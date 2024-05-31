В Екатеринбург на день съехались тысячи влиятельных женщин

Говорили про детей, бизнес, Запад, ясли — в присутствии боксера Валуева

01 июня 2024 в 22:21 Размер текста - 17 +

Губернатор Евгений Куйвашев обратился к участницам с приветственным словом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбург на один день стал мировой женской столицей. На форум «Крепкая семья — основа государства», который прошел на крупнейшей конгресс-площадке, приехали тысячи участниц из разных стран мира — получить знания, поделиться опытом. Все спикеры, среди которых было немало и мужчин, сошлись во мнении — именно женщина является основой крепкой семьи и хранительницей традиционных ценностей. А значит, и внимания ей нужно больше. Какого именно, узнал корреспондент URA.RU. Первый такой форум прошел в Екатеринбурге в сентябре 2023 года и собрал порядка трех тысяч человек. Уже тогда наблюдатели отмечали: пока Запад агрессивно продвигает свою повестку, в России эффектно демонстрируют направление «мягкой силы». Сегодня же в главном свердловском выставочнике «Екатеринбург-ЭКСПО» насчитали под пять тысяч участников — статистика от звездного ведущего Николая Валуева, легендарного боксера и депутата Госдумы. Со спикером заксо Людмилой Бабушкиной депутат уже сотрудничал. Планирует и дальше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Его появление в качестве модератора главной пленарной сессии женского форума вызывало иронию — что знает успешный спортсмен о проблемах женщин? Но Валуев в повестку вписался органично — во-первых, он и сам муж, многодетный отец, во-вторых, своими репликами давал понять, что женскую психологию знает отлично. «Давая возможность для полной реализации женщине, мужчина должен помнить о том, что возвращаясь домой, она хочет почувствовать себя слабой. Давайте будем давать им эту возможность, они от этого станут только сильнее», — комментировал он выступление одного из спикеров. Первым с напутствием перед участниками форума по видеосвязи выступил полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Он напомнил, что 2024-й год президент Владимир Путин поручил сделать Годом семьи, поэтому тема форума выбрана неспроста. Многие усилия государства направлены именно на то, чтобы поддерживать институты семьи, материнства, детей. Взявший следом слово губернатор Евгений Куйвашев вспомнил, как еще 10 лет назад, чтобы записать детей в детский сад, родителям порой ночами приходилось дежурить в очередях. Сейчас таких проблем нет. Строятся школы, модернизируются больницы, и все это дает плоды — количество многодетных семей в регионе растет. «Основа крепкой семьи — несомненно женщина. Традиционные семейные ценности — то, что объединяет российское общество и сближает с дружественными странами. Убежден, что активное участие прекрасной половины человечества в наших проектах — залог успешного будущего», — добавил Куйвашев. С приветствием перед участниками выступила и спикер свердловского законодательного собрания Людмила Бабушкина, напомнив об одном из главных наказов президента — увеличении рождаемости. Новость по теме Мужчины открыли женский форум в Екатеринбурге. Фото «В современном, меняющемся мире за семьей — будущее. Определяющую роль этих задач подчеркивал Владимир Владимирович Путин в своем послании Федеральному собранию. Он отметил, что судьба России, ее историческая перспектива зависят от того, сколько нас будет, сколько детей родится в российских семьях через год, через пять — десять лет, какими они станут, что они принесут для нашей страны, какие ценности будут для них опорой в жизни?» — поделилась Бабушкина. Именно меры поддержки могут стимулировать россиян к тому, чтобы заводить как можно больше детей. Таких мер уже много, они работают — спикер перечислила наиболее важные. Но помимо них готовятся и новые. Среди статусных гостей нынешнего форума Пурнима Ананд из Индии, президент Международного форума стран БРИКС. В прошлом году она смогла выступить только с видеообращением. Ей — особое внимание. Еще перед тем, как началась пленарная сессия, глава свердловского объединения Союза женщин России Ирина Чемезова подписала с ней важное соглашение — о сотрудничестве. «Оно предполагает взаимодействие женщин из разных стран мира в общественно-политической жизни, в гуманитарном плане, в сфере здравоохранения, науки и других областях. Роль женщины очень важна, но ее самая главная женская роль — в семье, в воспитании счастливых, умных, любящих свою родину детей. Другие сферы не менее важны, но они — приложение. У России очень много опыта, которым можно поделиться [в рамках этого сотрудничества], также, как и у Индии», — поделилась Чемезова. Появление Пурнимы Ананд резко усилило повестку из профильных вопросов о семье и роли женщины в разных сферах. Ее речь, куратора важного сегодня для нашей страны блока обмена опытом между странами БРИКС в бизнес-сфере, будто прелюдия к промышленной выставке «Иннопром», которая пройдет здесь же уже в июле. В своем выступлении иностранная гостья вспомнила, что именно Екатеринбург стал первым свидетелем конференции БРИКС в 2009 год, а в этом году Россия отмечает 16-летие саммита крупного альянса. И поделилась, что последние три года особенно четко видит силу России. «За время кризиса на Украине Путин находит силы, чтобы объявить Год семьи. И это важно, что мы можем продемонстрировать силу любой нации, которая признает роль семьи. Россия доказала, что она сильная нация. Семья — это основа стабильного и процветающего государства», — добавила Пурнима Ананд. Ирина Чемезова и Пурнима Ананд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На важность традиционных ценностей указала и одна из главных женщин не только российских медиа, но и политики, которая уже не раз анонсировала предстоящие федеральные тренды Маргарина Симоньян, главный редактор Russia Today. Для участников форума она записала видеообращение, которым по сути подхватила повестку Марии Захаровой, спикера Министерства иностранных дел РФ, хедлайнера прошлогоднего форума. Захарова тогда говорила о навязывании российским семьям, детям западных ценностей. Это продолжается и сейчас, продолжила Симоньян. «Мы видим уничтожение семьи на так называемом коллективном Западе. Когда сегодня трехлетним детям в детсадах, например в Германии, в обязательном порядке показываются мультики, как один мальчик полюбил другого, тем самым направляя детей в эту сторону. В некоторых странах уже сегодня родителей сажают в тюрьму за то, что они называют сына — сыном, а дочь — дочерью. Мы, Россия, по сути, остаемся единственной безопасной гаванью для нормальных людей. Эта угроза западной идеологии никуда не девается, это экспансия в каком-то смысле — миссионерство. Обезумевшая новая религия, заставляющая детей отказываться от своей природы. Она пытается продвинуться и пустить свои ростки здесь, у нас. Государство предпринимает много законодательных инициатив для того, чтобы этого не было», — заявила Симоньян. Другая проблема, которую она озвучила — отсутствие яслей. По ее мнению, государство должно создать систему, при которой современная женщина после рождения ребенка может не отказываться от привычного образа жизни. Маргарита Симоньян выступила с видеообращением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Еще один звездный гость форума — первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Отдельный блок в своем выступлении она уделила вопросу защиты детей, а также анонсировала несколько важных федеральных нововведений — появление единого реестра единых семей, введение единого удостоверения для многодетных семей, которое будет действовать по всей стране, и разработка проекта по корпоративному демографическому стандарту. Последний предполагает, что работодатели будут стимулировать сотрудников к тому, чтобы заводить детей. В качестве примера Буцкая привела одну из компаний, где есть корпоративный материнский капитал размером миллион рублей, который выдают сотрудникам за третьего, четвертого ребенка. «Чтобы Россия была суверенная, сильная, нас должно быть много. Много — это когда в каждой второй семье воспитывается трое и больше детей. Я понимаю, как непросто собрать семью, особенно большую — в кадр для фото. Но именно из таких моментов состоит жизнь большой счастливой семьи», — отметила она. Общественный резонанс вызвало выступление митрополита Евгения Кульберга. Он призвал россиянок, борясь за свои права, правильно формулировать их и не повторять ошибки, сделанные предшественницами. Активистки прошлого столетия боролись, как им казалось, за свои права, а по факту реализовывали «мечты похотливых мужчин». Призвал митрополит и к отказу от абортов. «Диву даешься, когда видишь, что сами женщины защищают то, что называется правом на аборт. Как же нас обманули, как же мы поверили, что это подлинный интерес и даже право женщины? Не право быть матерью, не право жить в крепкой семье, не право быть защищенной мужчиной, не право иметь возможность прокормить ребенка, знать что у него будет место в детском саду и школе, иметь достойное жилье и так далее», — посетовал он. Форум собрал порядка пяти тысяч участников и весь свердловский истеблишмент Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После пленарной сессии участницы могли посетить секции по профильным вопросам — семейный бизнес, женщины в науке и образовании, женщины и гражданско-патриотическое воспитание, здоровье и благополучие. Последняя тема особенно привлекла внимание. Модерировала секцию Ирина Богинская, заместитель председателя регионального отделения Союза женщин России. «Задача была показать женщине различные возможности, которые сегодня есть в медицине, науке. Инструментов действительно много. Все вопросы по здоровью, профилактике в Свердловской области сегодня можно решить. И наша задача — показать, куда бежать, зачем и почему», — поделилась Богинская по итогу секции. Всего мероприятие посетили участницы из десятка стран — из Азербайджана, Армении, Австрии, Индии, Гвинеи, Исландии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Республики Сербской Боснии и Герцеговины, Сербии, Таджикистана, Турции, представители Организации Объединенных Наций и БРИКС, официальных дипломатических и торговых представительств иностранных государств. Как отметила Ирина Чемезова, выстраивание отношений с дружественными странами — дань уважения политике президента. «Мы его конечно поддерживаем и выстраиваем сотрудничество между странами, в том числе гуманитарное», — добавила она. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбург на один день стал мировой женской столицей. На форум «Крепкая семья — основа государства», который прошел на крупнейшей конгресс-площадке, приехали тысячи участниц из разных стран мира — получить знания, поделиться опытом. Все спикеры, среди которых было немало и мужчин, сошлись во мнении — именно женщина является основой крепкой семьи и хранительницей традиционных ценностей. А значит, и внимания ей нужно больше. Какого именно, узнал корреспондент URA.RU. Первый такой форум прошел в Екатеринбурге в сентябре 2023 года и собрал порядка трех тысяч человек. Уже тогда наблюдатели отмечали: пока Запад агрессивно продвигает свою повестку, в России эффектно демонстрируют направление «мягкой силы». Сегодня же в главном свердловском выставочнике «Екатеринбург-ЭКСПО» насчитали под пять тысяч участников — статистика от звездного ведущего Николая Валуева, легендарного боксера и депутата Госдумы. Его появление в качестве модератора главной пленарной сессии женского форума вызывало иронию — что знает успешный спортсмен о проблемах женщин? Но Валуев в повестку вписался органично — во-первых, он и сам муж, многодетный отец, во-вторых, своими репликами давал понять, что женскую психологию знает отлично. «Давая возможность для полной реализации женщине, мужчина должен помнить о том, что возвращаясь домой, она хочет почувствовать себя слабой. Давайте будем давать им эту возможность, они от этого станут только сильнее», — комментировал он выступление одного из спикеров. Первым с напутствием перед участниками форума по видеосвязи выступил полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Он напомнил, что 2024-й год президент Владимир Путин поручил сделать Годом семьи, поэтому тема форума выбрана неспроста. Многие усилия государства направлены именно на то, чтобы поддерживать институты семьи, материнства, детей. Взявший следом слово губернатор Евгений Куйвашев вспомнил, как еще 10 лет назад, чтобы записать детей в детский сад, родителям порой ночами приходилось дежурить в очередях. Сейчас таких проблем нет. Строятся школы, модернизируются больницы, и все это дает плоды — количество многодетных семей в регионе растет. «Основа крепкой семьи — несомненно женщина. Традиционные семейные ценности — то, что объединяет российское общество и сближает с дружественными странами. Убежден, что активное участие прекрасной половины человечества в наших проектах — залог успешного будущего», — добавил Куйвашев. «В современном, меняющемся мире за семьей — будущее. Определяющую роль этих задач подчеркивал Владимир Владимирович Путин в своем послании Федеральному собранию. Он отметил, что судьба России, ее историческая перспектива зависят от того, сколько нас будет, сколько детей родится в российских семьях через год, через пять — десять лет, какими они станут, что они принесут для нашей страны, какие ценности будут для них опорой в жизни?» — поделилась Бабушкина. Именно меры поддержки могут стимулировать россиян к тому, чтобы заводить как можно больше детей. Таких мер уже много, они работают — спикер перечислила наиболее важные. Но помимо них готовятся и новые. Среди статусных гостей нынешнего форума Пурнима Ананд из Индии, президент Международного форума стран БРИКС. В прошлом году она смогла выступить только с видеообращением. Ей — особое внимание. Еще перед тем, как началась пленарная сессия, глава свердловского объединения Союза женщин России Ирина Чемезова подписала с ней важное соглашение — о сотрудничестве. «Оно предполагает взаимодействие женщин из разных стран мира в общественно-политической жизни, в гуманитарном плане, в сфере здравоохранения, науки и других областях. Роль женщины очень важна, но ее самая главная женская роль — в семье, в воспитании счастливых, умных, любящих свою родину детей. Другие сферы не менее важны, но они — приложение. У России очень много опыта, которым можно поделиться [в рамках этого сотрудничества], также, как и у Индии», — поделилась Чемезова. Появление Пурнимы Ананд резко усилило повестку из профильных вопросов о семье и роли женщины в разных сферах. Ее речь, куратора важного сегодня для нашей страны блока обмена опытом между странами БРИКС в бизнес-сфере, будто прелюдия к промышленной выставке «Иннопром», которая пройдет здесь же уже в июле. В своем выступлении иностранная гостья вспомнила, что именно Екатеринбург стал первым свидетелем конференции БРИКС в 2009 год, а в этом году Россия отмечает 16-летие саммита