Путин запускает серьезное обновление энергетики

Обновление топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России запускает президент Владимир Путин. На встрече в Кремле министр энергетики Сергей Цивилев рассказал о разработке энергостратегии страны до 2050 года. К ее созданию, объяснили URA.RU эксперты, РФ подтолкнул Запад. Но, по их словам, рисков для отечественных энергетиков немного — фантазии на новые санкции у недоброжелателей исчерпаны, и они сами вынуждены будут снижать давление. А модернизацию ТЭК в России уже будет не остановить.
Это первая встреча Путина с Цивилевым после назначения экс-губернатора Кузбасса на должность федерального министра. «Надеюсь, вы уже освоились в новом качестве, и задел у вас был до этого неплохой, имею в виду, что вы возглавляли один из наиболее развитых с точки зрения энергетики регионов. Уже была возможность познакомиться и погрузиться во все детали, во все сферы этой деятельности, которая, безусловно, является одной из ключевых и стратегических для России», — отметил Путин.
По словам Цивилева, за первое полугодие 2024-го ТЭК России обеспечил «наполнение внутреннего рынка», продолжает экспортировать свою продукцию. Проблемы, впрочем, были, когда на юге страны приходилось отключать электричество из-за очень жаркой погоды и роста потока туристов.
«Мы проанализировали все случаи. Сейчас готовимся к зимнему сезону, а на юге будем готовиться и к летнему сезону, чтобы таких ситуаций больше не повторялось, — пообещал министр. — Мы должны работать на упреждение».
На предупреждение, для стабильной работы и развития всего ТЭК страны Минэнерго разрабатывает и энергетическую стратегию до 2050 года и нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии». «Вами поставлена задача — обеспечить технологический суверенитет, — обратился министр к Путину. — В этом направлении активно и работаем. В институт нефтегазовых технологических инициатив добавляем еще уголь и энергетику. Это единые стандарты для всей отрасли, чтобы под них можно было готовить оборудование, чтобы оно было взаимозаменяемым».
Цивилев заверил, что вся работа «движется в норме». Но все же попросил президента помочь с расстановкой акцентов и провести специальное совещание, чтобы «закрепить основные подходы к разным сегментам ТЭК» при разработке новой энергостратегии.
Встреча Путина с Цивилевым состоялась спустя несколько дней после выступления президента на крупнейшем форуме в сфере ТЭК — Российской энергетической неделе. Там глава государства подчеркнул, что необходимо «продлить горизонт планирования энергетической стратегии России» до 2050 года. В документе должен быть представлен «комплексный план по наращиванию энергомощностей в масштабах всей страны».
Действующая энергостратегия России рассчитана до 2035 года. Она принята не так давно — в 2020 году. Но, объясняет URA.RU директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, за это время произошли кардинальные перемены — это и пандемия коронавируса, и СВО, и санкции. Действующая стратегия уже стала скорее среднесрочным документом для планирования.
«Руководству страны надо заранее предвидеть риски и понимать, какие ресурсы потребуются для их преодоления. А для этого нужен более далекий горизонт. Поэтому — 2050 год. Это всего 25 лет. Мы ставим цели, что к 2050 году должны иметь такой-то объем добычи нефти и газа, такую-то выработку электроэнергии, такие-то системы управления в ТЭКе — все это закладывается как цели, и дальше прорабатывается дорожная карта — как идти к этим целям», — объяснил Пикин.
Причем эксперт убежден, что предугадать риски возможно. Как ни странно, но западные санкции позволяют это делать. «Россия настолько зажата санкциями, что все возможные риски уже всплыли. Единственный риск, который остается, — это конец света. Фантазия Запада исчерпана. Если какие-то ограничения ослабнут, нам проще будет двигаться к поставленным целям», — отметил эксперт.
У замдиректора Института энергетических исследований Владимира Лихачева иное мнение: так называемый «черный лебедь» может появиться в любой момент даже сейчас. «Даже за последние два года, изменилась динамика энергопотребления — это все нужно учитывать. Стратегия — это тот документ, который определяет далеко идущие цели. Поэтому нужны различные сценарии развития ситуации, и их нужно прописывать, что и делается. Должны быть возможности учета разных, неожиданных, не предсказанных ранее ситуаций, которые могут повлиять на общее развитие, — объяснил Лихачев.
Это нормальный процесс стратегического планирования: если что-то происходит в стране, в регионах, нужно это учитывать. Должно быть сочетание текущей ситуации (хотя бы годовой) и целей, которые ставятся перед страной, перед энергетикой на долгосрочную перспективу».
По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Станислава Шубина, важность разработки долгосрочной стратегии можно проследить на зарплатах бюджетников: они повышаются уже после «среза» уровня инфляции. «Но внешние условия, внутренние ресурсы и возможности меняются, поэтому любая стратегия всегда должна актуализироваться. Стратегия — это ориентир, который определяет, куда нам идти. А идти всегда проще, если видишь цель», — заключил эксперт.
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