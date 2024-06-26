Путин раскрыл главный козырь в нарастающем конфликте с США

Новые боевые корабли станут ответом на поставки вооружений ВСУ и гибель мирных жителей

27 июня 2024 в 02:38 Размер текста - 17 +

Владимир Путин резко увеличивает количество военных кораблей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине На совещании по развитию ВМФ России президент Владимир Путин дал понять, что строительство боевых кораблей станет надежной защитой для страны. Многие современные корабли являются носителями ядерных боеголовок, а это — основной сдерживающий фактор в конфликте с США. Как объяснили URA.RU эксперты, боеспособный флот позволит РФ защитить себя и помочь союзникам — той же Северной Корее. Наращивание силы ВМФ — это, считают аналитики, ответ президента на поставки вооружений ВСУ и гибель мирных жителей. Подлодки носители ядерных боеголовок — едва ли не самое грозное оружие ВМФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Путин напомнил, что в Основах госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года записано, что Россия будет «комплексно развивать Военно-морской флот» и «укреплять его позиции в стратегически важных районах Мирового океана, качественно повышать боевой потенциал». «В 2022 году отечественные судостроители передали Минобороны 24 новых корабля и судна, в 2023-м — 33. В 2024-м планируется передать более 40», — сообщил президент. Развитие ВМФ не обойдется и без обновления морской авиации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Он предложил проработать Концепцию развития ВМФ на перспективу. По словам Путина, в условиях напряженности в мире и регулярных угроз России со стороны Запада, прежде всего США, нужно «просчитывать все возможные риски и планировать адекватный ответ». Современные военные корабли должны оснащаться системами дистанционного обнаружения угроз, в том числе со стороны беспилотников всех типов. «Необходимо защитить наш флот от возможных атак уже на дальних подступах к военно-морским базам и районам действия наших кораблей, развивать разведывательную авиацию флота, наращивать силы и средства ведения радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Мы также должны оценить состояние и потребности морской авиации, береговых ракетно-артиллерийских войск», — подчеркнул Путин. При формировании госзаказа на строительство новых кораблей нужно учитывать перспективу до 2050 года, сказал президент. Это «позволит не только просчитать, обеспечить серийный выпуск существующих типов кораблей, но и гарантировать переход на следующее поколение военно-морской техники, более высокого технико-тактического уровня». Новость по теме Путин: ВМФ России получит более 40 кораблей в 2024 году Важно продумать весь процесс строительства — от объемов финансирования до привлечения научного потенциала и решения кадрового вопроса. «Заказ на боевые корабли должен соответствовать оптимальной загрузке верфей, а объемы и ритмичность государственного финансирования — учитывать особенности кооперации в судостроении, длительность производственного цикла, а также инвестиции предприятий в расширение производства, в его обновление на основе современных технологий и, конечно, в подготовку кадров», — подчеркнул Путин. Совещание по военному кораблестроению президент провел через три дня после ракетной атаки ВСУ на Севастополь — базу Черноморского флота РФ. В результате теракта погибли четверо мирных граждан, отдыхавших на пляже, около 150 человек ранены. По мнению завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимира Евсеева, эта трагедия тоже могла повлиять на решение провести сегодняшний разговор частично в открытом режиме. «Путин показывает Западу, что Россия будет реагировать на такие события. Наш ответ с каждым разом будет все более жестким, пока США не поймут, что с РФ надо считаться. Строительство современного мощного флота — это сигнал США, что Россия не сдалась и не собирается этого делать», — пояснил эксперт. ВМФ России пополнится военными кораблями разных классов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ В сложившейся геополитической ситуации, отметил в беседе с URA.RU военный эксперт Анатолий Матвийчук, Россия раскрывает свою силу. «Путин демонстрирует, что РФ модернизирует флот так же, как модернизировала армию, — отметил Матвийчук. — После развала СССР был спад. Но сейчас РФ возвращает позиции и подтверждает, что остается мощной морской державой». В случае прямого столкновения с США как основным геополитическим противником, объяснил URA.RU замглавы Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, многое будет зависеть от того, способен ли ВМФ России обеспечить защиту страны с моря. «Важно, что значительная часть ядерных сил РФ [как сдерживающий фактор], причем та часть, которая обладает наибольшей боевой устойчивостью, — это морские стратегические ядерные силы. Это атомные подводные лодки с баллистическими ракетами», — подчеркнул Сивков. Российский флот готов к отражению угроз на любых рубежах, утверждают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Путин нацелен на то, чтобы наращивать мощь ВМФ страны. Но, как считает политолог Евсеев, Россия вряд ли сможет количественно обогнать военно-морской флот США. Для нее важнее создать более продвинутые корабли с технической точки зрения. На это президент Путин и делает акцент: военные корабли должны быть готовы к реальным боевым действиям. «Один наш современный корабль сможет заменить несколько американских или британских кораблей, которые не готовы к реальным боевым действиям, — объяснил Евсеев. — Посмотрите, что происходит в Аденском заливе: американский авианосец получил повреждение после удара хуситов, и его вынуждены были отвести. Как минимум один британский эсминец ушел на ремонт. Путин показывает, что Россия строит корабли, которые будут способны к такого рода