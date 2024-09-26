Путин второй раз за два дня заставил Запад серьезно понервничать

Сразу за ядерным сигналом президент РФ послал новый месседж

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Президент Владимир Путин второй раз за два дня заставил Запад сильно понервничать
Президент Владимир Путин второй раз за два дня заставил Запад сильно понервничать

Второй раз за два дня президент Владимир Путин послал сигнал Западу. Накануне он охладил пыл самых агрессивно настроенных к России политиков новостью о том, что РФ обновила свою ядерную доктрину, и не нужно вынуждать Москву нажать пресловутую красную кнопку. Сегодня же на Российской энергетической неделе Путин выступил с новым месседжем: бесполезно пытаться выдавить РФ с мирового энергетического рынка и обкладывать санкциями. Политики и эксперты подтвердили URA.RU — Запад напрасно тратит силы.

В седьмой по счету РЭН участвуют более четырех тысяч человек, представители свыше 50 стран мира, в том числе с Африканского континента. Вновь среди гостей — талибы (Талибан — запрещенная в России террористическая организация), с которыми РФ планомерно продолжает налаживать связи.

В пленарной сессии РЭН президент Владимир Путин участвовал вместе с коллегой из Экваториальной Гвинеи
В пленарной сессии РЭН президент Владимир Путин участвовал вместе с коллегой из Экваториальной Гвинеи
Фото:

На этот раз на пленарном заседании Путин ограничился только выступлением. Дискуссия не была предусмотрена — рабочий график остается плотным. Вот и после пленарки Путин поспешил в Кремль на переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи. Но встретились они раньше — как раз в Московском манеже, где Теодоро Обианг Нгема Мбасого (человек, знающий толк в борьбе: в свое время он пришел к власти в результате военного переворота — тогда был свергнут диктаторский режим его дяди) тоже участвовал в пленарной сессии форума.

Владимир Путин настраивает энергетиков работать в первую очередь на национальные цели
Владимир Путин настраивает энергетиков работать в первую очередь на национальные цели
Фото:

Путин  начал выступление со слов о том, что этот форум — «отличная возможность для того, чтобы завязать новые контакты». По его словам, спокойно и по понятным правилам работающая энергетика создает основу для развития экономики. Эти слова стали прелюдией к главным смыслам сегодняшней речи президента.

Запад, подчеркнул Путин, сосредоточил в своих руках «инновационные решения по добыче сырья, логистику, страхование поставок ресурсов, а также систему платежей». «Западные элиты полагали, что могут перекрыть доступ к этим услугам неугодным им странам, просто выдавить их с рынка. Запад не хочет конкуренции, боится ее, потому что проигрывает часто в условиях честной борьбы — и прибегает к дискриминации», — заявил президент.

Однако это подстегивает другие страны искать альтернативы и собственные решения — «независимые от постороннего влияния». Центром экономического роста Путин вновь назвал страны БРИКС и их сторонников. Но акцент сделал на России и ее будущем.

Энергетический комплекс России был и остается одним из самых крупных и мощных в мире, заверил президент Путин
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Факт, который Западу остается только признать, — это то, что Россия, по словам Путина, «остается одним из ведущих участников энергетического рынка в мире». 60% экспорта углеводородов и угля идет из РФ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона: рост за два с небольшим года в полтора раза — с 39%.

Россия наращивает собственное энергопотребление. «А это — самый верный признак роста экономики, — заявил Путин. — Наша энергосистема — одна из крупнейших в мире. За последние 15 лет мощность российской электроэнергетики увеличилась на 18 процентов, а сами станции прошли глубокую модернизацию».

Путин напомнил, что правительство работает над новой энергетической стратегией России до 2050 года. В этом документе будут предусмотрены проекты длительного цикла — то, что еще больше позволит нарастить энергомощности, а в конечном счете станет драйвером развития экономики.

«Главное — это обеспечение внутреннего рынка, стабильное снабжение наших регионов дешевой энергией. Все национальные цели развития, установленные на 2030 год, должны быть обеспечены со стороны ТЭКа», — заявил Путин.
Утрата "Северных потоков" снизила экспорт природного газа, но катастрофы не произошло, заверяют эксперты
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Развиваться будет и газовая отрасль, несмотря на все усилия Запада перекрыть ей кислород — будь то взрывы «Северных потоков», будь то отказ от сотрудничества в проектах по СПГ. Путин подчеркнул, что идет переключение на новые рынки сбыта, а главное — на внутренний рынок. Президент поручил «Газпрому» вместе с правительством подготовить новый план газификации.

