Президент России Владимир Путин сохраняет отношения с Арменией, несмотря на прозападный курс Еревана и резкие высказывания. На встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном российский лидер заявил, что товарооборот между странами может достичь рекордных показателей в этом году. Как объяснил URA.RU руководитель аналитического отдела «Международного евразийского движения» Владимир Киреев, опыт Грузии показал России, что политический курс Армении еще может поменяться.
В начале встречи Путин заявил, что рад приветствовать армянскую делегацию в Москве. Российский лидер отметил, что до начала официальных переговоров ему удалось пообщаться с Пашиняном с «глазу на глаз». Но в широком составе есть возможность поговорить по всем принципиальным вопросам, представляющим взаимный интерес, добавил президент.
«Начать, конечно, видимо, целесообразно с вопросов экономического характера. Товарооборот достиг в прошлом году 7,4 млрд долларов, а в первом полугодии этого года вырос в два с половиной раза, превысив 8,3 млрд долларов. Если в таком темпе будем двигаться, то это означает, что торговый оборот этого года может составить 14—16 млрд долларов. Это рекордный показатель», — подчеркнул Путин.
Президент отметил, что Россия — ведущий иностранный инвестор в экономику Армении. Результаты работы в рамках межправкомиссии и делового совета также дают хорошие результаты, добавил российский лидер.
В свою очередь Пашинян заявил, что в течение последних месяцев у России и Армении состоялся «активный политический диалог». В начале октября в Ереване прошло заседание Евразийского межправительственного совета, на полях этого совета содержательно обсуждались вопросы сотрудничества, отметил Пашинян.
Экономические отношения с Арменией важны для России на фоне санкций Запада, считает Владимир Киреев. «Россия заинтересована в том, чтобы распределить поток параллельного импорта по разным странам, не „складывать яйца в одну корзину“, не зависеть от одного конкретного партнера, который может повысить цену на санкционные товары. России нужно как можно больше торговых партнеров», — объяснил эксперт.
По его словам, Москву не сильно беспокоят порой резкие заявления Пашиняна и геополитическое сотрудничество Армении с Западом. Сейчас у России в Закавказье есть более значимый партнер в военно-стратегическом аспекте — Азербайджан, поэтому Москва воспринимает Ереван, прежде всего, как экономического партнера, добавил Киреев. Как отметил собеседник URA.RU, желание Путина наращивать торговлю с Арменией несмотря на прозападный курс Еревана обусловлено не только сиюминутной выгодой, но и задачами на перспективу. Со сменой армянских властей могут открыться новые области сотрудничества.
«Эволюция политических взглядов руководства Армении очень значительна, и она может не остановиться на Николе Пашиняне. Перед нами пример Грузии, где абсолютно прозападное правительство постепенно стало сближаться с Россией, начало смотреть на нее как на важного партнера. Сейчас это правительство, пришедшее к власти 12 лет назад, считается на Западе, в том числе в США, прямым врагом. Поэтому сейчас не финал геополитических приоритетов Армении. Пашинян ведет себя в военно-политическом плане антироссийски, а в экономическом аспекте — вполне даже пророссийски», — резюмировал Киреев.
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