противостоянию». Риски, которые учитывает Путин в противостоянии с США, все больше растут. Это касается как самой России, говорят эксперты, так и ее партнеров и союзников в Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и в Африке. «Совещание — это месседж странам Глобального Юга, которые нуждаются в защите, — полагает политолог Евсеев. — Россия наращивает потенциал своего ВМФ, у нее появляются дополнительные возможности по созданию пунктов материально-технического обеспечения флота, военных баз в странах Африки, тем более что такие предложения уже поступают. Это нужно делать, чтобы у США, Франции, Великобритании не было иллюзий, что Россия уйдет с африканского континента». Новость по теме Кремль: новый генсек НАТО ничего не изменит в отношениях с Россией В зоне АТР, по словам эксперта Сивкова, основные угрозы действия США несут треугольнику Россия-Китай-КНДР, плюс Вьетнаму, с которым Штаты пытаются заигрывать последние годы. «Встает вопрос морских коммуникаций. В этом регионе нам противостоит союз AUKUS (союз США, Великобритании и Австралии). Поэтому присутствие там боеспособного флота приобретает важное значение», — считает Сивков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На совещании по развитию ВМФ России президент Владимир Путин дал понять, что строительство боевых кораблей станет надежной защитой для страны. Многие современные корабли являются носителями ядерных боеголовок, а это — основной сдерживающий фактор в конфликте с США. Как объяснили URA.RU эксперты, боеспособный флот позволит РФ защитить себя и помочь союзникам — той же Северной Корее. Наращивание силы ВМФ — это, считают аналитики, ответ президента на поставки вооружений ВСУ и гибель мирных жителей. Путин напомнил, что в Основах госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года записано, что Россия будет «комплексно развивать Военно-морской флот» и «укреплять его позиции в стратегически важных районах Мирового океана, качественно повышать боевой потенциал». Он предложил проработать Концепцию развития ВМФ на перспективу. По словам Путина, в условиях напряженности в мире и регулярных угроз России со стороны Запада, прежде всего США, нужно «просчитывать все возможные риски и планировать адекватный ответ». Современные военные корабли должны оснащаться системами дистанционного обнаружения угроз, в том числе со стороны беспилотников всех типов. «Необходимо защитить наш флот от возможных атак уже на дальних подступах к военно-морским базам и районам действия наших кораблей, развивать разведывательную авиацию флота, наращивать силы и средства ведения радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Мы также должны оценить состояние и потребности морской авиации, береговых ракетно-артиллерийских войск», — подчеркнул Путин. При формировании госзаказа на строительство новых кораблей нужно учитывать перспективу до 2050 года, сказал президент. Это «позволит не только просчитать, обеспечить серийный выпуск существующих типов кораблей, но и гарантировать переход на следующее поколение военно-морской техники, более высокого технико-тактического уровня». Важно продумать весь процесс строительства — от объемов финансирования до привлечения научного потенциала и решения кадрового вопроса. «Заказ на боевые корабли должен соответствовать оптимальной загрузке верфей, а объемы и ритмичность государственного финансирования — учитывать особенности кооперации в судостроении, длительность производственного цикла, а также инвестиции предприятий в расширение производства, в его обновление на основе современных технологий и, конечно, в подготовку кадров», — подчеркнул Путин. Совещание по военному кораблестроению президент провел через три дня после ракетной атаки ВСУ на Севастополь — базу Черноморского флота РФ. В результате теракта погибли четверо мирных граждан, отдыхавших на пляже, около 150 человек ранены. По мнению завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимира Евсеева, эта трагедия тоже могла повлиять на решение провести сегодняшний разговор частично в открытом режиме. В сложившейся геополитической ситуации, отметил в беседе с URA.RU военный эксперт Анатолий Матвийчук, Россия раскрывает свою силу. «Путин демонстрирует, что РФ модернизирует флот так же, как модернизировала армию, — отметил Матвийчук. — После развала СССР был спад. Но сейчас РФ возвращает позиции и подтверждает, что остается мощной морской державой». Путин нацелен на то, чтобы наращивать мощь ВМФ страны. Но, как считает политолог Евсеев, Россия вряд ли сможет количественно обогнать военно-морской флот США. Для нее важнее создать более продвинутые корабли с технической точки зрения. На это президент Путин и делает акцент: военные корабли должны быть готовы к реальным боевым действиям. «Один наш современный корабль сможет заменить несколько американских или британских кораблей, которые не готовы к реальным боевым действиям, — объяснил Евсеев. — Посмотрите, что происходит в Аденском заливе: американский авианосец получил повреждение после удара хуситов, и его вынуждены были отвести. Как минимум один британский эсминец ушел на ремонт. Путин показывает, что Россия строит корабли, которые будут способны к такого рода противостоянию». Риски, которые учитывает Путин в противостоянии с США, все больше растут. Это касается как самой России, говорят эксперты, так и ее партнеров и союзников в Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и в Африке. «Совещание — это месседж странам Глобального Юга, которые нуждаются в защите, — полагает политолог Евсеев. — В зоне АТР, по словам эксперта Сивкова, основные угрозы действия США несут треугольнику Россия-Китай-КНДР, плюс Вьетнаму, с которым Штаты пытаются заигрывать последние годы. «Встает вопрос морских коммуникаций. В этом регионе нам противостоит союз AUKUS (союз США, Великобритании и Австралии). Поэтому присутствие там боеспособного флота приобретает важное значение», — считает Сивков.