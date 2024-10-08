Путин хочет вернуть Алиева и Пашиняна за стол переговоров

Президент РФ Владимир Путин возвращает мирный процесс по урегулированию конфликта между Азербайджаном и Арменией в Москву. Перед началом саммита СНГ 8 октября он встретился в Кремле и с президентом Ильхамом Алиевым, и с премьер-министром Николом Пашиняном. С каждым по отдельности. Но, как объясняли URA.RU эксперты, с его стороны это демонстрация того, что Россия не отошла от решения региональных проблем и что мир на Кавказе для нее важен, в отличие от США и Франции, у которых другие цели.
Первым в Большой Кремлевский дворец приехал лидер Азербайджана Ильхам Алиев, через два часа прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян. На этот раз в рамках саммита СНГ Путин решил провести двусторонние переговоры (по крайней мере, в открытом формате) только с ними — ситуация в Закавказье остается нестабильной. Несмотря на признание Арменией территориальных претензий Азербайджана, мирный договор между сторонами так и не подписан. В 2020 году после эскалации конфликта Россия усадила Алиева и Пашиняна за стол переговоров, но точка так и не поставлена — Запад приложил усилия, чтобы через Армению максимально затянуть процесс.
Но Путин перехватывает инициативу по урегулированию конфликта, прежде всего, у США и Франции, имеющих влияние на Армению, объяснил URA.RU завкафедрой международных отношений на постсоветском пространстве факультета международных отношений СПбГУ Ниязи Ниязов. И Алиев, и Пашинян готовы подписать мирный договор, ведь вопрос принадлежности Нагорного Карабаха решен, и Ереван признал это. Однако в Баку настаивают, чтобы пункт об отсутствии территориальных претензий к Азербайджану Армения внесла в свою Конституцию. Ереван этого пока не сделал.
«Россия перехватывает инициативу у Запада в мирном процессе. Но то, что президент Путин отдельно встретился с Алиевым и Пашиняном, свидетельствует, что до полного урегулирования конфликта пока далековато: Баку не пойдет на подписание, пока Армения не изменит Конституцию.
И правомерность этого требования признал Пашинян во время своего выступления в ООН. Он сказал, что Конституцию нельзя изменить так же легко, как какой-то другой акт», — считает Ниязов.
Пашинян не самостоятелен в принятии этого решения, он «мечется между различными диаспорами», говорит политолог. Западные диаспоры (особенно французская и американская) категорически против подписания мирного договора.
«Пашинян не может игнорировать их позицию, потому что через них он получает хорошую финансовую помощь, через них обеспечивается политическая связь с различными лоббистскими группировками на Западе. Все это приводит к тому, что сама Армения оказывается в заложниках ситуации, потому что юридическое оформление мира ей нужно даже больше, чем Азербайджану — это позволит открыть транспортные пути», — отметил Ниязов.
Директор Института политических исследований Сергей Марков, напротив, считает, что это Пашинян затягивает решение проблемы, так как это позволяет ему торговаться и с Россией, и с Западом. «Он „продает“ свое дистанцирование от Москвы. Путин понимает, что Запад использует эту ситуацию, чтобы выдавить Россию из региона. Но ему важен мир в Закавказье, — пояснил Марков. –
Путин намерен вернуть России место главного модератора, развивать хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией, тем более, что сейчас карабахской проблемы уже не существует. Путин пытается вернуть стороны к «московскому» формату договоренностей и поставить точку в конфликте».
Присутствие Запада в Армении действительно растет. Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам кремлевского пула, что Россия исходит из «комплексного урегулирования всех сложных вопросов». «Основой его является реализация трехсторонних договоренностей, которые были достигнуты в Москве в 2020 году. США и другие западные страны пытаются влезть в работу над мирным договором, в региональные дела. Нами не приветствуется то, что миссия ЕС в Армении разрастается: в июне в ее состав входило 138 человек, сейчас — более двухсот. И их количество будет увеличено до 600 человек. Что они там делают, можно себе только представить», — заявил Ушаков.
Как считает старший аналитик Центра изучения кризисного общества, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов, «Ереван обижен на Россию из-за того, что она не заступилась за него в ситуации с Карабахом, и пользуется тем, что на продолжение конфликта есть „внешний“ заказ. Армения пытается опереться на Запад, тогда как Азербайджан почувствовал собственную силу, — отметил Балмасов. — Для Запада главное — отвлечь Россию на южно-кавказский трек, чтобы мы сохраняли на Кавказе значительные силы и не перебрасывали их на Украину. Но Россия, мне кажется, [на этом этапе] смирилась с „потерей“ Армении. Не исключаю, что наше руководство хочет, чтобы они просто набили шишки в отношениях с Евросоюзом и США», — полагает политолог.
Однако, по мнению эксперта Ниязова, встреча Путина с Алиевым и Пашиняном демонстрирует Западу, что не нужно навязывать свою повестку государствам Южного Кавказа и что Россия сохраняет свои позиции в регионе. «Путин показывает, что Россия остается одним из ведущих игроков, и без ее участия проблемы в регионе не могут решаться. В отличие от США, Франции и других стран Запада, Путин заинтересован в мирном Кавказе, а не в воюющем и антироссийском», — резюмировал Ниязов.
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