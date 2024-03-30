Начальник полиции Екатеринбурга подтвердил, что подал в отставку

31 марта 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Александр Кашигин уходит в отпуск через пару дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Замглавы УМВД РФ по Екатеринбургу-начальник полиции Александр Кашигин, отвечающий за охрану общественного порядка, подтвердил URA.RU, что подал рапорт на увольнение. Но отметил, что решение не является окончательным. «Да, я подал рапорт, чтобы меня отпустили на пенсию. <…> У меня есть еще три дня, чтобы отозвать его», — пояснил Кашигин. С 4 апреля полковник уходит в отпуск. На вопрос о планах после службы (вдруг не передумает) Кашигин ответил так: «Честно, [не думал]. Вообще никуда себя не примерял, не искал». Новость по теме Начальник полиции провел масштабную ночную операцию в Екатеринбурге. Фото О том, что Кашигин написал рапорт, URA.RU сообщило 14 марта. По данным агентства, отставка может быть связана с кадровым дефицитом в полиции — в таких условиях просто нереально эффективно выполнять задачи, которых меньше не становится. При этом на организованном мэром Алексеем Орловым светском мероприятии 19 марта Кашигин информацию о возможном уходе из МВД своим знакомым опровергал. Коллеги отзываются о нем как об одном из наиболее уважаемых и эффективных полицейских начальников не только города, но и региона. В своей нынешней должности Кашигин работает с марта 2023-го. Роль полковника в системе демонстрируют недавние слухи: якобы вслед за ним может уволиться и глава УМВД Максим Метелица. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замглавы УМВД РФ по Екатеринбургу-начальник полиции Александр Кашигин, отвечающий за охрану общественного порядка, подтвердил URA.RU, что подал рапорт на увольнение. Но отметил, что решение не является окончательным. «Да, я подал рапорт, чтобы меня отпустили на пенсию. <…> У меня есть еще три дня, чтобы отозвать его», — пояснил Кашигин. С 4 апреля полковник уходит в отпуск. На вопрос о планах после службы (вдруг не передумает) Кашигин ответил так: «Честно, [не думал]. Вообще никуда себя не примерял, не искал». О том, что Кашигин написал рапорт, URA.RU сообщило 14 марта. По данным агентства, отставка может быть связана с кадровым дефицитом в полиции — в таких условиях просто нереально эффективно выполнять задачи, которых меньше не становится. При этом на организованном мэром Алексеем Орловым светском мероприятии 19 марта Кашигин информацию о возможном уходе из МВД своим знакомым опровергал. Коллеги отзываются о нем как об одном из наиболее уважаемых и эффективных полицейских начальников не только города, но и региона. В своей нынешней должности Кашигин работает с марта 2023-го. Роль полковника в системе демонстрируют недавние слухи: якобы вслед за ним может уволиться и глава УМВД Максим Метелица.