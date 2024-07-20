Мишустин выбрал четыре города для усиления позиций РФ на Востоке

Топ главных ожиданий от большого турне премьера

20 июля 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Михаил Мишустин начинает масштабное турне по городам Дальнего Востока и Сибири Фото: Роман Наумов © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправился в большое турне по Сибири и Дальнему Востоку. Главу правительства ждут в четырех городах. Эксперты URA.RU уверены, что в этой поездке будут приняты решения, которые кардинально поменяют ситуацию в округах, граничащих с Китаем, и бурно развивающимися странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В рамках ежегодного турне Мишустина по Дальнему Востоку и Сибири, в 2023 году премьер побывал во Владивостоке Фото: Георгий Бергал © URA.RU Пресс-служба правительства России сообщила, что премьер отправляется в поездку по городам Дальнего Востока и Сибири 20—24 июля. Всего в программе Мишустина четыре города, а первым станет Магадан. В прошлом году в рамках такого же турне глава правительства побывал во Владивостоке, Улан-Удэ, Горно-Алтайске и Норильске. Тогда главными были вопросы развития малых городов и исторических поселений, создания крупных логистических коридоров, расширения производственных мощностей предприятий, развития туризма. В 2022 году премьер посещал Республику Алтай, Якутию и Забайкалье, в 2021 году— Сахалинскую и Иркутскую области, Хабаровский край., а в 2020 — Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. Статья по теме Власти ищут точки роста для экономики России От визита премьера на Дальний Восток действительно можно ожидать сенсаций: радикальных решений, которые изменят ситуацию как в регионах, так и во всей стране, считает политолог Александр Асафов. Речь об изменениях, основой которых является Указ президента о национальных целях до 2030 года и приоритетах до 2036 года. «По этому Указу правительству в сентябре нужно принять много решений, в том числе в сфере законодательства. Поэтому визит поможет подготовиться к следующему раунду изменений направления развития страны», — добавил политолог. Ежегодные рабочие поездки Мишустина корректируют векторы развития Дальневосточного и Сибирского федеральных округов: там принимаются решения о финансировании регионов, отмечаются успехи и собирается позитивный опыт, который потом распространяется на всю страну, отмечает Асафов. Кроме того, поездка в макрорегион, граничащий с Китаем и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, позволяет контролировать значимые транспортно-логистические инфраструктурные проекты, ситуацию в авиа- и судостроении. Власти России уделяют особое внимание развитию Дальневосточного региона и транспортной системы, связывающей Россию с КНР и странами Юго-Восточной Азии — Индонезией, Филиппинами, Вьетнамом, Таиландом и другими, подтверждает руководитель аналитического отдела «Международного евразийского движения» Владимир Киреев. «Китай сейчас является локомотивом экономического развития в регионе, но и другие страны Юго-Восточной Азии играют важную роль», — поясняет он. Киреев отметил, что расширение транспортных путей в Китай и страны АТР позволит России увеличить экспорт отечественной продукции Фото: Анна Майорова © URA.RU Формирование транспортной сети позволит сократить время доставки грузов в европейскую часть, являющуюся основным потребителем отечественной продукции. Россия должна стать важным транспортным коридором для стран Азии, уверен собеседник URA.RU. Это, по его словам, принесет России дополнительный доход. По словам Киреева, расширение транспортных путей в Китай и страны АТР позволит РФ увеличить экспорт сельхозпродукции, энергоносителей, продукции с высокой добавленной стоимостью. Например, не просто продавать древесину, а производить из нее мебель и затем отправлять готовые изделия за рубеж. Новость по теме Мишустин оценил перезагрузку промышленности РФ в условиях санкций Пристальное внимание развитию Дальнего Востока и Сибири разумно и логично в условиях санкций США и ЕС и специальной военной операции, пояснил руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков. «Запад еще силен, но очевидно, что Восток набирает силу. Будущее, по крайней мере мировой экономики, — это восток Евразийского континента. Именно дальневосточные регионы России — „проводник“ в развитии. Однако нужно действовать, поскольку на Дальнем Востоке у нас остаются проблемы с кадрами и недостаточно развитой инфраструктурой», — добавил Поляков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправился в большое турне по Сибири и Дальнему Востоку. Главу правительства ждут в четырех городах. Эксперты URA.RU уверены, что в этой поездке будут приняты решения, которые кардинально поменяют ситуацию в округах, граничащих с Китаем, и бурно развивающимися странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Пресс-служба правительства России сообщила, что премьер отправляется в поездку по городам Дальнего Востока и Сибири 20—24 июля. Всего в программе Мишустина четыре города, а первым станет Магадан. В прошлом году в рамках такого же турне глава правительства побывал во Владивостоке, Улан-Удэ, Горно-Алтайске и Норильске. Тогда главными были вопросы развития малых городов и исторических поселений, создания крупных логистических коридоров, расширения производственных мощностей предприятий, развития туризма. В 2022 году премьер посещал Республику Алтай, Якутию и Забайкалье, в 2021 году— Сахалинскую и Иркутскую области, Хабаровский край., а в 2020 — Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. От визита премьера на Дальний Восток действительно можно ожидать сенсаций: радикальных решений, которые изменят ситуацию как в регионах, так и во всей стране, считает политолог Александр Асафов. Речь об изменениях, основой которых является Указ президента о национальных целях до 2030 года и приоритетах до 2036 года. «По этому Указу правительству в сентябре нужно принять много решений, в том числе в сфере законодательства. Поэтому визит поможет подготовиться к следующему раунду изменений направления развития страны», — добавил политолог. Ежегодные рабочие поездки Мишустина корректируют векторы развития Дальневосточного и Сибирского федеральных округов: там принимаются решения о финансировании регионов, отмечаются успехи и собирается позитивный опыт, который потом распространяется на всю страну, отмечает Асафов. Кроме того, поездка в макрорегион, граничащий с Китаем и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, позволяет контролировать значимые транспортно-логистические инфраструктурные проекты, ситуацию в авиа- и судостроении. Власти России уделяют особое внимание развитию Дальневосточного региона и транспортной системы, связывающей Россию с КНР и странами Юго-Восточной Азии — Индонезией, Филиппинами, Вьетнамом, Таиландом и другими, подтверждает руководитель аналитического отдела «Международного евразийского движения» Владимир Киреев. «Китай сейчас является локомотивом экономического развития в регионе, но и другие страны Юго-Восточной Азии играют важную роль», — поясняет он. Формирование транспортной сети позволит сократить время доставки грузов в европейскую часть, являющуюся основным потребителем отечественной продукции. Россия должна стать важным транспортным коридором для стран Азии, уверен собеседник URA.RU. Это, по его словам, принесет России дополнительный доход. По словам Киреева, расширение транспортных путей в Китай и страны АТР позволит РФ увеличить экспорт сельхозпродукции, энергоносителей, продукции с высокой добавленной стоимостью. Например, не просто продавать древесину, а производить из нее мебель и затем отправлять готовые изделия за рубеж. Пристальное внимание развитию Дальнего Востока и Сибири разумно и логично в условиях санкций США и ЕС и специальной военной операции, пояснил руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков. «Запад еще силен, но очевидно, что Восток набирает силу. Будущее, по крайней мере мировой экономики, — это восток Евразийского континента. Именно дальневосточные регионы России — „проводник“ в развитии. Однако нужно действовать, поскольку на Дальнем Востоке у нас остаются проблемы с кадрами и недостаточно развитой инфраструктурой», — добавил Поляков.