Путин показал, кто поможет России избежать зависимости от Запада

Они станут примером для всех уехавших из страны

08 февраля 2023 в 21:26 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин представил тех, кто приведет Россию к технологической независимости Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин представил тех, кто поможет России обрести технологическую независимость от Запада. Ставку глава государства делает на молодых ученых, объяснили URA.RU политологи. Пятеро из них были признаны лучшими в 2022 году и удостоены премии президента РФ в области науки и инноваций. Награды лауреатам Путин вручил лично в Кремле 8 февраля. По словам экспертов, глава государства дал понять, что именно молодежь станет драйвером развития страны, поэтому он готов поддерживать ее. Открывая заседание совета по науке и образованию, президент Путин обозначил главную цель — «обеспечить скорейшее внедрение новых, прорывных разработок, чтобы эти достижения способствовали укреплению суверенитета и безопасности России, росту качества жизни людей». «Именно в такой логике предлагаю предметно обсудить наши дальнейшие шаги по наращиванию научного, технологического потенциала России», — отметил Путин. Научные разработки должны служить людям, убежден президент РФ Владимир Путин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU При этом важно, по словам президента, объединение «возможностей государства, науки и бизнеса вокруг ключевых для страны сфер». Вместе с тем при реализации сложных научно-технических проектов «нельзя распылять силы и средства, ресурсы». «В первую очередь важно сосредоточиться на технологиях, продукции, которые позволят обеспечить работу здравоохранения, жилищно-коммунального комплекса, энергетики, ключевых отраслей промышленности, сферы безопасности, обеспечить территориальную целостность страны», — подчеркнул глава государства. И в этой работе опытным ученым и практикам могут помочь и уже помогают молодые ученые. Незадолго до начала заседания совета президент вручил премии пятерым из них. Премией президента в области науки и инноваций, начиная с 2008 года, награждаются 3-4 молодых ученых за их научные исследования, вклад в развитие естественных и гуманитарных наук. Также этой премии удостаиваются разработчики новой техники и технологий, которые позволяют обеспечить инновационное развитие экономики и которые направлены на укрепление обороноспособности России. Лауреаты премии получают за свои достижения 2,5 млн рублей. Молодые разработчики способны вывести Россию на новый технологический уровень Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По итогам 2022 года лауреатами премии президента в области науки и инноваций стали старший научный сотрудник Казанского (Приволжского) федерального университета Ирек Мухаматдинов («за разработку катализаторов акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов»), ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Александр Осадчиев («за достижения в исследовании океанологических процессов в морях российской Арктики»). Доценты Санкт-Петербургского госуниверситета Ирина Тимофеева и Андрей Шишов получили премию «за разработку материалов и методов для инструментального химического анализа промышленных, природных и биомедицинских объектов», сотрудник 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России Иван Фисенко — «за разработку технологии испытаний сложных технических устройств, обеспечивающей укрепление обороноспособности страны». «Задачи перед вами стоят огромные. За короткий срок России предстоит создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в микроэлектронике, IT, промышленности, транспорте, в разработке лекарств и новых материалов, в других важнейших для страны направлениях, чтобы обеспечить технологический суверенитет, независимость в производстве любой критически важной для нас продукции. Здесь требуется действовать нелинейно, быть в прямом смысле первопроходцами. Фундамент для этого у нас есть: это и крепкие научные традиции, и мощные заделы, созданные предшественниками», — обратился Путин к лауреатам. Он пожелал, чтобы президентская премия стала для молодых ученых «не вершиной, а одной из ступеней движения вверх». А «главным мерилом успеха» чтобы стала польза, которую эти открытия дают «людям, нашей стране, да и всему миру». Молодые разработчики придумали, как увеличить добычу нефти и при этом удешевить сам процесс Фото: Алексей Андронов © URA.RU Глава государства расспросил каждого про их открытия. Путина заинтересовала разработка Ирека Мухаматдинова. По словам ученого, ее внедрение «позволит увеличить добычу нефти на 10-20%» и «получить при этом снижение себестоимости добычи на 30%». «Здорово. Важный практический результат», — заметил президент. С Александром Осадчиевым президент Путин даже подискутировал на тему таяния льдов. «Есть такие, кто считает, что количество льда будет расти — потепление закончилось», — заметил Путин и спросил мнения молодого эксперта на этот счет. Однако Осадчиев его не поддержал и посоветовал с осторожностью относиться к таким прогнозам. В конце января президент РФ Владимир Путин открыл первый кластер научно-технической долины МГУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В последние годы Путин заметно усилил поддержку науки, регулярно встречается с молодыми учеными и с руководством РАН. В конце января он открыл кластер «Ломоносов» в научно-технологической долине «Воробьевы горы» при МГУ. И премия президента — это часть комплексного подхода Путина к развитию науки в России как фундаментальной, так и прикладной, пояснил URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. «Это показатель того, что развитие фундаментальной и прикладной науки входит в список ключевых приоритетов российского государства. Восстановление приоритетного внимания руководства страны к науке — это составная часть модели суверенного развития страны, на которую переходит Россия. Без развитой передовой фундаментальной и прикладной науки невозможен технологический суверенитет, основа которого — научный суверенитет. И, конечно, важно вовлекать молодежь в науку, превращать науку в престижное дело», — убежден политолог. В технологическом прорыве в области создания беспилотников заинтересованы и гражданский, и оборонный сектор Фото: Владимир Андреев © URA.RU Талантливые молодые ученые сегодня — это будущее российской науки, отметил директор Института политики и государственного права Виталий Иванов. И за последние годы государство и бизнес существенно изменили подходы к этой отрасли, и, как следствие, изменилось отношение молодых к профессиональному занятию наукой. «Зачастую условия, которые созданы за последние годы руководством страны и частными инвесторами, оказались лучше, чем на Западе. Если раньше говорили об утечке мозгов, в наше время все чаще говорят о репатриации: люди, которые уехали в свое время, возвращаются на более интересные условия», — подчеркнул Иванов. Статья по теме Путин представил место рождения прорывных технологий Для молодых ученых условия работы действительно важны не меньше, чем государству важно добиться научного и технологического суверенитета, полагает политолог Максим Жаров. «Бывает, возникают проблемы с молодым поколением, которое несколько дезориентировано происходящим. Некоторые уехали из страны. Но такая поддержка молодежи играет положительную роль и показывает, что власть намерена и дальше о ней заботиться», — считает Жаров. Как сказал в разговоре с URA.RU член научно-методического совета Российского движения детей и молодежи Арсений Майоров, «без активного прихода молодежи в науку» России сложнее будет добиться суверенитета. Речь идет не только об отстаивании своих границ, «самого факта» своего существования, но и о развитии «отечественных научных школ». Неслучайно Путин призывает молодых ученых быть первопроходцами. «Это очень важно. Молодежь сама строит свое будущее. И этот тезис — молодежь как собиратель своего будущего — идет и от Госсовета по молодежной политике, и сегодня закрепляется. Это очень важно и структурно», — отметил Майоров. По словам гендиректора Института инструментов политического анализа Александра Шпунта, Путин по факту дает сигнал крупному бизнесу. «Он показывает, что крупный бизнес должен поддерживать фундаментальную науку, как это есть во всем мире. С прикладной наукой у больших корпораций все хорошо, как и с университетской. Но финансирование академической науки не может идти только за счет государства. И Путин обращает внимание на те направления и типологию исследований, на которые нужно обратить внимание», — подытожил политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин представил тех, кто поможет России обрести технологическую независимость от Запада. Ставку глава государства делает на молодых ученых, объяснили URA.RU политологи. Пятеро из них были признаны лучшими в 2022 году и удостоены премии президента РФ в области науки и инноваций. Награды лауреатам Путин вручил лично в Кремле 8 февраля. По словам экспертов, глава государства дал понять, что именно молодежь станет драйвером развития страны, поэтому он готов поддерживать ее. Открывая заседание совета по науке и образованию, президент Путин обозначил главную цель — «обеспечить скорейшее внедрение новых, прорывных разработок, чтобы эти достижения способствовали укреплению суверенитета и безопасности России, росту качества жизни людей». «Именно в такой логике предлагаю предметно обсудить наши дальнейшие шаги по наращиванию научного, технологического потенциала России», — отметил Путин. При этом важно, по словам президента, объединение «возможностей государства, науки и бизнеса вокруг ключевых для страны сфер». Вместе с тем при реализации сложных научно-технических проектов «нельзя распылять силы и средства, ресурсы». «В первую очередь важно сосредоточиться на технологиях, продукции, которые позволят обеспечить работу здравоохранения, жилищно-коммунального комплекса, энергетики, ключевых отраслей промышленности, сферы безопасности, обеспечить территориальную целостность страны», — подчеркнул глава государства. И в этой работе опытным ученым и практикам могут помочь и уже помогают молодые ученые. Незадолго до начала заседания совета президент вручил премии пятерым из них. Премией президента в области науки и инноваций, начиная с 2008 года, награждаются 3-4 молодых ученых за их