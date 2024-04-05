Свердловские слухи: чиновницам запретили каблуки

Об отпуске Куйвашева, юбилее миллионера и «просителях» за Орлова. Выпуск 1068

05 апреля 2024 в 19:34 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов, правда часто оказывается страшнее Фото: Илья Московец © URA.RU Некоторые представители окружения губернатора Евгения Куйвашев не теряют времени в отпусках и прорабатывают карьерные треки, в то время как сам глава региона собирает справки для поручений госслужащим. Те же, кто сейчас на работе, выстраиваются в очереди за наградами за успешно проведенные президентские выборы. Мэр Алексей Орлов просит депутатов «поймать тишину» (явно к чему-то готовится), а в УрФУ выбрали преемника спикера думы Анны Гурарий. Об этом и многом другом — в новых «Слухах». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Команда Куйвашева тратит отпуска на переговоры Евгений Куйвашев будет в отпуске до 12 апреля Фото: Илья Московец © URA.RU Ряд областных чиновников, ушедших в отпуска вслед за губернатором Евгением Куйвашевым или незадолго до него, тратят время не только на отдых. «Некоторым это время — неделя или две — необходимо для решения карьерных вопросов. Потом будет некогда», — как будто бы со знанием дела рассказывает знакомый аппаратчик. …, а сам губернатор наводит справки Не теряет времени зря и сам Куйвашев. По слухам, он сейчас запрашивает себе материалы, на основе которых составляет перечень поручений для своего ближайшего окружения и мэров на краткосрочную и среднесрочную перспективу. Пошли слухи, что многие из этих поручений будут очень напряженными для исполнения, особенно для министров экономического блока. К Куйвашеву выстраиваются за наградами… Бонусом за успешную президентскую кампанию для обитателей губернаторской резиденции станут не только новые должности, но и более скромные награды. По кабинетам гуляет листок, куда ответственные за выборы вписывают фамилии отличившихся. Им обещают грамоты и госнаграды — в зависимости от вклада. Говорят, некоторые не стесняются записывать себя сами. Юлия Хусаинова проявила себя на выборах — как и многие другие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU …больше всех старается Хусаинова Говорят, активнее других в этом направлении действует опытная директор департамента информполитики Юлия Хусаинова. По слухам, старается не столько ради себя, сколько ради коллег, помогавших ей в масштабной и в итоге результативной пиар-кампании на выборах. На юбилее Гусева произошел казус Как рассказывают свидетели, неприятный казус произошел на банкете по случаю 60-летнего юбилея бывшего вице-премьера и известного в городе предпринимателя Олега Гусева. Спикер регионального парламента Людмила Бабушкина не смогла присутствовать лично (как всякий уважающий себя управленец, она ушла в отпуск после президентской кампании), поэтому решила поздравить посредством видеозаписи. Но в самый ответственный момент пропал звук. По слухам, более всего инциденту якобы радовалась омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Олег Гусев наверняка получил сотни поздравлений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Устиловского заметили у бизнесмена Другой слух, который обсуждают про Гусева, связан с его тесным сотрудничеством с бывшим замруководителя аппарата губернатора Константином Устиловским. Статус последнего в этой истории слухачи назвать затрудняются. «Возможно, просто консультирует, учитывая, что с муниципальной службы (он возглавляет ассоциацию „Города Урала“ при мэрии, — прим. URA.RU) он не ушел», — делится один из собеседников. Кочетков атаковал Карапетяна? Последние критические публикации «Уралинформбюро» Вадима Дынина про вице-спикера областного парламента Армена Карапетяна могут быть частью информационной кампании, инициированной покровительствующим Дынину бизнесменом Виталием Кочетковым («Мотив»). Ходят слухи, что это элемент борьбы за крупные дорожные подряды — обоим предпринимателям приписывают интересы в этой сфере. Гурченок дали карт-бланш… Наталью Гурченок назначили сразу после выборов Фото: Илья Московец © URA.RU Опытные аппаратчики в резиденции подмечают: у новой главы департамента внутренней политики Натальи Гурченок сейчас самое удачное время для реформ. «Ее наградили новым статусом, а значит доверяют и готовы идти навстречу. Поэтому не исключено, что в ближайшее