30 марта 2024
29 марта 2024

Начальник полиции Екатеринбурга подтвердил, что подал в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор Владимир Миронов. Екатеринбург, кашигин александр
Александр Кашигин уходит в отпуск через пару дней Фото:

Замглавы УМВД РФ по Екатеринбургу-начальник полиции Александр Кашигин, отвечающий за охрану общественного порядка, подтвердил URA.RU, что подал рапорт на увольнение. Но отметил, что решение не является окончательным.

«Да, я подал рапорт, чтобы меня отпустили на пенсию. <…> У меня есть еще три дня, чтобы отозвать его», — пояснил Кашигин. С 4 апреля полковник уходит в отпуск. На вопрос о планах после службы (вдруг не передумает) Кашигин ответил так: «Честно, [не думал]. Вообще никуда себя не примерял, не искал».

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О том, что Кашигин написал рапорт, URA.RU сообщило 14 марта. По данным агентства, отставка может быть связана с кадровым дефицитом в полиции — в таких условиях просто нереально эффективно выполнять задачи, которых меньше не становится. При этом на организованном мэром Алексеем Орловым светском мероприятии 19 марта Кашигин информацию о возможном уходе из МВД своим знакомым опровергал.

Коллеги отзываются о нем как об одном из наиболее уважаемых и эффективных полицейских начальников не только города, но и региона. В своей нынешней должности Кашигин работает с марта 2023-го. Роль полковника в системе демонстрируют недавние слухи: якобы вслед за ним может уволиться и глава УМВД Максим Метелица.

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Замглавы УМВД РФ по Екатеринбургу-начальник полиции Александр Кашигин, отвечающий за охрану общественного порядка, подтвердил URA.RU, что подал рапорт на увольнение. Но отметил, что решение не является окончательным. «Да, я подал рапорт, чтобы меня отпустили на пенсию. <…> У меня есть еще три дня, чтобы отозвать его», — пояснил Кашигин. С 4 апреля полковник уходит в отпуск. На вопрос о планах после службы (вдруг не передумает) Кашигин ответил так: «Честно, [не думал]. Вообще никуда себя не примерял, не искал». О том, что Кашигин написал рапорт, URA.RU сообщило 14 марта. По данным агентства, отставка может быть связана с кадровым дефицитом в полиции — в таких условиях просто нереально эффективно выполнять задачи, которых меньше не становится. При этом на организованном мэром Алексеем Орловым светском мероприятии 19 марта Кашигин информацию о возможном уходе из МВД своим знакомым опровергал. Коллеги отзываются о нем как об одном из наиболее уважаемых и эффективных полицейских начальников не только города, но и региона. В своей нынешней должности Кашигин работает с марта 2023-го. Роль полковника в системе демонстрируют недавние слухи: якобы вслед за ним может уволиться и глава УМВД Максим Метелица.
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