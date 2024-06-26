Путин раскрыл главный козырь в нарастающем конфликте с США

На совещании по развитию ВМФ России президент Владимир Путин дал понять, что строительство боевых кораблей станет надежной защитой для страны. Многие современные корабли являются носителями ядерных боеголовок, а это — основной сдерживающий фактор в конфликте с США. Как объяснили URA.RU эксперты, боеспособный флот позволит РФ защитить себя и помочь союзникам — той же Северной Корее. Наращивание силы ВМФ — это, считают аналитики, ответ президента на поставки вооружений ВСУ и гибель мирных жителей.
Путин напомнил, что в Основах госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года записано, что Россия будет «комплексно развивать Военно-морской флот» и «укреплять его позиции в стратегически важных районах Мирового океана, качественно повышать боевой потенциал».
«В 2022 году отечественные судостроители передали Минобороны 24 новых корабля и судна, в 2023-м — 33. В 2024-м планируется передать более 40», — сообщил президент.
Он предложил проработать Концепцию развития ВМФ на перспективу. По словам Путина, в условиях напряженности в мире и регулярных угроз России со стороны Запада, прежде всего США, нужно «просчитывать все возможные риски и планировать адекватный ответ». Современные военные корабли должны оснащаться системами дистанционного обнаружения угроз, в том числе со стороны беспилотников всех типов. «Необходимо защитить наш флот от возможных атак уже на дальних подступах к военно-морским базам и районам действия наших кораблей, развивать разведывательную авиацию флота, наращивать силы и средства ведения радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Мы также должны оценить состояние и потребности морской авиации, береговых ракетно-артиллерийских войск», — подчеркнул Путин.
При формировании госзаказа на строительство новых кораблей нужно учитывать перспективу до 2050 года, сказал президент. Это «позволит не только просчитать, обеспечить серийный выпуск существующих типов кораблей, но и гарантировать переход на следующее поколение военно-морской техники, более высокого технико-тактического уровня».
Важно продумать весь процесс строительства — от объемов финансирования до привлечения научного потенциала и решения кадрового вопроса. «Заказ на боевые корабли должен соответствовать оптимальной загрузке верфей, а объемы и ритмичность государственного финансирования — учитывать особенности кооперации в судостроении, длительность производственного цикла, а также инвестиции предприятий в расширение производства, в его обновление на основе современных технологий и, конечно, в подготовку кадров», — подчеркнул Путин.
Совещание по военному кораблестроению президент провел через три дня после ракетной атаки ВСУ на Севастополь — базу Черноморского флота РФ. В результате теракта погибли четверо мирных граждан, отдыхавших на пляже, около 150 человек ранены. По мнению завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимира Евсеева, эта трагедия тоже могла повлиять на решение провести сегодняшний разговор частично в открытом режиме.
«Путин показывает Западу, что Россия будет реагировать на такие события. Наш ответ с каждым разом будет все более жестким, пока США не поймут, что с РФ надо считаться. Строительство современного мощного флота — это сигнал США, что Россия не сдалась и не собирается этого делать», — пояснил эксперт.
В сложившейся геополитической ситуации, отметил в беседе с URA.RU военный эксперт Анатолий Матвийчук, Россия раскрывает свою силу. «Путин демонстрирует, что РФ модернизирует флот так же, как модернизировала армию, — отметил Матвийчук. — После развала СССР был спад. Но сейчас РФ возвращает позиции и подтверждает, что остается мощной морской державой».
В случае прямого столкновения с США как основным геополитическим противником, объяснил URA.RU замглавы Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, многое будет зависеть от того, способен ли ВМФ России обеспечить защиту страны с моря. «Важно, что значительная часть ядерных сил РФ [как сдерживающий фактор], причем та часть, которая обладает наибольшей боевой устойчивостью, — это морские стратегические ядерные силы. Это атомные подводные лодки с баллистическими ракетами», — подчеркнул Сивков.
Путин нацелен на то, чтобы наращивать мощь ВМФ страны. Но, как считает политолог Евсеев, Россия вряд ли сможет количественно обогнать военно-морской флот США. Для нее важнее создать более продвинутые корабли с технической точки зрения. На это президент Путин и делает акцент: военные корабли должны быть готовы к реальным боевым действиям. «Один наш современный корабль сможет заменить несколько американских или британских кораблей, которые не готовы к реальным боевым действиям, — объяснил Евсеев. — Посмотрите, что происходит в Аденском заливе: американский авианосец получил повреждение после удара хуситов, и его вынуждены были отвести. Как минимум один британский эсминец ушел на ремонт. Путин показывает, что Россия строит корабли, которые будут способны к такого рода противостоянию».
Риски, которые учитывает Путин в противостоянии с США, все больше растут. Это касается как самой России, говорят эксперты, так и ее партнеров и союзников в Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и в Африке. «Совещание — это месседж странам Глобального Юга, которые нуждаются в защите, — полагает политолог Евсеев. —
Россия наращивает потенциал своего ВМФ, у нее появляются дополнительные возможности по созданию пунктов материально-технического обеспечения флота, военных баз в странах Африки, тем более что такие предложения уже поступают. Это нужно делать, чтобы у США, Франции, Великобритании не было иллюзий, что Россия уйдет с африканского континента».
В зоне АТР, по словам эксперта Сивкова, основные угрозы действия США несут треугольнику Россия-Китай-КНДР, плюс Вьетнаму, с которым Штаты пытаются заигрывать последние годы. «Встает вопрос морских коммуникаций. В этом регионе нам противостоит союз AUKUS (союз США, Великобритании и Австралии). Поэтому присутствие там боеспособного флота приобретает важное значение», — считает Сивков.
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