Путин готовит Лукашенко к президентским выборам 2025 года

Лидеры России и Белоруссии обсудили, как избежать протестов 2020-го

26 июля 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин вновь поможет белорусскому лидеру Александру Лукашенко на выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поможет своему коллеге Александру Лукашенко остаться во главе Белоруссии. Выборы пройдут в августе 2025 года, и подготовка к ним начинается уже сейчас. Как объяснили URA.RU эксперты, эта тема находится на повестке переговоров Путина и Лукашенко, которые второй день общаются в закрытом режиме на Валааме. По сообщению пресс-службы Кремля, Путин и Лукашенко сегодня побывали в часовне Валаамской иконы Божией Матери на острове Светлый. Из короткого ролика видно, что общаются лидеры без галстуков. Владимир Путин все же в костюме и рубашке, а вот его визави обошелся без делового формата. Лидеры поговорили о природе Валаама и о погоде — для обоих эти дни выдались вполне комфортными. Владимир Путин и Александр Лукашенко второй год подряд в эти летние дни встречаются на Валааме Фото: пресс-служба президента РФ Как объяснили URA.RU эксперты, несмотря на то что Путин и Лукашенко приехали в святые места, где, казалось бы, можно расслабиться, темы для разговора у них более чем серьезные. Набор, в общем-то, традиционный, в первую очередь — СВО, вопросы развития Союзного государства и другие. Но все они в совокупности вплоть до августа 2025 года будут связаны с другой, важной для обеих стран темой — президентскими выборами в Белоруссии. Для Лукашенко они будут уже седьмыми в карьере. И вряд ли можно ожидать, что они пройдут спокойно, полагают аналитики. Напомним, кампания 2020 года сопровождались протестами оппозиции. По официальным данным, Лукашенко победил уже в первом туре. Наблюдатели ОБСЕ сделали выводы, что выборы прошли с нарушениями. После оглашения результатов в ряде городов страны начались протесты. Эксперты, опрошенные URA.RU, утверждают, что сохранить тогда власть белорусскому лидеру удалось благодаря именно президенту Путину, который поддержал коллегу. Статья по теме Путин ответил на главный вопрос: когда закончится СВО По словам политолога, специалиста по российско-белорусским отношениям Андрея Суздальцева, Лукашенко важно, чтобы Путин поддержал его выдвижение и в 2025 году. Да и для Москвы предстоящие выборы — слишком серьезная тема. «В сентябре 2020 года в Сочи Лукашенко обещал Путину больше не выдвигаться. Но сейчас белорусский президент пытается убедить всех, что только он способен помочь урегулировать российско-украинский конфликт (учитывая, что у него есть контакты с Владимиром Зеленским), что ни в какую войну Белоруссия втянута не будет. Он пытается стать спасителем России», — отметил Суздальцев. Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня побывали в часовне Валаамской иконы Божией матери Фото: пресс-служба президента РФ Заявления на счет конфликта на Украине Лукашенко делал уже неоднократно. Последняя яркая история — это скопление ВСУ на границе с Белоруссией в конце июня. В День независимости 3 июля Лукашенко, выступая в Минске, заявил, что Белоруссия никогда не станет участником конфликта. А 14 июля на встрече с военными приказал отвести войска от границы, как это сделала после переговоров украинская сторона. Тогда же он заявил, что украинцы — не враги белорусам, что вместе с русскими это единый народ, и нужно быстрее выходить на мирные переговоры. «Пока же подталкиваемые НАТО они воюют до последнего украинца. В ближайшее время на встрече с президентом Путиным обсудим эти проблемы», — отметил он. Все это, пояснил политолог Суздальцев, действительно было фоном для предстоящих переговоров с Путиным, да и подготовкой почвы под выборы — акцентами для собственного населения. «Ему, конечно, нужна поддержка Путина. Поэтому на Валааме наверняка идет очень сложный разговор, потому что Путин умеет предвидеть наперед. И он наверняка понимает, что выборы в Белоруссии будут непростыми. В то же время отказать в поддержке Россия не может — слишком серьезные деньги туда вложены и слишком много стоит на кону», — убежден эксперт. Вдали от посторонних глаз лидеры России и Белоруссии смогли поговорить и о духовном, и о насущном Фото: пресс-служба президента РФ С началом подготовки к предстоящим в Белоруссии президентским выборам эту встречу двух лидеров связывает и научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин. Готовиться к ним приходится заранее, поскольку сценарий 2020 года рискует не просто повториться, а может быть «максимально реализован коллективной оппозицией и даже не оппозицией». «Иначе говоря, тех сил, которые придерживаются линии Запада и которые заявят о себе на этих выборах. Лукашенко нужны гарантии от Путина, что в случае проблем, Россия вмешается в ситуацию, как это, вероятно, было в 2020 году. Это гарантии не только внешнеполитические, но