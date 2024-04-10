Российская наука получила новый KPI от правительства

На смену бюрократии придут реальные разработки

10 апреля 2024 в 20:29 Размер текста - 17 +

Мишустин в год 300-летия российской науки расставил приоритеты для ученых вместе с руководителем РАН Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России коренным образом меняется подход к современной науке. Бюрократизация процессов — акцент на количество, а не качество публикаций для KPI — уходит в прошлое. Власть планирует опираться на отечественные разработки и значительно увеличить их финансирование. Так ученый и депутат прокомментировали URA.RU итоги встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой Российской академии наук (РАН) Геннадием Красниковым, которую собеседники агентства назвали знаковой. В начале встречи 10 апреля Мишустин поздравил Красникова с 300-летием российской науки. Ученые, уверен глава правительства, создают прочный задел для технологических школ, а результаты их трудов помогают России развиваться. «Перед нашей страной стоят задачи укрепления технологического, экономического суверенитета, развития практически по всем отраслям, которые невозможно решить без участия наших ученых», — задал тон диалога Мишустин. Инженерная наука снова занимает одну из ведущих ролей в российских исследованиях. На фото инженеры «НПО им. Лавочкина» за работой. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Свой отчет главе правительства Красников начал с объединения в РАН ряда российских институтов, до недавнего времени действовавших самостоятельно. В эфире прозвучали «Курчатовский институт» и НИЦ «Жуковский», однако, ведется работа по дальнейшему расширению юрисдикции РАН над университетами. Запущены крупные научные проекты по фундаментальным и прикладным исследованиям, а роль РАН в практических разработках возросла, о чем говорит в 1,5 раза увеличившееся число научных экспертиз Академии в 2023 году. Менеджмент науки, ставший головной болью власти и ученых за 30 лет из прошедших 300, также меняется РАН по поручению президента РФ Владимира Путина и под руководством правительства. «Очень важная задача, которая перед нами сейчас поставлена, — вы тоже отметили — это востребованность научных результатов. Если раньше был KPI — публикационная активность, то мы сейчас ввели востребованность научных результатов», — подчеркнул главное в своей сегодняшней речи Красников. Статья по теме Почему при Мишустине сменилось более 20 ректоров крупных вузов Сегодняшняя встреча Мишустина с главой РАН благодаря своей повестке и прозвучавшим промежуточным задачам результатам — знаковая для российской науки, считает профессор, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев. Собеседник агентства обратил внимание на приведенные выше слова Красникова. По утверждению профессора, они означают переломный и долгожданный переход российской науки от «бюрократизации» к практико-ориентированному подходу, жизненно важному для достижения технологического суверенитета страны. KPI публикаций останется в прошлом «Бюрократизация и формализация научного процесса, происходившая в России на протяжении 30 лет, когда мерилом исследований стала череда публикаций в KPI, а не результатов, уходит в прошлое. Это продиктовано целями, которые поставил перед страной президент, а именно — достижение технологического суверенитета», — пояснил академик Борис Шмелев. Исследования и в аграрном секторе необходимы для решения задач продовольственной безопасности страны. На фото лаборант Курганской сельскохозяйственной академии. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По словам ученого, KPI публикаций, ориентированных на зарубежные научные журналы, привел к формализации и деградации и науки, и экономики. Государство в условиях санкций и связанных с ними ограничений, отметил Шмелев, вынуждено опираться на отечественную науку, на российские разработки, что в долгосрочной перспективе скажется положительно на экономике и на самой российской науке. Западная модель исследований — не прижилась Обратил внимание Шмелев и на другие слова Красникова, связанные с объединением под крылом РАН ряда университетов, занимавшихся до этого момента самостоятельными исследованиями. Западная модель университетской науки, считает академик, не прижилась в России, поскольку она оттягивала без этого не самое богатое финансирование на броские проекты, без которых, по факту, можно было обойтись. «Университетская наука имеет мало отношения к академической, не может конкурировать с ней наравне. Власти, опираясь на опыт Запада и США, не учли в свое время разность исторического опыта и подходов к процессу исследований. Сама жизнь заставила вернуть российскую науку в русло единого научного исследования. Поздновато, конечно, но „наверху“ это все-таки поняли», — вздохнул профессор. Платить нужно своим ученым Профессор Борис Шмелев считает, что уход от западной модели научных исследований, пусть и состоялся позже необходимого, положительно скажется на российской науке. Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Следующая проблема, которую предстоит решить правительству, связана с заработной платой ученых. На эту зарплату нельзя заниматься только лишь одной наукой, ее размер лишает ученых стимула сконцентрироваться на важных для государства исследованиях, уходить в бизнес или туда, где платят больше», — подчеркнул Шмелев. Академик РАН рассказал, что тем, кто посвятил себя науке, приходится работать на нескольких ставках, преподавать, в то время, как научный работник, по поручению президента, должен получать заработную плату вдвое превышающую среднюю по региону. Проблему «ученого на полставки», связанную с формальным исполнением указов на местах, предстоит решить Красникову и возглавляемой им Российской академии наук. Науке нужен государственник Статья по теме Путин дал понять, кто поможет РФ избежать зависимости от Запада Правительство изменило подход в общении с Российской академией наук, пояснил Шмелев. «Перед новым руководителем РАН (Красников занял свой пост в сентябре 2022 года — прим. URA.RU) стоит задача координации усилий Минобрнауки, исследовательских и университетских площадок, чтобы их синергия привела к важным для государства и общества разработкам. Все научные процессы — тонкая материя: естественные, прикладные науки тесно переплетены с гуманитарными, в равной степени объединить их — непросто. Правительству для решения задач технологического и научного суверенитета нужен, прежде всего, государственник от науки», — такими словами Шмелев охарактеризовал равный тон диалога Мишустина и Красникова. Задумались над финансированием Государственная Дума сейчас работает над проектами, направленными на помощь науке в выполнении всего вышеперечисленного, поделился с URA.RU первый заместитель председателя комитета ГД по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Главным направлением работы парламентариев является увеличение бюджетного финансирования науки до 2030 к тем значениям, которые определил президент России, — 2% ВВП. «Что касается поддержки фундаментальной науки, сегодня наша [депутатов и правительства] ключевая задача — это разработка механизма исполнения поручений президента, озвученных в ходе его послания Федеральному Собранию. Нам четко было сказано: сегодня на науку консолидированные расходы государства должны составить 2% от ВВП», — рассказал Мажуга. Новость по теме Мишустин задал новый тренд в российской системе образования Задача очень амбициозная, пояснил депутат, поскольку сегодня на финансирование науки тратится значительно меньше. Парламентарии ежедневно работают над тем, чтобы исполнить поручение президента в срок, — к 2030 году. Мажуга также обратил внимание редакции на другие слова, прозвучавшие на встрече. Они касались расширения количества научных экспертиз РАН, важных для достижения страной технологического суверенитета. Сейчас, поделился депутат, в Госдуме во втором чтении прорабатывается законопроект по наделению РАН дополнительными полномочиями в части экспертизы. «Сегодня РАН — главная наша экспертная организация, которая занимается методическим руководством научными институтами, и здесь, как никогда, важна роль, роль экспертизы. В законопроекте, прошедшем первое чтение, экспертизе РАН будет отводиться очень большая роль. Это связано с тем, что РАН должны участвовать в определении экспертов, ведь от эксперта зависит очень многое. Мы понимаем, что экспертиза, с одной стороны, это приоритетное направление в науке для государства, а с другой стороны, это бюджетные средства, в их расходовании никак нельзя ошибиться», — поделился планами Госдумы относительно развития РАН Александр Мажуга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России коренным образом меняется подход к современной науке. Бюрократизация процессов — акцент на количество, а не качество публикаций для KPI — уходит в прошлое. Власть планирует опираться на отечественные разработки и значительно увеличить их финансирование. Так ученый и депутат прокомментировали URA.RU итоги встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой Российской академии наук (РАН) Геннадием Красниковым, которую собеседники агентства назвали знаковой. В начале встречи 10 апреля Мишустин поздравил Красникова с 300-летием российской науки. Ученые, уверен глава правительства, создают прочный задел для технологических школ, а результаты их трудов помогают России развиваться. «Перед нашей страной стоят задачи укрепления технологического, экономического суверенитета, развития практически по всем отраслям, которые невозможно решить без участия наших ученых», — задал тон диалога Мишустин. Свой отчет главе правительства Красников начал с объединения в РАН ряда российских институтов, до недавнего времени