Путин подчеркнул, что продолжится реализация госпрограммы модернизации нефтеперерабатывающих заводов, будет развиваться нефте-, газо-, углехимия. И все эти отрасли за счет квалифицированных кадров в конечном счете получат взамен западных собственные технологии, что позволит расти дальше. «Обеспечить технологический суверенитет страны, причем во всех областях ТЭК, — вот задача нового национального проекта», — заявил Путин.

За два дня (а по факту — за одни сутки) президент дважды послал сигналы Западу по самым чувствительным темам. Накануне он провел совещание по ядерному сдерживанию, заявил о готовности обновленной ядерной доктрины России и фактически четко обозначил ту «красную линию», нарушение которой повлечет ядерный ответ. Сегодня же Путин также четко дал Западу понять, что Россию не удалось и не удастся выдавить с мировых энергетических рынков. И собеседники URA.RU в кулуарах РЭН подтвердили это.

Ямальский губернатор Дмитрий Артюхов в разговоре с журналистом агентства признал, что «попытки Запада ограничить РФ отражаются на Ямале». «Есть проблемы по строительству новых заводов СПГ, но это — вопрос времени: на место западных технологий, от которых нас отключили, приходят отечественные.

Наши решения есть, и они работают. Это сложно, конечно, но все же [технологии сжижения газа] это не полет на Луну», — заявил Артюхов.

Он убежден, что газ на Ямале не перестанут добывать, поскольку, во-первых, 75% добычи идет на потребление внутри страны, во-вторых, газ нужен в любой точке планеты, так как является энергией развития экономики, наконец, в-третьих, на Ямале — «беспрецедентная ресурсная база». «Такой нигде в мире нет: ни в Катаре, ни в Канаде, ни в США. Они близко не стоят с ресурсным потенциалом Ямала, — заявил Артюхов. — А „сливки“, связанные с внешнеторговыми операциями, перенастроятся и наладятся, потому что без энергии никто не может существовать».

Депутат Госдумы Окана Дмитриева полна оптимизма в отношении российской энергетики
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Оптимизма полны и в Госдуме. Член комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева сказала URA.RU, что никакой катастрофы для России на энергорынке ожидать не стоит. Соответственно, не стоит и бояться падения доходов от экспорта сырья. «Кто бы что бы ни делал, падения, как это было во время кризиса 2009 года не произойдет. Все прогнозы говорят о росте мировой экономики, о росте потребления электроэнергии. Понятно, что и спрос на углеводороды в мире будет устойчивым, — убеждена Дмитриева. –

Это в Европе сокращают энергопотребление [из-за разрыва связей с Россией], сокращают заводы. Но растущие экономики, с которыми Россия развивает связи, не могут обойтись без энергии. И здесь никаких катастроф не предвидится».

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер обратил внимание на то, что у России объемы торговли энергоносителями не растут, в отличие ВВП. «Это говорит о том, что для РФ торговля энергоресурсами не является сверхважным приоритетом. Да, мы будем продолжать это делать, но сегодняшняя ситуация показывает, что санкции, которыми Запад обложил нас, не привели к катастрофе, к серьезному ограничению цен на российскую нефть. Газа, да, идет меньше на экспорт, но это не нарушило внешнеторговый баланс, — отметил эксперт. — Для нынешней России гораздо важнее наладить нарушенные цепочки, создать новые производства, чтобы добавленную стоимость оставлять в России и настроить экспорт высокотехнологичных изделий».