и внутриполитические», — пояснил Бредихин. Статья по теме Зачем Путин помог Лукашенко войти в ШОС При подготовке к президентской кампании в Белоруссии едва ли не в первую очередь приходится учитывать внешние факторы. Помимо украинского конфликта, попытках эскалации ситуации со стороны Польши и прибалтийских республик, многое будет зависеть от итогов избирательной кампании в США, дальнейших решений и действий НАТО. Замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов пояснил URA.RU, что перспектив снижения угроз для России и Белоруссии не просматривается, поэтому здесь Путину и Лукашенко важно понимать, как совместно на них реагировать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поможет своему коллеге Александру Лукашенко остаться во главе Белоруссии. Выборы пройдут в августе 2025 года, и подготовка к ним начинается уже сейчас. Как объяснили URA.RU эксперты, эта тема находится на повестке переговоров Путина и Лукашенко, которые второй день общаются в закрытом режиме на Валааме. По сообщению пресс-службы Кремля, Путин и Лукашенко сегодня побывали в часовне Валаамской иконы Божией Матери на острове Светлый. Из короткого ролика видно, что общаются лидеры без галстуков. Владимир Путин все же в костюме и рубашке, а вот его визави обошелся без делового формата. Лидеры поговорили о природе Валаама и о погоде — для обоих эти дни выдались вполне комфортными. Как объяснили URA.RU эксперты, несмотря на то что Путин и Лукашенко приехали в святые места, где, казалось бы, можно расслабиться, темы для разговора у них более чем серьезные. Набор, в общем-то, традиционный, в первую очередь — СВО, вопросы развития Союзного государства и другие. Но все они в совокупности вплоть до августа 2025 года будут связаны с другой, важной для обеих стран темой — президентскими выборами в Белоруссии. Для Лукашенко они будут уже седьмыми в карьере. И вряд ли можно ожидать, что они пройдут спокойно, полагают аналитики. Напомним, кампания 2020 года сопровождались протестами оппозиции. По официальным данным, Лукашенко победил уже в первом туре. Наблюдатели ОБСЕ сделали выводы, что выборы прошли с нарушениями. После оглашения результатов в ряде городов страны начались протесты. Эксперты, опрошенные URA.RU, утверждают, что сохранить тогда власть белорусскому лидеру удалось благодаря именно президенту Путину, который поддержал коллегу. По словам политолога, специалиста по российско-белорусским отношениям Андрея Суздальцева, Лукашенко важно, чтобы Путин поддержал его выдвижение и в 2025 году. Да и для Москвы предстоящие выборы — слишком серьезная тема. «В сентябре 2020 года в Сочи Лукашенко обещал Путину больше не выдвигаться. Но сейчас белорусский президент пытается убедить всех, что только он способен помочь урегулировать российско-украинский конфликт (учитывая, что у него есть контакты с Владимиром Зеленским), что ни в какую войну Белоруссия втянута не будет. Он пытается стать спасителем России», — отметил Суздальцев. Заявления на счет конфликта на Украине Лукашенко делал уже неоднократно. Последняя яркая история — это скопление ВСУ на границе с Белоруссией в конце июня. В День независимости 3 июля Лукашенко, выступая в Минске, заявил, что Белоруссия никогда не станет участником конфликта. А 14 июля на встрече с военными приказал отвести войска от границы, как это сделала после переговоров украинская сторона. Тогда же он заявил, что украинцы — не враги белорусам, что вместе с русскими это единый народ, и нужно быстрее выходить на мирные переговоры. «Пока же подталкиваемые НАТО они воюют до последнего украинца. В ближайшее время на встрече с президентом Путиным обсудим эти проблемы», — отметил он. Все это, пояснил политолог Суздальцев, действительно было фоном для предстоящих переговоров с Путиным, да и подготовкой почвы под выборы — акцентами для собственного населения. «Ему, конечно, нужна поддержка Путина. С началом подготовки к предстоящим в Белоруссии президентским выборам эту встречу двух лидеров связывает и научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин. Готовиться к ним приходится заранее, поскольку сценарий 2020 года рискует не просто повториться, а может быть «максимально реализован коллективной оппозицией и даже не оппозицией». «Иначе говоря, тех сил, которые придерживаются линии Запада и которые заявят о себе на этих выборах. При подготовке к президентской кампании в Белоруссии едва ли не в первую очередь приходится учитывать внешние факторы. Помимо украинского конфликта, попытках эскалации ситуации со стороны Польши и прибалтийских республик, многое будет зависеть от итогов избирательной кампании в США, дальнейших решений и действий НАТО. Замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов пояснил URA.RU, что перспектив снижения угроз для России и Белоруссии не просматривается, поэтому здесь Путину и Лукашенко важно понимать, как совместно на них реагировать.