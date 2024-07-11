Путин и БРИКС ответили на итоги саммита НАТО

«Большая десятка» запускает новый этап борьбы с «золотым миллиардом»

11 июля 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин вместе с коллегами по БРИКС вышел на новый виток противостояния с Западом Фото: Владимир Андреев © URA.RU На Х Парламентском форуме БРИКС 11 июля президент РФ Владимир Путин отреагировал на завершившийся этой ночью в Вашингтоне саммит НАТО. На фоне конфронтационной политики стран «золотого миллиарда» во главе с США Россия и ее партнеры настроены на диалог: Путин дал понять, что нужно защитить международное право от монополистских норм Запада и совершенствовать его таким образом, чтобы оно способствовало развитию, а не разрушению стран. Президент Владимир Путин выступил перед парламентариями стран БРИКС в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге Фото: Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС Парламентский форум БРИКС в эти дни проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. В нем участвуют представители не только десяти стран БРИКС, но и ряда других, которые не представлены в объединении. Возможно, не представлены пока: в очереди на присоединение к БРИКС, как накануне сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, стоит 24 государства. Президент Путин, увидев полный зал политиков самых разных национальностей, вышел к парламентариям в приподнятом настроении: по сути, Россия как председатель в БРИКС в 2024 году подтвердила, что открыта к диалогу и к приему гостей из любых стран. Особо он приветствовал председателя Межпарламентского союза Тулию Эксон. «Мы видим в вашем участии знак поддержки созидательного партнерства представителей законодательной власти стран и Глобального Юга, и Востока, да и вообще всех стран, заинтересованных в конструктивном взаимодействии и сотрудничестве», — обратился Путин к гостье. Участники форума обсуждают самые актуальные международные темы в весьма тесном кругу Фото: Петр Ковалев/ТАСС Путин отметил, что тема форума «Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности» «подчеркивает характер глобальных, фундаментальных трансформаций, которые происходят» в мире. По мнению президента, переход к новому мироустройству, отражающему «реальный баланс сил, новую геополитическую, экономическую, демографическую реальность», — это сложный и даже «болезненный процесс». «Усилия участников БРИКС и других развивающихся стран наталкиваются на ожесточенное сопротивление правящих элит государств так называемого „золотого миллиарда“. Действуя вопреки исторической логике и нередко даже вопреки долгосрочным интересам собственных народов, они стремятся зафиксировать некий порядок на своих так называемых правилах, которые никто не видел, никто не обсуждал, и никто никогда не принимал. Такие правила пишутся или корректируются каждый раз заново, под каждую ситуацию в интересах тех, кто считает себя исключительным и кто присвоил себе право диктовать свою волю», — заявил Путин. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приехала на встречу с коллегами в Таврический дворец Фото: Петр Ковалев/ТАСС Это делается, убежден он, «в лучших традициях классического колониализма». Запад пытается «подменить легитимное международное право», создать «монополию на истину в последней инстанции». Но такая монополия, заявил Путин, разрушительна. «Нарастает давление на всех, у кого есть своя позиция, — подчеркнул он. — Вопреки принципам международного права в ход идут силовое принуждение, односторонние санкции, избирательное применение правил торговли, шантаж. Мы видим и попытки ограничить прямые контакты с законодателями, что противоречит принципу свободного межпарламентского сотрудничества, суверенному праву официальных представителей каждого государства отстаивать его национальные интересы. Поэтому кратно повышается значимость и востребованность коллективной работы народных избранников». Новость по теме Путин позвал Си Цзиньпина в Казань В июне на встрече с руководством МИД России Путин выразил надежду, что переход к многополярности повлечет за собой и уважение к международному праву. Ранее в нашумевшем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент привел в пример события в Югославии. Тогда, начав ковровую бомбардировку Белграда, США на возражения России заявили, что Устав ООН и нормы международного права устарели, и их надо менять. «Кое-что надо менять, потому что баланс сил изменился. Но