В Перми День космонавтики отметят запуском ракет

Модели ракет запустят около планетария (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми около планетария 12 апреля в небо запустят несколько ракет. Так День космонавтики отметят учащиеся детско-юношеского центра «Рифей», которые специально для этого создали модели, рассказали в администрации города.

«Центральной площадкой празднования Дня космонавтики станет Пермский планетарий. Здесь 12 апреля на видовой площадке пройдут запуски моделей ракет, которые сделали на занятиях по моделированию учащиеся детско-юношеского центра „Рифей“», — сообщает мэрия Перми в Telegram. В 19:00 в самом планетарии стартует полнокупольная программа «Далекие миры. Другая жизнь?».

Кроме этого, 12 апреля в Перми начнется международный фестиваль научно-популярного кино FUTURE.DOC. его главной площадкой станет кинотеатр «Кристалл».