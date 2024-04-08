«Сима-ленд» организовал крупнейший шахматный праздник в России

Детей из 82 регионов страны приветствовали Песков и Матыцин

08 апреля 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Все костюмы и декорации были в черно-белых цветах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Настоящий карнавал устроил «Сима-ленд» в Екатеринбурге для юных спортсменов, прибывших на детско-юношеское первенство РФ «Большая шахматная Россия». На один день офис компании превратился в место, где ожили шахматные фигуры, зеркальные люди и балерины из шкатулки. На ярком открытии нового этапа турнира — классических шахматах — побывало URA.RU. Гостей на входе встречали танцующие пары Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первыми гостей соревнований из 82 регионов России на улице встречали всадники на конях, которые направляли детей по дорожке в цветах шахматной доски внутрь здания. Зайдя в помещение, дети тут же попадали в сказку — здесь кружились в вальсе ожившие шахматные фигуры, а под потолком грациозно исполняли трюки эквилибристки. Торжественное открытие посетили уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг, свердловский министр культуры Светлана Учайкина, лидер свердловской КПРФ Александр Ивачев, совладелец ТРЦ «Гринвич» Константин Погребинский, кстати, большой любитель шахмат. А чемпионка России по шахматам Лея Гарифуллина устроила сеанс одновременной игры с меценатом Андреем Симановским и Погребинским, но результаты дружеской партии остались достоянием гостей, собравшихся в личном кабинете Симановского. Что касаемо организации, то поездку в Екатеринбург для детей со всей России постарались сделать максимально комфортной. Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов вспомнил, что будучи 11-летним мальчиком, он участвовал в Челябинске в первенстве области среди мужчин. Президента Федерации шахмат РФ Андрей Филатов, меценат Андрей Симановский и сенатор от Свердловской области Виктор Шептий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Турнир проходил зимой, играли мы в шубах, в клубе была авария отопительных сетей. Сегодня организаторы турнира предоставили возможность на базе единого конгресса прекрасные условия для проживания, игры, питания, занятия спортом в свободное время. Я выражаю большую благодарность за помощь и поддержку в проведении этого масштабного турнира губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и президенту Федерации шахмат Свердловской области Андрею Симоновскому», — заявил Карпов. Его обращение на открытии зачитал вице-президент свердловской шахматной федерации Альберт Степанян. Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов подчеркнул, что «Большая шахматная Россия» в этом году поставила абсолютный рекорд. Впервые в истории российских шахмат в столь престижном соревновании участвует свыше 1500 ребят — в возрасте до 11 лет, подростки и молодежь. «Эту неделю Екатеринбург становится центром шахматной жизни: больше полутора тысяч участников и шесть тысяч гостей целую неделю будут участвовать в турнире. Очень важно, что это молодые ребята до 16 лет, это будущее шахмат. Мы знаем, с каким интересом и заботой действующие гроссмейстеры подбирают себе смену», — заявил сенатор от Свердловской области Виктор Шептий. А замгубернатора Павел Креков добавил, что сейчас в регионе стараются активно внедрять и распространять шахматную культуру в учебных заведениях. Приветствие участникам и гостям соревнования направил министр спорта РФ Олег Матыцин, который записал видеообращение. Также председатель Попечительского совета ФШР, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прислал в адрес ФШР телеграмму. «Турнир впервые проводится в Екатеринбурге, столице Урала. Уверен, что мероприятия пройдут на высочайшем организационном уровне, а атмосфера шахматных состязаний будет праздничная и подарит всем участникам незабываемые эмоции. Хочу пожелать вам спортивных успехов, красивых партий и всего самого доброго», — написал Песков. Детско-юношеский турнир «Большая шахматная Россия» стартовал в Екатеринбурге 2 апреля. В ходе состязаний выявят лучших спортсменов в классике, блице, быстрых шахматах и решении шахматных композиций. Лидеры в будущем станут частью сборной России по шахматам и поедут на чемпионаты Азии и мира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Настоящий карнавал устроил «Сима-ленд» в Екатеринбурге для юных спортсменов, прибывших на детско-юношеское первенство РФ «Большая шахматная Россия». На один день офис компании превратился в место, где ожили шахматные фигуры, зеркальные люди и балерины из шкатулки. На ярком открытии нового этапа турнира — классических шахматах — побывало URA.RU. Первыми гостей соревнований из 82 регионов России на улице встречали всадники на конях, которые направляли детей по дорожке в цветах шахматной доски внутрь здания. Зайдя в помещение, дети тут же попадали в сказку — здесь кружились в вальсе ожившие шахматные фигуры, а под потолком грациозно исполняли трюки эквилибристки. Торжественное открытие посетили уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг, свердловский министр культуры Светлана Учайкина, лидер свердловской КПРФ Александр Ивачев, совладелец ТРЦ «Гринвич» Константин Погребинский, кстати, большой любитель шахмат. А чемпионка России по шахматам Лея Гарифуллина устроила сеанс одновременной игры с меценатом Андреем Симановским и Погребинским, но результаты дружеской партии остались достоянием гостей, собравшихся в личном кабинете Симановского. Что касаемо организации, то поездку в Екатеринбург для детей со всей России постарались сделать максимально комфортной. Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов вспомнил, что будучи 11-летним мальчиком, он участвовал в Челябинске в первенстве области среди мужчин. «Турнир проходил зимой, играли мы в шубах, в клубе была авария отопительных сетей. Сегодня организаторы турнира предоставили возможность на базе единого конгресса прекрасные условия для проживания, игры, питания, занятия спортом в свободное время. Я выражаю большую благодарность за помощь и поддержку в проведении этого масштабного турнира губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и президенту Федерации шахмат Свердловской области Андрею Симоновскому», — заявил Карпов. Его обращение на открытии зачитал вице-президент свердловской шахматной федерации Альберт Степанян. Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов подчеркнул, что «Большая шахматная Россия» в этом году поставила абсолютный рекорд. Впервые в истории российских шахмат в столь престижном соревновании участвует свыше 1500 ребят — в возрасте до 11 лет, подростки и молодежь. «Эту неделю Екатеринбург становится центром шахматной жизни: больше полутора тысяч участников и шесть тысяч гостей целую неделю будут участвовать в турнире. Очень важно, что это молодые ребята до 16 лет, это будущее шахмат. Мы знаем, с каким интересом и заботой действующие гроссмейстеры подбирают себе смену», — заявил сенатор от Свердловской области Виктор Шептий. А замгубернатора Павел Креков добавил, что сейчас в регионе стараются активно внедрять и распространять шахматную культуру в учебных заведениях. «Турнир впервые проводится в Екатеринбурге, столице Урала. Уверен, что мероприятия пройдут на высочайшем организационном уровне, а атмосфера шахматных состязаний будет праздничная и подарит всем участникам незабываемые эмоции. Хочу пожелать вам спортивных успехов, красивых партий и всего самого доброго», — написал Песков. Детско-юношеский турнир «Большая шахматная Россия» стартовал в Екатеринбурге 2 апреля. В ходе состязаний выявят лучших спортсменов в классике, блице, быстрых шахматах и решении шахматных композиций. Лидеры в будущем станут частью сборной России по шахматам и поедут на чемпионаты Азии и мира.