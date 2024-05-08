Правительство взялось за новые «майские указы» Путина

Для начала — решили повысить комфорт россиян

08 мая 2024 в 22:43 Размер текста - 17 +

Новый майский указ президента должен исполняться правительством немедленно, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Исполнение нового «майского указа» президента правительство стартует с создания комфортной и безопасной среды для населения. Для этого сначала изменятся правила газоснабжения регионов, что в дальнейшем поможет реализовать другие цели национального развития. Эксперты рассказали URA.RU, почему правительство таким образом приступает к исполнению главного указа президента на будущие шесть лет. Накануне на сайте Кремля был опубликован указ президента Путина о национальных целях развития страны до 2030 года. Документ включает в себя практически все из того, о чем глава государства говорил в послании Федеральному Собранию, а основные положения его речи отразились в семи целях национального развития. В том числе, для реализации одной из таких целей — «комфортная и безопасная среда» — принято новое постановление правительства. «Наши решения по развитию страны и регионов должны быть эффективными и справедливыми, повышать благосостояние, качество жизни российских семей», — сказал Путин на инаугурации Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС Постановление правительства № 567 привносит новый порядок газификации субъектов Российской Федерации, что становится первым шагом в реализации целей национального развития и делает все процедуры газификации в регионах более прозрачными и контролируемыми, рассказал доцент департамента международного бизнеса Финуниверситета при Правительстве РФ Роман Данилов. Газификация теперь рассматривается не как отдельный проект, а идет как часть развития газовой отрасли всей России, с учетом генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики и программ развития инфраструктуры страны, в целом. «Газификация регионов, согласно принятому документу, идет в тесной связи с программами развития электроэнергетики и теплоэнергетики, что служит созданию комфортной, безопасной и экологичной среды для населения, бизнеса», — пояснил Данилов. Госдумой и правительством сейчас разработан целый комплекс мер по газификации не только отдельных объектов, но и целых регионов, рассказал первым заместитель комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. «Энергетика — сильная сторона российской экономики, поэтому логично предположить, что ее экономический потенциал будет полностью использован для достижения национальных целей развития страны», — уверен депутат. Новость по теме Путин подписал новый майский указ: какие изменения ждут россиян в ближайшем будущем Парламентарий отметил, что поручениям президента и принятому документу правительства предшествовала длительная работа. «Переориентация потребления газа на внутренний рынок обеспечит позитивный экономический и экологический эффекты. Газификация собственных территорий сейчас ставится выше экспортной выручки», — пояснил Ананских. Майский указ и принятое правительством постановление важно рассматривать как в рамках анализа конкретных документов, так и реализуемых при их исполнении политических процессов, отметил Александр Асафов. Собеседник агентства обратил внимание на немедленные сроки реализации поручений президента. «Майский указ, который включает семь целей национального развития, позволяет не торопиться только при реализации нацпроекта „экономика данных“ — первое сентября, — остальные поручения должны быть исполнены немедленно. Ранее президент сказал, что кадровые изменения в правительстве будут происходить „в товарищеском режиме“, соответственно, ничего не мешает сегодня исполняющим обязанности министров приступить к исполнению указа немедленно», — уверен Асафов. По его словам, Россия вошла в тот рубеж, когда нет времени на ожидание позитивных изменений. Развитие страны, особенно в энергетической сфере, в комфортной городской среде и в благоустройстве необходимы без поправок на аппаратные паузы, поскольку это напрямую связано с демографическими задачами государства на будущее. Статья по теме Есть ли будущее у 10-летнего ЕАЭС «Развитие энергетической инфраструктуры регионов говорит о том, что долголетие и народосбережение начинается с комфортных условий, эти вопросы крепко взаимосвязаны. Человек не может заниматься семьей, собственным здоровьем, концентрироваться на работе, не чувствуя комфорта. Создание комфортной среды, в том числе через обеспечение регионов необходимыми энергоресурсами, газом, таким образом, является первым звеном в достижении всех национальных целей развития», — заключил Асафов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Исполнение нового «майского указа» президента правительство стартует с создания комфортной и безопасной среды для населения. Для этого сначала изменятся правила газоснабжения регионов, что в дальнейшем поможет реализовать другие цели национального развития. Эксперты рассказали URA.RU, почему правительство таким образом приступает к исполнению главного указа президента на будущие шесть лет. Накануне на сайте Кремля был опубликован указ президента Путина о национальных целях развития страны до 2030 года. Документ включает в себя практически все из того, о чем глава государства говорил в послании Федеральному Собранию, а основные положения его речи отразились в семи целях национального развития. В том числе, для реализации одной из таких целей — «комфортная и безопасная среда» — принято новое постановление правительства. Постановление правительства № 567 привносит новый порядок газификации субъектов Российской Федерации, что становится первым шагом в реализации целей национального развития и делает все процедуры газификации в регионах более прозрачными и контролируемыми, рассказал доцент департамента международного бизнеса Финуниверситета при Правительстве РФ Роман Данилов. Газификация теперь рассматривается не как отдельный проект, а идет как часть развития газовой отрасли всей России, с учетом генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики и программ развития инфраструктуры страны, в целом. Госдумой и правительством сейчас разработан целый комплекс мер по газификации не только отдельных объектов, но и целых регионов, рассказал первым заместитель комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. «Энергетика — сильная сторона российской экономики, поэтому логично предположить, что ее экономический потенциал будет полностью использован для достижения национальных целей развития страны», — уверен депутат. Парламентарий отметил, что поручениям президента и принятому документу правительства предшествовала длительная работа. «Переориентация потребления газа на внутренний рынок обеспечит позитивный экономический и экологический эффекты. Газификация собственных территорий сейчас ставится выше экспортной выручки», — пояснил Ананских. Майский указ и принятое правительством постановление важно рассматривать как в рамках анализа конкретных документов, так и реализуемых при их исполнении политических процессов, отметил Александр Асафов. Собеседник агентства обратил внимание на немедленные сроки реализации поручений президента. По его словам, Россия вошла в тот рубеж, когда нет времени на ожидание позитивных изменений. Развитие страны, особенно в энергетической сфере, в комфортной городской среде и в благоустройстве необходимы без поправок на аппаратные паузы, поскольку это напрямую связано с демографическими задачами государства на будущее. «Развитие энергетической инфраструктуры регионов говорит о том, что долголетие и народосбережение начинается с комфортных условий, эти вопросы крепко взаимосвязаны. Человек не может заниматься семьей, собственным здоровьем, концентрироваться на работе, не чувствуя комфорта. Создание комфортной среды, в том числе через обеспечение регионов необходимыми энергоресурсами, газом, таким образом, является первым звеном в достижении всех национальных целей развития», — заключил Асафов.