Свердловчанка 22 года живет без двух почек — и лидирует в забегах

Рассказ о том, как обмануть смертельную болезнь

27 марта 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Альбина Хенсртдинова является активной участницей Всероссийского полумарафона «Забег РФ» Фото: личный архив Альбины Хенсртдиновой Екатеринбурженка Альбина Хенсртдинова 12 часов в неделю проводит на больничной койке. В 20-летнем возрасте у нее отказали почки. С тех пор трижды в неделю горожанка вынуждена проходить процедуру гемодиализа. История Альбины — пример мужества и жизнелюбия. Она не только успешно адаптировалась к новым условиям жизни после диагноза, но и продолжает активно заниматься спортом. О том, как женщина справляется с ежедневными вызовами и сохраняет оптимизм, — в материале URA.RU. Альбина родилась 14 октября 1982 года. Все детство Хенсртдинова жила активной жизнью. Когда училась в школе, занималась киокушинкай (разновидность карате), легкой и тяжелой атлетикой, волейболом. Ежегодно посещала Башкирию, где ездила верхом на лошадях, ходила на рыбалку и плавала. Окончив школу, поступила в УрГПУ. Альбина любит участвовать в шахматных турнирах Фото: личный архив Альбины Хенсртдиновой «После окончания первого курса, как и всегда, поехала в деревню к бабушке. И вот случилось непредвиденное: поднимая тяжести, я надорвалась, и почки дали сбой. Меня экстренно привезли в Екатеринбург. Был курс химиотерапии, гормоны. Затем провели несколько операций: поставили подключичный катетер, сформировали фистулы (патологический или искусственно созданный канал в теле — прим. ред.). Но, к сожалению, запустить работу почек не удалось», — вспоминает Альбина события почти 22-летней давности. Гемодиализ — это очистка крови от шлаков, которые обычная здоровая почка выводит с мочой, а больная не может фильтровать отработанные продукты распада жизнедеятельности и задерживает их. Гемодиализ рассчитан на то, чтобы убирать из крови вредные вещества. Бег стал спасением для Хенсртдиновой Фото: личный архив Альбины Хенсртдиновой Регулярный гемодиализ — это жизненно важная процедура для людей с хронической почечной недостаточностью, позволяющая поддерживать нормальное функционирование организма. «8 марта 2003 года провели первую процедуру гемодиализа. Таких процедур у меня — три раза в неделю по четыре часа. Идет забор крови, она чистится через фильтры и возвращается. И вот первая проблема: вне зависимости от праздников необходимо приезжать. Будь то 1 января, день рождения, любой другой праздник. В моем случае возникла проблема с учебой, так как посещать все занятия не было возможности. Пришлось подстраиваться. Но это не помешало мне окончить педуниверситет», — отметила Хенсртдинова. Несмотря на первоначальную растерянность, женщина нашла в себе силы адаптироваться. «Когда мне сообщили диагноз, я была растеряна и не готова обсуждать его с кем-либо. Но со временем я начала интересоваться, спрашивать у врачей и пациентов, читать литературу и понемногу вникать в то, что можно, а что нельзя». Сложности с диетой и ограничением жидкости стали для Альбины серьезным испытанием, но благодаря поддержке семьи она смогла приспособиться и продолжить активную жизнь. «Без поддержки моей семьи я бы, наверное, давно опустила руки. Они поддерживали любое мое начинание, будь то учеба, работа, спорт». Статья по теме Как дети с ВИЧ помогают сверстникам принять свой диагноз Средняя продолжительность жизни больных, находящихся на программном гемодиализе, — 10-15 лет. Имеются случаи, когда пациенты проживали более 20 лет. Альбина Хенсртдинова доказывает, что жизнь с тяжелым диагнозом может быть полноценной и активной. Два года назад она участвовала в первых трансплантиграх в Москве, где соревновалась по десяти видам спорта. «Было очень увлекательно. Эмоции были незабываемые. Приехала я призером: бег на 100 метров, дартс и настольный теннис — 3 место, бег на 1.6 км — 2 место, шахматы — 1 место». В прошлом году Альбина также участвовала во вторых трансплантиграх, где встретилась с пациентами из разных регионов и снова стала призером в нескольких дисциплинах. Альбина рассказывает о своей болезни, чтобы пациенты не падали духом Фото: личный архив Альбины Хенсртдиновой Екатеринбурженка подчеркивает важность качественного лечения и внимания к своему здоровью, особенно когда речь идет о таком важном органе как почки. «Был момент, когда гемоглобин падал, и я не могла понять, от чего. Врач менял