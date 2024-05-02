Россия с помощью БАМ преобразует «параллельный импорт» в экспорт

Следом за модернизацией магистрали изменятся и международные отношения в Евразии

02 мая 2024 в 21:40 Размер текста - 17 +

Планы, озвученные 2 мая Мишустиным, позволят воплотить еще одну задумку президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России стартовал третий этап модернизации БАМа. На развитие магистрали правительство и инвесторы потратят триллионы рублей, ожидая кратный экономический эффект. Это позволит расширить существующие экономические союзы БРИКС и ЕАЭС, а «параллельный импорт» преобразовать в «параллельный экспорт». Об этом URA.RU рассказали эксперты, комментируя итоги совещания главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами. Мишустин, поздравив в начале встречи ветеранов строительного движения с 50-летием начала грандиозной стройки, отметил дополнительные направления развития Байкало-Амурской магистрали. «Правительством принято решение по расширению транспортных коридоров. Речь идет о Восточном полигоне, который необходим для укрепления торговых связей с дружественными странами», — сказал премьер, дав старт третьему этапу модернизации БАМ. Макет модернизированного грузового порта Лавна с железнодорожными развязками и угольными терминалами Фото: Георгий Бергал © URA.RU Восточный полигон железных дорог, о котором говорил Мишустин, соединяет 14 субъектов РФ и является главной транспортной артерией Дальнего Востока. За прошлый год грузопоток Байкало-Амурской и Транссибирской магистрали достигла 170 млн тонн. Однако это меньше запланированного в 2021 году правительством показателя в 180 млн тонн. В тоже время в планах кабмина увеличить данный показатель еще на 100 млн тонн перевозимых грузов к 2035 году. Статья по теме Путин с помощью БАМа укореняет идею героизации в России Анонсированный на совещании третий этап модернизации Восточного полигона будет стоить налогоплательщикам и инвесторам 3,7 трлн рублей, что в два раза дороже первого (0,5 трлн рублей) и завершившегося в 2024 году второго (1,1 трлн рублей) этапов модернизации вместе взятых. Эти расходы, по словам премьера, окупятся за счет поступающих в бюджет дополнительных средств, которые будут направлены на решение социальных проблем граждан. «Расширение Восточного полигона создаст дополнительные возможности для промышленных предприятий, особенно в добывающих и обрабатывающих секторах. Поможет это также нарастить грузопоток и сократить общее время в пути. Увеличатся объемы заказов, появятся новые рабочие места. Будут благоустроены территории вдоль магистралей», — подчеркнул премьер. Мишустин осматривает пульт управления нового локомотива Фото: Георгий Бергал © URA.RU Объявленные правительством меры по модернизации БАМ — часть программы по трансформации «параллельного импорта» в «параллельный экспорт», что подразумевает собой создание новой политической реальности, пояснил доктор политологических наук Павел Селезнев из Финансового университета при правительстве РФ. Политолог в беседе с URA.RU отметил, что Байкало-Амурская магистраль перестает быть внутренним логистическим проектом России и получит новое стратегическое значение, отвечающее планам, недавно объявленным президентом РФ Владимиром Путиным. «БАМ, благодаря развитию Восточного полигона, наряду с Северным морским путем будет играть ключевую роль в укреплении влияния России в Азиатско-Тихоокеанском макрорегионе. Расширение и ускорение товарно-транспортных потоков позволит осуществить задумку президента по расширению существующих экономических и политических союзов — БРИКС и ЕАЭС», — уверен Селезнев. Модернизация БАМ напрямую повлияет на развитие международных экономических союзов — ЕАЭС и БРИКС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Расширение транспортного коридора БАМ обусловлено сменой логистических потоков и возникшей в связи с этим необходимостью развития собственных производств, пояснил руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. После пандемии и санкций, последовавших за СВО, основные грузопотоки идут с Запада на Восток, а не наоборот, как было ранее. «Расширение БАМ во многом обусловлено изменением основных грузопотоков через Евразию: сейчас грузы передвигаются преимущественно с Запада на Восток. Меры правительства в том числе служат такой задаче, как модернизация инфраструктуры России за Уралом, что позволит увеличить долю российского экспорта в дружественные страны и нарастить доходы