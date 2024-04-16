Три мэра при всех объяснили, почему Куйвашев не должен их уволить

Вице-губернатор Чемезов услышал. И заочно упрекнул крупный бизнес

16 апреля 2024 в 21:09 Размер текста - 17 +

Свои доклады мэры Кушвы, Североуральска и Верхней Пышмы представили за закрытыми дверями Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главы трех свердловских городов, показавших худшую явку по итогам президентской кампании, пытаются спастись от отставок. Как стало известно URA.RU, на закрытом совещании в правительственном санатории «Гранатовая бухта» каждый из них объяснил причины неудачи по-своему, и вице-губернатор Олег Чемезов, модерировавший эту публичную «работу над ошибками», кому-то даже, возможно, поверил. Выборы проходили 15 — 17 марта. Администрация президента поставила свердловским властям задачу — явка должна быть не ниже 70% (это — основной KPI, именно на него ориентировались чиновники всех уровней), а «качество» голосования за основного кандидата — не менее 80%. Аналогичные установки, соответственно, получили мэры, и в конце прошлого года им (кстати, в том же месте) намекали: тех, кто не справится, ждут проблемы — вплоть до увольнений. В итоге справились почти все. Это дало региону беспрецедентно высокий результат — 71% явки при 82% голосов за самовыдвиженца Владимира Путина. Иван Соломин работает мэром Верхней Пышмы в 2017 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В списке аутсайдеров оказались пятеро — Николай Щеколев (Верх-Нейвинский, 67,9% явки), Михаил Слепухин (Кушва, 68,6%), Светлана Миронова (Североуральск, 68,8%), Александр Пузырев (Туринск, 69,06%), Иван Соломин (Верхняя Пышма, 69,2%). Но докладчиками организаторы определили лишь троих (возможно, экономя время) — Слепухина, Миронову и Соломина. «Чемезов попросил их не оправдываться, а рассказать как есть — где недоработали, на каких участках, почему. Жесткой риторики не было», — поделился один источник URA.RU «Было спокойно. Но твердо», — передал обстановку другой. Первым выступал Соломин. Он с неожиданной для некоторых присутствующих откровенностью признал: «Расслабились, подуспокоились». По словам Соломина, он и его команда надеялись, что явку обеспечат градообразующие предприятия. Статья по теме Самый сложный регион Урала дал Путину рекордную поддержку «С ними активно вели агитационную работу, проводили встречи, беседы, и никто не ожидал такого результата», — пересказывает со ссылкой на мэра один из собеседников. Чемезов, комментируя выступление Соломина, якобы указал на недоработку крупного бизнеса: заводы не обеспечили нормальную обратную связь от своих сотрудников (собираются ли они на участки). И прогнозировать работу в дни голосования, оперативно реагировать на кризисы в таких условиях городскому штабу было нелегко. Слепухин сослался на то, что из 17 тысяч работоспособного населения Кушвы постоянно проживает в округе лишь десять. Остальные трудятся в других территориях, потому в выборах не участвуют. Достучаться до таких избирателей власти пытались через подворовые обходы, но многих найти не удалось, посетовал Слепухин. Других механизмов, признался он, у администрации нет. Чемезов в ответ рекомендовал в будущем готовиться заранее: держать таких людей на контроле, знать, где они работают и вести с ними подготовительную работу. Например, помогать получить открепительные, рассказывать, как можно голосовать дистанционно. Миронова решила переложить ответственность на предшественника Василия Матюшенко, которого она сменила в апреле 2022 года. И, конечно, помнит, что среди основных причин отставки Матюшенко был как раз его провал на выборах — в Госдуму и заксобрание в 2021-м. «Миронова указала, что никаких наработок по мобилизации админресурса ей не передали, и работу фактически пришлось выстраивать с нуля», — услышал третий источник агентства. Олег Чемезов был главным куратором выборного процесса в регионе Фото: Илья Московец © URA.RU По его предположению, все эти аргументы будут учитываться губернаторской резиденцией при принятии судьбоносных решений (с ними решили не торопиться, они впереди). Отчитывались днем 16 апреля и электорально