12 апреля — День космонавтики: как празднуют в России

День космонавтики отмечается в России с тех пор, как 12 апреля 1961 года произошел первый полет человека в космос. В этот день Юрий Гагарин совершил исторический маршрут на корабле «Восток-1». С тех пор празднование Дня космонавтики ознаменовано различными мероприятиям по всей стране. Сегодня эта дата по-прежнему является символом научного и технического прогресса России. Как страна встречают День космонавтики в 2024 году, URA.RU узнал, изучив афиши региональных столиц.
В Перми День космонавтики отметят запуском ракет
В Перми Центральной площадкой празднования Дня космонавтики станет Пермский планетарий. Здесь 12 апреля на видовой площадке пройдут запуски моделей ракет, которые сделали на занятиях по моделированию учащиеся детско-юношеского центра «Рифей». Помимо этого, в городе на Каме состоится международный фестиваль научно-популярного кино FUTURE.DOC.
В Тюменской филармонии покажут героическую эпопею про Юрия Гагарина
В Тюменской филармонии покажут эпопею под названием «Мы — первые!». Ее композитором выступил народный артист России Павел Овсянников, а музыкальным руководителем проекта — главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник. В шоу задействуют около 150 артистов. Сюжет будет раскрывать жизнь Юрия Гагарина и продемонстрирует достижения в освоении космоса. Проект презентуют как подарок к 90-летию Гагарина, уточняет 72.ru.
Экскурсионный трамвай проедет по улицам Екатеринбурга в День космонавтики
12 апреля, в День космонавтики, на улицы Екатеринбурга выйдет необычный экскурсионный трамвай. Для школьников города экскурсовод Нина Тропина проведет лекцию «Екатеринбург космический», рассказав о космонавте Сергее Прокофьеве, а также о Павле Беляеве, командире корабля «Восход-2», пишет Екатеринбург.рф. Также воспитанники образовательных учреждений узнают о расположенных в Екатеринбурге предприятиях и научно-исследовательских институтах, работающих в сфере освоения космического пространства и строительством орбитальных кораблей.
В Кургане запланировано 20 мероприятий ко Дню космонавтики
Ко Дню космонавтики курганское отделение Российского общества «Знание» предусмотрело более двух десятков мероприятий. Они развернутся на площадках образовательных учреждений и культурных центров в виде просветительских лекций, интеллектуальных викторин и тематических встреч. Также для их участников совместно с Роскосмосом и ВГТРК организуют кинопоказы, отмечают в Департаменте образования и науки Курганской области.
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