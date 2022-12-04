Как дети с ВИЧ помогают сверстникам принять свой диагноз

Жительница Екатеринбурга рассказала свой путь от отрицания до принятия

05 декабря 2022 в 08:51 Размер текста - 17 +

Подросткам с ВИЧ предстоит долгий путь, чтобы принять себя и свой диагноз (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главная проблема подростков с положительным статусом — дискриминация и осуждение от окружающих. О том, как помочь подросткам принять свой диагноз, рассказала жительница Екатеринбурга Кристина Гудилина, которая в 10 лет узнала о своем ВИЧ-статусе. Повзрослев, она стала психологом и сейчас помогает ребятам, оказавшимся в такой же ситуации. Путь свердловского подростка с ВИЧ в материале корреспондента URA.RU. ДЕТСТВО Кристина родилась в маргинальной семье — мама употребляла наркотики. Когда девушке было четыре года, медики поставили диагноз ВИЧ. А уже в пять лет ей была назначена антиретровирусная терапия. До десяти лет Кристина принимала препараты под присмотром мамы. «Мне было десять, когда я услышала от мамы фразу: „Ты уже взрослая и теперь можешь принимать таблетки без моего контроля“. На тот момент были сложности в больнице с терапией. Мне выдавали какие-то огромные таблетки, которые я пила дважды в день. На вкус они были ну просто отвратительными. Но выбора у меня не было. Сначала я пыталась их запивать водой и йогуртом, всем, чем угодно, лишь бы не чувствовать этот горький вкус. Позже я задалась вопросом: а почему я принимаю таблетки, а друзья, знакомые и родные — нет?» — вспоминает Кристина. Кристина смогла принять свой диагноз, и теперь помогает подростам на волонтерских началах Фото: предоставлено Кристиной Гудилиной Именно с того момента девушка стала экспериментировать с приемом препаратов. «Я помню, как пропустила один раз прием лекарств, потом другой. Но я понимала, что в этой маленькой узкой коробочке все подсчитано. Если мама узнает о пропусках, будет плохо. Поэтому мне пришлось выкидывать таблетки, прятать за шкаф, холодильник, пихать в разные щели. Но все тайное становится явным. После похода к врачу мама, смотря на результаты анализов, поняла, что я не пью те самые «витаминки для здоровья», — говорит Гудилина. На тот момент девушка не понимала, почему мама ругается на нее. «После того, как мама остыла, она позвала меня на кухню и рассказала о том, что у меня в крови живет вирус и, чтобы он не размножался, нужно пить таблетки. Но в силу своего возраста я не особо понимала, насколько все серьезно. Тогда мама еще сама не до конца знала всю информацию про ВИЧ. Чтобы уберечь других от заражения, мне нельзя было делиться ни с кем своей едой», — рассказывает Кристина. УРОК Девушка узнала о диагнозе в 10 лет, а уже с 14 стала посещать психолога Фото: Кристина Гудилина В девятом классе девушка начала посещать психологов. «Школьный психолог была в курсе о моих подростковых проблемах и о том, что у меня ВИЧ. Она мне предложила провести ВИЧ-уроки для школьников, и я согласилась. Для меня это было очень интересным предложением. На подготовку материала у меня была всего одна неделя. Я старалась подготовить ответ на каждый вероятный вопрос, но, как известно, предусмотреть все просто невозможно. И вот настал тот самый день. Руки начали трястись с самого начала», — вспоминает девушка. «Больше всего я переживала: вдруг ученики поймут, что у меня ВИЧ. А что, если им будет неинтересно, и меня не будут слушать? Эти вопросы так и крутились в моей голове. Но все прошло как по маслу, до момента, пока одна из девочек не задала вопрос: а есть ли у нас в школе ВИЧ-положительные? Тут я растерялась, не знала, что ответить. Тогда психолог мне помогла выкрутиться, продолжив лекцию про ВИЧ. Несколько месяцев этот вопрос не выходил у меня из головы», — говорит Кристина. ПРИЗНАНИЕ Кристина год назад вышла замуж, а сейчас готовится стать матерью Фото: Кристина Гудилина Спустя время девушка поняла, что больше не хочет скрывать свой статус. «На открытом уроке в школе, когда мы вновь говорили о ВИЧ, я призналась в своем положительном статусе. В тот момент я выдохнула, мне показалось, что все вроде идет неплохо. Но в класс вдруг зашел одноклассник и поинтересовался у ребят, что тут за обсуждения. И в ответ на его вопрос кто-то выкрикнул — у Кристины ВИЧ!» — вспоминает екатеринбурженка. «Я наблюдала за его реакцией и первый вопрос, который мне прилетел: с кем успела уже переспать. Я немного смутилась и рассказала свою историю, как на самом деле заразилась. Реакция была разной, но негатива было много. Были такие, кто называл „ВИЧовой“. Были моменты, когда я жалела, что призналась в диагнозе, появились страхи. На принятие себя ушли годы. Окончив школу, я стала волонтером и начала помогать подросткам с ВИЧ. Ведь кто, если не я, знает, с какими трудностями сталкивается уральская молодежь с положительным