бюджета», — рассказал экономист. Новость по теме Казахстан принял закон о транспортировке российской нефти в Китай Модернизация затронет не только железнодорожное полотно, рассказал эксперт. «Вслед за железнодорожными развязками тянутся автомобильные дороги и сопутствующие инженерные и электрические сети, что позволит предпринимателям инвестировать в развитие производств и создание рабочих мест. Это одна из причин, по которой такое явление, как „параллельный импорт“ останется в прошлом, поскольку он перегружает те логистические цепочки, которые могут быть использованы для экспорта российских товаров в Азию», — заключил Колташов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России стартовал третий этап модернизации БАМа. На развитие магистрали правительство и инвесторы потратят триллионы рублей, ожидая кратный экономический эффект. Это позволит расширить существующие экономические союзы БРИКС и ЕАЭС, а «параллельный импорт» преобразовать в «параллельный экспорт». Об этом URA.RU рассказали эксперты, комментируя итоги совещания главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами. Мишустин, поздравив в начале встречи ветеранов строительного движения с 50-летием начала грандиозной стройки, отметил дополнительные направления развития Байкало-Амурской магистрали. «Правительством принято решение по расширению транспортных коридоров. Речь идет о Восточном полигоне, который необходим для укрепления торговых связей с дружественными странами», — сказал премьер, дав старт третьему этапу модернизации БАМ. Восточный полигон железных дорог, о котором говорил Мишустин, соединяет 14 субъектов РФ и является главной транспортной артерией Дальнего Востока. За прошлый год грузопоток Байкало-Амурской и Транссибирской магистрали достигла 170 млн тонн. Однако это меньше запланированного в 2021 году правительством показателя в 180 млн тонн. В тоже время в планах кабмина увеличить данный показатель еще на 100 млн тонн перевозимых грузов к 2035 году. Анонсированный на совещании третий этап модернизации Восточного полигона будет стоить налогоплательщикам и инвесторам 3,7 трлн рублей, что в два раза дороже первого (0,5 трлн рублей) и завершившегося в 2024 году второго (1,1 трлн рублей) этапов модернизации вместе взятых. Эти расходы, по словам премьера, окупятся за счет поступающих в бюджет дополнительных средств, которые будут направлены на решение социальных проблем граждан. «Расширение Восточного полигона создаст дополнительные возможности для промышленных предприятий, особенно в добывающих и обрабатывающих секторах. Поможет это также нарастить грузопоток и сократить общее время в пути. Увеличатся объемы заказов, появятся новые рабочие места. Будут благоустроены территории вдоль магистралей», — подчеркнул премьер. Объявленные правительством меры по модернизации БАМ — часть программы по трансформации «параллельного импорта» в «параллельный экспорт», что подразумевает собой создание новой политической реальности, пояснил доктор политологических наук Павел Селезнев из Финансового университета при правительстве РФ. Политолог в беседе с URA.RU отметил, что Байкало-Амурская магистраль перестает быть внутренним логистическим проектом России и получит новое стратегическое значение, отвечающее планам, недавно объявленным президентом РФ Владимиром Путиным. Расширение транспортного коридора БАМ обусловлено сменой логистических потоков и возникшей в связи с этим необходимостью развития собственных производств, пояснил руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. После пандемии и санкций, последовавших за СВО, основные грузопотоки идут с Запада на Восток, а не наоборот, как было ранее. «Расширение БАМ во многом обусловлено изменением основных грузопотоков через Евразию: сейчас грузы передвигаются преимущественно с Запада на Восток. Меры правительства в том числе служат такой задаче, как модернизация инфраструктуры России за Уралом, что позволит увеличить долю российского экспорта в дружественные страны и нарастить доходы бюджета», — рассказал экономист. Модернизация затронет не только железнодорожное полотно, рассказал эксперт. «Вслед за железнодорожными развязками тянутся автомобильные дороги и сопутствующие инженерные и электрические сети, что позволит предпринимателям инвестировать в развитие производств и создание рабочих мест. Это одна из причин, по которой такое явление, как „параллельный импорт“ останется в прошлом, поскольку он перегружает те логистические цепочки, которые могут быть использованы для экспорта российских товаров в Азию», — заключил Колташов.