За что получил срок тобольский экс-депутат, воевавший в Анголе

Подробности уголовного дела о сокрытии 290 млн рублей, за которое суд дал год условно

29 апреля 2024 в 15:04 Размер текста - 17 +

Сергей Вакарин получил второй приговор за 10 месяцев, и в обоих случаях наказание было условным Фото: Илья Московец © URA.RU Три месяца прошло с тех пор, как бывший депутат думы Тобольска Сергей Вакарин получил наказание за неуплату 290 миллионов рублей налогов — его приговорили к году лишения свободы условно, приговор вступил в силу 1 февраля. URA.RU вспоминает детали этого процесса, а также расскажет о том, что именно помогло мужчине остаться на свободе: одним из смягчающих обстоятельств стало то, что он воевал в Анголе, когда в стране шла гражданская война. За три года бизнесмену удалось скрыть от государства 290 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Как Вакарин «списывал» налоги Схема, по которой Сергей Вакарин недоплатил в бюджет страны 290 млн рублей налогов, раскрыта в судебном деле. Махинация была следующей: ООО «Антикор-М», которым руководил мужчина, включало в свои декларации ложные сведения. Так, Вакарин вступил в сговор с восемью компаниями, которые предоставляли ему подложные документы о выполненных работах и оказанных услугах. На их основании фирма получала налоговые вычеты, а также завышала свои расходы, из-за чего налог на прибыль также уменьшался. По итогу, за период 2017—2019 годов «Антикор-М» серьезно «сэкономила» на выплатах. При этом, как утверждается в деле, о незаконной схеме не подозревали главные бухгалтеры фирмы. Они верили начальнику, который передавал им подложные акты, счет-фактуры и накладные, и отражали в отчетности недостоверные сведения. По итогу компания не заплатила государству НДС в сумме 69 135 659 рублей за 2017 год, 57 643 237 рублей за 2018 год и 12 530 838 рублей за два квартала 2019-го. Неуплаченным оказался и налог на прибыль, в размере 76 817 398 рублей, 63 482 917 рублей и 10 487 019 рублей в каждом году соответственно. Вакарин признал вину, чтобы суд не стал «копаться» в его деле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Признал вину и попросил не разбираться в деле В суде Сергей Вакарин полностью признал предъявленное ему обвинение. А затем попросил суд вынести приговор без судебного разбирательства. При таком порядке в суд, к примеру, не вызывают свидетелей. А наказание не может быть выше, чем две трети от максимального по вменяемой статье. Кроме того, такой приговор нельзя обжаловать в апелляции. Вакарина судили за преступление средней тяжести. Если бы статья была тяжкой, особый порядок разбирательства применить было бы нельзя. Прошлое преступление на приговор не повлияло Стоит уточнить, что на момент вынесения решения, Вакарин уже был судим по другой уголовной статье. В феврале 2023 года он получил условное наказание за то, что сбил полицейского. После преступления мужчину исключили из партии «Единая Россия», а сам он добровольно сдал мандат депутата гордумы Тобольска. К этому его призывал губернатор Тюменской области Александр Моор. Несмотря на то, что на момент суда Вакарин все еще не отбыл наказание по первому приговору, на итоговое решение данный факт не повлиял. Как сказано в деле, во время махинаций с налогами мужчина судим не был, а значит к делу последующее преступления отношения не имеет. Участие в боевых действиях засчитали при вынесении приговора (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Служба в горячей точке смягчила наказание Обстоятельствами, смягчившими наказание Вакарина, стали несколько его заслуг. Так, суд учел, что мужчина имеет благодарности, вел благотворительную деятельность, имеет звание «Ветерана труда», а также в 1991—1992 годах находился в горячей точке в Анголе. «Суд пришел к выводу, что наказание подсудимому должно быть в виде лишения свободы. Однако реальное наказание нецелесообразно. Вакарин полностью признал вину, что свидетельствует о раскаянии. Суд считает, что исправление подсудимого может быть достигнуто при назначении ему наказания условно. В течение испытательного срока он своим поведением должен доказать