не таким образом», — сказал Путин. В зале Таврического дворца парламентарии почти из 20 стран перемешались — никакого разделения по цвету кожи, национальности, взглядам (хотя взгляды как раз едины) Фото: Александр Вильф / РИА Новости США с союзниками действительно «присвоили себе право диктовать свои правила в самых разных сферах — политической, экономической, социальной», пояснил URA.RU президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин. «В том числе право определять наличие угроз миру, хотя на это есть международные компетентные органы, тот же Совет безопасности ООН, у которого США тихо утащили это право, — отметил эксперт и уточнил, что речь идет о правилах, которые сформулированы в военно-стратегических доктринах США, в коллективной доктрине НАТО. — Они подменяют этими правилами международное право даже в тех случаях, когда сами же говорят, что нужно ему следовать». Между тем, как пояснил Капустин, международное право — это «надежный регулятор международных отношений, так как в его основе лежит согласие всех государств», и это не пустые слова. «Это не надутые щеки США и коллективного Запада, а именно согласие мирового большинства. Это — самый надежный способ урегулирования всех конфликтов. В странах БРИКС поддерживают именно такое развитие отношений. А США, видя, что созданный ими миропорядок рушится, прибегают к крайним мерам, чтобы удержать его. У Путина позиция созвучна позиции большинства, поэтому ее поддерживают другие страны. И если страны БРИКС будут более активно действовать на площадке ООН, есть основания полагать, что изменения будут», — убежден юрист. Селфи на фоне президента России — не менее ценно, чем сам саммит Фото: Александр Вильф / РИА Новости Профессор кафедры международного права МГИМО, член Российской ассоциации международного права Дмитрий Лабин объяснил URA.RU, что в условиях кризиса международных отношений международное право является «средством для его разрешения». «Объединение БРИКС не налагает на своих участников жестких обязательств. Страны же „золотого миллиарда“ навязывают свои варианты развития международного права. Россия и ее партнеры демонстрируют, что одностороннее развитие не ведет к справедливому режиму, который мы ожидаем от правовой системы. Запад никогда не показывает свои правила, он только требовал всегда следовать им. Конечно, Россия видит ущербность такого подхода и придерживается, как и другие страны БРИКС, принципов верховенства международного права», — отметил Лабин. По мнению директора Центра партнерства цивилизаций Института международных исследований МГИМО (У) Вениамина Попова, коллективный Запад, по сути, загнал себя в угол — он одновременно пытается разрешить три проблемы: кризисы на Украине (и эта тема стала едва ли не главной на саммите НАТО в Вашингтоне), в Китае и на Ближнем Востоке. «Они не могут найти выход. Ведь как раз здесь надо соблюдать нормы международного права, которые записаны в уставе ООН», — отметил Попов. Новость по теме Путин не исключил создания парламента БРИКС: главные заявления российского лидера БРИКС — это десятка государств, способных взять на себя инициативу по разработке норм, которые будут приемлемы для абсолютного большинства, в отличие от тех, которые выдумали американцы, убежден эксперт. «Действующие нормы ООН тоже нуждаются в изменении: они хорошие, но необходимы дополнительные меры, чтобы эти нормы выполнялись. БРИКС может выступить с такими идеями, которые объединят большинство, а Запад вынужден будет под них подстроиться. Поэтому со стороны России такая инициатива естественна — мы привлекаем на свою сторону другие государства», — заключил Попов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Х Парламентском форуме БРИКС 11 июля президент РФ Владимир Путин отреагировал на завершившийся этой ночью в Вашингтоне саммит НАТО. На фоне конфронтационной политики стран «золотого миллиарда» во главе с США Россия и ее партнеры настроены на диалог: Путин дал понять, что нужно защитить международное право от монополистских норм Запада и совершенствовать его таким образом, чтобы оно способствовало развитию, а не разрушению стран. Парламентский форум БРИКС в эти дни проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. В нем участвуют представители не только десяти стран БРИКС, но и ряда других, которые не представлены в объединении. Возможно, не представлены пока: в очереди на присоединение к БРИКС, как накануне сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, стоит 24 государства. Президент Путин, увидев полный