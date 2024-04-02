В газовой столице ЯНАО проходит выставка ведущих компаний ТЭК

В Новый Уренгой съехались представители 60 предприятий ТЭК страны Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В рамках Ямальского нефтегазового форума в Новом Уренгое (ЯНАО) проходит XVIII выставка «Газ. Нефть. Новые технологии — Крайнему Северу». В деловой центр «Ямал» съехались представители около 60 компаний топливно-энергетического комплекса страны. О некоторых представленных на экспозиции технологиях — в материале корреспондента URA.RU.

Открывая межрегиональную специализированную выставку, заместитель губернатора ЯНАО Андрей Гаранин отметил, что ключевыми темами форума станут экология и промышленная безопасность. «Уже сейчас многие промышленные предприятия вносят вклад в сохранение ямальской природы. В интересах наших жителей очень важно продолжать эту работу и искать новые точки взаимодействия», ­— подчеркнул Андрей Гаранин.

В открытии выставки приняли участие замгубернатора правительства ЯНАО Андрей Гаранин, глава Нового Уренгоя Андрей Воронов. Фото: URA.RU

На выставке демонстрируется продукция предприятий Москвы, Урала, Поволжья, Дальнего Востока. ЯНАО представлен ключевыми экспозициями компаний «Газпром добыча Ямбург» и «Газпром добыча Уренгой». «Основная цель нашего участия — имиджевая, — отметил в беседе с корреспондентом агентства представитель ООО „Газпром добыча Уренгой“ Сергей Яровой. — Для нас участие в форуме — это хорошая возможность пообщаться с нашими контрагентами, которые давно работают с нами. Они подходят, делятся опытом, показывают свои новинки».

Свои стенды на выставке представляют также компании, которые поставляют свою продукцию флагманам нефтегазовой промышленности. Так, стенд ООО «ТД «Восток-Сервис» экспонирует продукцию филиальной сети в разных городах, в том числе в Новом Уренгое, Тюмени. На выставке компания демонстрирует спецодежду с защитой от механических повреждений и производственных загрязнений, например, костюм-петролеум для нефтяников с полной экипировкой от каски до обуви.

Ямал представлен ключевыми экспозициями компаний «Газпром добыча Ямбург» и «Газпром добыча Уренгой». Фото: URA.RU

Группа компаний «НГ-Сервис» рассчитывает на взаимовыгодный обмен опытом и технологиями с ведущими компаниями нефтегазового сектора. Компания поставляет спецтехнику, запчасти, занимается сервисным обслуживанием машин.

ООО «НПП «Герда» — старейший производитель инструментального кабеля, работает в разных регионах, в том числе в ЯНАО. «Новый Уренгой для нас наиболее важен, а нефтегазовая отрасль наиболее приоритетная. Участие в выставке — это возможность поддержать узнаваемость бренда, хотя «Герду» знает весь нефтегазовый сектор», — подчеркнул представитель компании Сергей Матвеев. Компания сотрудничает с предприятиями АО «Ачимгаз», ОАО «Севернефтегазпром» и многими другими.

ООО «ТД «Восток-Сервис» демонстрирует спецодежду с защитой от механических повреждений и производственных загрязнений, а также обувь. Фото: URA.RU

Свою продукцию на выставке представляют также Петербургский тракторный завод, группа заводов-производителей железобетонных изделий (Пермский край и Свердловская область), московская компания «AUMA», которая производит приводы для арматуры и машинные приводы и многие другие.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое (ЯНАО) открыл свои двери Ямальский нефтегазовый форум, который собрал ведущих представителей топливно-энергетического комплекса России. Представители окружных органов власти будут присутствовать на мероприятии тертьего и четвертого апреля.