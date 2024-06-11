Путин передал послание «мирному саммиту» по Украине

Президент Владимир Путин вернул Турцию в переговорный процесс по Украине. За несколько дней до «мирного саммита» в Швейцарии он принял в Кремле главу МИД республики Хакана Фидана. Как объяснили URA.RU аналитики, эта встреча позволила передать позицию России по Украине и отношениям с Западом через страну НАТО — единственную в альянсе, с которой у РФ остается диалог на высшем уровне. Если даже эта позиция не будет услышана, вероятно, что Путин вновь видит в Турции главного медиатора в конфликте.
Путин встретил Фидана в Москве после участия главы турецкого МИДа в саммите министров иностранных дел стран БРИКС, который завершился сегодня в Нижнем Новгороде. Акцентной темой президент выбрал участие Турции в урегулировании конфликта на Украине. «Мы с благодарностью констатируем и настрой наших турецких друзей на то, чтобы внести свой вклад в урегулирование кризисных ситуаций, в том числе кризиса вокруг Украины. Хочу поблагодарить вас за поддержку переговорного процесса, за предоставление стамбульской площадки для переговоров с Украиной по урегулированию кризиса», — отметил он.
По словам российского лидера, «значимую роль» в заключении зерновой сделки сыграл лично президент Реджеп Тайип Эрдоган. «Не наша вина в том, что она не была продлена. Знаю об инициативе президента Эрдогана по поводу ситуации в Черном море. Мы это поддержали.
Но, к сожалению, в последний момент украинская сторона отклонила это предложение, — подчеркнул Путин. — Мы внимательно и с большим уважением рассматриваем все инициативы Турецкой Республики на этом треке и будем оставаться с вами в контакте».
Как отметил Фидан, впрочем, не вдаваясь в подробности, за время визита в Россию он провел «ряд встреч», во время которых обсуждал самые актуальные темы. В том числе — украинский кризис.
Турция станет участником так называемой «мирной конференции», или «мирного саммита» по Украине, который пройдет уже в эти выходные (15-16 июня) в Швейцарии. Именно Хакан Фидан на ней будет представлять интересы своей страны. Судя по биографии Фидана, президент Эрдоган неслучайно выбрал его в качестве представителя. Глава турецкого МИД получал образование в США, Великобритании, Австрии, Швейцарии — публика, которая соберется в Бюргенштоке, ему хорошо известна и понятна.
С другой стороны, в российско-украинском конфликте Турция с самого начала играла роль едва ли не главного переговорщика. Как раз в Стамбуле состоялся последний раунд переговоров весной 2022 года, на котором Россия и Украина согласовали условия остановки конфликта и подписали соответствующий документ. Впрочем, вскоре Киев от него отказался. Крен в диалоге России и Турции по украинскому треку возник после того, как Эрдоган выпустил националистов запрещенного в РФ террористического батальона «Азов» летом 2023 года.
Учитывая, что Россию в Швейцарию никто не приглашал, а Турция — один из главных дипломатических посредников, Путин воспользовался сегодняшней встречей с Фиданом, чтобы озвучить свою позицию по Украине, объяснили URA.RU аналитики. По словам директора Независимого института стратегических оценок Сергея Ознобищева, поскольку «формат саммита РФ не устраивает, ведутся такого рода консультации».
«У России есть позиция, которая должна привести к миру и о которой она неоднократно заявляла. Но эта она расходится с позицией Украины и Запада. Путин через Фидана может заявить об условиях для достижения какого-то компромиссного решения, о которых не заявлялось публично», — пояснил Ознобищев.
Турция, вероятно, останется основным медиатором в конфликте, полагает эксперт. Хотя эту роль пытаются играть и другие страны. Тот же Китай, который выдвигал свой мирный план. «Но Китай вряд ли решится стать площадкой для мирных переговоров: если они не будут успешны, и конфликт не будет завершен, это станет ударом по репутации Китая в мире, — отметил политолог. — Турции проще: если что-то не получится, то „не по ее вине“. У Эрдогана будет стимул исправить ситуацию, чтобы повысить вес Турции в мире».
Согласование позиций России и Турции вокруг конфликта на Украине накануне саммита в Швейцарии действительно идет, пояснил URA.RU директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. Это одна из тем переговоров Путина и Фидана в Москве. «Но надо учитывать, что в целом видение конфликта различаются, и полного согласования быть не может, — отмечает эксперт. –
Фидан приехал, чтобы узнать позицию Путина. Это отражает региональные амбиции Турции, но вряд ли она как-то повлияет на исход конференции — такого рода саммиты в отсутствие России бессмысленны. Турция хочет быть медиатором урегулирования конфликта, пытается за счет этого повысить свой международный авторитет».
Турция остается тем государством блока НАТО, с которым Россия продолжает вести диалог по кризису на Украине, и для Путина это важно, говорит доцент факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов. «Путин может передать через Фидана какие-то сигналы Западу, они могут быть донесены, но вопрос — будут ли они восприняты. Вряд ли позиция Путина будет услышана в Швейцарии — само по себе мероприятие довольно спорное. После него нужно будет проводить уже полноценный саммит мира с участием РФ. Турция из всех государств, которые могут быть задействованы в посредничестве, будет рассматриваться в качестве одного из приоритетных вариантов, через который пойдут согласования», — объяснил политолог.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.