где содержатся женщины и несовершеннолетние, обвиняемые в совершении преступлений. Журналист и бывший член ОНК Оксана Асауленко писала, что когда посещала СИЗО-5 в Перми, не получала жалоб от находившихся там женщин. Однако не так давно Александра Баязитова, которую этапировали в Пермь по делу о вымогательстве отметила, что в изоляторе достаточно скудная библиотека. Впоследствии Ассанова назначили начальником ИК-29. Там содержатся заключенные, которые впервые совершили преступление («первоходы»). В 2022 году, когда расформировали березниковскую ИК-38, в колонию № 29 направили порядка двухсот заключенных. Оксана Асауленко, посещавшая эту колонию в составе ОНК, отмечала, что осужденные не жалуются на нарушение их прав, поскольку боятся наказания от администрации учреждения. При этом в штрафных изоляторах постоянно находилось порядка 40-50 человек. Журналистка отмечала, что, даже находясь в отпуске, Ассанов лично приезжал и обходил помещения колонии вместе с членами ОНК. Часть заключенных были в одежде очень плохого состояния. Отдельно правозащитники отмечали, что осужденным, принявшим ислам, запрещали носить бороды. По данным декларации за 2021 год, Ассанов владеет домом, площадь которого составляет 54 кв. м. и квартирой 62,5 квадратных метра. У Ассанова двое несовершеннолетних детей, имеющих по 1/5 доли в этой квартире. Данных о жене не опубликовано, но она приходила на заседание об избрании ему меры пресечения и просила отправить его под домашний арест. Из транспортных средств у Ассанова одна Toyota. За 2021 год Ассанов заработал 1 млн 350 тысяч рублей, что чуть больше 110 тысяч рублей ежемесячно.