Путин привел флот России в боевую готовность из-за угроз США

Президент Владимир Путин привел российский флот в боевую готовность из-за провокаций США. Масштабные учения «Океан-2024» пройдут с участием ВМФ Китая. Угрозы со стороны Соединенных Штатов для Поднебесной тоже растут, поэтому, объяснили URA.RU эксперты, эти маневры проводятся совместно — как демонстрация того, что Россия и Китай готовы в любой момент объединиться и ответить на провокации. По словам аналитиков, для этого даже не нужен официальный военный союз, создание которого, впрочем, в будущем нельзя исключить.
Цель от Верховного
К военным маневрам «Океан-2024» в начале их активной фазы Путин подключился из ситуационного центра в Кремле. Президент отметил, что это первые «масштабные учения на море» за последние 30 лет. Они продлятся неделю в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. Как ранее сообщило Минобороны РФ, в маневрах будет задействовано свыше 400 кораблей и судов, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации и 90 тысяч военнослужащих.
Путин отметил, что в учениях участвуют корабли и авиация армии Китая, а наблюдают за маневрами военные из 15 стран. «Особое внимание уделяем укреплению военного сотрудничества с дружественными нам государствами. В условиях роста геополитической напряженности в мире это особенно важно, — подчеркнул президент. –
США пытаются любой ценой сохранить свое глобальное военно-политическое доминирование. Используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране. Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китая США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе».
Президент сказал о планах Вашингтона «достичь ощутимого военного преимущества и тем самым сломать сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил в регионе». «США провоцируют гонку вооружений, не считаясь с безопасностью своих европейских и азиатских союзников», — подчеркнул Путин.
По словам главы государства, Россия должна быть готова к любому развитию событий, а армия и флот — к отражению «возможной военной агрессии в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне». Путин заверил, что укрепление ВМФ РФ продолжится, в том числе стратегической ядерной составляющей флота.
Как доложил министр обороны Андрей Белоусов, в ходе учений «планируется отработать задачи отражения крупномасштабной агрессии вероятного противника с океанских направлений». Главком ВМФ России, адмирал Александр Моисеев раскрыл некоторые нюансы: моряки Тихоокеанского, Балтийского и Каспийского флотов «воюют» на стороне «своих», а Северный флот временно станет «противником». Со стороны Китая в учениях участвуют три корабля, одно судно обеспечения и 15 самолетов.
Китайские боевые корабли вышли в море
О подготовке к учениям «Океан-2024» еще в конце 2023 года сообщил теперь уже бывший министр обороны России Сергей Шойгу. Случайно или нет, но именно сегодня страны НАТО начали свои маневры у российских границ. Впрочем, как сказал URA.RU пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «проведение контручений — распространенная практика». Иначе говоря, натовские учения не вызывают обеспокоенности в Кремле.
До сих пор крупнейшими со времен Второй Мировой войны считались маневры «Океан» 1970 года, которые в разгар «холодной войны» заставили США понервничать и признать силу ВМФ Советского Союза. К нынешним учениям России присоединился уже флот Китая — еще одного геополитического противника США. Русские и китайские моряки уже встретились в заливе Петра Великого и приветствовали друг друга флагами расцвечивания на своих боевых кораблях. Хотя военного союза между РФ и КНР нет, тесное военное взаимодействие очевидно, объяснили URA.RU эксперты. Напомним, военные корабли из Поднебесной в конце июля заходили в акваторию Невы для участия в Главном военно-морском параде в Петербурге.
По мнению старшего научного сотрудника Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василия Кашина, эти учения — «важный политический сигнал США». Потенциальные противники, о которых говорил Путин, у России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе одни. Помимо США, это Япония, Филиппины, Южная Корея, Новая Зеландия, Австралия (входит в военный блок AUKUS наряду с США и Великобританией) — через них Штаты могут пойти на провокации. Главные угрозы для РФ могут исходить от Японии, которую, как отметил в интервью «Российской газете» глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев, «США уже превратили в один большой непотопляемый авианосец для контроля за АТР» и, по сути, отвели роль «восточного филиала НАТО».
Буквально накануне в СМИ прошла информация о решении США разместить в Японии ракетные комплексы «Typhon», которые ранее были запрещены российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Эти системы позволят производить ракетные атаки по территориям России, Китая и Северной Кореи. Такое же вооружение Штаты разместили на Филиппинах.
Растущее влияние Североатлантического альянса на Востоке признают и на Западе. Старший научный сотрудник отдела безопасности Королевского института объединенных служб (RUSI, Великобритания) доктор Филип Шетлер-Джонс полагает, что НАТО «имеет все основания претендовать на роль ведущей институциональной платформы для координации политики в Евроатлантическом и Индо-тихоокеанском регионе».
Военный союз России и Китая
Совместные морские учения России и Китая, объясняют эксперты, призваны продемонстрировать реальную готовность обеих стран реагировать на любые угрозы. Но речь по-прежнему не идет о военном союзе.
Эксперт Кашин напомнил, что в документах, подписанных лидерами двух стран, говорится лишь «о возможности проведения срочных консультаций в случае возникновения угрозы агрессии против одной из сторон». «Союза нет, но есть опция совместных действий в определенных обстоятельствах. Регулярные учения армий и флотов двух стран повышают совместимость оперативных войск», — пояснил собеседник URA.RU.
Похожего мнения придерживается и военный аналитик, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин. По его словам, Россия и Китай имеют достаточно сильные ВМФ, и необходимости выводить взаимодействие на уровень военного союза пока нет. Но стороны учитывают активную милитаризацию Японии вопреки Конституции страны, которая декларирует наличие только сил самообороны. «Японский флот имеет в своем составе боевые корабли и подлодки, гибрид эсминца и авианосца, самолеты Ф-35 вертикального взлета и многое другое. Это очень серьезная угроза, — заверил эксперт. — И Южная Корея тоже имеет военный флот. А у нее непростые отношения с Китаем по Тайваньскому проливу, который КНР считает своим и в который на днях зашли два германских фрегата».
Военный эксперт, полковник в запасе Анатолий Матвийчук отметил, что учения «Океан-2024» и участие в них китайского флота — это общий ответ России и Китая на угрозы, которые пытаются проецировать американцы. «Для этого нам не нужен военный союз — достаточно дружеских отношений. Встретились в море два корабля — российский и китайский — договорились и пошли на Восток, — объяснил Матвийчук. –
Но все же идея военного союза висит в воздухе. Просто пока не мы, а скорее китайцы не готовы подписать договор — им нужно время, чтобы защитить свои финансы, свою экономику от американских санкций, которые неизбежно последуют в случае военного союза с Россией».
С тем, что это когда-нибудь случится, не согласен замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. Но, признает эксперт, Россия и Китай учениями своих военно-морских сил «демонстрируют, что все может измениться», и военно-политические противники должны помнить об этом и бояться. «Каждое учение вызывает всплеск эмоций по поводу союза между Россией и Китаем. Это сигнал США в первую очередь и Японии, потому что они рядом», — заключил Храмчихин.
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