действовавших самостоятельно. В эфире прозвучали «Курчатовский институт» и НИЦ «Жуковский», однако, ведется работа по дальнейшему расширению юрисдикции РАН над университетами. Запущены крупные научные проекты по фундаментальным и прикладным исследованиям, а роль РАН в практических разработках возросла, о чем говорит в 1,5 раза увеличившееся число научных экспертиз Академии в 2023 году. Менеджмент науки, ставший головной болью власти и ученых за 30 лет из прошедших 300, также меняется РАН по поручению президента РФ Владимира Путина и под руководством правительства. Сегодняшняя встреча Мишустина с главой РАН благодаря своей повестке и прозвучавшим промежуточным задачам результатам — знаковая для российской науки, считает профессор, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев. Собеседник агентства обратил внимание на приведенные выше слова Красникова. По утверждению профессора, они означают переломный и долгожданный переход российской науки от «бюрократизации» к практико-ориентированному подходу, жизненно важному для достижения технологического суверенитета страны. По словам ученого, KPI публикаций, ориентированных на зарубежные научные журналы, привел к формализации и деградации и науки, и экономики. Государство в условиях санкций и связанных с ними ограничений, отметил Шмелев, вынуждено опираться на отечественную науку, на российские разработки, что в долгосрочной перспективе скажется положительно на экономике и на самой российской науке. Обратил внимание Шмелев и на другие слова Красникова, связанные с объединением под крылом РАН ряда университетов, занимавшихся до этого момента самостоятельными исследованиями. Западная модель университетской науки, считает академик, не прижилась в России, поскольку она оттягивала без этого не самое богатое финансирование на броские проекты, без которых, по факту, можно было обойтись. «Следующая проблема, которую предстоит решить правительству, связана с заработной платой ученых. На эту зарплату нельзя заниматься только лишь одной наукой, ее размер лишает ученых стимула сконцентрироваться на важных для государства исследованиях, уходить в бизнес или туда, где платят больше», — подчеркнул Шмелев. Академик РАН рассказал, что тем, кто посвятил себя науке, приходится работать на нескольких ставках, преподавать, в то время, как научный работник, по поручению президента, должен получать заработную плату вдвое превышающую среднюю по региону. Проблему «ученого на полставки», связанную с формальным исполнением указов на местах, предстоит решить Красникову и возглавляемой им Российской академии наук. Правительство изменило подход в общении с Российской академией наук, пояснил Шмелев. «Перед новым руководителем РАН (Красников занял свой пост в сентябре 2022 года — прим. URA.RU) стоит задача координации усилий Минобрнауки, исследовательских и университетских площадок, чтобы их синергия привела к важным для государства и общества разработкам. Все научные процессы — тонкая материя: естественные, прикладные науки тесно переплетены с гуманитарными, в равной степени объединить их — непросто. Правительству для решения задач технологического и научного суверенитета нужен, прежде всего, государственник от науки», — такими словами Шмелев охарактеризовал равный тон диалога Мишустина и Красникова. Государственная Дума сейчас работает над проектами, направленными на помощь науке в выполнении всего вышеперечисленного, поделился с URA.RU первый заместитель председателя комитета ГД по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Главным направлением работы парламентариев является увеличение бюджетного финансирования науки до 2030 к тем значениям, которые определил президент России, — 2% ВВП. Задача очень амбициозная, пояснил депутат, поскольку сегодня на финансирование науки тратится значительно меньше. Парламентарии ежедневно работают над тем, чтобы исполнить поручение президента в срок, — к 2030 году. Мажуга также обратил внимание редакции на другие слова, прозвучавшие на встрече. Они касались расширения количества научных экспертиз РАН, важных для достижения страной технологического суверенитета. Сейчас, поделился депутат, в Госдуме во втором чтении прорабатывается законопроект по наделению РАН дополнительными полномочиями в части экспертизы. «Сегодня РАН — главная наша экспертная организация, которая занимается методическим руководством научными институтами, и здесь, как никогда, важна роль, роль экспертизы. В законопроекте, прошедшем первое чтение, экспертизе РАН будет отводиться очень большая роль. Это связано с тем, что РАН должны участвовать в определении экспертов, ведь от эксперта зависит очень многое. Мы понимаем, что экспертиза, с одной стороны, это приоритетное направление в науке для государства, а с другой стороны, это бюджетные средства, в их расходовании никак нельзя ошибиться», — поделился планами Госдумы относительно развития РАН Александр Мажуга.