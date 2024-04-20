Курганцам нужно пить в магазинах: репортаж во время сухого закона

Из-за запрета на продажу алкоголя в магазинах предприниматели ищут способы обойти закон.

20 апреля 2024 в 22:27 Размер текста - 17 +

Объявления в магазинах не останавливают курганцев от покупки спиртного (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU статья из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области из-за паводковой ситуации был введен режим ЧС, а впоследствии и запрет на продажу алкоголя в магазинах. Корреспондент URA.RU проверил исполнение этого закона, заглянув в разные розничные магазины центральной части Кургана — супермаркеты, прилавочные магазины, а также те, где осуществляют продажу разливных напитков. Объявления в разливных магазинах были сделаны «для галочки». «Слабоалкогольные напитки продаются для употребления на месте», — указала администрация одного из магазинов, где продают разливной алкоголь. На самом деле уходить с алкоголем можно. Уловки предпринимателей для продажи в обход запрета Разливные алкогольные напитки пользуются большой популярностью у курганцев во время ЧС Фото: Ярослава Махова Наиболее предприимчивыми оказались владельцы магазинов разливных напитков и магазинов с прилавками. Корреспондент URA.RU посетил три магазина, которые осуществляют продажу алкоголя на розлив. В них наблюдается постоянный поток покупателей. Горожане, желающие купить алкоголь, в основном нацелены на покупку именно разливного напитка. Его продают в пластиковой таре, но не закрывают крышкой, избегая таким образом запрета. При этом крышку для тары покупатель может взять с собой — это удобно. Но совсем не соответствует «духу» запрета. Алкоголь якобы продают для употребления в пределах помещения магазина Фото: Ярослава Махова Купив напиток с открытой тарой, можно взять с собой крышку для бутылки, которая обычно лежит у кассы Фото: Ярослава Махова Попытка корреспондента URA.RU купить алкоголь в закрытой таре успехом не увенчалась. «Продать можем, но только открытую», — объяснил сотрудник магазина. По словам продавцов «наливаек», хоть в продаже имеется алкоголь уже в закрытой таре, но продать его нельзя из-за запрета властей. Поэтому обязательно тара либо не закрывается, если напиток на розлив, либо открывается, если напиток изначально закрыт (в стеклянных бутылках, жестяных банках). Кроме того, в «наливайках» были замечены объявления. «Уважаемые клиенты! Убедительная просьба, приобретая алкогольную продукцию в заводской таре, употреблять ее без выноса за пределы помещения», — указано в объявлении. Как объяснил сотрудник магазина, объявление силы не имеет, а выносить алкоголь можно, но только, если бутылка открыта. В другом аналогичном магазине сообщалось, что слабоалкогольные напитки продаются для употребления на месте, но, как оказалось, на практике это не работает — купить открытую бутылку и уйти с ней журналисту удалось без нареканий со стороны сотрудников магазина. В трех продуктовых магазинах, где имеется алкоголь, корреспонденту так же отказали в продаже бутылки с алкоголем, не открывая ее. Честное исполнение запрета Проход к алкоголю в «Пятерочке» закрыт паллетами с другим товаром Фото: Ярослава Махова Самыми честными исполнителями закона оказались супермаркеты и сетевой алкомаркет. Проверку прошли супермаркеты «Магнит», «Метрополис», «Пятерочка» и «Красное и белое». Следуя принципу «нельзя, значит, нельзя», они бескомпромиссно отказывают в продаже, а некоторые для большей ясности перекрывают стеллажи с алкоголем. По словам администратора одного из магазинов «Красное и белое», их покупатели уже привыкли к запретам. «Мы же их (прим. — покупателей) приучили. Не первый год же. На майские праздники закрывается алкоголь, в другие праздники», — поделилась с журналистом администратор магазина. «Магнит» тоже ограничил проход к стеллажам с запрещенной к продаже продукции Фото: Ярослава Махова Мнение продавцов о запрете Продавцов магазинов, в которых продается алкоголь, по мнению относительно запрета можно отнести к двум категориям. Первая самая многочисленная: им по большей части безразличен запрет, ведь для них ничего не поменялось. В «наливайках» сотрудники отметили, что запрет положительно сказался на доходности предприятия — народ идет и больше покупает разливной алкоголь. В других магазинах, где полностью соблюдается запрет на продажу, работники с пониманием относятся к нему. «Запрет введен, чтоб люди не пили. Опасно в городе. Может быть кому-то понадобится помощь, а они пьяные. Да и сами, чтоб не утонули», — пояснил свою позицию сотрудник сетевого магазина. Пьющие курганцы стали чаще посещать «наливайки» на фоне запрета Фото: Ярослава Махова Покупатели сети магазинов «Красное и белое» сначала возмутились, но к запретам уже привыкли и закупились заранее Фото: Ярослава Махова