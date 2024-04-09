В Перми День космонавтики отметят запуском ракет

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Модели ракет запустят около планетария (архивное фото)
Модели ракет запустят около планетария (архивное фото) Фото:

В Перми около планетария 12 апреля в небо запустят несколько ракет. Так День космонавтики отметят учащиеся детско-юношеского центра «Рифей», которые специально для этого создали модели, рассказали в администрации города.

«Центральной площадкой празднования Дня космонавтики станет Пермский планетарий. Здесь 12 апреля на видовой площадке пройдут запуски моделей ракет, которые сделали на занятиях по моделированию учащиеся детско-юношеского центра „Рифей“», — сообщает мэрия Перми в Telegram. В 19:00 в самом планетарии стартует полнокупольная программа «Далекие миры. Другая жизнь?».

Кроме этого, 12 апреля в Перми начнется международный фестиваль научно-популярного кино FUTURE.DOC. его главной площадкой станет кинотеатр «Кристалл».

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В Перми около планетария 12 апреля в небо запустят несколько ракет. Так День космонавтики отметят учащиеся детско-юношеского центра «Рифей», которые специально для этого создали модели, рассказали в администрации города. «Центральной площадкой празднования Дня космонавтики станет Пермский планетарий. Здесь 12 апреля на видовой площадке пройдут запуски моделей ракет, которые сделали на занятиях по моделированию учащиеся детско-юношеского центра „Рифей“», — сообщает мэрия Перми в Telegram. В 19:00 в самом планетарии стартует полнокупольная программа «Далекие миры. Другая жизнь?». Кроме этого, 12 апреля в Перми начнется международный фестиваль научно-популярного кино FUTURE.DOC. его главной площадкой станет кинотеатр «Кристалл».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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