статусом», — говорит Кристина. ПРИНЯТИЕ Статья по теме Свердловская область вошла в ТОП по количеству новых случаев ВИЧ Самый сложный момент, по ее словам, для подростка — принять свой диагноз. «Принять себя — красиво звучит только из уст популярных коучей, но на деле все иначе. Представьте, вы подросток, который переживает сложный период взросления, и тут такой „подарок“ — ВИЧ. В подростковом возрасте возникает куча недовольств по отношению к своей внешности: то ноги кривые, то нос некрасивый, то маленькая грудь. И дополнительные сюрпризы жизни только усугубляют ситуацию. Первые эмоции, которые испытывают подростки с диагнозом ВИЧ — опустошенность и беспомощность», — делится Кристина. «Чтобы подросток смог принять себя и ВИЧ как одно целое, необходима поддержка близких и работа с психологом. Причем психолог должен сопровождать ни только подростка, но и его родных. Если изначально грамотно преподнести информацию, то я уверена в том, что большая часть психологических проблем не коснется ребят», — размышляет горожанка. По ее словам, в силу недостаточной осведомленности об особенностях заболевания, путях передачи инфекции, возможностях терапии общество отвергает таких людей. «Тут уже необходимо подключить СМИ и рассказывать о том, что люди с ВИЧ — не опасность для окружающих», — уверена Кристина. ПОМОЩЬ «Важно донести до ребят, что у них есть куча возможностей. ВИЧ их не ограничивает ни в чем. Мальчики и девочки должны любить себя такими, какие они есть. А если вдруг на душе будет тяжко, а с родными не захочется делиться, то можно прийти в СПИД-центр и поговорить с врачами, которые всегда выслушают, не осудят и помогут советом», — отметила девушка. Врачи для точного определения наличия ВИЧ в организме советуют делать тест несколько раз: через 3 и 6 месяцев после момента, когда человек мог заразиться Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Прежде чем подросток примет свой диагноз, ему придется пройти тернистый путь. «В любом случае после постановки диагноза ВИЧ любой подросток пройдет все стадии, которые предшествуют принятию. Это неизбежно. Но в силах нашего общества сделать так, чтобы ребята легко смогли пройти этот жизненный период и не сломаться», — резюмировала жительница столицы Урала. Кристина Гудилина смогла принять свой диагноз. Теперь она на добровольных началах работает в свердловском СПИД-центре и оказывает психологическую помощь подросткам. Год назад она вышла замуж за ВИЧ-отрицательного мужчину. Теперь девушка принимает скорректированную терапию, так как с мужем они планируют стать родителями. Кристина продолжает активно встречаться с молодежью, помогая им пройти свой путь от отрицания до принятия. Ранее URA.RU писало, что наибольший уровень инфицированности ВИЧ среди свердловчан наблюдается в возрастной группе 35-45 лет. Кроме всего, в 2021 году Свердловская область заняла третье место среди регионов России по количеству новых выявленных случаев ВИЧ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главная проблема подростков с положительным статусом — дискриминация и осуждение от окружающих. О том, как помочь подросткам принять свой диагноз, рассказала жительница Екатеринбурга Кристина Гудилина, которая в 10 лет узнала о своем ВИЧ-статусе. Повзрослев, она стала психологом и сейчас помогает ребятам, оказавшимся в такой же ситуации. Путь свердловского подростка с ВИЧ в материале корреспондента URA.RU. ДЕТСТВО Кристина родилась в маргинальной семье — мама употребляла наркотики. Когда девушке было четыре года, медики поставили диагноз ВИЧ. А уже в пять лет ей была назначена антиретровирусная терапия. До десяти лет Кристина принимала препараты под присмотром мамы. «Мне было десять, когда я услышала от мамы фразу: „Ты уже взрослая и теперь можешь принимать таблетки без моего контроля“. На тот момент были сложности в больнице с терапией. Мне выдавали какие-то огромные таблетки, которые я пила дважды в день. На вкус они были ну просто отвратительными. Но выбора у меня не было. Сначала я пыталась их запивать водой и йогуртом, всем, чем угодно, лишь бы не чувствовать этот горький вкус. Позже я задалась вопросом: а почему я принимаю таблетки, а друзья, знакомые и родные — нет?» — вспоминает Кристина. Именно с того момента девушка стала экспериментировать с приемом препаратов. «Я помню, как пропустила один раз прием лекарств, потом другой. Но я понимала, что в этой маленькой узкой коробочке все подсчитано. Если мама узнает о пропусках, будет плохо. Поэтому мне пришлось выкидывать таблетки, прятать за шкаф, холодильник, пихать в разные щели. Но все тайное становится явным. После похода к врачу мама, смотря на результаты анализов, поняла, что я не пью те самые «витаминки для здоровья», — говорит Гудилина. На тот момент девушка не понимала, почему мама ругается на нее. «После того, как мама остыла, она позвала меня на кухню и рассказала о том, что у меня в крови живет вирус и, чтобы