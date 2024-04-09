В Перми День космонавтики отметят запуском ракет

В Перми около планетария 12 апреля в небо запустят несколько ракет. Так День космонавтики отметят учащиеся детско-юношеского центра «Рифей», которые специально для этого создали модели, рассказали в администрации города.
«Центральной площадкой празднования Дня космонавтики станет Пермский планетарий. Здесь 12 апреля на видовой площадке пройдут запуски моделей ракет, которые сделали на занятиях по моделированию учащиеся детско-юношеского центра „Рифей“», — сообщает мэрия Перми в Telegram. В 19:00 в самом планетарии стартует полнокупольная программа «Далекие миры. Другая жизнь?».
Кроме этого, 12 апреля в Перми начнется международный фестиваль научно-популярного кино FUTURE.DOC. его главной площадкой станет кинотеатр «Кристалл».
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В Перми около планетария 12 апреля в небо запустят несколько ракет. Так День космонавтики отметят учащиеся детско-юношеского центра «Рифей», которые специально для этого создали модели, рассказали в администрации города. «Центральной площадкой празднования Дня космонавтики станет Пермский планетарий. Здесь 12 апреля на видовой площадке пройдут запуски моделей ракет, которые сделали на занятиях по моделированию учащиеся детско-юношеского центра „Рифей“», — сообщает мэрия Перми в Telegram. В 19:00 в самом планетарии стартует полнокупольная программа «Далекие миры. Другая жизнь?». Кроме этого, 12 апреля в Перми начнется международный фестиваль научно-популярного кино FUTURE.DOC. его главной площадкой станет кинотеатр «Кристалл».