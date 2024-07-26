Путин готовит Лукашенко к президентским выборам 2025 года

Президент России Владимир Путин поможет своему коллеге Александру Лукашенко остаться во главе Белоруссии. Выборы пройдут в августе 2025 года, и подготовка к ним начинается уже сейчас. Как объяснили URA.RU эксперты, эта тема находится на повестке переговоров Путина и Лукашенко, которые второй день общаются в закрытом режиме на Валааме.
По сообщению пресс-службы Кремля, Путин и Лукашенко сегодня побывали в часовне Валаамской иконы Божией Матери на острове Светлый. Из короткого ролика видно, что общаются лидеры без галстуков. Владимир Путин все же в костюме и рубашке, а вот его визави обошелся без делового формата. Лидеры поговорили о природе Валаама и о погоде — для обоих эти дни выдались вполне комфортными.
Как объяснили URA.RU эксперты, несмотря на то что Путин и Лукашенко приехали в святые места, где, казалось бы, можно расслабиться, темы для разговора у них более чем серьезные. Набор, в общем-то, традиционный, в первую очередь — СВО, вопросы развития Союзного государства и другие. Но все они в совокупности вплоть до августа 2025 года будут связаны с другой, важной для обеих стран темой — президентскими выборами в Белоруссии.
Для Лукашенко они будут уже седьмыми в карьере. И вряд ли можно ожидать, что они пройдут спокойно, полагают аналитики. Напомним, кампания 2020 года сопровождались протестами оппозиции. По официальным данным, Лукашенко победил уже в первом туре. Наблюдатели ОБСЕ сделали выводы, что выборы прошли с нарушениями. После оглашения результатов в ряде городов страны начались протесты. Эксперты, опрошенные URA.RU, утверждают, что сохранить тогда власть белорусскому лидеру удалось благодаря именно президенту Путину, который поддержал коллегу.
По словам политолога, специалиста по российско-белорусским отношениям Андрея Суздальцева, Лукашенко важно, чтобы Путин поддержал его выдвижение и в 2025 году. Да и для Москвы предстоящие выборы — слишком серьезная тема. «В сентябре 2020 года в Сочи Лукашенко обещал Путину больше не выдвигаться. Но сейчас белорусский президент пытается убедить всех, что только он способен помочь урегулировать российско-украинский конфликт (учитывая, что у него есть контакты с Владимиром Зеленским), что ни в какую войну Белоруссия втянута не будет. Он пытается стать спасителем России», — отметил Суздальцев.
Заявления на счет конфликта на Украине Лукашенко делал уже неоднократно. Последняя яркая история — это скопление ВСУ на границе с Белоруссией в конце июня. В День независимости 3 июля Лукашенко, выступая в Минске, заявил, что Белоруссия никогда не станет участником конфликта. А 14 июля на встрече с военными приказал отвести войска от границы, как это сделала после переговоров украинская сторона. Тогда же он заявил, что украинцы — не враги белорусам, что вместе с русскими это единый народ, и нужно быстрее выходить на мирные переговоры. «Пока же подталкиваемые НАТО они воюют до последнего украинца. В ближайшее время на встрече с президентом Путиным обсудим эти проблемы», — отметил он.
Все это, пояснил политолог Суздальцев, действительно было фоном для предстоящих переговоров с Путиным, да и подготовкой почвы под выборы — акцентами для собственного населения. «Ему, конечно, нужна поддержка Путина.
Поэтому на Валааме наверняка идет очень сложный разговор, потому что Путин умеет предвидеть наперед. И он наверняка понимает, что выборы в Белоруссии будут непростыми. В то же время отказать в поддержке Россия не может — слишком серьезные деньги туда вложены и слишком много стоит на кону», — убежден эксперт.
С началом подготовки к предстоящим в Белоруссии президентским выборам эту встречу двух лидеров связывает и научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин. Готовиться к ним приходится заранее, поскольку сценарий 2020 года рискует не просто повториться, а может быть «максимально реализован коллективной оппозицией и даже не оппозицией». «Иначе говоря, тех сил, которые придерживаются линии Запада и которые заявят о себе на этих выборах.
Лукашенко нужны гарантии от Путина, что в случае проблем, Россия вмешается в ситуацию, как это, вероятно, было в 2020 году. Это гарантии не только внешнеполитические, но и внутриполитические», — пояснил Бредихин.
При подготовке к президентской кампании в Белоруссии едва ли не в первую очередь приходится учитывать внешние факторы. Помимо украинского конфликта, попытках эскалации ситуации со стороны Польши и прибалтийских республик, многое будет зависеть от итогов избирательной кампании в США, дальнейших решений и действий НАТО. Замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов пояснил URA.RU, что перспектив снижения угроз для России и Белоруссии не просматривается, поэтому здесь Путину и Лукашенко важно понимать, как совместно на них реагировать.
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