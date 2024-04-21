Курганец остался жить в затопленном доме, чтобы помогать соседям

Как живут курганцы, которые решили остаться в затопленном садоводстве

21 апреля 2024 в 17:58 Размер текста - 17 +

СНТ «Восход» уходит под воду, и местные житель помогают буксировать друг друга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Житель Кургана Дмитрий Гладышев вместе с женой столкнулись с последствиями масштабного паводка. Их дом попал в зону затопления. Вода накрыла первый этаж их дома, а это почти два метра в высоту. Семья вынуждена жить на чердаке, от эвакуации отказываются — нет сил бросить нажитое имущество, страшно потерять ценные вещи из-за мародеров, но также нужно помочь другим. О своей борьбе с катастрофой в Кургане и жизнью на чердаке Гладышев и его супруга поделились с корреспондентом URA.RU. Житель СНТ «Восход» и пострадавший от наводнения Дмитрий Гладышев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Как все начиналось? СНТ «Восход». Дмитрий среди тех, кто помогает спасать пострадавших от паводка. Одет соответствующе — охотничий костюм, легкий свитер. Сохраняет оптимизм, но в его словах слышится тоска и переживание за хозяйство. «Живем в садоводстве с 2007 года. Подобное уже происходило в нашей жизни — столкнулись с паводком в 2016 году. Тогда ненастье обошло нас, вода была только за забором. Но нас каждый год предупреждают, пугают. Говорят, мол, готовьтесь, что все затопит», — рассказывает Гладышев. Надувная лодка и утерянное имущество У Гладышева есть своя небольшая надувная лодка с моторчиком, в ней помещается три-четыре человека. На ней Дмитрий помогает жителям, которые также попали в бедственное положение. «Недавно помог соседке, которой нужно было вывести питомцев из затопленного дома. Сама она решила остаться в доме», — уточнил Гладышев. Он рассказывает, что во время паводка каждый что-то потерял: транспорт (трактора самого Гладышева ушли под воду по самую крышу), личные вещи, автозапчасти и другое. Дмитрий до «большой воды» успел отогнать свои машины в безопасное место. Остальное утеряно. Дом Гладышевых накрыла «большая вода» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Затопленный дом Гладышевых Чтобы попасть в дом к Гладышевым, нужно преодолеть большую «водную дорогу». Ее корреспондент вместе с Дмитрием проехала на лодке. По пути встречаются другие жители. Тоже на лодках и спецодежде. А по-другому — опасно. Уже добравшись до места, пришлось забраться на крышу гаража, а потом пройти несколько метров через воду. Корреспонденту предложили рыбацкий костюм, чтобы не промокнуть. На входе первой встречается стеклянная перегородка. Дмитрий поделился, что потратил на ее установку 130 тысяч рублей, но сейчас опасается, что после наводнения ее состояние будет плачевным. На входе также стоят диваны, их Гладышевы не успели спасти. Внутри дома собралась вода, она доходит до половины. Комнаты детей, как и остальные помещения — затоплены. Именно через дом, Дмитрий провел корреспондента к лестницу на второй этаж. Жизнь на чердаке Чердак простой, стены практически голые, видны доски, на которых постелен профлист. Это простая крыша, без утепления. Глава семейства пояснил, что для жизни он практически непригоден, пока не дошли руки, чтобы облагородить второй этаж. В доме корреспондента встречает супруга Дмитрия — Светлана. Их дети (сын и дочка) беду пережидают в безопасное место — сейчас они живут у родственников в Кургане. В быту семье Гладышевых помогают рыбацкие принадлежности Дмитрия: готовят на плитке, передвигаются на лодке. Вокруг только все самое необходимое: белье, продукты, посуда. Наверх они также занесли некоторую мебель (шкафы, стулья), также на чердаке поставлены мешки. Гладышевы попадают на чердак, на котором живут, с помощью лестницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Помощь и отказ от эвакуации Припасы у Гладышевых пока есть, им также помогают соседи. Помог и председатель СНТ, который передал бензин для лодки. Помощи от администрации или спасателей они не получают. По словам Гладышева, их даже и не спрашивают о нуждах (например, о продуктах или воде). «Один раз спасатели спросили: „Эвакуироваться будете?