время она будет как-то менять положение о работе департамента», — рассказывает собеседник, знакомый с настроениями в ДВП. … и ждут, что она вернется к истокам Вероятным сценарием инсайдеры называют усиление аналитической работы, в том числе по мониторингу политической ситуации в муниципалитетах. Обитатели резиденции вспоминают объемные еженедельные аналитички времен первого руководителя ДВП Анатолия Гайды. Его преемники Александр Александров и Антон Третьяков от этой практики отошли, сместив фокус в сторону организации мероприятий губернатора. Гункевича и Туканову отстранили от федеральных денег Впрочем, возможно, Леонид Гункевич особо и не рассчитывал на эти бюджеты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Разрабатывать туристические схемы в Свердловской области, которые войдут в макропроект «Большой Урал», будет московская команда. При этом изначально региональные проекты курировали областной департамент развития туризма (Эльмира Туканова) и управляющая компания туркластерами региона (Леонид Гункевич). Деньги выделяет федеральный минэк, и, отмечает источник, все должно быть прозрачно. У Пиличева уводят людей Руководители нескольких крупнейших финансово-промышленных групп вышли с предложениями о работе к менеджерам областного фонда промышленников и предпринимателей. Поводом стал недавний набсовет, на котором утвердили годовой отчет фонда, пересказывает инсайдер. «Они внимательно изучили его, там существенный рост финансовых показателей и доходности. Причем уже несколько лет подряд, в условиях непростой экономической ситуации», — объяснил возникший спрос на специалистов собеседник. Бизнес-войны в Челябинске ударят по Хазееву Активные процессы, связанные с работой силовиков в отношении ряда крупных предпринимателей в Челябинской области, оказывают влияние и на рынок PR-услуг. Дело в том, что некоторые из структур, находящиеся под ударом, якобы были заказчиками у ряда екатеринбургских политтехнологов. В частности, называют имена Рината Хазеева и Алексея Швайгерта. Впрочем, их знакомые говорят, что это лишь слухи. Ринат Хазеев ушел в тень Фото: Илья Московец © URA.RU Сменщик Волкова бесит всех еще до назначения Все больше областных чиновников удивляются особенностям характера замминистра строительства Григория Сурганова, работающего в статусе исполняющего обязанности министра и, как ожидается, готовящегося в августе сменить Михаила Волкова. Говорят, он не только активно раздает поручения не подчиняющимся ему ведомствам, но и пока не хочет погружаться в хозяйственные процессы. «Делает все поверхностно, при этом гонору больше, чем у Волкова», — не стесняются в оценках коллеги по правительству. Зам Бабушкиной дистанцировался от «коммунального короля» Вице-спикер заксобрания Дмитрий Жуков, по слухам, поддерживавший бизнесмена Дмитрия Липина — хозяина крупнейших УК Среднеуральска — в его конфликте с мэром Алексеем Стасенком, больше не участвует в истории. Якобы произошло это дистанцирование после президентских выборов. И злые языки уже трактуют это как нехороший для Липина сигнал. Советник Чемезова устроится в УрФУ УрФУ можно считать родным для Александра Рыжкова вузом, он оканчивал УрГУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По слухам, в ближайшее время ожидается назначение директором департамента политологии и социологии Уральского федерального университета советника вице-губернатора Олега Чемезова — Александра Рыжкова. При этом, говорят, даже после перехода в ведущее учебное заведение УрФО он сохранит статус советника (на общественных началах) и соответствующий функционал. Директорское кресло освободилось после избрания Анны Гурарий спикером думы. Ради бунтующих спасателей пересмотрят бюджет Сотрудникам уральской Авиалесоохраны, которые выступили с обращением к губернатору, все-таки пообещали решить проблему с низкими зарплатами, но попросили подождать до июня. «Видимо, будут пересматривать бюджет», — предполагает источник, знакомый с деталями встречи директора авиабазы с руководством области. Судьбу мэра Екатеринбурга решат голосование за парки… Слухи о повышении Алексея Орлова ходят уже больше года Фото: Размик Закарян © URA.RU По слухам, ставки на голосовании за благоустройство парков и скверов в рамках нацпроекта выше, чем принято считать. Якобы мэр Екатеринбурга Алексей Орлов так активно подгоняет чиновников по явке (нужно 380 тысяч участников) не только потому, что в противном случае город