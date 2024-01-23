23 января 2024

Директору института УрФУ, обвиняемому в мошенничестве, продлили арест

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Мера пресечения по Евгению Шурманову. Екатеринбург , шурманов евгений
Евгений Шурманов подозревается в хищении субсидии на поддержку спортивной команды Фото:

Директору института Уральского федерального университета (УрФУ) Евгению Шурманову, который обвиняется в мошенничестве, продлили арест. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде.

Шурманов будет находиться в СИЗО до 15 апреля. Под стражу он был взят летом 2023 года.

Он подозревается в хищении областной субсидии на поддержку команды по регби. Силовики задержали его 15 июня 2022 года после обысков, проходивших на спортивных объектах в Екатеринбурге. Приказом минспорта России Шурманов был лишен звания мастера спорта по боксу.

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Директору института Уральского федерального университета (УрФУ) Евгению Шурманову, который обвиняется в мошенничестве, продлили арест. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. Шурманов будет находиться в СИЗО до 15 апреля. Под стражу он был взят летом 2023 года. Он подозревается в хищении областной субсидии на поддержку команды по регби. Силовики задержали его 15 июня 2022 года после обысков, проходивших на спортивных объектах в Екатеринбурге. Приказом минспорта России Шурманов был лишен звания мастера спорта по боксу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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