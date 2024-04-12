«Не верим»: курганцы не хотят эвакуироваться из-за наводнения

О страхе из-за мародеров, крепких домах и сомнении в большом потопе. Видео

12 апреля 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Жители Увала не хотят покидать свои дома Фото: Тимур Нуцулханов © URA.RU статья из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Власти Кургана объявили эвакуацию в микрорайоне Увал. Включили сирены, отправили автобусы за горожанами. Однако покидать свои дома пока соглашается лишь малая часть людей. Большинство увальцев продолжает жить привычной жизнью и эвакуироваться не хочет — уверены, что большая вода их не коснется. О том, что местные жители думают о наводнении, и почему не хотят оставлять жилье — в репортаже URA.RU. Кажется, что жители Увала уже привыкли к завывающим звукам сирен и кружащим по кругу УАЗикам с микрофонами. Одни гуляют семьями с детьми, другие ездят на автобусах на работу в город и обратно. Все как в обычной жизни. Несмотря на призывы властей об эвакуации — здесь никто не торопится и не боится потопа. «Даже во время самых мощных наводнений на Увале воды не было, участки не затапливало. В панику впадать не стоит. Все уже предупреждены и знают, что для эвакуации собирают всех на конечной остановке с 17:00 до 18:00 часов», — рассказала семейная пара дачников из Кургана. В этот промежуток времени журналисту так и не попались очереди из желающих покинуть микрорайон, однако местные сказали, что видели автобус, который увозил несколько человек. В микрорайоне Увал несколько раз в день воют сирены с призывом к эвакуации Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов Корреспондент URA.RU прошелся по нескольким улицам нижней части Увала. Людей практически не было видно. У дворов стояло очень много машин. У многих горожан построены прочные кирпичные дома с высоким фундаментом. Местные считают, что этого вполне будет достаточно, чтобы спастись от наводнения. «Не думаю, что затопит, у нас высокий дом. Комнаты на втором этаже, не достанет вода. На нашей улице пока вроде никто не собирается эвакуироваться. Надеемся на лучшее», — сказала жительница из нижней части микрорайона. Некоторые увальцы готовы защищать свои дома бетонными блоками Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов Дедушка, перебравшийся жить на Увал с одного из округов, тоже имеет крепкий двухэтажный дом, однако в случае прихода большой воды все-таки готов временно покинуть дом, хотя и надеется, что наводнение его не коснется. Признается, что готовность к эвакуации почти 100%. «Машина приготовлена, туда вещи уже перетащили. Вода придет, так будем уезжать тогда, но заранее эвакуироваться не собираемся пока», — сказал мужчина. У многих жителей Увала дома с высокими фундаментами Фото: корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов Еще один мужчина вспомнил, что в 1994 году на Увале не было наводнения, хотя уровень воды в Тоболе было больше 10 метров. «И в этот раз тоже надеемся, что не будет потопа. Обычно ее сдерживала старая кетовская дорога. Вода разливалась в пойме и дальше уже не шла», — сказал один из старожилов. Еще одна причина нежелания эвакуироваться у жителей Увала — опасение, что их дома сразу же начнут обворовывать мародеры. Не всем есть куда вывозить свое имущество, поэтому ждут до последнего и верят, что до затопления не дойдет. Ранее URA.RU писало, что в семи микрорайонах Кургана началась эвакуация. Власти отправили автобусы ща жителями нижней части микрорайона Увал, Осиновки, Нижней Утятки, Старокомогоровки, восточной части Черемухово, Тополей и Арбинки. Актуальная информация о ситуации с паводком — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Кургана объявили эвакуацию в микрорайоне Увал. Включили сирены, отправили автобусы за горожанами. Однако покидать свои дома пока соглашается лишь малая часть людей. Большинство увальцев продолжает жить привычной жизнью и эвакуироваться не хочет — уверены, что большая вода их не коснется. О том, что местные жители думают о наводнении, и почему не хотят оставлять жилье — в репортаже URA.RU. Кажется, что жители Увала уже привыкли к завывающим звукам сирен и кружащим по кругу УАЗикам с микрофонами. Одни гуляют семьями с детьми, другие ездят на автобусах на работу в город и обратно. Все как в обычной жизни. Несмотря на призывы властей об эвакуации — здесь никто не торопится и не боится потопа. «Даже во время самых мощных наводнений на Увале воды не было, участки не затапливало. В панику впадать не стоит. Все уже предупреждены и знают, что для эвакуации собирают всех на конечной остановке с 17:00 до 18:00 часов», — рассказала семейная пара дачников из Кургана. В этот промежуток времени журналисту так и не попались очереди из желающих покинуть микрорайон, однако местные сказали, что видели автобус, который увозил несколько человек. Корреспондент URA.RU прошелся по нескольким улицам нижней части Увала. Людей практически не было видно. У дворов стояло очень много машин. У многих горожан построены прочные кирпичные дома с высоким фундаментом. Местные считают, что этого вполне будет достаточно, чтобы спастись от наводнения. «Не думаю, что затопит, у нас высокий дом. Комнаты на втором этаже, не достанет вода. На нашей улице пока вроде никто не собирается эвакуироваться. Надеемся на лучшее», — сказала жительница из нижней части микрорайона. Дедушка, перебравшийся жить на Увал с одного из округов, тоже имеет крепкий двухэтажный дом, однако в случае прихода большой воды все-таки готов временно покинуть дом, хотя и надеется, что наводнение его не коснется. Признается, что готовность к эвакуации почти 100%. «Машина приготовлена, туда вещи уже перетащили. Вода придет, так будем уезжать тогда, но заранее эвакуироваться не собираемся пока», — сказал мужчина. Еще один мужчина вспомнил, что в 1994 году на Увале не было наводнения, хотя уровень воды в Тоболе было больше 10 метров. «И в этот раз тоже надеемся, что не будет потопа. Обычно ее сдерживала старая кетовская дорога. Вода разливалась в пойме и дальше уже не шла», — сказал один из старожилов. Еще одна причина нежелания эвакуироваться у жителей Увала — опасение, что их дома сразу же начнут обворовывать мародеры. Не всем есть куда вывозить свое имущество, поэтому ждут до последнего и верят, что до затопления не дойдет. Ранее URA.RU писало, что в семи микрорайонах Кургана началась эвакуация. Власти отправили автобусы ща жителями нижней части микрорайона Увал, Осиновки, Нижней Утятки, Старокомогоровки, восточной части Черемухово, Тополей и Арбинки. Актуальная информация о ситуации с паводком — в онлайн-трансляции URA.RU.