может остаться без денег, но и потому, что воспринимает это как личный KPI, по которому его будут оценивать в Москве в разгар ожидаемых кадровых перестановок в федеральных структурах и регионах (не за горами окончание «школы губернаторов»). Впрочем, информированные собеседники, комментируя эти слухи, говорят, что все якобы не совсем так. … и обстановка в гордуме Параллельно Орлов предпринимает аппаратные усилия, чтобы заморозить назревающие в гордуме противоречия. «Просит „поймать тишину“ — хотя бы на несколько месяцев», — говорит один из депутатов, как и многие, убежденный, конечно, что Орлов «к чему-то готовится». Окружение Орлова пытаются «расшатать»… До сих пор в кабинетах бурно обсуждают недавно появившиеся слухи о разладе между мэром Алексеем Орловым и его первым замом Игорем Сутягиным. Поводом для них, как сообщало агентство, послужил демонстративный отказ главы благодарить Сутягина за выборы на публичном мероприятии. Друзья Сутягина убеждены, что слухи о недоверии распространяют те, кто в преддверии борьбы за высокие должности заинтересованы в дестабилизации обстановки на третьем этаже «серого дома». Впрочем, известно, что в обсуждение вовлечены и те, кто совершенно в этом не заинтересован. Алексей Орлов и Игорь Сутягин представляют одну — «тюменскую» — команду Фото: Илья Московец © URA.RU …а «просители» за него активизировались В городской политтусовке, комментируя всевозможные слухи про Орлова и его будущее, утверждают, что в столице якобы активизировались его товарищи, готовые всячески его рекомендовать принимающим некоторые решения начальникам. Фамилии «просителей» не раскрываются. Галямов затеял многоходовку с экс-замминистра Назначение нового директора в «Центре организации движения» (отвечает за трафик на дорогах) внезапно превратилось в интригу. На неделе медиа объявили, что исполняющим обязанности главы учреждения назначен Евгений Агутин, до этого руководивший городским управлением капстроительства, а еще ранее бывший замминистра по ЖКХ в Краснодарском крае. Но он, оказывается, полновесным директором не станет. Придет другой человек. Это, по слухам, хитрый замысел вице-мэра по строительству и транспорту Рустама Галямова, суть которого пока непонятна. В думе Екатеринбурга запретили каблуки Руководитель аппарата гордумы Екатеринбурга Лилия Белоблоцкая продолжает менять порядки внутри представительного органа, установившиеся задолго до нее. Из заметного: дамам запретили каблуки — как минимум в дни заседаний. Говорят, дело в том, что цоканье отвлекает депутатов, мешает принимать им важные решения. Также не рекомендуется болтать в коридорах: депутаты это тоже слышат и относятся с раздражением. Цоканье мешает депутатам взвешенно принимать решения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В УрФУ ликвидируют институт В скором времени может быть принято решение о роспуске института физической культуры при УрФУ. За его деятельностью давно тянется шлейф скандалов, в том числе финансовых (прежний директор Евгений Шурманов в СИЗО). Поэтому руководство университета решило не рисковать и переформатировать сложное подразделение. Пожарные уходят строить «путинский автобан» Низкие зарплаты и проблемы со снаряжением, на которые жаловались сотрудники уральской авиабазы охраны лесов, не единственные проблемы в организации. Еще одна — дефицит кадров. Говорят, что пожарных переманивают на строительство трассы М-12 «Москва — Казань — Екатеринбург». «Все профессиональные трактористы и бульдозеристы либо там, либо на СВО. Зарплаты там в несколько раз выше, вот люди туда и уходят», — рассказывает знакомый с ситуацией источник. Ранее на эту же проблему жаловались и власти Екатеринбурга. Ибрагим Абдулкадыров возглавляет нижнетагильскую полицию с 2012-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Шеф тагильской полиции ищет новую работу… По слухам, легендарный начальник полиции Нижнего Тагила полковник Ибрагим Абдулкадыров подыскивает варианты работы после ухода со службы. Собеседники считают, что он может даже уехать из региона. …и может попасть на завод Но все же более вероятным продолжением карьеры офицера называют пост начальника службы безопасности крупного тагильского предприятия. И не факт, что речь про «Уралвагонзавод». «Говорят, у него уже есть устные договоренности с кем-то», — добавил слухач. Полковник Кашигин подвесил интригу перед отпуском Замглавы УМВД по Екатеринбургу, начальник полиции полковник