успешные мэры — Владислав Пинаев (Нижний Тагил, его содокладчиком был директор по персоналу уральского дивизиона «ЕВРАЗа» Сергей Селькин), глава Камышлова Олег Макарян и мэр Верхней Туры Иван Веснин. Как и предполагало URA.RU, сам губернатор Куйвашев при разговоре не присутствовал, его выступление намечено только на второй день совещания — 17 апреля. Но на традиционный вечерний волейбол он приехал. И даже выступил на ужине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главы трех свердловских городов, показавших худшую явку по итогам президентской кампании, пытаются спастись от отставок. Как стало известно URA.RU, на закрытом совещании в правительственном санатории «Гранатовая бухта» каждый из них объяснил причины неудачи по-своему, и вице-губернатор Олег Чемезов, модерировавший эту публичную «работу над ошибками», кому-то даже, возможно, поверил. Выборы проходили 15 — 17 марта. Администрация президента поставила свердловским властям задачу — явка должна быть не ниже 70% (это — основной KPI, именно на него ориентировались чиновники всех уровней), а «качество» голосования за основного кандидата — не менее 80%. Аналогичные установки, соответственно, получили мэры, и в конце прошлого года им (кстати, в том же месте) намекали: тех, кто не справится, ждут проблемы — вплоть до увольнений. В итоге справились почти все. Это дало региону беспрецедентно высокий результат — 71% явки при 82% голосов за самовыдвиженца Владимира Путина. В списке аутсайдеров оказались пятеро — Николай Щеколев (Верх-Нейвинский, 67,9% явки), Михаил Слепухин (Кушва, 68,6%), Светлана Миронова (Североуральск, 68,8%), Александр Пузырев (Туринск, 69,06%), Иван Соломин (Верхняя Пышма, 69,2%). Но докладчиками организаторы определили лишь троих (возможно, экономя время) — Слепухина, Миронову и Соломина. «Чемезов попросил их не оправдываться, а рассказать как есть — где недоработали, на каких участках, почему. Жесткой риторики не было», — поделился один источник URA.RU «Было спокойно. Но твердо», — передал обстановку другой. «С ними активно вели агитационную работу, проводили встречи, беседы, и никто не ожидал такого результата», — пересказывает со ссылкой на мэра один из собеседников. Чемезов, комментируя выступление Соломина, якобы указал на недоработку крупного бизнеса: заводы не обеспечили нормальную обратную связь от своих сотрудников (собираются ли они на участки). И прогнозировать работу в дни голосования, оперативно реагировать на кризисы в таких условиях городскому штабу было нелегко. Слепухин сослался на то, что из 17 тысяч работоспособного населения Кушвы постоянно проживает в округе лишь десять. Остальные трудятся в других территориях, потому в выборах не участвуют. Достучаться до таких избирателей власти пытались через подворовые обходы, но многих найти не удалось, посетовал Слепухин. Других механизмов, признался он, у администрации нет. Чемезов в ответ рекомендовал в будущем готовиться заранее: держать таких людей на контроле, знать, где они работают и вести с ними подготовительную работу. Например, помогать получить открепительные, рассказывать, как можно голосовать дистанционно. Миронова решила переложить ответственность на предшественника Василия Матюшенко, которого она сменила в апреле 2022 года. И, конечно, помнит, что среди основных причин отставки Матюшенко был как раз его провал на выборах — в Госдуму и заксобрание в 2021-м. «Миронова указала, что никаких наработок по мобилизации админресурса ей не передали, и работу фактически пришлось выстраивать с нуля», — услышал третий источник агентства. По его предположению, все эти аргументы будут учитываться губернаторской резиденцией при принятии судьбоносных решений (с ними решили не торопиться, они впереди). Отчитывались днем 16 апреля и электорально успешные мэры — Владислав Пинаев (Нижний Тагил, его содокладчиком был директор по персоналу уральского дивизиона «ЕВРАЗа» Сергей Селькин), глава Камышлова Олег Макарян и мэр Верхней Туры Иван Веснин. Как и предполагало URA.RU, сам губернатор Куйвашев при разговоре не присутствовал, его выступление намечено только на второй день совещания — 17 апреля. Но на традиционный вечерний волейбол он приехал. И даже выступил на ужине.