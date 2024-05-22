Путин показал, для чего еще 13 лет назад создал АСИ

Он отвел агентству особую роль в достижении национальных целей

22 мая 2024 в 22:11 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин нашел соратников для достижения национальных целей развития Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) дал понять, что ждет прорывных решений от этой структуры. За 13 лет в орбиту АСИ вовлечены миллионы россиян, которые готовы предлагать новые идеи для достижения национальных целей развития. Глава государства четко указал: власти должны не отмахиваться от инициатив общества и бизнеса, а работать сообща, объяснили URA.RU эксперты. Путин приехал в штаб-квартиру АСИ на Новом Арбате лично. Глава АСИ Светлана Чупшева провела его по выставке, рассказала о работе АСИ и его крупных проектах. Тем временем в зале уже собрались члены нового правительства Максим Решетников, Антон Алиханов, Александр Новак, представители бизнес-структур Александр Шохин, Александр Калинин, Сергей Катырин, мэр Москвы Сергей Собянин и другие члены набсовета. С журналистами большинство из них (особенно молодые министры) общаться отказались как до, так и после. Глава АСИ Светлана Чупшева представила президенту ключевые инициативы агентства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава государства сразу настроил всех на серьезный разговор. «Заседание проходит в ответственный момент, — заявил Путин. — Определены национальные цели развития на долгосрочную перспективу. Для их достижения формируются и готовятся к запуску новые нацпроекты и программы. Чтобы осуществить намеченные планы, успешно ответить на внешние вызовы, нужны слаженные действия всех уровней власти и, безусловно, участие всего общества». Особую роль в этом процессе глава государства отводит АСИ. По словам Путина, число тех, кто уже включился в программы АСИ, за 13 лет превысило 10 млн человек, и самые активные россияне должны поощряться. «Но главная награда, мощный вдохновляющий стимул для активных, деятельных людей — это реальное участие в развитии России, наших регионов, городов, поселков. Поэтому гражданские, предпринимательские инициативы, поддержанные агентством, должны обязательно находить свое отражение в национальных проектах», — отметил президент. Новость по теме Путину рассказали, как улучшилась жизнь россиян По его мнению, идеи АСИ и правительства в достижении национальных целей должны синхронизироваться. В области технологий позитивный опыт такого сотрудничества уже есть: нацпроект по беспилотным авиасистемам родился как раз в связке частных компаний, университетов и власти. Поэтому, подчеркнул Путин, важно привлечь участников Национальной технологической инициативы к разработке нацпроектов, направленных на достижение технологического суверенитета. Со своей стороны глава АСИ Светлана Чупшева сообщила президенту, что достижению национальных целей призваны содействовать пять определенных агентством национальных инициатив: социальная, кадровая, технологическая, экологическая и предпринимательская. Многие крутые идеи для развития страны заявляются на конкурс, который предшествует форуму АСИ «Сильные идеи для нового времени» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Проекты АСИ, по мнению директора института глобальных исследований Финансового университета при правительстве РФ Сергея Белоконева, будут «задавать темп и ритм объявленным президентом нацпроектам». Политолог не исключает, что в недрах АСИ могут родиться идеи, которые станут полезны с точки зрения укрепления обороноспособности страны и развития ВПК. «Задачи, которые перед ставит перед собой АСИ, могут быть расширены за счет вовлечения гуманитарного блока в укрепление обороноспособности страны и консолидации российского общества», — сказал Белоконев. По словам члена набсовета, лидера общественной организации «Опора России» Александра Калинина, российский бизнес встроен в процесс достижения национальных целей через АСИ. «Это же сообщество людей — патриотов по жизни. Президент закладывает посыл, что через бизнес-объединения решаются вопросы по улучшению делового климата, условий жизни людей, качества управления — выстраивается системный диалог, есть возможность качественно прорабатывать и обсуждать разные вопросы. В этом залог движения России вперед», — полагает Калинин. Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Дмитрий Земцов пояснил URA.RU, что для власти АСИ — это «важный элемент системы технологического рывка, которая выстраивается в России». А проекты, что запускаются в экосистеме АСИ (в первую очередь, национальная технологическая инициатива), — это проекты, призванные «двигать страну вперед в технологической сфере». Статья по теме Путин не оставил шансов IKEA, H&M, ZARA и другим брендам Запада В этот процесс вовлекаются даже дети. По словам Земцова, через игровую платформу «Берлога», которая родилась как раз в рамках АСИ и которую сегодня презентовали президенту Путину, дети знакомятся с программированием, инженирингом. «Это самый совершенный переводчик с языка взрослых инженерных решений на язык молодых ребят, которые должны быстро понять, что они нужны стране. Для них этот проект — перспективы на будущее, они чувствуют себя частью технологического развития. Это ребята, которые готовы решать сложные инженерные задачи еще в школе, в университете, а игровой движок — самая простая и доступная возможность», — пояснил Земцов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) дал понять, что ждет прорывных решений от этой структуры. За 13 лет в орбиту АСИ вовлечены миллионы россиян, которые готовы предлагать новые идеи для достижения национальных целей развития. Глава государства четко указал: власти должны не отмахиваться от инициатив общества и бизнеса, а работать сообща, объяснили URA.RU эксперты. Путин приехал в штаб-квартиру АСИ на Новом Арбате лично. Глава АСИ Светлана Чупшева провела его по выставке, рассказала о работе АСИ и его крупных проектах. Тем временем в зале уже собрались члены нового правительства Максим Решетников, Антон Алиханов, Александр Новак, представители бизнес-структур Александр Шохин, Александр Калинин, Сергей Катырин, мэр Москвы Сергей Собянин и другие члены набсовета. С журналистами большинство из них (особенно молодые министры) общаться отказались как до, так и после. Глава государства сразу настроил всех на серьезный разговор. «Заседание проходит в ответственный момент, — заявил Путин. — Определены национальные цели развития на долгосрочную перспективу. Для их достижения формируются и готовятся к запуску новые нацпроекты и программы. Чтобы осуществить намеченные планы, успешно ответить на внешние вызовы, нужны слаженные действия всех уровней власти и, безусловно, участие всего общества». Особую роль в этом процессе глава государства отводит АСИ. По словам Путина, число тех, кто уже включился в программы АСИ, за 13 лет превысило 10 млн человек, и самые активные россияне должны поощряться. По его мнению, идеи АСИ и правительства в достижении национальных целей должны синхронизироваться. В области технологий позитивный опыт такого сотрудничества уже есть: нацпроект по беспилотным авиасистемам родился как раз в связке частных компаний, университетов и власти. Поэтому, подчеркнул Путин, важно привлечь участников Национальной технологической инициативы к разработке нацпроектов, направленных на достижение технологического суверенитета. Со своей стороны глава АСИ Светлана Чупшева сообщила президенту, что достижению национальных целей призваны содействовать пять определенных агентством национальных инициатив: социальная, кадровая, технологическая, экологическая и предпринимательская. Проекты АСИ, по мнению директора института глобальных исследований Финансового университета при правительстве РФ Сергея Белоконева, будут «задавать темп и ритм объявленным президентом нацпроектам». Политолог не исключает, что в недрах АСИ могут родиться идеи, которые станут полезны с точки зрения укрепления обороноспособности страны и развития ВПК. «Задачи, которые перед ставит перед собой АСИ, могут быть расширены за счет вовлечения гуманитарного блока в укрепление обороноспособности страны и консолидации российского общества», — сказал Белоконев. По словам члена набсовета, лидера общественной организации «Опора России» Александра Калинина, российский бизнес встроен в процесс достижения национальных целей через АСИ. «Это же сообщество людей — патриотов по жизни. Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Дмитрий Земцов пояснил URA.RU, что для власти АСИ — это «важный элемент системы технологического рывка, которая выстраивается в России». А проекты, что запускаются в экосистеме АСИ (в первую очередь, национальная технологическая инициатива), — это проекты, призванные «двигать страну вперед в технологической сфере». В этот процесс вовлекаются даже дети. По словам Земцова, через игровую платформу «Берлога», которая родилась как раз в рамках АСИ и которую сегодня презентовали президенту Путину, дети знакомятся с программированием, инженирингом. «Это самый совершенный переводчик с языка взрослых инженерных решений на язык молодых ребят, которые должны быстро понять, что они нужны стране. Для них этот проект — перспективы на будущее, они чувствуют себя частью технологического развития. Это ребята, которые готовы решать сложные инженерные задачи еще в школе, в университете, а игровой движок — самая простая и доступная возможность», — пояснил Земцов.