Жилье для «экстремиста»: как тюменцы кошмарят застройщиков

Возводя жилье, всегда стоит быть готовым к большому количеству претензий, говорят Тюменские застройщики Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В 2023 году количество исков, которые в адрес застройщиков подали тюменские дольщики, перевалило за полсотни. По самым скромным прикидкам строителей, каждый второй покупатель приходит на передачу квартиры с экспертом. Часто его цель — выявить дефекты, которые помогут «наказать» строителя в суде. В преддверии обсуждения в Госдуме РФ закона против «потребительского экстремизма» URA.RU вместе с застройщиками вспоминает самые громкие иски от покупателей и разбирается в причинах покупательских обид.

Исковые истории

Прецеденты с исками от дольщиков есть почти у каждого застройщика. В группе компаний «Меридиан» вспоминают случай, который между собой называют «хрестоматийным» примером «потребительского экстремизма». Тогда покупатель выиграл суд и получил от застройщика солидную компенсацию.

В Тюмени строительство называют бизнесом с самыми высокими рисками — в том числе, из-за «потребительского экстремизма» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

«Даже с этими деньгами собственники не устранили дефекты. А через некоторое время, после затопления, снова вышли в суд. Причем, к новым проблемам в иске прибавили и прежние — те, за которые уже получили компенсацию. Общие требования во втором суде составили два миллиона рублей», — рассказал URA.RU заместитель директора ГК «Меридиан» по правовым вопросам Максим Серегин.

Второй суд «экстремист» проиграл. Он отказался от мирного урегулирования вопроса — тогда застройщик вышел со встречным иском. Была проведена независимая экспертиза, и вместо двух миллионов скандалист получил 37 тысяч рублей.

«С потребительским экстремизмом можно и нужно бороться. Для этого важно разбираться в законодательной базе и не идти на поводу у клиента, который не всегда оказывается прав», — подвел итог Серегин.

Правовая основа

По словам заместителя директора ГК «ЭНКО» Сергея Волокитина, в современных реалиях «потребительский экстремизм» неизбежен. К такому поведению подталкивает и знаменитый постулат «Клиент всегда прав», и само законодательство.

Права покупателей, в том числе и жилья, определены законом о защите прав потребителей. Застройщики такой защиты не имеют. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«По факту сейчас есть только закон о защите прав потребителей, который был создан в 1992 году. Он неплохо защищает одну сторону, то есть клиентов. Но его слабая сторона в том, что застройщики остаются фактически беззащитны перед недобросовестными экспертами и потребительскими экстремистами. Вообще, как можно одним законом регулировать условно купленный электрочайник и к примеру долевую собственность?» — удивляется Волокитин.

Сказывается и ценовая политика на рынке жилья. Купив квартиру, человек как минимум хочет получить за свои миллионы качественное жилье. Как максимум — отсудить у застройщика все, что получится.

«Сейчас многие клиенты — половина точно — приходят на передачу квартиры с экспертом. И тут уже зависит от того, обращает ли эксперт внимание на действительно важные детали или пытается выявить несуществующие недостатки и „докопаться“ до каждой мелочи», — описывает ситуацию Волокитин.

Приемы самозащиты

Тем не менее, способов защититься от любителей судиться у застройщиков есть. Заместитель генерального директора АО «ТДСК» Евгений Заболотный пояснил URA.RU: с претензиями покупателей компания тоже сталкивается, хотя строит без привлечения договоров долевого участия.

«Наша позиция проста: строить надо качественно. У нас есть в структуре компании управление, которое ведет контроль процесса строительства. И если выявляются дефекты, в очень сжатые сроки их устраняем. На каждой стадии надо отвечать за то, что ты делаешь», — пояснил URA.RU Заболотный.

«ТДСК» строит жилье без привлечения средств дольщиков, но тоже иногда сталкивается с претензиями покупателей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Приемы самозащиты есть и у других застройщиков. В частности, многие научились тщательно документировать все нюансы в договорах долевого участия.

«Фиксировать в договорах стоит буквально все: сроки, суммы, гарантии. Лазейки находят в тех аспектах дела, которые не прописаны на бумаге. Указанное в договоре оспорить невозможно, если клиент уже подписал документ», — пояснил URA.RU застройщик.

Если суда избежать не удается, строители вспоминают о независимой экспертизе. Эту меру называют последним шансом защититься от необоснованных претензий.

«Вы не обязаны идти на любые уступки, лишь бы клиент остался доволен, если он явно хочет только денег. Дело может буквально перевернуться, если в ход вступает независимая проверка», — уверен заместитель директора ГК «Меридиан» Максим Серегин

А если потребитель прав?

В таком виде оставил преемнику свой проект застройщик «Северный Квартал» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тем не менее, бывают случаи, когда под термином «потребительский экстремизм» застройщик пытается спрятать свое бедственное положение. Самый яркий пример в новейшей истории Тюмени — компания «Северный Квартал», которая застраивала домами малой этажности пустырь в микрорайоне «Мыс». Чем закончилась та история — мы знаем: дольщики жилье вовремя не получили, застройщик ушел в процедуру банкротства, а достраивать «оранжевые крыши» приходится другой строительной компании.

Прямо сейчас застройщики защищены мораторием: до конца года правительство запретило дольщикам требовать неустойки за изменение сроков строительства или за выявленные дефекты. Но это временная защита, и продлевать запрет до бесконечности правительство не станет. Строители надеются, что к моменту завершения моратория в Госдуме примут законопроект о защите от «потребительского экстремизма».