лечение, чтобы исправить эту ситуацию. В данный момент все хорошо, так как лечение подобрали», — делится своим опытом Альбина. Она также напоминает о необходимости регулярного медицинского контроля: «Следить за почками очень важно. Для профилактики два раза в год сходить на УЗИ, сдать анализ крови». Женщина призывает всех слушать врачей, соблюдать предписания и диету, а также вести активный образ жизни. Врач-нефролог, заведующий диализным центром «Нефролайн-Урал» Александр Екимов рассказал URA.RU, что жизнь пациентов на гемодиализе требует серьезных изменений, включая строгую диету и регулирование режима дня. По его словам, соблюдение этих рекомендаций помогает поддерживать здоровье и предотвращать осложнения, связанные с хронической почечной недостаточностью (ХПН). «Несмотря на ограничения, многие пациенты ведут активный образ жизни, работают, получают образование и даже рожают детей», — поделился Екимов. Профилактика заболеваний почек заключается в регулярном медицинском обследовании. «Не зря придумано, что раз в год желательно проходить диспансеризацию и профосмотры. Если какие-то изменения есть, то доктор должен направлять к узкому специалисту. В „Нефролайн-Урал“ работа строится на государственно-частном партнерстве, что позволяет принимать пациентов по полису ОМС», — говорит врач-нефролог. По словам Александра Екимова, регулярные анализы и УЗИ брюшной полости могут помочь выявить проблемы на ранних стадиях Фото: пресс-служба диализного центра «Нефролайн-Урал» В свердловском минздраве журналисту URA.RU заявили, что область активно развивает сеть центров амбулаторного диализа, обеспечивая жителям доступ к качественной медицинской помощи. На территории региона действует 12 диализных центров на базе государственных учреждений здравоохранения и 25 — частных (ООО «УМЦ», ООО «Нефролайн», ООО «Нефроцентр», ООО «Диакав»). Всего на обслуживании на хроническом гемодиализе состоят 1779 пациентов. «В январе 2024 года состоялось открытие центра амбулаторного диализа в г. Полевском (ООО „Диакав“), в 2023 — в г. Артемовский (ООО „Нефролайн“), в 2022 г. — в г. Богданович (ООО „Уральский медицинский центр“). Также в 2022 году был оснащен диализный центр на базе ГАУЗ СО „Красноуфимская районная больница“, что позволяет оказывать не только плановую, но и неотложную диализную помощь. Кроме того, в Свердловской области в ГБУЗ СО „СОКБ №1“ осуществляется трансплантация почек, в 2023 году произведена 31 операция аллотрансплантации почки», — отметили в профильном ведомстве. Если у вас возникли проблемы, связанные с социальной сферой, медицинским обслуживанием, получением образовательных услуг, или же ваши близкие попали в сложную жизненную ситуацию, то пишите на электронную почту Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбурженка Альбина Хенсртдинова 12 часов в неделю проводит на больничной койке. В 20-летнем возрасте у нее отказали почки. С тех пор трижды в неделю горожанка вынуждена проходить процедуру гемодиализа. История Альбины — пример мужества и жизнелюбия. Она не только успешно адаптировалась к новым условиям жизни после диагноза, но и продолжает активно заниматься спортом. О том, как женщина справляется с ежедневными вызовами и сохраняет оптимизм, — в материале URA.RU. Альбина родилась 14 октября 1982 года. Все детство Хенсртдинова жила активной жизнью. Когда училась в школе, занималась киокушинкай (разновидность карате), легкой и тяжелой атлетикой, волейболом. Ежегодно посещала Башкирию, где ездила верхом на лошадях, ходила на рыбалку и плавала. Окончив школу, поступила в УрГПУ. «После окончания первого курса, как и всегда, поехала в деревню к бабушке. И вот случилось непредвиденное: поднимая тяжести, я надорвалась, и почки дали сбой. Меня экстренно привезли в Екатеринбург. Был курс химиотерапии, гормоны. Затем провели несколько операций: поставили подключичный катетер, сформировали фистулы (патологический или искусственно созданный канал в теле — прим. ред.). Но, к сожалению, запустить работу почек не удалось», — вспоминает Альбина события почти 22-летней давности. Регулярный гемодиализ — это жизненно важная процедура для людей с хронической почечной недостаточностью, позволяющая поддерживать нормальное функционирование организма. «8 марта 2003 года провели первую процедуру гемодиализа. Таких процедур у меня — три раза в неделю по четыре часа. Идет забор крови, она чистится через фильтры и возвращается. И вот первая