Александр Кашигин, по слухам, не стал отзывать рапорт об увольнении (время у него было до среды) и ушел в отпуск — почти на месяц. Знакомые офицера убеждены: он вернется. «Теме с его увольнениями уже лет десять», — отмечает слухач. Александр Кашигин выйдет из отпуска в начале мая Фото: Илья Московец © URA.RU Дело Мамедова вернут на третий круг После того как присяжные во второй раз признали бизнесмена Насими Мамедова невиновным в убийстве екатеринбургского предпринимателя Алексея Зубакина в начале 2000-х, дело могут вернуть в суд в третий раз. «То, что прокуратура обжалует решение, сомнений нет. Это стало понятно сразу после оглашения вердикта», — считает слухач. Регбисты преодолели давний кризис В спортивной тусовке Урала отмечают трансформацию областной федерации регби под руководством Антона Куваева, которому в последнее время удалось провести в Екатеринбурге несколько серьезных соревнований всероссийского уровня — в том числе и детских. «После того, как окружение Шурманова утратило влияние над федерацией — все прошло в гору», — отмечают внимательные фанаты регби. По словам слухачей, федерации сейчас активно помогает и давний оппонент Шурманова — тренер команды «Рать» Степан Чапцов. Остается только ждать — оценят ли усилия парней в областном министерстве спорта и будут ли оказывать поддержку. В частности, по развитию детских регбийных секций. Власти срочно дозакупают вакцины Фото: Александр Мамаев © URA.RU Свердловская область не готова к сезону клещей В регионе, по слухам, возник дефицит вакцины от клещевого энцефалита из-за недостаточного объема закупки. «Проблемы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске и Серове. Власти области сейчас пытаются срочно докупить дополнительные партии, однако процесс затягивается», — отметил собеседник агентства. Арамиль сдвинет Сысерть с туристического пьедестала Один из крупных независимых инфраструктурных проектов региона «Парк сказов» достраивает свою туристическую деревню. Ранее директор Алиса Ларионова презентовала первую очередь деревни, а к маю она готовится показать и вторую очередь креативных домиков. Один из них, по слухам, будет располагаться над землей на деревьях. Как сообщают источники, часть инвестиций получено на средства гранта, а часть — свои. Модники ищут новую локацию Найдут ли новую локацию, неясно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У Недели моды в Екатеринбурге после юбилейного сезона может появиться новая площадка. Говорят, что проект уже давно перерос Уральский центр развития дизайна, и для проведения дефиле организаторам стоит найти площадку попросторнее. Сменит ли локацию команда, пока точно неясно. Международное дефиле проведут приватно В рамках Международной недели моды в ангаре «Уральских авиалиний» в Кольцово устроят не только показы. Предварительно, по плану на площадке также будет некая музыкальная программа и вечеринка для гостей. Смогут ли попасть на показ мод все желающие — под вопросом, вероятно, вход будет только по пригласительным. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некоторые представители окружения губернатора Евгения Куйвашев не теряют времени в отпусках и прорабатывают карьерные треки, в то время как сам глава региона собирает справки для поручений госслужащим. Те же, кто сейчас на работе, выстраиваются в очереди за наградами за успешно проведенные президентские выборы. Мэр Алексей Орлов просит депутатов «поймать тишину» (явно к чему-то готовится), а в УрФУ выбрали преемника спикера думы Анны Гурарий. Об этом и многом другом — в новых «Слухах». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Команда Куйвашева тратит отпуска на переговоры Ряд областных чиновников, ушедших в отпуска вслед за губернатором Евгением Куйвашевым или незадолго до него, тратят время не только на отдых. «Некоторым это время — неделя или две — необходимо для решения карьерных вопросов. Потом будет некогда», — как будто бы со знанием дела рассказывает знакомый аппаратчик. …, а сам губернатор наводит справки Не теряет времени зря и сам Куйвашев. По слухам, он сейчас запрашивает себе материалы, на основе которых составляет перечень поручений для своего ближайшего окружения и мэров на краткосрочную и среднесрочную перспективу. Пошли слухи, что многие из этих поручений будут очень напряженными для исполнения, особенно для министров экономического блока. К Куйвашеву выстраиваются за наградами… Бонусом за успешную президентскую