он не размножался, нужно пить таблетки. Но в силу своего возраста я не особо понимала, насколько все серьезно. Тогда мама еще сама не до конца знала всю информацию про ВИЧ. Чтобы уберечь других от заражения, мне нельзя было делиться ни с кем своей едой», — рассказывает Кристина. УРОК В девятом классе девушка начала посещать психологов. «Школьный психолог была в курсе о моих подростковых проблемах и о том, что у меня ВИЧ. Она мне предложила провести ВИЧ-уроки для школьников, и я согласилась. Для меня это было очень интересным предложением. На подготовку материала у меня была всего одна неделя. Я старалась подготовить ответ на каждый вероятный вопрос, но, как известно, предусмотреть все просто невозможно. И вот настал тот самый день. Руки начали трястись с самого начала», — вспоминает девушка. «Больше всего я переживала: вдруг ученики поймут, что у меня ВИЧ. А что, если им будет неинтересно, и меня не будут слушать? Эти вопросы так и крутились в моей голове. Но все прошло как по маслу, до момента, пока одна из девочек не задала вопрос: а есть ли у нас в школе ВИЧ-положительные? Тут я растерялась, не знала, что ответить. Тогда психолог мне помогла выкрутиться, продолжив лекцию про ВИЧ. Несколько месяцев этот вопрос не выходил у меня из головы», — говорит Кристина. ПРИЗНАНИЕ Спустя время девушка поняла, что больше не хочет скрывать свой статус. «На открытом уроке в школе, когда мы вновь говорили о ВИЧ, я призналась в своем положительном статусе. В тот момент я выдохнула, мне показалось, что все вроде идет неплохо. Но в класс вдруг зашел одноклассник и поинтересовался у ребят, что тут за обсуждения. И в ответ на его вопрос кто-то выкрикнул — у Кристины ВИЧ!» — вспоминает екатеринбурженка. «Я наблюдала за его реакцией и первый вопрос, который мне прилетел: с кем успела уже переспать. Я немного смутилась и рассказала свою историю, как на самом деле заразилась. Реакция была разной, но негатива было много. Были такие, кто называл „ВИЧовой“. Были моменты, когда я жалела, что призналась в диагнозе, появились страхи. На принятие себя ушли годы. Окончив школу, я стала волонтером и начала помогать подросткам с ВИЧ. Ведь кто, если не я, знает, с какими трудностями сталкивается уральская молодежь с положительным статусом», — говорит Кристина. ПРИНЯТИЕ Самый сложный момент, по ее словам, для подростка — принять свой диагноз. «Принять себя — красиво звучит только из уст популярных коучей, но на деле все иначе. Представьте, вы подросток, который переживает сложный период взросления, и тут такой „подарок“ — ВИЧ. В подростковом возрасте возникает куча недовольств по отношению к своей внешности: то ноги кривые, то нос некрасивый, то маленькая грудь. И дополнительные сюрпризы жизни только усугубляют ситуацию. Первые эмоции, которые испытывают подростки с диагнозом ВИЧ — опустошенность и беспомощность», — делится Кристина. «Чтобы подросток смог принять себя и ВИЧ как одно целое, необходима поддержка близких и работа с психологом. Причем психолог должен сопровождать ни только подростка, но и его родных. Если изначально грамотно преподнести информацию, то я уверена в том, что большая часть психологических проблем не коснется ребят», — размышляет горожанка. По ее словам, в силу недостаточной осведомленности об особенностях заболевания, путях передачи инфекции, возможностях терапии общество отвергает таких людей. «Тут уже необходимо подключить СМИ и рассказывать о том, что люди с ВИЧ — не опасность для окружающих», — уверена Кристина. ПОМОЩЬ «Важно донести до ребят, что у них есть куча возможностей. ВИЧ их не ограничивает ни в чем. Мальчики и девочки должны любить себя такими, какие они есть. А если вдруг на душе будет тяжко, а с родными не захочется делиться, то можно прийти в СПИД-центр и поговорить с врачами, которые всегда выслушают, не осудят и помогут советом», — отметила девушка. Прежде чем подросток примет свой диагноз, ему придется пройти тернистый путь. «В любом случае после постановки диагноза ВИЧ любой подросток пройдет все стадии, которые предшествуют принятию. Это неизбежно. Но в силах нашего общества сделать так, чтобы ребята легко смогли пройти этот жизненный период и не сломаться», — резюмировала жительница столицы Урала. Кристина Гудилина смогла принять свой диагноз. Теперь она на добровольных началах работает в свердловском СПИД-центре и оказывает психологическую помощь подросткам. Год назад она вышла замуж за ВИЧ-отрицательного мужчину. Теперь девушка принимает скорректированную терапию, так как с мужем они планируют стать родителями. Кристина продолжает активно встречаться с молодежью, помогая им пройти свой путь от отрицания до принятия. Ранее URA.RU писало, что наибольший уровень инфицированности ВИЧ среди свердловчан наблюдается в возрастной группе 35-45 лет. Кроме всего, в 2021 году Свердловская область заняла третье место среди регионов России по количеству новых выявленных случаев ВИЧ.