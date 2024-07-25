Путин взялся примирить Сирию и Турцию

Эрдоган согласен на диалог, признавая военную силу РФ

25 июля 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин решил примирить Сирию и Турцию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Владимир Путин взялся примирить Сирию и Турцию, которые разорвали свои отношения в 2012 году. Российский лидер без лишнего внимания СМИ встретился в Кремле с сирийским лидером Башаром Асадом вечером 24 июля. Эксперты пояснили URA.RU, что это — подготовка к мирным переговорам Асада и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Более того, по словам аналитиков, сам факт того, что Эрдоган решился на примирение с Дамаском, говорит о признании военных успехов и мощи России. Информацию о встрече Кремль не анонсировал заранее. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее лишь сказал, что визит сирийского президента находится в высокой степени готовности. Видеозапись протокольной части переговоров вышла в эфир сегодня утром. В Кремле не анонсировали встречу Владимира Путина (справа) и Башара Асада (слева) из-за соображений безопасности Фото: пресс-служба президента РФ Путин и Асад приветствовали друг друга крепким рукопожатием. «Очень рад вас видеть, — отметил президент РФ. — Мы не виделись давно уже. У нас есть возможность поговорить по всему комплексу наших отношений. Конечно, мне очень интересно ваше мнение по поводу того, как в целом развивается ситуация в регионе. К сожалению, она имеет тенденцию к обострению, мы это видим. Это касается и Сирии напрямую». Россия и Сирия прошли «очень сложные испытания», сказал в ответ Асад. Он уточнил, что встреча совпала с 80-летием со дня установления дипломатических отношений между Москвой и Дамаском. «Эти десятилетия стали свидетелями сложных трансформационных процессов внутри наших стран. Однако отношения между Сирией и Россией сохраняли свой доверительный уровень, и это показатель зрелости наших народов», — подчеркнул Асад. Новость по теме Путин встретился с президентом Сирии Асадом в Москве. Видео Кремль больше не дал никаких подробностей. Во время традиционного общения с журналистами Дмитрий Песков пояснил, что «проблематика абсолютно понятна». «Состоялся достаточно широкий обмен мнениями по всем темам, которые связаны с положением в регионе и вокруг Сирии», — отметил он. Песков подтвердил, что Путин и Асад обсуждали среди прочего предстоящие мирные переговоры Башара Асада и президента Турции Эрдогана. Информация о том, что в августе или в сентябре может состояться встреча двух лидеров появилась в СМИ на днях. Российский президент выступает посредником в урегулировании конфликта между странами. Свои дипотношения Дамаск и Анкара разорвали еще в 2012 году, а недавно и Эрдоган, и Асад заявили, что готовы к их нормализации. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спустя 12 лет конфликта заявил, что готов примириться с Башаром Асадом Фото: Официальный сайт Президента России Эту тему опрошенные URA.RU эксперты назвали одной из ключевых на встрече Путина и Асада. Асад прилетел в Москву, чтобы сверить с Путиным позицию перед разговором с Эрдоганом, пояснил руководитель департамента стран Азии и Африки Института политических исследований Арсений Григорьев. «Россия помогла сирийским правительственным войскам в ходе развязавшейся в Сирии гражданской войны освободить значительную часть территорий, которые оказались под контролем Исламского государства*. Де-факто мы ликвидировали там ИГИЛ*. Но часть территорий находится под контролем курдов, турецких прокси и других радикальных элементов и остаются под влиянием Анкары. Турция там не способна проводить наступательные операции, но удерживает этот анклав как аргумент», — пояснил Григорьев. По словам эксперта, если Эрдоган согласился на переговоры с Асадом при посредничестве России, это означает одно — Турция «признает военные успехи России»: в условиях ведения спецоперации на Украине Путин уверенно сохраняет свое военное присутствие и в Сирии. «Это также значит, что Турция признает и присутствие России на Ближнем Востоке. Ослабление России из-за СВО означало бы усиление Турции в Черноморском регионе, на Украине, на Южном Кавказе. Но текущее положение на фронте показывает, что позиции РФ усиливаются, и Эрдоган понимает, что ослабления в Сирии тоже не будет. Поэтому он решил идти путем переговоров, а не силового противостояния», — отметил Арсений Григорьев. Статья по теме Удастся ли Эрдогану и Си Цзиньпину остановить конфликт на Украине Предпосылки для урегулирования отношений Сирии и Турции действительно сложились, учитывая, что правительство Асада при поддержке России уже контролирует значительную территорию страны, отметил в разговоре с URA.RU директор Института политических исследований Сергей Марков. На каких условиях — пока непонятно. Вероятно, Асад, считает политолог, как раз за этим и приехал в Москву, чтобы согласовать их. Это может указывать на то, что непосредственно на переговорах Асада и Эрдогана Путин присутствовать не будет. «Посредничество Путина важно на предварительном этапе [в начале июля Путин встречался с Эрдоганом в Астане в рамках саммита ШОС]. Но формально миротворцем он не будет. Тем не менее, Путин продемонстрировал, что Россия не зря взялась помогать Дамаску — Сирия выигрывает, а значит, на Россию как внешнего партнера и союзника можно положиться. В отличие от американцев, которые сбежали из Афганистана, а скоро и из Сирии так же побегут», — убежден Марков. Украинский конфликт продемонстрировал военную силу России, и это признал даже президент Турции Эрдоган, объясняют эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Благодаря России Сирия сохранилась, и Башар Асад удержал свое положение в стране, полагает руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов. Это очевидно и для Турции: Эрдоган с начала гражданской войны в Сирии, с 2011 года, ждал, что Асад проиграет. «Сегодня он понимает, что