кампанию для обитателей губернаторской резиденции станут не только новые должности, но и более скромные награды. По кабинетам гуляет листок, куда ответственные за выборы вписывают фамилии отличившихся. Им обещают грамоты и госнаграды — в зависимости от вклада. Говорят, некоторые не стесняются записывать себя сами. …больше всех старается Хусаинова Говорят, активнее других в этом направлении действует опытная директор департамента информполитики Юлия Хусаинова. По слухам, старается не столько ради себя, сколько ради коллег, помогавших ей в масштабной и в итоге результативной пиар-кампании на выборах. На юбилее Гусева произошел казус Как рассказывают свидетели, неприятный казус произошел на банкете по случаю 60-летнего юбилея бывшего вице-премьера и известного в городе предпринимателя Олега Гусева. Спикер регионального парламента Людмила Бабушкина не смогла присутствовать лично (как всякий уважающий себя управленец, она ушла в отпуск после президентской кампании), поэтому решила поздравить посредством видеозаписи. Но в самый ответственный момент пропал звук. По слухам, более всего инциденту якобы радовалась омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Устиловского заметили у бизнесмена Другой слух, который обсуждают про Гусева, связан с его тесным сотрудничеством с бывшим замруководителя аппарата губернатора Константином Устиловским. Статус последнего в этой истории слухачи назвать затрудняются. «Возможно, просто консультирует, учитывая, что с муниципальной службы (он возглавляет ассоциацию „Города Урала“ при мэрии, — прим. URA.RU) он не ушел», — делится один из собеседников. Кочетков атаковал Карапетяна? Последние критические публикации «Уралинформбюро» Вадима Дынина про вице-спикера областного парламента Армена Карапетяна могут быть частью информационной кампании, инициированной покровительствующим Дынину бизнесменом Виталием Кочетковым («Мотив»). Ходят слухи, что это элемент борьбы за крупные дорожные подряды — обоим предпринимателям приписывают интересы в этой сфере. Гурченок дали карт-бланш… Опытные аппаратчики в резиденции подмечают: у новой главы департамента внутренней политики Натальи Гурченок сейчас самое удачное время для реформ. «Ее наградили новым статусом, а значит доверяют и готовы идти навстречу. Поэтому не исключено, что в ближайшее время она будет как-то менять положение о работе департамента», — рассказывает собеседник, знакомый с настроениями в ДВП. … и ждут, что она вернется к истокам Вероятным сценарием инсайдеры называют усиление аналитической работы, в том числе по мониторингу политической ситуации в муниципалитетах. Обитатели резиденции вспоминают объемные еженедельные аналитички времен первого руководителя ДВП Анатолия Гайды. Его преемники Александр Александров и Антон Третьяков от этой практики отошли, сместив фокус в сторону организации мероприятий губернатора. Гункевича и Туканову отстранили от федеральных денег Разрабатывать туристические схемы в Свердловской области, которые войдут в макропроект «Большой Урал», будет московская команда. При этом изначально региональные проекты курировали областной департамент развития туризма (Эльмира Туканова) и управляющая компания туркластерами региона (Леонид Гункевич). Деньги выделяет федеральный минэк, и, отмечает источник, все должно быть прозрачно. У Пиличева уводят людей Руководители нескольких крупнейших финансово-промышленных групп вышли с предложениями о работе к менеджерам областного фонда промышленников и предпринимателей. Поводом стал недавний набсовет, на котором утвердили годовой отчет фонда, пересказывает инсайдер. «Они внимательно изучили его, там существенный рост финансовых показателей и доходности. Причем уже несколько лет подряд, в условиях непростой экономической ситуации», — объяснил возникший спрос на специалистов собеседник. Бизнес-войны в Челябинске ударят по Хазееву Активные процессы, связанные с работой силовиков в отношении ряда крупных предпринимателей в Челябинской области, оказывают влияние и на рынок PR-услуг. Дело в том, что некоторые из структур, находящиеся под ударом, якобы были заказчиками у ряда екатеринбургских политтехнологов. В частности, называют имена Рината Хазеева и Алексея Швайгерта. Впрочем, их знакомые говорят, что это лишь слухи. Сменщик Волкова бесит всех еще до назначения Все больше областных чиновников удивляются особенностям характера замминистра строительства Григория Сурганова, работающего