крупного альянса. И поделилась, что последние три года особенно четко видит силу России. «За время кризиса на Украине Путин находит силы, чтобы объявить Год семьи. И это важно, что мы можем продемонстрировать силу любой нации, которая признает роль семьи. Россия доказала, что она сильная нация. Семья — это основа стабильного и процветающего государства», — добавила Пурнима Ананд. На важность традиционных ценностей указала и одна из главных женщин не только российских медиа, но и политики, которая уже не раз анонсировала предстоящие федеральные тренды Маргарина Симоньян, главный редактор Russia Today. Для участников форума она записала видеообращение, которым по сути подхватила повестку Марии Захаровой, спикера Министерства иностранных дел РФ, хедлайнера прошлогоднего форума. Захарова тогда говорила о навязывании российским семьям, детям западных ценностей. Это продолжается и сейчас, продолжила Симоньян. «Мы видим уничтожение семьи на так называемом коллективном Западе. Когда сегодня трехлетним детям в детсадах, например в Германии, в обязательном порядке показываются мультики, как один мальчик полюбил другого, тем самым направляя детей в эту сторону. В некоторых странах уже сегодня родителей сажают в тюрьму за то, что они называют сына — сыном, а дочь — дочерью. Мы, Россия, по сути, остаемся единственной безопасной гаванью для нормальных людей. Эта угроза западной идеологии никуда не девается, это экспансия в каком-то смысле — миссионерство. Обезумевшая новая религия, заставляющая детей отказываться от своей природы. Она пытается продвинуться и пустить свои ростки здесь, у нас. Государство предпринимает много законодательных инициатив для того, чтобы этого не было», — заявила Симоньян. Другая проблема, которую она озвучила — отсутствие яслей. По ее мнению, государство должно создать систему, при которой современная женщина после рождения ребенка может не отказываться от привычного образа жизни. Еще один звездный гость форума — первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Отдельный блок в своем выступлении она уделила вопросу защиты детей, а также анонсировала несколько важных федеральных нововведений — появление единого реестра единых семей, введение единого удостоверения для многодетных семей, которое будет действовать по всей стране, и разработка проекта по корпоративному демографическому стандарту. Последний предполагает, что работодатели будут стимулировать сотрудников к тому, чтобы заводить детей. В качестве примера Буцкая привела одну из компаний, где есть корпоративный материнский капитал размером миллион рублей, который выдают сотрудникам за третьего, четвертого ребенка. «Чтобы Россия была суверенная, сильная, нас должно быть много. Много — это когда в каждой второй семье воспитывается трое и больше детей. Я понимаю, как непросто собрать семью, особенно большую — в кадр для фото. Но именно из таких моментов состоит жизнь большой счастливой семьи», — отметила она. Общественный резонанс вызвало выступление митрополита Евгения Кульберга. Он призвал россиянок, борясь за свои права, правильно формулировать их и не повторять ошибки, сделанные предшественницами. Активистки прошлого столетия боролись, как им казалось, за свои права, а по факту реализовывали «мечты похотливых мужчин». Призвал митрополит и к отказу от абортов. «Диву даешься, когда видишь, что сами женщины защищают то, что называется правом на аборт. Как же нас обманули, как же мы поверили, что это подлинный интерес и даже право женщины? Не право быть матерью, не право жить в крепкой семье, не право быть защищенной мужчиной, не право иметь возможность прокормить ребенка, знать что у него будет место в детском саду и школе, иметь достойное жилье и так далее», — посетовал он. После пленарной сессии участницы могли посетить секции по профильным вопросам — семейный бизнес, женщины в науке и образовании, женщины и гражданско-патриотическое воспитание, здоровье и благополучие. Последняя тема особенно привлекла внимание. Модерировала секцию Ирина Богинская, заместитель председателя регионального отделения Союза женщин России. «Задача была показать женщине различные возможности, которые сегодня есть в медицине, науке. Инструментов действительно много. Все вопросы по здоровью, профилактике в Свердловской области сегодня можно решить. И наша задача — показать, куда бежать, зачем и почему», — поделилась Богинская по итогу секции. Всего мероприятие посетили участницы из десятка стран — из Азербайджана, Армении, Австрии, Индии, Гвинеи, Исландии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Республики Сербской Боснии и Герцеговины, Сербии, Таджикистана, Турции, представители Организации Объединенных Наций и БРИКС, официальных дипломатических и торговых представительств иностранных государств. Как отметила Ирина Чемезова, выстраивание отношений с дружественными странами — дань уважения политике президента. «Мы его конечно поддерживаем и выстраиваем сотрудничество между странами, в том числе гуманитарное», — добавила она.