“ мы отказались. Как мы тут все бросим», — отмечает курганец. Дом не хотят бросать из-за мародеров. Дмитрий рассказал, что были случаи, когда из затопленного дома, где хозяева выбрали эвакуацию, через окно вынесли технику. Светлана это подтверждает, им попросту страшно оставить свое жилье. В садоводстве, также, как и Дмитрий, остались и другие жители. Они не хотят бросать свой дом, некоторым просто некуда идти, а от пунктов временного размещения они отказываются. Сейчас, отмечает Дмитрий, уже практически никто не ходит к ним с предупреждениями — чиновники и спасатели просто устали, ибо практически оставшиеся в садоводстве отказываются от эвакуации. Гладышевы надеются на лучшее, и ждут, когда наводнение закончится. URA.RU писало ранее, что жители микрорайона Тополя в Кургане, который затопило наводнением, отказываются эвакуироваться из-за того, что боятся мародеров. При этом, на местах затопления дежурят сотрудники полиции, которые охраняют территории. Все важные и актуальные новости URA.RU сообщает в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Кургана Дмитрий Гладышев вместе с женой столкнулись с последствиями масштабного паводка. Их дом попал в зону затопления. Вода накрыла первый этаж их дома, а это почти два метра в высоту. Семья вынуждена жить на чердаке, от эвакуации отказываются — нет сил бросить нажитое имущество, страшно потерять ценные вещи из-за мародеров, но также нужно помочь другим. О своей борьбе с катастрофой в Кургане и жизнью на чердаке Гладышев и его супруга поделились с корреспондентом URA.RU. СНТ «Восход». Дмитрий среди тех, кто помогает спасать пострадавших от паводка. Одет соответствующе — охотничий костюм, легкий свитер. Сохраняет оптимизм, но в его словах слышится тоска и переживание за хозяйство. У Гладышева есть своя небольшая надувная лодка с моторчиком, в ней помещается три-четыре человека. На ней Дмитрий помогает жителям, которые также попали в бедственное положение. «Недавно помог соседке, которой нужно было вывести питомцев из затопленного дома. Сама она решила остаться в доме», — уточнил Гладышев. Он рассказывает, что во время паводка каждый что-то потерял: транспорт (трактора самого Гладышева ушли под воду по самую крышу), личные вещи, автозапчасти и другое. Дмитрий до «большой воды» успел отогнать свои машины в безопасное место. Остальное утеряно. Чтобы попасть в дом к Гладышевым, нужно преодолеть большую «водную дорогу». Ее корреспондент вместе с Дмитрием проехала на лодке. По пути встречаются другие жители. Тоже на лодках и спецодежде. А по-другому — опасно. Уже добравшись до места, пришлось забраться на крышу гаража, а потом пройти несколько метров через воду. Корреспонденту предложили рыбацкий костюм, чтобы не промокнуть. На входе первой встречается стеклянная перегородка. Дмитрий поделился, что потратил на ее установку 130 тысяч рублей, но сейчас опасается, что после наводнения ее состояние будет плачевным. На входе также стоят диваны, их Гладышевы не успели спасти. Внутри дома собралась вода, она доходит до половины. Комнаты детей, как и остальные помещения — затоплены. Именно через дом, Дмитрий провел корреспондента к лестницу на второй этаж. Чердак простой, стены практически голые, видны доски, на которых постелен профлист. Это простая крыша, без утепления. Глава семейства пояснил, что для жизни он практически непригоден, пока не дошли руки, чтобы облагородить второй этаж. В доме корреспондента встречает супруга Дмитрия — Светлана. Их дети (сын и дочка) беду пережидают в безопасное место — сейчас они живут у родственников в Кургане. В быту семье Гладышевых помогают рыбацкие принадлежности Дмитрия: готовят на плитке, передвигаются на лодке. Вокруг только все самое необходимое: белье, продукты, посуда. Наверх они также занесли некоторую мебель (шкафы, стулья), также на чердаке поставлены мешки. Припасы у Гладышевых пока есть, им также помогают соседи. Помог и председатель СНТ, который передал бензин для лодки. Помощи от администрации или спасателей они не получают. По словам Гладышева, их даже и не спрашивают о нуждах (например, о продуктах или воде). «Один раз спасатели спросили: „Эвакуироваться будете?“ мы отказались. Как мы тут все бросим», — отмечает курганец. Дом не хотят бросать из-за мародеров. Дмитрий рассказал, что были случаи, когда из затопленного дома, где хозяева выбрали эвакуацию, через окно вынесли технику. Светлана это подтверждает, им попросту страшно оставить свое жилье. В садоводстве, также, как и Дмитрий, остались и другие жители. Они не хотят бросать свой дом, некоторым просто некуда идти, а от пунктов временного размещения они отказываются. Сейчас, отмечает Дмитрий, уже практически никто не ходит к ним с предупреждениями — чиновники и спасатели просто устали, ибо практически оставшиеся в садоводстве отказываются от эвакуации. Гладышевы надеются на лучшее, и ждут, когда наводнение закончится. URA.RU писало ранее, что жители микрорайона Тополя в Кургане, который затопило наводнением, отказываются эвакуироваться из-за того, что боятся мародеров. При этом, на местах затопления дежурят сотрудники полиции, которые охраняют территории. Все важные и актуальные новости URA.RU сообщает в онлайн-трансляции.