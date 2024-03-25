Путин готовит ответ на теракт в «Крокусе»

Борьба с врагами России перейдет на новый уровень

26 марта 2024 в 02:05 Размер текста - 17 +

Путин провел совещание по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле» Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Президент России Владимир Путин признал, что в теракте, совершенном в «Крокус Сити Холле» в Москве 22 марта, действовали радикальные исламисты в интересах украинских неонацистов. По словам опрошенных URA.RU экспертов, после совещания российского лидера с правительством, главами регионов, спецслужб и правоохранительных органов, посвященное трагическому событию, Россия может перейти к более жестким действиям в ответ на атаки по своей территории. Путин указал на то, что теракт совершен руками радикальных исламистов Фото: Роман Наумов © URA.RU Путин указал на то, что теракт совершен руками радикальных исламистов. В то же время США пытаются настоять на том, что, по их разведданным, киевского следа в трагическом событии в «Крокус Сити Холле» якобы нет, что теракт совершен членами ИГИЛ (запрещенная на территории РФ террористическая организация). Президент подчеркнул: «Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик». Глава государства пояснил, что преступление, совершенное в Москве 22 марта — акция устрашения. «Сразу же возникает вопрос: кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима», — сказал глава государства, добавив, что нацисты используют бесчеловечные средства для достижения своих целей. Он подчеркнул, что «разрекламированное контрнаступление» Украины полностью провалилось. В то же время, по его словам, российские вооруженные силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения, а принимаемые Киевом меры по стабилизации фронта успеха не приносят. Путин пояснил, что следствие этого — попытки зайти и закрепиться на приграничных территориях России, обстрелы мирных кварталов, объектов гражданской, энергетической инфраструктуры, попытки ударов по Крымскому мосту и полуострову. Бастрыкин доложил Путину о том, что число погибших в «Крокус Сити Холле» выросло до 139, опознаны 75 Фото: Владимир Андреев © URA.RU «В этот ряд вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершенному в Москве, — продолжил Путин. — Цель, как уже сказал, посеять панику в нашем обществе и в то же время показать своему собственному населению, что для киевского режима еще не все потеряно». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании доложил Путину о том, что число погибших в «Крокус Сити Холле» выросло до 139, опознаны 75. Также он сообщил главе государства, что следствием установлена полная хронология происшедших событий. В том числе, по его словам, обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину, дали подробные показания об обстоятельствах преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта. «Несмотря на нашу всеобщую боль и скорбь, сострадание и законное желание покарать всех виновников этого зверского злодеяния, расследование должно проводиться в высшей степени профессионально, объективно. И без всякой политической ангажированности», — подчеркнул Путин. Президент Путин показал, что риторика западных стран об отсутствии украинского следа в теракте в «Крокус Сити Холле» является ложью, считает аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин. По его словам, после совещания главы государства следует ожидать дополнительных действий в отношении Киева. «Киевский режим уже не раз демонстрировал свою террористическую сущность, атакуя мирный Белгород, обстреливая гражданских в Донбассе и Новороссии. И с террористическими организациями в России выработан очень однозначный формат общения, который будет реализован. С террористами невозможно вести переговоры, и ликвидации киевского режима как явление может обезопасить нашу страну», — сказал политолог. Гончаров подчеркивает, глава государства изменил риторику — она стала намного жестче Фото: Владимир Андреев © URA.RU С этим мнением согласен глава компании «МаркКом» Сергей Маркелов, который отмечает, что ответ за террористический акт последует, однако речь не о «ударах возмездия». «Удары возмездия — другая психология и система ответов. А то, что украинский след есть, безусловно — на выходных его хорошо прокачали — логично, рационально СМИ это показали. Киев не просто так, на уровне болтовни, предоставил коридор для побега террористов. История без внимания не останется. „Ответка“ будет и она и продолжается — Одессу опять поднакрыли, Харьков тоже», — добавил он. Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров напомнил выступление президента Путина на коллегии ФСБ России и субботнее обращение к россиянам после теракта. «Глава государства изменил риторику — она стала намного жестче. Эмоциональное выступление говорит о том, что какие-то решения будут приняты серьезные. Он говорил, что россияне ждут от спецслужб усиления и активизацию мер по защите нашего населения. Второе, что нельзя допустить повторения той трагедии, которая произошла. И третье, что нам мы найдем каждого, кто организовывал, исполнял, финансировал этот теракт, и будем их карать, где бы они не находились», — сказал эксперт. «Эти три позиции, они поворачивают ту эйфорию, которая была ранее в обществе. После произошедшего все в один голос стали говорить, что надо усилить охрану — как у нас это всегда происходит, — продолжил Гончаров. — Думаю, что у нашего президента начинается линия на более жесткое отношение к тому, что творят нацисты на территории нашей страны и то, что творится в Белгородской, Курской и Брянской областях». Статья по теме Путин ответил на главный вызов заказчиков теракта в Москве Гончаров также напомнил, что в последнее время в Сети часто пишут о том, что одном из киевских баров после каждой трагедии в России вводят в меню новую позицию с названием того или иного происшествия: «Сначала у них была позиция „Крымский мост“. Теперь они сделали „Крокус сити“. Мы должны понимать, если эти люди нас ненавидят. Нам надо меры принимать такие, чтобы они поняли, что мы тоже можем защищаться, а не глотать то, что мы глотали „Северные потоки“, Крымский мост, теперь еще и „Крокус Сити“. Доколе, как у нас говорится», — добавил Гончаров. Эксперты также сошлись во мнении, что после теракта в «Крокус Сити Холле» в стране будут усилены меры безопасности от террористических угроз. По словам Колчина, все спецслужбы, правоохранительные органы работают в соответствии с определенными приоритетами, «возможно, чуть более тщательно в некоторых моментах». Маркелов добавил: «Система будет работать во все тяжкие и будет гипердействовать, принимать гиперрешения. Сейчас будет обозначено в „максималке“ — у нас всегда так. Потом, осадок на землю ляжет со всем в другом виде». