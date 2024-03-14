Путин приблизил день, когда дорога из Москвы в Питер займет 2 часа

В России запущен первый проект ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург

14 марта 2024 в 21:51 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин запустил проект первой ВСМ в России: поезда будут ходить по ней со скоростью 400 км/ч Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин запустил проект строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Современная дорога, которая, как ожидается, будет построена уже в 2028 году, свяжет Москву и Санкт-Петербург. Время в пути составит 2 часа 15 минут. «Строительство этой высокоскоростной магистрали, предназначенной для пассажирского движения, позволит нам повысить и скорость перемещения грузовых составов, скорость перемещения грузов», — заявил Путин перед тем, как дать старт строительству новой ВСМ. Президент подчеркнул и экономическую важность магистрали. Она пройдет по территории шести субъектов федерации, в которых проживает около 30 млн человек. «Это порядка 20% всего населения России. В перспективе такие выделенные высокоскоростные маршруты соединят и другие наши регионы, будут способствовать росту туризма и деловой активности», — отметил глава государства. ВСМ между Москвой и Петербургом станет первой, а после планируется построить аналогичные высокоскоростные железные дороги от Москвы до Екатеринбурга, до Адлера и до Минска. Об этом президент Путин говорил в том числе в своем послании Федеральному Собранию 29 февраля. По прогнозу министра транспорта Виталия Савельева, ВСМ полностью изменит транспортный ландшафт России. «Это новые технологии, новые решения, поезд со скоростью 400 километров в час. Это такая технология, которая позволит нам быть среди ведущих мировых держав в этой области», — отчитался Савельев. «Магистраль позволит повысить скорость перевозки грузов и позволит вывозить из почти 18 регионов России на северо-запад дополнительных 30 миллионов объемов грузов. Такая синергия пассажирского и грузового движения здесь будет достигнута», — дополнил руководитель РЖД Олег Белозеров. Статья по теме Путин дал РЖД 10 лет на обновление железных дорог РФ О проекте строительства высокоскоростных магистралей в России Владимир Путин заявил в сентябре 2023 года, когда в Москве открывался новый Центральный диаметр. Совещание по этой теме прошло уже в этом году — 15 февраля в Екатеринбурге, на заводе «Уральские локомотивы», принадлежащем группе «Синара». Именно там Путину представили макет будущего высокоскоростного поезда, который и будет курсировать между двумя столицами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин запустил проект строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Современная дорога, которая, как ожидается, будет построена уже в 2028 году, свяжет Москву и Санкт-Петербург. Время в пути составит 2 часа 15 минут. «Строительство этой высокоскоростной магистрали, предназначенной для пассажирского движения, позволит нам повысить и скорость перемещения грузовых составов, скорость перемещения грузов», — заявил Путин перед тем, как дать старт строительству новой ВСМ. Президент подчеркнул и экономическую важность магистрали. Она пройдет по территории шести субъектов федерации, в которых проживает около 30 млн человек. «Это порядка 20% всего населения России. В перспективе такие выделенные высокоскоростные маршруты соединят и другие наши регионы, будут способствовать росту туризма и деловой активности», — отметил глава государства. ВСМ между Москвой и Петербургом станет первой, а после планируется построить аналогичные высокоскоростные железные дороги от Москвы до Екатеринбурга, до Адлера и до Минска. Об этом президент Путин говорил в том числе в своем послании Федеральному Собранию 29 февраля. По прогнозу министра транспорта Виталия Савельева, ВСМ полностью изменит транспортный ландшафт России. «Это новые технологии, новые решения, поезд со скоростью 400 километров в час. Это такая технология, которая позволит нам быть среди ведущих мировых держав в этой области», — отчитался Савельев. «Магистраль позволит повысить скорость перевозки грузов и позволит вывозить из почти 18 регионов России на северо-запад дополнительных 30 миллионов объемов грузов. Такая синергия пассажирского и грузового движения здесь будет достигнута», — дополнил руководитель РЖД Олег Белозеров. О проекте строительства высокоскоростных магистралей в России Владимир Путин заявил в сентябре 2023 года, когда в Москве открывался новый Центральный диаметр. Совещание по этой теме прошло уже в этом году — 15 февраля в Екатеринбурге, на заводе «Уральские локомотивы», принадлежащем группе «Синара». Именно там Путину представили макет будущего высокоскоростного поезда, который и будет курсировать между двумя столицами.