проблема: вне зависимости от праздников необходимо приезжать. Будь то 1 января, день рождения, любой другой праздник. В моем случае возникла проблема с учебой, так как посещать все занятия не было возможности. Пришлось подстраиваться. Но это не помешало мне окончить педуниверситет», — отметила Хенсртдинова. Несмотря на первоначальную растерянность, женщина нашла в себе силы адаптироваться. «Когда мне сообщили диагноз, я была растеряна и не готова обсуждать его с кем-либо. Но со временем я начала интересоваться, спрашивать у врачей и пациентов, читать литературу и понемногу вникать в то, что можно, а что нельзя». Сложности с диетой и ограничением жидкости стали для Альбины серьезным испытанием, но благодаря поддержке семьи она смогла приспособиться и продолжить активную жизнь. «Без поддержки моей семьи я бы, наверное, давно опустила руки. Они поддерживали любое мое начинание, будь то учеба, работа, спорт». Средняя продолжительность жизни больных, находящихся на программном гемодиализе, — 10-15 лет. Имеются случаи, когда пациенты проживали более 20 лет. Альбина Хенсртдинова доказывает, что жизнь с тяжелым диагнозом может быть полноценной и активной. Два года назад она участвовала в первых трансплантиграх в Москве, где соревновалась по десяти видам спорта. «Было очень увлекательно. Эмоции были незабываемые. Приехала я призером: бег на 100 метров, дартс и настольный теннис — 3 место, бег на 1.6 км — 2 место, шахматы — 1 место». В прошлом году Альбина также участвовала во вторых трансплантиграх, где встретилась с пациентами из разных регионов и снова стала призером в нескольких дисциплинах. Екатеринбурженка подчеркивает важность качественного лечения и внимания к своему здоровью, особенно когда речь идет о таком важном органе как почки. «Был момент, когда гемоглобин падал, и я не могла понять, от чего. Врач менял лечение, чтобы исправить эту ситуацию. В данный момент все хорошо, так как лечение подобрали», — делится своим опытом Альбина. Она также напоминает о необходимости регулярного медицинского контроля: «Следить за почками очень важно. Для профилактики два раза в год сходить на УЗИ, сдать анализ крови». Женщина призывает всех слушать врачей, соблюдать предписания и диету, а также вести активный образ жизни. Врач-нефролог, заведующий диализным центром «Нефролайн-Урал» Александр Екимов рассказал URA.RU, что жизнь пациентов на гемодиализе требует серьезных изменений, включая строгую диету и регулирование режима дня. По его словам, соблюдение этих рекомендаций помогает поддерживать здоровье и предотвращать осложнения, связанные с хронической почечной недостаточностью (ХПН). «Несмотря на ограничения, многие пациенты ведут активный образ жизни, работают, получают образование и даже рожают детей», — поделился Екимов. Профилактика заболеваний почек заключается в регулярном медицинском обследовании. «Не зря придумано, что раз в год желательно проходить диспансеризацию и профосмотры. Если какие-то изменения есть, то доктор должен направлять к узкому специалисту. В „Нефролайн-Урал“ работа строится на государственно-частном партнерстве, что позволяет принимать пациентов по полису ОМС», — говорит врач-нефролог. В свердловском минздраве журналисту URA.RU заявили, что область активно развивает сеть центров амбулаторного диализа, обеспечивая жителям доступ к качественной медицинской помощи. На территории региона действует 12 диализных центров на базе государственных учреждений здравоохранения и 25 — частных (ООО «УМЦ», ООО «Нефролайн», ООО «Нефроцентр», ООО «Диакав»). Всего на обслуживании на хроническом гемодиализе состоят 1779 пациентов. «В январе 2024 года состоялось открытие центра амбулаторного диализа в г. Полевском (ООО „Диакав“), в 2023 — в г. Артемовский (ООО „Нефролайн“), в 2022 г. — в г. Богданович (ООО „Уральский медицинский центр“). Также в 2022 году был оснащен диализный центр на базе ГАУЗ СО „Красноуфимская районная больница“, что позволяет оказывать не только плановую, но и неотложную диализную помощь. Кроме того, в Свердловской области в ГБУЗ СО „СОКБ №1“ осуществляется трансплантация почек, в 2023 году произведена 31 операция аллотрансплантации почки», — отметили в профильном ведомстве. Если у вас возникли проблемы, связанные с социальной сферой, медицинским обслуживанием, получением образовательных услуг, или же ваши близкие попали в сложную жизненную ситуацию, то пишите на электронную почту Dzhallatova@ura.ru.