восстановление отношений с Сирией неизбежно именно при Асаде. Но вряд ли он сейчас согласится вывести оттуда свои войска. И не факт, что подконтрольная Турции территория перейдет сразу Дамаску, а не окажется под влиянием США, которые накачивают оружием и деньгами курдов. Для Турции это смерти подобно. Речь идет о постепенном возобновлении отношений, с начала взаимной торговли», — отметил Родионов. Статья по теме Путин передал послание «мирному саммиту» по Украине Политолог считает, что погасить конфликт в Сирии удастся нескоро. Но Россия своим участием в этом процессе подтверждает свои позиции и свое влияние в регионе. «Если же Сирии удастся установить контроль над всей территорией страны, безусловно, это будет заслуга России», — заключил эксперт. *Исламское государство, ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Владимир Путин взялся примирить Сирию и Турцию, которые разорвали свои отношения в 2012 году. Российский лидер без лишнего внимания СМИ встретился в Кремле с сирийским лидером Башаром Асадом вечером 24 июля. Эксперты пояснили URA.RU, что это — подготовка к мирным переговорам Асада и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Более того, по словам аналитиков, сам факт того, что Эрдоган решился на примирение с Дамаском, говорит о признании военных успехов и мощи России. Информацию о встрече Кремль не анонсировал заранее. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее лишь сказал, что визит сирийского президента находится в высокой степени готовности. Видеозапись протокольной части переговоров вышла в эфир сегодня утром. Путин и Асад приветствовали друг друга крепким рукопожатием. «Очень рад вас видеть, — отметил президент РФ. — Мы не виделись давно уже. У нас есть возможность поговорить по всему комплексу наших отношений. Конечно, мне очень интересно ваше мнение по поводу того, как в целом развивается ситуация в регионе. К сожалению, она имеет тенденцию к обострению, мы это видим. Это касается и Сирии напрямую». Россия и Сирия прошли «очень сложные испытания», сказал в ответ Асад. Он уточнил, что встреча совпала с 80-летием со дня установления дипломатических отношений между Москвой и Дамаском. «Эти десятилетия стали свидетелями сложных трансформационных процессов внутри наших стран. Однако отношения между Сирией и Россией сохраняли свой доверительный уровень, и это показатель зрелости наших народов», — подчеркнул Асад. Кремль больше не дал никаких подробностей. Во время традиционного общения с журналистами Дмитрий Песков пояснил, что «проблематика абсолютно понятна». «Состоялся достаточно широкий обмен мнениями по всем темам, которые связаны с положением в регионе и вокруг Сирии», — отметил он. Песков подтвердил, что Путин и Асад обсуждали среди прочего предстоящие мирные переговоры Башара Асада и президента Турции Эрдогана. Информация о том, что в августе или в сентябре может состояться встреча двух лидеров появилась в СМИ на днях. Российский президент выступает посредником в урегулировании конфликта между странами. Свои дипотношения Дамаск и Анкара разорвали еще в 2012 году, а недавно и Эрдоган, и Асад заявили, что готовы к их нормализации. Эту тему опрошенные URA.RU эксперты назвали одной из ключевых на встрече Путина и Асада. Асад прилетел в Москву, чтобы сверить с Путиным позицию перед разговором с Эрдоганом, пояснил руководитель департамента стран Азии и Африки Института политических исследований Арсений Григорьев. «Россия помогла сирийским правительственным войскам в ходе развязавшейся в Сирии гражданской войны освободить значительную часть территорий, которые оказались под контролем Исламского государства*. Де-факто мы ликвидировали там ИГИЛ*. Но часть территорий находится под контролем курдов, турецких прокси и других радикальных элементов и остаются под влиянием Анкары. Турция там не способна проводить наступательные операции, но удерживает этот анклав как аргумент», — пояснил Григорьев. По словам эксперта, если Эрдоган согласился на переговоры с Асадом при посредничестве России, это означает одно — Турция «признает военные успехи России»: в условиях ведения спецоперации на Украине Путин уверенно сохраняет свое военное присутствие и в Сирии. «Это также значит, что Турция признает и присутствие России на Ближнем Востоке. Предпосылки для урегулирования отношений Сирии и Турции действительно сложились, учитывая, что правительство Асада при поддержке России уже контролирует значительную территорию страны, отметил в разговоре с URA.RU директор Института политических исследований Сергей Марков. На каких условиях — пока непонятно. Вероятно, Асад, считает политолог, как раз за этим и приехал в Москву, чтобы согласовать их. Это может указывать на то, что непосредственно на переговорах Асада и Эрдогана Путин присутствовать не будет. «Посредничество Путина важно на предварительном этапе [в начале июля Путин встречался с Эрдоганом в Астане в рамках саммита ШОС]. Но формально миротворцем он не будет. Благодаря России Сирия сохранилась, и Башар Асад удержал свое положение в стране, полагает руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов. Это очевидно и для Турции: Эрдоган с начала гражданской войны в Сирии, с 2011 года, ждал, что Асад проиграет. «Сегодня он понимает, что восстановление отношений с Сирией неизбежно именно при Асаде. Но вряд ли он сейчас согласится вывести оттуда свои войска. И не факт, что подконтрольная Турции территория перейдет сразу Дамаску, а не окажется под влиянием США, которые накачивают оружием и деньгами курдов. Для Турции это смерти подобно. Речь идет о постепенном возобновлении отношений, с начала взаимной торговли», — отметил Родионов. Политолог считает, что погасить конфликт в Сирии удастся нескоро. Но Россия своим участием в этом процессе подтверждает свои позиции и свое влияние в регионе. «Если же Сирии удастся установить контроль над всей территорией страны, безусловно, это будет заслуга России», — заключил эксперт. *Исламское государство, ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация