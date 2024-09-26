Запад теряет экономические позиции на фоне роста БРИКС: главные заявления Путин с форума РЭН

США и Европа теряют экономические позиции в мире

26 сентября 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил рост роли БРИКС в мировой экономике и подчеркнул, что Запад теряет позиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). В ходе своего выступления он подчеркнул, что США и Европа теряют свои позиции в международной торговле, в отличие от стран БРИКС. При этом Запад, по словам главы РФ, боится конкуренции. URA.RU публикует основные заявления Путина, озвученные на форуме. Запад теряет экономические позиции Владимир Путин подчеркнул, что в настоящий момент продолжается формирование многополярного мира. Причем глобальный экономический рост будет сосредоточен именно на территории стран БРИКС, а не в Европе и США, подчеркнул российский лидер. По его словам, Запад в целом теряет экономические позиции, в то время, как позиции стран БРИКС в мировой торговле растут. Путин также обозначил, что Вашингтон и страны ЕС не хотят честной конкурентной борьбы в экономике. Поэтому они стремятся к тому, чтобы извлекать выгоду нечестным способом. Антироссийский санкции являются частью этого, подчеркнул президент России. Создание независимой платежной системы Россия, совместно со странами БРИКС, разрабатывает собственный, так называемый, платежно-расчетный контур, для проведения транзакция с зарубежными партнерами. Это будет способствовать независимому обслуживанию всей внешней торговли», подчеркнул Владимир Путин в ходе форума. Уже сейчас Россия проводит расчеты со странами БРИКС в национальной валюте, уточнил президент страны. Энергоснабжение внутри России В ближайшее время Россия уделит особое внимание энергетическому снабжению Дальнего Востока, дал понять президент Путин. Это связано с тем, что электропотребление в регионе за последнее время значительно возросло. Кроме того, будут усилены связи между энергосистемами других российских регионов, в частности, Урала и Сибири. Путин также уточнил, что на Дальнем Востоке развиваются производства, растет социальная инфраструктура. Газификация регионов Путин также поручил «Газпрому» и правительству страны подготовить десятилетний план развития, связанный с газификацией регионов РФ. «План должен учитывать увеличение переработки газа внутри страны», — отметил глава России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). В ходе своего выступления он подчеркнул, что США и Европа теряют свои позиции в международной торговле, в отличие от стран БРИКС. При этом Запад, по словам главы РФ, боится конкуренции. URA.RU публикует основные заявления Путина, озвученные на форуме. Владимир Путин подчеркнул, что в настоящий момент продолжается формирование многополярного мира. Причем глобальный экономический рост будет сосредоточен именно на территории стран БРИКС, а не в Европе и США, подчеркнул российский лидер. По его словам, Запад в целом теряет экономические позиции, в то время, как позиции стран БРИКС в мировой торговле растут. Путин также обозначил, что Вашингтон и страны ЕС не хотят честной конкурентной борьбы в экономике. Поэтому они стремятся к тому, чтобы извлекать выгоду нечестным способом. Антироссийский санкции являются частью этого, подчеркнул президент России. Россия, совместно со странами БРИКС, разрабатывает собственный, так называемый, платежно-расчетный контур, для проведения транзакция с зарубежными партнерами. Это будет способствовать независимому обслуживанию всей внешней торговли», подчеркнул Владимир Путин в ходе форума. Уже сейчас Россия проводит расчеты со странами БРИКС в национальной валюте, уточнил президент страны. В ближайшее время Россия уделит особое внимание энергетическому снабжению Дальнего Востока, дал понять президент Путин. Это связано с тем, что электропотребление в регионе за последнее время значительно возросло. Кроме того, будут усилены связи между энергосистемами других российских регионов, в частности, Урала и Сибири. Путин также уточнил, что на Дальнем Востоке развиваются производства, растет социальная инфраструктура. Путин также поручил «Газпрому» и правительству страны подготовить десятилетний план развития, связанный с газификацией регионов РФ. «План должен учитывать увеличение переработки газа внутри страны», — отметил глава России.