научные исследования, вклад в развитие естественных и гуманитарных наук. Также этой премии удостаиваются разработчики новой техники и технологий, которые позволяют обеспечить инновационное развитие экономики и которые направлены на укрепление обороноспособности России. Лауреаты премии получают за свои достижения 2,5 млн рублей. По итогам 2022 года лауреатами премии президента в области науки и инноваций стали старший научный сотрудник Казанского (Приволжского) федерального университета Ирек Мухаматдинов («за разработку катализаторов акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов»), ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Александр Осадчиев («за достижения в исследовании океанологических процессов в морях российской Арктики»). Доценты Санкт-Петербургского госуниверситета Ирина Тимофеева и Андрей Шишов получили премию «за разработку материалов и методов для инструментального химического анализа промышленных, природных и биомедицинских объектов», сотрудник 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России Иван Фисенко — «за разработку технологии испытаний сложных технических устройств, обеспечивающей укрепление обороноспособности страны». «Задачи перед вами стоят огромные. За короткий срок России предстоит создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в микроэлектронике, IT, промышленности, транспорте, в разработке лекарств и новых материалов, в других важнейших для страны направлениях, чтобы обеспечить технологический суверенитет, независимость в производстве любой критически важной для нас продукции. Здесь требуется действовать нелинейно, быть в прямом смысле первопроходцами. Фундамент для этого у нас есть: это и крепкие научные традиции, и мощные заделы, созданные предшественниками», — обратился Путин к лауреатам. Глава государства расспросил каждого про их открытия. Путина заинтересовала разработка Ирека Мухаматдинова. По словам ученого, ее внедрение «позволит увеличить добычу нефти на 10-20%» и «получить при этом снижение себестоимости добычи на 30%». «Здорово. Важный практический результат», — заметил президент. С Александром Осадчиевым президент Путин даже подискутировал на тему таяния льдов. «Есть такие, кто считает, что количество льда будет расти — потепление закончилось», — заметил Путин и спросил мнения молодого эксперта на этот счет. Однако Осадчиев его не поддержал и посоветовал с осторожностью относиться к таким прогнозам. В последние годы Путин заметно усилил поддержку науки, регулярно встречается с молодыми учеными и с руководством РАН. В конце января он открыл кластер «Ломоносов» в научно-технологической долине «Воробьевы горы» при МГУ. И премия президента — это часть комплексного подхода Путина к развитию науки в России как фундаментальной, так и прикладной, пояснил URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. «Это показатель того, что развитие фундаментальной и прикладной науки входит в список ключевых приоритетов российского государства. Восстановление приоритетного внимания руководства страны к науке — это составная часть модели суверенного развития страны, на которую переходит Россия. Талантливые молодые ученые сегодня — это будущее российской науки, отметил директор Института политики и государственного права Виталий Иванов. И за последние годы государство и бизнес существенно изменили подходы к этой отрасли, и, как следствие, изменилось отношение молодых к профессиональному занятию наукой. «Зачастую условия, которые созданы за последние годы руководством страны и частными инвесторами, оказались лучше, чем на Западе. Для молодых ученых условия работы действительно важны не меньше, чем государству важно добиться научного и технологического суверенитета, полагает политолог Максим Жаров. «Бывает, возникают проблемы с молодым поколением, которое несколько дезориентировано происходящим. Некоторые уехали из страны. Но такая поддержка молодежи играет положительную роль и показывает, что власть намерена и дальше о ней заботиться», — считает Жаров. Как сказал в разговоре с URA.RU член научно-методического совета Российского движения детей и молодежи Арсений Майоров, «без активного прихода молодежи в науку» России сложнее будет добиться суверенитета. Речь идет не только об отстаивании своих границ, «самого факта» своего существования, но и о развитии «отечественных научных школ». Неслучайно Путин призывает молодых ученых быть первопроходцами. «Это очень важно. Молодежь сама строит свое будущее. И этот тезис — молодежь как собиратель своего будущего — идет и от Госсовета по молодежной политике, и сегодня закрепляется. Это очень важно и структурно», — отметил Майоров. По словам гендиректора Института инструментов политического анализа Александра Шпунта, Путин по факту дает сигнал крупному бизнесу. «Он показывает, что крупный бизнес должен поддерживать фундаментальную науку, как это есть во всем мире. С прикладной наукой у больших корпораций все хорошо, как и с университетской. Но финансирование академической науки не может идти только за счет государства. И Путин обращает внимание на те направления и типологию исследований, на которые нужно обратить внимание», — подытожил политолог.