Второй раз за два дня президент Владимир Путин послал сигнал Западу. Накануне он охладил пыл самых агрессивно настроенных к России политиков новостью о том, что РФ обновила свою ядерную доктрину, и не нужно вынуждать Москву нажать пресловутую красную кнопку. Сегодня же на Российской энергетической неделе Путин выступил с новым месседжем: бесполезно пытаться выдавить РФ с мирового энергетического рынка и обкладывать санкциями. Политики и эксперты подтвердили URA.RU — Запад напрасно тратит силы.
В седьмой по счету РЭН участвуют более четырех тысяч человек, представители свыше 50 стран мира, в том числе с Африканского континента. Вновь среди гостей — талибы (Талибан — запрещенная в России террористическая организация), с которыми РФ планомерно продолжает налаживать связи.
На этот раз на пленарном заседании Путин ограничился только выступлением. Дискуссия не была предусмотрена — рабочий график остается плотным. Вот и после пленарки Путин поспешил в Кремль на переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи. Но встретились они раньше — как раз в Московском манеже, где Теодоро Обианг Нгема Мбасого (человек, знающий толк в борьбе: в свое время он пришел к власти в результате военного переворота — тогда был свергнут диктаторский режим его дяди) тоже участвовал в пленарной сессии форума.
Путин начал выступление со слов о том, что этот форум — «отличная возможность для того, чтобы завязать новые контакты». По его словам, спокойно и по понятным правилам работающая энергетика создает основу для развития экономики. Эти слова стали прелюдией к главным смыслам сегодняшней речи президента.
Запад, подчеркнул Путин, сосредоточил в своих руках «инновационные решения по добыче сырья, логистику, страхование поставок ресурсов, а также систему платежей». «Западные элиты полагали, что могут перекрыть доступ к этим услугам неугодным им странам, просто выдавить их с рынка. Запад не хочет конкуренции, боится ее, потому что проигрывает часто в условиях честной борьбы — и прибегает к дискриминации», — заявил президент.
Однако это подстегивает другие страны искать альтернативы и собственные решения — «независимые от постороннего влияния». Центром экономического роста Путин вновь назвал страны БРИКС и их сторонников. Но акцент сделал на России и ее будущем.
Факт, который Западу остается только признать, — это то, что Россия, по словам Путина, «остается одним из ведущих участников энергетического рынка в мире». 60% экспорта углеводородов и угля идет из РФ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона: рост за два с небольшим года в полтора раза — с 39%.
Россия наращивает собственное энергопотребление. «А это — самый верный признак роста экономики, — заявил Путин. — Наша энергосистема — одна из крупнейших в мире. За последние 15 лет мощность российской электроэнергетики увеличилась на 18 процентов, а сами станции прошли глубокую модернизацию».
Путин напомнил, что правительство работает над новой энергетической стратегией России до 2050 года. В этом документе будут предусмотрены проекты длительного цикла — то, что еще больше позволит нарастить энергомощности, а в конечном счете станет драйвером развития экономики.
«Главное — это обеспечение внутреннего рынка, стабильное снабжение наших регионов дешевой энергией. Все национальные цели развития, установленные на 2030 год, должны быть обеспечены со стороны ТЭКа», — заявил Путин.
Развиваться будет и газовая отрасль, несмотря на все усилия Запада перекрыть ей кислород — будь то взрывы «Северных потоков», будь то отказ от сотрудничества в проектах по СПГ. Путин подчеркнул, что идет переключение на новые рынки сбыта, а главное — на внутренний рынок. Президент поручил «Газпрому» вместе с правительством подготовить новый план газификации.
Путин подчеркнул, что продолжится реализация госпрограммы модернизации нефтеперерабатывающих заводов, будет развиваться нефте-, газо-, углехимия. И все эти отрасли за счет квалифицированных кадров в конечном счете получат взамен западных собственные технологии, что позволит расти дальше. «Обеспечить технологический суверенитет страны, причем во всех областях ТЭК, — вот задача нового национального проекта», — заявил Путин.
За два дня (а по факту — за одни сутки) президент дважды послал сигналы Западу по самым чувствительным темам. Накануне он провел совещание по ядерному сдерживанию, заявил о готовности обновленной ядерной доктрины России и фактически четко обозначил ту «красную линию», нарушение которой повлечет ядерный ответ. Сегодня же Путин также четко дал Западу понять, что Россию не удалось и не удастся выдавить с мировых энергетических рынков. И собеседники URA.RU в кулуарах РЭН подтвердили это.
Ямальский губернатор Дмитрий Артюхов в разговоре с журналистом агентства признал, что «попытки Запада ограничить РФ отражаются на Ямале». «Есть проблемы по строительству новых заводов СПГ, но это — вопрос времени: на место западных технологий, от которых нас отключили, приходят отечественные.
Наши решения есть, и они работают. Это сложно, конечно, но все же [технологии сжижения газа] это не полет на Луну», — заявил Артюхов.
Он убежден, что газ на Ямале не перестанут добывать, поскольку, во-первых, 75% добычи идет на потребление внутри страны, во-вторых, газ нужен в любой точке планеты, так как является энергией развития экономики, наконец, в-третьих, на Ямале — «беспрецедентная ресурсная база». «Такой нигде в мире нет: ни в Катаре, ни в Канаде, ни в США. Они близко не стоят с ресурсным потенциалом Ямала, — заявил Артюхов. — А „сливки“, связанные с внешнеторговыми операциями, перенастроятся и наладятся, потому что без энергии никто не может существовать».
Оптимизма полны и в Госдуме. Член комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева сказала URA.RU, что никакой катастрофы для России на энергорынке ожидать не стоит. Соответственно, не стоит и бояться падения доходов от экспорта сырья. «Кто бы что бы ни делал, падения, как это было во время кризиса 2009 года не произойдет. Все прогнозы говорят о росте мировой экономики, о росте потребления электроэнергии. Понятно, что и спрос на углеводороды в мире будет устойчивым, — убеждена Дмитриева. –
Это в Европе сокращают энергопотребление [из-за разрыва связей с Россией], сокращают заводы. Но растущие экономики, с которыми Россия развивает связи, не могут обойтись без энергии. И здесь никаких катастроф не предвидится».
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер обратил внимание на то, что у России объемы торговли энергоносителями не растут, в отличие ВВП. «Это говорит о том, что для РФ торговля энергоресурсами не является сверхважным приоритетом. Да, мы будем продолжать это делать, но сегодняшняя ситуация показывает, что санкции, которыми Запад обложил нас, не привели к катастрофе, к серьезному ограничению цен на российскую нефть. Газа, да, идет меньше на экспорт, но это не нарушило внешнеторговый баланс, — отметил эксперт. — Для нынешней России гораздо важнее наладить нарушенные цепочки, создать новые производства, чтобы добавленную стоимость оставлять в России и настроить экспорт высокотехнологичных изделий».
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