Директору института УрФУ, обвиняемому в мошенничестве, продлили арест

24 января 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Евгений Шурманов подозревается в хищении субсидии на поддержку спортивной команды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Директору института Уральского федерального университета (УрФУ) Евгению Шурманову, который обвиняется в мошенничестве, продлили арест. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. Шурманов будет находиться в СИЗО до 15 апреля. Под стражу он был взят летом 2023 года. Он подозревается в хищении областной субсидии на поддержку команды по регби. Силовики задержали его 15 июня 2022 года после обысков, проходивших на спортивных объектах в Екатеринбурге. Приказом минспорта России Шурманов был лишен звания мастера спорта по боксу.

Директору института Уральского федерального университета (УрФУ) Евгению Шурманову, который обвиняется в мошенничестве, продлили арест. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. Шурманов будет находиться в СИЗО до 15 апреля. Под стражу он был взят летом 2023 года. Он подозревается в хищении областной субсидии на поддержку команды по регби. Силовики задержали его 15 июня 2022 года после обысков, проходивших на спортивных объектах в Екатеринбурге. Приказом минспорта России Шурманов был лишен звания мастера спорта по боксу.