зал политиков самых разных национальностей, вышел к парламентариям в приподнятом настроении: по сути, Россия как председатель в БРИКС в 2024 году подтвердила, что открыта к диалогу и к приему гостей из любых стран. Особо он приветствовал председателя Межпарламентского союза Тулию Эксон. «Мы видим в вашем участии знак поддержки созидательного партнерства представителей законодательной власти стран и Глобального Юга, и Востока, да и вообще всех стран, заинтересованных в конструктивном взаимодействии и сотрудничестве», — обратился Путин к гостье. Путин отметил, что тема форума «Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности» «подчеркивает характер глобальных, фундаментальных трансформаций, которые происходят» в мире. По мнению президента, переход к новому мироустройству, отражающему «реальный баланс сил, новую геополитическую, экономическую, демографическую реальность», — это сложный и даже «болезненный процесс». Это делается, убежден он, «в лучших традициях классического колониализма». Запад пытается «подменить легитимное международное право», создать «монополию на истину в последней инстанции». Но такая монополия, заявил Путин, разрушительна. «Нарастает давление на всех, у кого есть своя позиция, — подчеркнул он. — Вопреки принципам международного права в ход идут силовое принуждение, односторонние санкции, избирательное применение правил торговли, шантаж. Мы видим и попытки ограничить прямые контакты с законодателями, что противоречит принципу свободного межпарламентского сотрудничества, суверенному праву официальных представителей каждого государства отстаивать его национальные интересы. Поэтому кратно повышается значимость и востребованность коллективной работы народных избранников». В июне на встрече с руководством МИД России Путин выразил надежду, что переход к многополярности повлечет за собой и уважение к международному праву. Ранее в нашумевшем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент привел в пример события в Югославии. Тогда, начав ковровую бомбардировку Белграда, США на возражения России заявили, что Устав ООН и нормы международного права устарели, и их надо менять. «Кое-что надо менять, потому что баланс сил изменился. Но не таким образом», — сказал Путин. США с союзниками действительно «присвоили себе право диктовать свои правила в самых разных сферах — политической, экономической, социальной», пояснил URA.RU президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин. «В том числе право определять наличие угроз миру, хотя на это есть международные компетентные органы, тот же Совет безопасности ООН, у которого США тихо утащили это право, — отметил эксперт и уточнил, что речь идет о правилах, которые сформулированы в военно-стратегических доктринах США, в коллективной доктрине НАТО. — Они подменяют этими правилами международное право даже в тех случаях, когда сами же говорят, что нужно ему следовать». Между тем, как пояснил Капустин, международное право — это «надежный регулятор международных отношений, так как в его основе лежит согласие всех государств», и это не пустые слова. «Это не надутые щеки США и коллективного Запада, а именно согласие мирового большинства. Профессор кафедры международного права МГИМО, член Российской ассоциации международного права Дмитрий Лабин объяснил URA.RU, что в условиях кризиса международных отношений международное право является «средством для его разрешения». «Объединение БРИКС не налагает на своих участников жестких обязательств. Страны же „золотого миллиарда“ навязывают свои варианты развития международного права. Россия и ее партнеры демонстрируют, что одностороннее развитие не ведет к справедливому режиму, который мы ожидаем от правовой системы. Запад никогда не показывает свои правила, он только требовал всегда следовать им. Конечно, Россия видит ущербность такого подхода и придерживается, как и другие страны БРИКС, принципов верховенства международного права», — отметил Лабин. БРИКС — это десятка государств, способных взять на себя инициативу по разработке норм, которые будут приемлемы для абсолютного большинства, в отличие от тех, которые выдумали американцы, убежден эксперт. «Действующие нормы ООН тоже нуждаются в изменении: они хорошие, но необходимы дополнительные меры, чтобы эти нормы выполнялись. БРИКС может выступить с такими идеями, которые объединят большинство, а Запад вынужден будет под них подстроиться. Поэтому со стороны России такая инициатива естественна — мы привлекаем на свою сторону другие государства», — заключил Попов.