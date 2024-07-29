Власти России нашли замену подорожавшим авиаперелетам. На оперативном совещании с вице-премьерами 29 июля глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о включении проекта высокоскоростной магистрали «Москва-Санкт-Петербург» в перечень самоокупаемых. Эксперты URA.RU объяснили, что запуск ВСМ в Центральной России разгрузит сферу авиаперевозок и позволит направить самолеты на отдаленные маршруты.
На совещании Мишустин напомнил о рабочей поездке на Дальний Восток и в Сибирь, которая завершилась на прошлой неделе. Премьер рассказал, что в каждом из городов он побывал в строящихся терминалах аэропортов.
Глава правительства акцентировал внимание на улучшении транспортной связанности страны, в частности, на развитии высокоскоростного сообщения между регионами. Оно, по словам премьера, повысит пропускную способность железных дорог, поможет внутреннему туризму и деловой активности.
В начале июля подписано концессионное соглашение о строительстве первой высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы до Санкт-Петербурга, напомнил Мишустин. «Теперь принято решение о включении этого проекта в перечень самоокупаемых, что позволит на возвратной основе привлечь из Фонда национального благосостояния средства — до 300 млрд рублей, — продолжил премьер. — Общий объем инвестиций оценивается в сумму более 2 трлн рублей. Эти средства пойдут на организацию необходимой инфраструктуры, поставку высокоскоростных поездов, создание систем управления подвижным составом».
Господдержка ускорит строительство направления и откроет новые возможности для отраслей экономики, сыграет положительную роль в развитии промышленных, машиностроительных и перерабатывающих предприятий, поспособствует «серьезному инновационному толчку» в этой сфере, росту грузопотока, появлению новых рабочих мест, считает Мишустин. «Территории вдоль высокоскоростной ветки будут благоустроены, что повысит качество жизни людей», — добавил премьер.
Ветка «Москва — Санкт-Петербург» протянется на 680 км. Поезда будут развивать скорость от 200 до 400 км в час. Время в пути между городами сократится до 2 часов 15 минут. Ожидается, что по этому направлению в 2030 году будет перевезено около 23 млн пассажиров, а в 2040 году — более 28 млн пассажиров. Старт строительству ВСМ из Москвы до Санкт-Петербурга президент России Владимир Путин дал в марте 2024 года. Глава государства подчеркивал, что страна созрела к реализации крупного проекта ВСМ в экономическом, технологическом и финансовом смыслах.
Премьер ускоряет строительство сети ВСМ в России, чтобы повысить связанность регионов, дать новый толчок экономическому развитию, а также создать альтернативу подорожавшим авиаперелетам для поездок внутри страны полагает зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин. Парламентарий уверен, что введение в эксплуатацию высокоскоростных железных дорог разгрузит воздушные перевозки. Он отмечает, что больше людей будут делать выбор в пользу скоростных поездов, а часть авиационного парка перенаправят на другие, более труднодоступные направления.
«В перспективе нужно масштабировать высокоскоростные поезда на более дальние расстояния: не только до Казани, но и до Екатеринбурга, Тюмени, Новосибирска, Красноярска. Тогда сообщение между субъектами Российской Федерации станет более быстрым и доступным», — отметил он.
Говоря об экономическом потенциале, парламентарий подчеркнул, что главная задача проектов — экономия времени: «Если раньше поездка занимала 10 часов (обычным поездом) или 4 часа (Сапсаном), а будет 2 часа. Можно успеть сделать больше дел. Передвижение грузов, товаров и пассажиров ускоряется „в духе времени“, поэтому строятся высокоскоростные магистрали. Новые технологии открывают новые возможности. Для нашей огромной страны с такими расстояниями, это важно».
ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» поможет в реализации других направлений — «Москва — Казань», «Москва — Минск» и «Москва — Адлер», уточняет директор Центра экономики транспорта НИУ ВШЭ Татьяна Кулакова. «Как пример — опыт Китая. Сначала китайцы переняли какие-то технологии, а потом с увеличением строительства продвинулись относительно заимствованных. Это дало им сильный толчок в развитии. Сейчас они впереди всех стран по уровню строительства и технологий в целом», — отметила Кулакова.
Опыт ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» будет «тиражирован» на другие высокоскоростные маршруты. «Проект „Москва — Санкт-Петербург“ позволит проанализировать все возможные риски, заложить развитие технологий. Для этого нужен такой проект, где достаточно большой трафик», — отмечает Кулакова.
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