Мнение горожан Горожане, покупающие алкоголь, так же разделились во мнениях. Одни считают, что введение запрета — глупость. «Во время ЧС, связанной с наводнением, людям нужно иметь доступ к обеззараживающим веществам. Например, к водке», — аргументировал свое мнение местный житель. Также он сказал, что купить алкоголь проще, чем спирт, поэтому его нужно продавать. Другие собеседники корреспондента рассказали, что не понимают связи между запретом и действующим режимом ЧС из-за паводка. «Когда-нибудь это закончится и те, кто хочет выпить, непременно выпьют. Сейчас же важнее трезво оценивать ситуацию, пока опасность не миновала», — объяснила свою позицию корреспонденту URA.RU местная жительница. Запрет на продажу алкоголя, введенный из-за паводка, действует до 21 апреля в Кургане и семи других муниципальных округах. За актуальными событиями, связанными с паводком, следите в онлайн-трансляции URA.RU. С прилавков магазинов отпускают бутылки только открытыми Фото: Ярослава Махова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области из-за паводковой ситуации был введен режим ЧС, а впоследствии и запрет на продажу алкоголя в магазинах. Корреспондент URA.RU проверил исполнение этого закона, заглянув в разные розничные магазины центральной части Кургана — супермаркеты, прилавочные магазины, а также те, где осуществляют продажу разливных напитков. Объявления в разливных магазинах были сделаны «для галочки». «Слабоалкогольные напитки продаются для употребления на месте», — указала администрация одного из магазинов, где продают разливной алкоголь. На самом деле уходить с алкоголем можно. Наиболее предприимчивыми оказались владельцы магазинов разливных напитков и магазинов с прилавками. Корреспондент URA.RU посетил три магазина, которые осуществляют продажу алкоголя на розлив. В них наблюдается постоянный поток покупателей. Горожане, желающие купить алкоголь, в основном нацелены на покупку именно разливного напитка. Его продают в пластиковой таре, но не закрывают крышкой, избегая таким образом запрета. При этом крышку для тары покупатель может взять с собой — это удобно. Но совсем не соответствует «духу» запрета. Попытка корреспондента URA.RU купить алкоголь в закрытой таре успехом не увенчалась. «Продать можем, но только открытую», — объяснил сотрудник магазина. По словам продавцов «наливаек», хоть в продаже имеется алкоголь уже в закрытой таре, но продать его нельзя из-за запрета властей. Поэтому обязательно тара либо не закрывается, если напиток на розлив, либо открывается, если напиток изначально закрыт (в стеклянных бутылках, жестяных банках). В трех продуктовых магазинах, где имеется алкоголь, корреспонденту так же отказали в продаже бутылки с алкоголем, не открывая ее. Самыми честными исполнителями закона оказались супермаркеты и сетевой алкомаркет. Проверку прошли супермаркеты «Магнит», «Метрополис», «Пятерочка» и «Красное и белое». Следуя принципу «нельзя, значит, нельзя», они бескомпромиссно отказывают в продаже, а некоторые для большей ясности перекрывают стеллажи с алкоголем. По словам администратора одного из магазинов «Красное и белое», их покупатели уже привыкли к запретам. «Мы же их (прим. — покупателей) приучили. Не первый год же. На майские праздники закрывается алкоголь, в другие праздники», — поделилась с журналистом администратор магазина. Продавцов магазинов, в которых продается алкоголь, по мнению относительно запрета можно отнести к двум категориям. Первая самая многочисленная: им по большей части безразличен запрет, ведь для них ничего не поменялось. В «наливайках» сотрудники отметили, что запрет положительно сказался на доходности предприятия — народ идет и больше покупает разливной алкоголь. В других магазинах, где полностью соблюдается запрет на продажу, работники с пониманием относятся к нему. «Запрет введен, чтоб люди не пили. Опасно в городе. Может быть кому-то понадобится помощь, а они пьяные. Да и сами, чтоб не утонули», — пояснил свою позицию сотрудник сетевого магазина. Горожане, покупающие алкоголь, так же разделились во мнениях. Одни считают, что введение запрета — глупость. «Во время ЧС, связанной с наводнением, людям нужно иметь доступ к обеззараживающим веществам. Например, к водке», — аргументировал свое мнение местный житель. Также он сказал, что купить алкоголь проще, чем спирт, поэтому его нужно продавать. Другие собеседники корреспондента рассказали, что не понимают связи между запретом и действующим режимом ЧС из-за паводка. «Когда-нибудь это закончится и те, кто хочет выпить, непременно выпьют. Сейчас же важнее трезво оценивать ситуацию, пока опасность не миновала», — объяснила свою позицию корреспонденту URA.RU местная жительница. Запрет на продажу алкоголя, введенный из-за паводка, действует до 21 апреля в Кургане и семи других муниципальных округах. За актуальными событиями, связанными с паводком, следите в онлайн-трансляции URA.RU.