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Второй раз за два дня президент Владимир Путин послал сигнал Западу. Накануне он охладил пыл самых агрессивно настроенных к России политиков новостью о том, что РФ обновила свою ядерную доктрину, и не нужно вынуждать Москву нажать пресловутую красную кнопку. Сегодня же на Российской энергетической неделе Путин выступил с новым месседжем: бесполезно пытаться выдавить РФ с мирового энергетического рынка и обкладывать санкциями. Политики и эксперты подтвердили URA.RU — Запад напрасно тратит силы. В седьмой по счету РЭН участвуют более четырех тысяч человек, представители свыше 50 стран мира, в том числе с Африканского континента. Вновь среди гостей — талибы (Талибан — запрещенная в России террористическая организация), с которыми РФ планомерно продолжает налаживать связи. На этот раз на пленарном заседании Путин ограничился только выступлением. Дискуссия не была предусмотрена — рабочий график остается плотным. Вот и после пленарки Путин поспешил в Кремль на переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи. Но встретились они раньше — как раз в Московском манеже, где Теодоро Обианг Нгема Мбасого (человек, знающий толк в борьбе: в свое время он пришел к власти в результате военного переворота — тогда был свергнут диктаторский режим его дяди) тоже участвовал в пленарной сессии форума. Путин  начал выступление со слов о том, что этот форум — «отличная возможность для того, чтобы завязать новые контакты». По его словам, спокойно и по понятным правилам работающая энергетика создает основу для развития экономики. Эти слова стали прелюдией к главным смыслам сегодняшней речи президента. Однако это подстегивает другие страны искать альтернативы и собственные решения — «независимые от постороннего влияния». Центром экономического роста Путин вновь назвал страны БРИКС и их сторонников. Но акцент сделал на России и ее будущем. Факт, который Западу остается только признать, — это то, что Россия, по словам Путина, «остается одним из ведущих участников энергетического рынка в мире». 60% экспорта углеводородов и угля идет из РФ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона: рост за два с небольшим года в полтора раза — с 39%. Россия наращивает собственное энергопотребление. «А это — самый верный признак роста экономики, — заявил Путин. — Наша энергосистема — одна из крупнейших в мире. За последние 15 лет мощность российской электроэнергетики увеличилась на 18 процентов, а сами станции прошли глубокую модернизацию». Путин напомнил, что правительство работает над новой энергетической стратегией России до 2050 года. В этом документе будут предусмотрены проекты длительного цикла — то, что еще больше позволит нарастить энергомощности, а в конечном счете станет драйвером развития экономики. Развиваться будет и газовая отрасль, несмотря на все усилия Запада перекрыть ей кислород — будь то взрывы «Северных потоков», будь то отказ от сотрудничества в проектах по СПГ. Путин подчеркнул, что идет переключение на новые рынки сбыта, а главное — на внутренний рынок. Президент поручил «Газпрому» вместе с правительством подготовить новый план газификации. Путин подчеркнул, что продолжится реализация госпрограммы модернизации нефтеперерабатывающих заводов, будет развиваться нефте-, газо-, углехимия. И все эти отрасли за счет квалифицированных кадров в конечном счете получат взамен западных собственные технологии, что позволит расти дальше. «Обеспечить технологический суверенитет страны, причем во всех областях ТЭК, — вот задача нового национального проекта», — заявил Путин. За два дня (а по факту — за одни сутки) президент дважды послал сигналы Западу по самым чувствительным темам. Накануне он провел совещание по ядерному сдерживанию, заявил о готовности обновленной ядерной доктрины России и фактически четко обозначил ту «красную линию», нарушение которой повлечет ядерный ответ. Сегодня же Путин также четко дал Западу понять, что Россию не удалось и не удастся выдавить с мировых энергетических рынков. И собеседники URA.RU в кулуарах РЭН подтвердили это. Ямальский губернатор Дмитрий Артюхов в разговоре с журналистом агентства признал, что «попытки Запада ограничить РФ отражаются на Ямале». «Есть проблемы по строительству новых заводов СПГ, но это — вопрос времени: на место западных технологий, от которых нас отключили, приходят отечественные. Он убежден, что газ на Ямале не перестанут добывать, поскольку, во-первых, 75% добычи идет на потребление внутри страны, во-вторых, газ нужен в любой точке планеты, так как является энергией развития экономики, наконец, в-третьих, на Ямале — «беспрецедентная ресурсная база». «Такой нигде в мире нет: ни в Катаре, ни в Канаде, ни в США. Они близко не стоят с ресурсным потенциалом Ямала, — заявил Артюхов. — А „сливки“, связанные с внешнеторговыми операциями, перенастроятся и наладятся, потому что без энергии никто не может существовать». Оптимизма полны и в Госдуме. Член комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева сказала URA.RU, что никакой катастрофы для России на энергорынке ожидать не стоит. Соответственно, не стоит и бояться падения доходов от экспорта сырья. «Кто бы что бы ни делал, падения, как это было во время кризиса 2009 года не произойдет. Все прогнозы говорят о росте мировой экономики, о росте потребления электроэнергии. Понятно, что и спрос на углеводороды в мире будет устойчивым, — убеждена Дмитриева. – Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер обратил внимание на то, что у России объемы торговли энергоносителями не растут, в отличие ВВП. «Это говорит о том, что для РФ торговля энергоресурсами не является сверхважным приоритетом. Да, мы будем продолжать это делать, но сегодняшняя ситуация показывает, что санкции, которыми Запад обложил нас, не привели к катастрофе, к серьезному ограничению цен на российскую нефть. Газа, да, идет меньше на экспорт, но это не нарушило внешнеторговый баланс, — отметил эксперт. — Для нынешней России гораздо важнее наладить нарушенные цепочки, создать новые производства, чтобы добавленную стоимость оставлять в России и настроить экспорт высокотехнологичных изделий».
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