в статусе исполняющего обязанности министра и, как ожидается, готовящегося в августе сменить Михаила Волкова. Говорят, он не только активно раздает поручения не подчиняющимся ему ведомствам, но и пока не хочет погружаться в хозяйственные процессы. «Делает все поверхностно, при этом гонору больше, чем у Волкова», — не стесняются в оценках коллеги по правительству. Зам Бабушкиной дистанцировался от «коммунального короля» Вице-спикер заксобрания Дмитрий Жуков, по слухам, поддерживавший бизнесмена Дмитрия Липина — хозяина крупнейших УК Среднеуральска — в его конфликте с мэром Алексеем Стасенком, больше не участвует в истории. Якобы произошло это дистанцирование после президентских выборов. И злые языки уже трактуют это как нехороший для Липина сигнал. Советник Чемезова устроится в УрФУ По слухам, в ближайшее время ожидается назначение директором департамента политологии и социологии Уральского федерального университета советника вице-губернатора Олега Чемезова — Александра Рыжкова. При этом, говорят, даже после перехода в ведущее учебное заведение УрФО он сохранит статус советника (на общественных началах) и соответствующий функционал. Директорское кресло освободилось после избрания Анны Гурарий спикером думы. Ради бунтующих спасателей пересмотрят бюджет Сотрудникам уральской Авиалесоохраны, которые выступили с обращением к губернатору, все-таки пообещали решить проблему с низкими зарплатами, но попросили подождать до июня. «Видимо, будут пересматривать бюджет», — предполагает источник, знакомый с деталями встречи директора авиабазы с руководством области. Судьбу мэра Екатеринбурга решат голосование за парки… По слухам, ставки на голосовании за благоустройство парков и скверов в рамках нацпроекта выше, чем принято считать. Якобы мэр Екатеринбурга Алексей Орлов так активно подгоняет чиновников по явке (нужно 380 тысяч участников) не только потому, что в противном случае город может остаться без денег, но и потому, что воспринимает это как личный KPI, по которому его будут оценивать в Москве в разгар ожидаемых кадровых перестановок в федеральных структурах и регионах (не за горами окончание «школы губернаторов»). Впрочем, информированные собеседники, комментируя эти слухи, говорят, что все якобы не совсем так. … и обстановка в гордуме Параллельно Орлов предпринимает аппаратные усилия, чтобы заморозить назревающие в гордуме противоречия. «Просит „поймать тишину“ — хотя бы на несколько месяцев», — говорит один из депутатов, как и многие, убежденный, конечно, что Орлов «к чему-то готовится». Окружение Орлова пытаются «расшатать»… До сих пор в кабинетах бурно обсуждают недавно появившиеся слухи о разладе между мэром Алексеем Орловым и его первым замом Игорем Сутягиным. Поводом для них, как сообщало агентство, послужил демонстративный отказ главы благодарить Сутягина за выборы на публичном мероприятии. Друзья Сутягина убеждены, что слухи о недоверии распространяют те, кто в преддверии борьбы за высокие должности заинтересованы в дестабилизации обстановки на третьем этаже «серого дома». Впрочем, известно, что в обсуждение вовлечены и те, кто совершенно в этом не заинтересован. …а «просители» за него активизировались В городской политтусовке, комментируя всевозможные слухи про Орлова и его будущее, утверждают, что в столице якобы активизировались его товарищи, готовые всячески его рекомендовать принимающим некоторые решения начальникам. Фамилии «просителей» не раскрываются. Галямов затеял многоходовку с экс-замминистра Назначение нового директора в «Центре организации движения» (отвечает за трафик на дорогах) внезапно превратилось в интригу. На неделе медиа объявили, что исполняющим обязанности главы учреждения назначен Евгений Агутин, до этого руководивший городским управлением капстроительства, а еще ранее бывший замминистра по ЖКХ в Краснодарском крае. Но он, оказывается, полновесным директором не станет. Придет другой человек. Это, по слухам, хитрый замысел вице-мэра по строительству и транспорту Рустама Галямова, суть которого пока непонятна. В думе Екатеринбурга запретили каблуки Руководитель аппарата гордумы Екатеринбурга Лилия Белоблоцкая продолжает менять порядки внутри представительного органа, установившиеся задолго до нее. Из заметного: дамам запретили каблуки — как минимум в дни заседаний. Говорят, дело в том, что цоканье отвлекает депутатов, мешает принимать им важные решения. Также не рекомендуется болтать в