исправление», — говорится в судебном акте по делу. Вернули Lexus и квартиру После вынесения приговора суд распорядился снять арест с имущества как самого Сергея Вакарина, так и компании «Антикор-М». Речь шла о грузовой технике, земельных участках, нежилых зданиях, квартире, автомобилях — Renault Duster, Lada, Peugeot Expert, Toyota HiAce, Lexus LX570, Toyota Hilux и прочих активов. А еще суд решил не назначать бывшему депутату дополнительное наказание. В частности, ему могли запретить занимать определенные должности или заниматься какой-либо деятельностью. Однако, как сказано в деле, условное наказание посчитали достаточным для перевоспитания мужчины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Три месяца прошло с тех пор, как бывший депутат думы Тобольска Сергей Вакарин получил наказание за неуплату 290 миллионов рублей налогов — его приговорили к году лишения свободы условно, приговор вступил в силу 1 февраля. URA.RU вспоминает детали этого процесса, а также расскажет о том, что именно помогло мужчине остаться на свободе: одним из смягчающих обстоятельств стало то, что он воевал в Анголе, когда в стране шла гражданская война. Как Вакарин «списывал» налоги Схема, по которой Сергей Вакарин недоплатил в бюджет страны 290 млн рублей налогов, раскрыта в судебном деле. Махинация была следующей: ООО «Антикор-М», которым руководил мужчина, включало в свои декларации ложные сведения. Так, Вакарин вступил в сговор с восемью компаниями, которые предоставляли ему подложные документы о выполненных работах и оказанных услугах. На их основании фирма получала налоговые вычеты, а также завышала свои расходы, из-за чего налог на прибыль также уменьшался. По итогу, за период 2017—2019 годов «Антикор-М» серьезно «сэкономила» на выплатах. При этом, как утверждается в деле, о незаконной схеме не подозревали главные бухгалтеры фирмы. Они верили начальнику, который передавал им подложные акты, счет-фактуры и накладные, и отражали в отчетности недостоверные сведения. Признал вину и попросил не разбираться в деле В суде Сергей Вакарин полностью признал предъявленное ему обвинение. А затем попросил суд вынести приговор без судебного разбирательства. При таком порядке в суд, к примеру, не вызывают свидетелей. А наказание не может быть выше, чем две трети от максимального по вменяемой статье. Кроме того, такой приговор нельзя обжаловать в апелляции. Вакарина судили за преступление средней тяжести. Если бы статья была тяжкой, особый порядок разбирательства применить было бы нельзя. Прошлое преступление на приговор не повлияло Стоит уточнить, что на момент вынесения решения, Вакарин уже был судим по другой уголовной статье. В феврале 2023 года он получил условное наказание за то, что сбил полицейского. После преступления мужчину исключили из партии «Единая Россия», а сам он добровольно сдал мандат депутата гордумы Тобольска. К этому его призывал губернатор Тюменской области Александр Моор. Несмотря на то, что на момент суда Вакарин все еще не отбыл наказание по первому приговору, на итоговое решение данный факт не повлиял. Как сказано в деле, во время махинаций с налогами мужчина судим не был, а значит к делу последующее преступления отношения не имеет. Служба в горячей точке смягчила наказание Обстоятельствами, смягчившими наказание Вакарина, стали несколько его заслуг. Так, суд учел, что мужчина имеет благодарности, вел благотворительную деятельность, имеет звание «Ветерана труда», а также в 1991—1992 годах находился в горячей точке в Анголе. Вернули Lexus и квартиру После вынесения приговора суд распорядился снять арест с имущества как самого Сергея Вакарина, так и компании «Антикор-М». Речь шла о грузовой технике, земельных участках, нежилых зданиях, квартире, автомобилях — Renault Duster, Lada, Peugeot Expert, Toyota HiAce, Lexus LX570, Toyota Hilux и прочих активов. А еще суд решил не назначать бывшему депутату дополнительное наказание. В частности, ему могли запретить занимать определенные должности или заниматься какой-либо деятельностью. Однако, как сказано в деле, условное наказание посчитали достаточным для перевоспитания мужчины.