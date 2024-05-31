Мишустин раскрыл пользу от ЕАЭС для стран-участниц: главные заявления в интервью о 10-летии союза

Мишустин: выгоду от участия в ЕАЭС получают все государства-участники Союза

31 мая 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Мишустин дал интервью, приуроченное к 10-летию ЕАЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о развитии Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входят РФ, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения, в интервью, посвященному 10-летию Союза. URA.RU собрало главные заявления премьера, сказанные в эфире телеканала «Россия 24». Выгода России от участия в ЕАЭС Абсолютно все государства «пятерки», по словам Мишустина, получают выгоду от участия в Евразийском экономическом союзе. Это происходит благодаря отсутствию таможенного контроля на внутренних границах. А из-за преференциального доступа кратно выросли объемы взаимной торговли, добавил глава правительства. В качестве примера Мишустин привел Армению, которая увеличила экспорт на рынок Союза в 13 раз. Белоруссия и Казахстан — более чем в два раза, а Киргизия — втрое. Об открытости Союза «Евразийский экономический союз останется открытым для взаимодействия со всеми, кто разделяет наши ценности и придерживается принципов международного права», — сказал Мишустин. Он добавил, что в Союзе есть соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Сербией, Ираном, два соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. В том числе необходимо усилить с ШОС, БРИКС, АСЕАН. В числе приоритетов — построение надежных международных транспортных коридоров, логистической инфраструктуры Каспийского региона, Северного морского пути. Об экономическом росте С момента создания ЕАЭС, по словам Мишустина, российский экспорт в страны Союза увеличился в два раза. С государствами-членами Евразийского экономического союза Россия торгует «более сложной продукцией». «В товарообороте с ними доля машин, оборудования и транспортных средств по итогам прошлого года составила практически четверть», — добавил Мишустин. Российские компании, отметил он, реализуют масштабные инвестиционные проекты в различных отраслях, в том числе в энергетике, промышленности и транспортном секторе», — добавил он. О будущем ЕАЭС «У союза есть все возможности, чтобы стать одним из мощных, самостоятельных, самодостаточных полюсов, формирующегося многополярного мира, вот таким быть центром притяжения для всех разделяющих наши ценности и стремящихся к сотрудничеству независимых государств. Я уверен, будет именно так», — сказал Мишустин. У стран «пятерки», по его словам, есть все необходимое для раскрытия своего уникального потенциала. При этом партнеры по ЕАЭС настроены на совместное решение этих задач. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о развитии Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входят РФ, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения, в интервью, посвященному 10-летию Союза. URA.RU собрало главные заявления премьера, сказанные в эфире телеканала «Россия 24». Абсолютно все государства «пятерки», по словам Мишустина, получают выгоду от участия в Евразийском экономическом союзе. Это происходит благодаря отсутствию таможенного контроля на внутренних границах. А из-за преференциального доступа кратно выросли объемы взаимной торговли, добавил глава правительства. В качестве примера Мишустин привел Армению, которая увеличила экспорт на рынок Союза в 13 раз. Белоруссия и Казахстан — более чем в два раза, а Киргизия — втрое. «Евразийский экономический союз останется открытым для взаимодействия со всеми, кто разделяет наши ценности и придерживается принципов международного права», — сказал Мишустин. Он добавил, что в Союзе есть соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Сербией, Ираном, два соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. В том числе необходимо усилить с ШОС, БРИКС, АСЕАН. В числе приоритетов — построение надежных международных транспортных коридоров, логистической инфраструктуры Каспийского региона, Северного морского пути. С момента создания ЕАЭС, по словам Мишустина, российский экспорт в страны Союза увеличился в два раза. С государствами-членами Евразийского экономического союза Россия торгует «более сложной продукцией». «В товарообороте с ними доля машин, оборудования и транспортных средств по итогам прошлого года составила практически четверть», — добавил Мишустин. Российские компании, отметил он, реализуют масштабные инвестиционные проекты в различных отраслях, в том числе в энергетике, промышленности и транспортном секторе», — добавил он. «У союза есть все возможности, чтобы стать одним из мощных, самостоятельных, самодостаточных полюсов, формирующегося многополярного мира, вот таким быть центром притяжения для всех разделяющих наши ценности и стремящихся к сотрудничеству независимых государств. Я уверен, будет именно так», — сказал Мишустин. У стран «пятерки», по его словам, есть все необходимое для раскрытия своего уникального потенциала. При этом партнеры по ЕАЭС настроены на совместное решение этих задач.