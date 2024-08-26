Путин показал, на что потратят казну в 2025 году

Президент России Владимир Путин дал старт планированию бюджета на 2025 год. Так эксперты URA.RU прокомментировал итоги совещания главы государства по экономическим вопросам. По их словам, в новом главном финансовом документе страны закладывается основа технологического прорыва страны.
Президент 26 августа в режиме видеоконференции провел совещание по экономическим вопросам. Обсуждались основные направления экономической политики страны на период до 2030 года, в том числе с учетом реализации Указа о национальных целях развития России. Во вступительном слове глава государства акцентировал внимание на новых нацпроектах.
«Речь идет о задачах в области демографии и социальной сферы, экологии и инфраструктуры, образования и воспитания молодежи, науки и технологического прогресса. Словом, охвачены все темы, которые определяют ценностный, государственный, экономический суверенитет нашей страны, способность уверенно, поступательно развиваться в динамично меняющемся мире, — сказал Путин. — Сейчас правительство завершает работу над новыми национальными проектами, определяет механизмы взаимодействия всех уровней власти, партнёрства государства, общества, бизнеса и институтов развития».
Президент в ходе совещания сообщил, что на ближайшем Совете по стратегическому планированию рассмотрят подготовленные документы по нацпроектам и обсудят их организационную, управленческую и финансовую части. «Только так, безусловно, и должно быть: в нацпроектах недопустимы какие-то „пустышки“, проходные, холостые пункты для бюрократической „галочки“, то есть без достижения реального результата, практических позитивных изменений в жизни людей», — отметил российский лидер.
Путин подчеркнул, что реализуя планы, нужно в первую очередь опираться на положение дел в экономике. «Именно индустриальный, торговый, логистический, финансовый потенциал определяет ресурсные, бюджетные возможности государства, формирует средства, которые выделяются на ключевые, системно значимые задачи, на повышение благосостояния наших граждан», — добавил президент.
Совещание Путина стало стартом работы над новым бюджетом, заявил ведущий эксперт Центра политический технологий Никита Масленников. «Путин сделал такой акцент [на новых нацпроектах], потому что сейчас на финишную прямую выходит работа по подготовке проекта бюджетных проектировок на 25 год. И там должны быть заложены все финансовые объемы, которые необходимы для начала реализации нового поколения проектов», — отметил экономист.
Правительство должно будет представить проект бюджета следующего года и ближайших трех лет до 1 октября, напомнил Масленников. «Путин лишний раз обратил внимание на то, что надо завершать работу, обсуждать ее в Совете по стратегическому планированию, а затем все эти результаты передавать Минфину для того, чтобы он уже вышел на окончательную версию бюджетных параметров», — объяснил эксперт.
Сегодня можно подвести черту под планированием и распределением обязанностей и переходить непосредственно к реализации новых национальных проектов, уверен зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. По словам парламентария, контуры новых национальных проектов, которые заложил Путин в послании Федеральному Собранию в феврале, требовали определенной доработки на уровне правительства, министерств, ведомств, регионов и законодательной власти. Теперь же можно переходить на новый этап.
«Это важная точка отсечения. В осеннюю сессию 2024 года Госдума уже будет входить с тем, чтобы под каждый новый национальный проект принималось соответствующее законодательство», — рассказал Кирьянов.
Путин заложил основу для того, чтобы в короткий срок Россия стала технологически развитой страной, которая полностью может обеспечить себя критически важными технологиями, заявил руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. Как отметил политолог, дальнейшее развитие страны невозможно без достижения технологического суверенитета.
«Без этого в современном мире, в 21-м веке суверенитет страны будет недостижим. Огромная страна с самой большой площадью, с достаточно небольшим населением не сможет просто выстоять в агрессивном мире, когда идет борьба за ресурсы и их передал, без достижения вот этих целей технологического суверенитета, — сказал Поляков. — Именно на это обращает внимание президент, когда говорит о том, что надо ускорить работу над национальными проектами».
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