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин признал, что в теракте, совершенном в «Крокус Сити Холле» в Москве 22 марта, действовали радикальные исламисты в интересах украинских неонацистов. По словам опрошенных URA.RU экспертов, после совещания российского лидера с правительством, главами регионов, спецслужб и правоохранительных органов, посвященное трагическому событию, Россия может перейти к более жестким действиям в ответ на атаки по своей территории. Путин указал на то, что теракт совершен руками радикальных исламистов. В то же время США пытаются настоять на том, что, по их разведданным, киевского следа в трагическом событии в «Крокус Сити Холле» якобы нет, что теракт совершен членами ИГИЛ (запрещенная на территории РФ террористическая организация). Президент подчеркнул: «Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик». Глава государства пояснил, что преступление, совершенное в Москве 22 марта — акция устрашения. «Сразу же возникает вопрос: кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима», — сказал глава государства, добавив, что нацисты используют бесчеловечные средства для достижения своих целей. Он подчеркнул, что «разрекламированное контрнаступление» Украины полностью провалилось. В то же время, по его словам, российские вооруженные силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения, а принимаемые Киевом меры по стабилизации фронта успеха не приносят. Путин пояснил, что следствие этого — попытки зайти и закрепиться на приграничных территориях России, обстрелы мирных кварталов, объектов гражданской, энергетической инфраструктуры, попытки ударов по Крымскому мосту и полуострову. «В этот ряд вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершенному в Москве, — продолжил Путин. — Цель, как уже сказал, посеять панику в нашем обществе и в то же время показать своему собственному населению, что для киевского режима еще не все потеряно». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании доложил Путину о том, что число погибших в «Крокус Сити Холле» выросло до 139, опознаны 75. Также он сообщил главе государства, что следствием установлена полная хронология происшедших событий. В том числе, по его словам, обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину, дали подробные показания об обстоятельствах преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта. Президент Путин показал, что риторика западных стран об отсутствии украинского следа в теракте в «Крокус Сити Холле» является ложью, считает аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин. По его словам, после совещания главы государства следует ожидать дополнительных действий в отношении Киева. «Киевский режим уже не раз демонстрировал свою террористическую сущность, атакуя мирный Белгород, обстреливая гражданских в Донбассе и Новороссии. И с террористическими организациями в России выработан очень однозначный формат общения, который будет реализован. С террористами невозможно вести переговоры, и ликвидации киевского режима как явление может обезопасить нашу страну», — сказал политолог. С этим мнением согласен глава компании «МаркКом» Сергей Маркелов, который отмечает, что ответ за террористический акт последует, однако речь не о «ударах возмездия». «Удары возмездия — другая психология и система ответов. А то, что украинский след есть, безусловно — на выходных его хорошо прокачали — логично, рационально СМИ это показали. Киев не просто так, на уровне болтовни, предоставил коридор для побега террористов. История без внимания не останется. „Ответка“ будет и она и продолжается — Одессу опять поднакрыли, Харьков тоже», — добавил он. Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров напомнил выступление президента Путина на коллегии ФСБ России и субботнее обращение к россиянам после теракта. «Глава государства изменил риторику — она стала намного жестче. Эмоциональное выступление говорит о том, что какие-то решения будут приняты серьезные. Он говорил, что россияне ждут от спецслужб усиления и активизацию мер по защите нашего населения. Второе, что нельзя допустить повторения той трагедии, которая произошла. И третье, что нам мы найдем каждого, кто организовывал, исполнял, финансировал этот теракт, и будем их карать, где бы они не находились», — сказал эксперт. «Эти три позиции, они поворачивают ту эйфорию, которая была ранее в обществе. После произошедшего все в один голос стали говорить, что надо усилить охрану — как у нас это всегда происходит, — продолжил Гончаров. — Думаю, что у нашего президента начинается линия на более жесткое отношение к тому, что творят нацисты на территории нашей страны и то, что творится в Белгородской, Курской и Брянской областях». Гончаров также напомнил, что в последнее время в Сети часто пишут о том, что одном из киевских баров после каждой трагедии в России вводят в меню новую позицию с названием того или иного происшествия: «Сначала у них была позиция „Крымский мост“. Теперь они сделали „Крокус сити“. Мы должны понимать, если эти люди нас ненавидят. Нам надо меры принимать такие, чтобы они поняли, что мы тоже можем защищаться, а не глотать то, что мы глотали „Северные потоки“, Крымский мост, теперь еще и „Крокус Сити“. Доколе, как у нас говорится», — добавил Гончаров. Эксперты также сошлись во мнении, что после теракта в «Крокус Сити Холле» в стране будут усилены меры безопасности от террористических угроз. По словам Колчина, все спецслужбы, правоохранительные органы работают в соответствии с определенными приоритетами, «возможно, чуть более тщательно в некоторых моментах». Маркелов добавил: «Система будет работать во все тяжкие и будет гипердействовать, принимать гиперрешения. Сейчас будет обозначено в „максималке“ — у нас всегда так. Потом, осадок на землю ляжет со всем в другом виде».