коридорах: депутаты это тоже слышат и относятся с раздражением. В УрФУ ликвидируют институт В скором времени может быть принято решение о роспуске института физической культуры при УрФУ. За его деятельностью давно тянется шлейф скандалов, в том числе финансовых (прежний директор Евгений Шурманов в СИЗО). Поэтому руководство университета решило не рисковать и переформатировать сложное подразделение. Пожарные уходят строить «путинский автобан» Низкие зарплаты и проблемы со снаряжением, на которые жаловались сотрудники уральской авиабазы охраны лесов, не единственные проблемы в организации. Еще одна — дефицит кадров. Говорят, что пожарных переманивают на строительство трассы М-12 «Москва — Казань — Екатеринбург». «Все профессиональные трактористы и бульдозеристы либо там, либо на СВО. Зарплаты там в несколько раз выше, вот люди туда и уходят», — рассказывает знакомый с ситуацией источник. Ранее на эту же проблему жаловались и власти Екатеринбурга. Шеф тагильской полиции ищет новую работу… По слухам, легендарный начальник полиции Нижнего Тагила полковник Ибрагим Абдулкадыров подыскивает варианты работы после ухода со службы. Собеседники считают, что он может даже уехать из региона. …и может попасть на завод Но все же более вероятным продолжением карьеры офицера называют пост начальника службы безопасности крупного тагильского предприятия. И не факт, что речь про «Уралвагонзавод». «Говорят, у него уже есть устные договоренности с кем-то», — добавил слухач. Полковник Кашигин подвесил интригу перед отпуском Замглавы УМВД по Екатеринбургу, начальник полиции полковник Александр Кашигин, по слухам, не стал отзывать рапорт об увольнении (время у него было до среды) и ушел в отпуск — почти на месяц. Знакомые офицера убеждены: он вернется. «Теме с его увольнениями уже лет десять», — отмечает слухач. Дело Мамедова вернут на третий круг После того как присяжные во второй раз признали бизнесмена Насими Мамедова невиновным в убийстве екатеринбургского предпринимателя Алексея Зубакина в начале 2000-х, дело могут вернуть в суд в третий раз. «То, что прокуратура обжалует решение, сомнений нет. Это стало понятно сразу после оглашения вердикта», — считает слухач. Регбисты преодолели давний кризис В спортивной тусовке Урала отмечают трансформацию областной федерации регби под руководством Антона Куваева, которому в последнее время удалось провести в Екатеринбурге несколько серьезных соревнований всероссийского уровня — в том числе и детских. «После того, как окружение Шурманова утратило влияние над федерацией — все прошло в гору», — отмечают внимательные фанаты регби. По словам слухачей, федерации сейчас активно помогает и давний оппонент Шурманова — тренер команды «Рать» Степан Чапцов. Остается только ждать — оценят ли усилия парней в областном министерстве спорта и будут ли оказывать поддержку. В частности, по развитию детских регбийных секций. Свердловская область не готова к сезону клещей В регионе, по слухам, возник дефицит вакцины от клещевого энцефалита из-за недостаточного объема закупки. «Проблемы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске и Серове. Власти области сейчас пытаются срочно докупить дополнительные партии, однако процесс затягивается», — отметил собеседник агентства. Арамиль сдвинет Сысерть с туристического пьедестала Один из крупных независимых инфраструктурных проектов региона «Парк сказов» достраивает свою туристическую деревню. Ранее директор Алиса Ларионова презентовала первую очередь деревни, а к маю она готовится показать и вторую очередь креативных домиков. Один из них, по слухам, будет располагаться над землей на деревьях. Как сообщают источники, часть инвестиций получено на средства гранта, а часть — свои. Модники ищут новую локацию У Недели моды в Екатеринбурге после юбилейного сезона может появиться новая площадка. Говорят, что проект уже давно перерос Уральский центр развития дизайна, и для проведения дефиле организаторам стоит найти площадку попросторнее. Сменит ли локацию команда, пока точно неясно. Международное дефиле проведут приватно В рамках Международной недели моды в ангаре «Уральских авиалиний» в Кольцово устроят не только показы. Предварительно, по плану на площадке также будет некая музыкальная программа и вечеринка для гостей. Смогут ли попасть на показ мод все желающие — под вопросом, вероятно, вход будет только по пригласительным. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.