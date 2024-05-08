Политэлиты ХМАО 9 мая рассказали о своих героических предках

Югорские политики нашли замену шествию «Бессмертного полка»

09 мая 2024 в 21:21 Размер текста - 17 +

Губернатор Комарова дала старт новому проекту «Бессмертный полк. Нити памяти», разместив на стене портрет своего деда-героя Фото: Кристина Радионова @ URA.RU статья из сюжета Югра отмечает День Победы — 2024 В ХМАО, несмотря на отмену шествия «Бессмертного полка», в День Победы прошли акции памяти — как в очном формате, так и онлайн. Воспоминаниями о своих героических предках поделились губернатор Югры Наталья Комарова, депутаты окружной думы и мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин. О подвигах родных и близких югорских политиков, ветеранов войны и тружеников тыла, — в материале URA.RU. Губернатор Комарова дала старт новому проекту «Бессмертный полк. Нити памяти» на встрече со студентами в арт-резиденции Нижневартовска. Она вместе с собравшимися закрепила фотографию своего деда Владимира Федюченко на стене. Губернатор ХМАО Наталья Комарова прикрепляет фото дедушки к «нитям памяти» Фото: Кристина Радионова @ URA.RU Кроме того, глава региона не расставалась с его портретом и в Ханты-Мансийске, и во время визита в Сургут — изображение бойца было напечатано на футболке. И если в предыдущие годы Комарова уже появлялась в похожем топе, но с черно-белым фото, то теперь его сделали цветным. Губернатор Наталья Комарова провезла портрет деда-героя на футболке через всю Югру Фото: Кристина Радионова @ URA.RU Дедушка Комаровой, рядовой Владимир Федюченко, участвовал в освобождении Севастополя. Он был дважды ранен в 1944 году — в Крыму и на Запорожье. В семье губернатора помнят о его подвигах. Портрет рядового Владимира Федюченко, дедушки губернатора ХМАО Натальи Комаровой Фото: Кристина Радионова @ URA.RU Историей о своей тете-блокаднице поделился спикер думы ХМАО Борис Хохряков на встрече с тружениками тыла в Нижневартовске (ветеранов-участников войны в городе не осталось, последний из них — Илья Полещук, умер в апреле, не дожив несколько недель до Дня Великой Победы). «Моя родная тетя, Елизавета Ивановна, сестра моей матери Александры Ивановны, полностью пережила блокаду Ленинграда. Те тяготы, те ужасы, о которых она рассказывала, навсегда у меня в памяти, и это на самом деле великий подвиг», — рассказал Хохряков. Видео: Кристина Радионова @ URA.RU Новость по теме Ретросамолеты с портретами «Бессмертного полка» пролетели в небе над Сургутом. Видео Воспоминаниями о великом подвиге нижневартовцев поделилась вице-спикер окружной думы Наталья Западнова. «Просматриваю пожелтевшие от времени газетные страницы, и меня уносит река воспоминаний. Бабушка, рассказы о военном времени. Как дедушка ушел на фронт, а вместе с ним — большая часть работоспособных мужчин села Нижневартовское. Как трудились за двоих, а то и за троих. О рыбзаводе, созданном в 1943 году, и ставшим в войну одним из центров добычи рыбы на Севере. Сегодня его бы назвали градообразующим. Бабушка рассказывала о жесткой трудовой дисциплине: за 5 минут опоздания можно было получить 3 месяца принудительных работ с вычетом 25% зарплаты. Наказывали вплоть до тюрьмы. Самоотверженно трудились. Материально жили тяжело. Но выстояли. И даже после войны смогли поднять село, в котором рыболовство оставалось главной отраслью хозяйства», — написала Западнова в своем telegram-канале. Вице-спикер думы ХМАО Наталья Западнова (в детстве) со своей бабушкой Фото: telegram-канал Натальи Западновой С теплом вспоминает своего дедушку Петра Белоуса депутат окружной думы Игорь Бруслиновский. Он был награжден медалью «За отвагу», получил ранения. После войны трудился в колхозе. Парламентарий окружного заксобрания Сергей Елишев рассказал, что его дед, сержант Иван Чуйко, приписал себе год возраста и ушел на фронт в феврале 1943 года. Он был командиром роты пулеметчиков, уничтожавших дивизии «СС». «За проявленный героизм Чуйко Иван Николаевич награжден Орденом „Красная звезда“, боевыми наградами, за военные подвиги премирован ручными часами. Он дошел до Венгрии, вернулся с фронта после тяжелого ранения, последствием которого стала ампутация ноги», — рассказал Елишев. В награду дедушка депутата думы ХМАО Сергея Елишева получил часы Фото: страница Сергея Елишева «Вконтакте» Дед коммуниста Василия Жукова Михаил Шулегин был пулеметчиком и проявил стойкость в бою. Дедушка депутата думы ХМАО от ЛДПР Михаила Селюкова Петр Селюков 24 июня 1945 года прошел в парадном строю на параде Победы на Красной площади. «Сегодня опять проходит специальная военная операция, сегодня опять герои, которые защищают нашу Родину, защищают наши интересы. Я уверен, что победа будет за нами. С Днем Победы!» — поздравил югорчан Селюков. Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин обнаружил анкету своего героического дедушки в музее Фото: telegram-канал Максима Ряшина Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин нашел информацию о своем героическом предке в музейно-храмовом комплексе Вооруженных Сил в московском парке «Патриот». Красноармеец Михаил Юрьев призван на фронт в июле 1941 года, был минометчиком, награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За Отвагу», Орденом Славы III степени и Орденом Отечественной войны II степени посмертно. «Горжусь своим дедом. Часто рассказываю его героическую историю жизни своим детям», — заявил Ряшин. Глава окружной столицы убежден, что только на примере поколения победителей можно воспитать истинных патриотов России. День Победы в Югре отметили автопробегом ретроавтомобилей, полетом «Бессмертного полка Югры» над Сургутом на бортах самолетов пилотажной группы «Барсы», а губернатор Наталья Комарова облетела весь регион за пять часов, чтобы встретить 9 мая в трех городах. Подробнее о том, как прошел праздник, в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО, несмотря на отмену шествия «Бессмертного полка», в День Победы прошли акции памяти — как в очном формате, так и онлайн. Воспоминаниями о своих героических предках поделились губернатор Югры Наталья Комарова, депутаты окружной думы и мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин. О подвигах родных и близких югорских политиков, ветеранов войны и тружеников тыла, — в материале URA.RU. Губернатор Комарова дала старт новому проекту «Бессмертный полк. Нити памяти» на встрече со студентами в арт-резиденции Нижневартовска. Она вместе с собравшимися закрепила фотографию своего деда Владимира Федюченко на стене. Кроме того, глава региона не расставалась с его портретом и в Ханты-Мансийске, и во время визита в Сургут — изображение бойца было напечатано на футболке. И если в предыдущие годы Комарова уже появлялась в похожем топе, но с черно-белым фото, то теперь его сделали цветным. Дедушка Комаровой, рядовой Владимир Федюченко, участвовал в освобождении Севастополя. Он был дважды ранен в 1944 году — в Крыму и на Запорожье. В семье губернатора помнят о его подвигах. Историей о своей тете-блокаднице поделился спикер думы ХМАО Борис Хохряков на встрече с тружениками тыла в Нижневартовске (ветеранов-участников войны в городе не осталось, последний из них — Илья Полещук, умер в апреле, не дожив несколько недель до Дня Великой Победы). «Моя родная тетя, Елизавета Ивановна, сестра моей матери Александры Ивановны, полностью пережила блокаду Ленинграда. Те тяготы, те ужасы, о которых она рассказывала, навсегда у меня в памяти, и это на самом деле великий подвиг», — рассказал Хохряков. Видео: Кристина Радионова @ URA.RU Воспоминаниями о великом подвиге нижневартовцев поделилась вице-спикер окружной думы Наталья Западнова. «Просматриваю пожелтевшие от времени газетные страницы, и меня уносит река воспоминаний. Бабушка, рассказы о военном времени. Как дедушка ушел на фронт, а вместе с ним — большая часть работоспособных мужчин села Нижневартовское. Как трудились за двоих, а то и за троих. О рыбзаводе, созданном в 1943 году, и ставшим в войну одним из центров добычи рыбы на Севере. Сегодня его бы назвали градообразующим. Материально жили тяжело. Но выстояли. И даже после войны смогли поднять село, в котором рыболовство оставалось главной отраслью хозяйства», — написала Западнова в своем telegram-канале. Фото: telegram-канал Натальи Западновой С теплом вспоминает своего дедушку Петра Белоуса депутат окружной думы Игорь Бруслиновский. Он был награжден медалью «За отвагу», получил ранения. После войны трудился в колхозе. Парламентарий окружного заксобрания Сергей Елишев рассказал, что его дед, сержант Иван Чуйко, приписал себе год возраста и ушел на фронт в феврале 1943 года. Он был командиром роты пулеметчиков, уничтожавших дивизии «СС». «За проявленный героизм Чуйко Иван Николаевич награжден Орденом „Красная звезда“, боевыми наградами, за военные подвиги премирован ручными часами. Он дошел до Венгрии, вернулся с фронта после тяжелого ранения, последствием которого стала ампутация ноги», — рассказал Елишев. Фото: страница Сергея Елишева «Вконтакте» Дед коммуниста Василия Жукова Михаил Шулегин был пулеметчиком и проявил стойкость в бою. Дедушка депутата думы ХМАО от ЛДПР Михаила Селюкова Петр Селюков 24 июня 1945 года прошел в парадном строю на параде Победы на Красной площади. «Сегодня опять проходит специальная военная операция, сегодня опять герои, которые защищают нашу Родину, защищают наши интересы. Я уверен, что победа будет за нами. С Днем Победы!» — поздравил югорчан Селюков. Фото: telegram-канал Максима Ряшина Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин нашел информацию о своем героическом предке в музейно-храмовом комплексе Вооруженных Сил в московском парке «Патриот». Красноармеец Михаил Юрьев призван на фронт в июле 1941 года, был минометчиком, награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За Отвагу», Орденом Славы III степени и Орденом Отечественной войны II степени посмертно. «Горжусь своим дедом. Часто рассказываю его героическую историю жизни своим детям», — заявил Ряшин. День Победы в Югре отметили автопробегом ретроавтомобилей, полетом «Бессмертного полка Югры» над Сургутом на бортах самолетов пилотажной группы «Барсы», а губернатор Наталья Комарова облетела весь регион за пять часов, чтобы встретить 9 мая в трех городах. Подробнее о том, как прошел праздник, в онлайн-трансляции URA.RU.